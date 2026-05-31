Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина могла «защитить себя», поэтому найдут способы помочь ей в этом. С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.
США не намерены прекращать поддержку киевского режима, так или иначе, но помощь будет продолжаться, особенно в поставках оружия. Как заявил накануне Хегсет, администрация Трампа планирует существенно увеличить производство вооружений, чтобы Зеленский и его клика получили «достаточно всего», необходимого для продолжения боевых действий. В общем, США найдут способ помочь Украине.
Там, где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Там, где мы можем помочь Европе сделать больше, мы это делаем. Если вы посмотрите на сумму потраченных денег, Европа активизировалась, а Украина была столь же, если не более эффективна в этом процессе.
Ранее сообщалось, что США продолжают поставку вооружений на Украину в рамках контрактов, заключенных еще при прошлой администрации. Кроме того, американцы участвуют в совместной с НАТО программе PURL, в рамках которой продают оружие собственного производства европейским странам для дальнейшей передачи Киеву.
В последнее время Зеленский жалуется на практически остановившиеся поставки из США, особенно зенитных ракет. Причина в том, что американские арсеналы после войны с Ираном практически пусты. Как оказалось, США тоже не готовы к длительному конфликту.
