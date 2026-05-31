Блокада не снята: США атаковали в Оманском заливе идущее в иранский порт судно
4 01715
Пока Дональд Трамп рассказывает о снятии блокады в Ормузском проливе, американские военные атаковали грузовое судно, пытавшееся войти в один из портов Ирана. Удар по балкеру подтверждает Центральное командование ВС США.
CENTCOM накануне вечером подтвердил нанесение удара по коммерческому судну, шедшему в один из иранских портов. Как пояснили военные, судно под флагом Гамбии пыталось «прорвать блокаду» и не реагировало на приказы остановиться. В результате было принято решение остановить его силой.
Удар ракетой по машинному отделению судна нанес истребитель ВМС США. В результате балкер потерял ход и лег в дрейф. О пострадавших не сообщается. Американцы на борт не высаживались.
Американские вооруженные силы, действующие в Оманском заливе, обеспечили соблюдение мер блокады, обезвредив судно под флагом Гамбии, пытавшееся направиться в иранский порт. Балкер Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил.
Согласно данным CENTCOM, это уже шестое судно, перехваченное американцами с помощью силы с начала блокады Ормузского залива. Всего США перенаправили в другие порты 115 грузовых судов, связанных с Ираном.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация