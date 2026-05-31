Блокада не снята: США атаковали в Оманском заливе идущее в иранский порт судно

Пока Дональд Трамп рассказывает о снятии блокады в Ормузском проливе, американские военные атаковали грузовое судно, пытавшееся войти в один из портов Ирана. Удар по балкеру подтверждает Центральное командование ВС США.

CENTCOM накануне вечером подтвердил нанесение удара по коммерческому судну, шедшему в один из иранских портов. Как пояснили военные, судно под флагом Гамбии пыталось «прорвать блокаду» и не реагировало на приказы остановиться. В результате было принято решение остановить его силой.



Удар ракетой по машинному отделению судна нанес истребитель ВМС США. В результате балкер потерял ход и лег в дрейф. О пострадавших не сообщается. Американцы на борт не высаживались.

Американские вооруженные силы, действующие в Оманском заливе, обеспечили соблюдение мер блокады, обезвредив судно под флагом Гамбии, пытавшееся направиться в иранский порт. Балкер Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил.

Согласно данным CENTCOM, это уже шестое судно, перехваченное американцами с помощью силы с начала блокады Ормузского залива. Всего США перенаправили в другие порты 115 грузовых судов, связанных с Ираном.
  Pharmacist
    Pharmacist
    Сегодня, 07:04
    Почему бездействовала ПВО балкера? (шутка)
    Mixanus
      Mixanus
      Сегодня, 07:21
      Иранцы выжидают и Трампон это чует !! Вот залез то на БВ дурни англосаксы ..Израиль дрожит от страха и мочит во все стороны ...Скоро раствориться по всему миру ,но гадость устроит арабам ..
    knn54
      knn54
      Сегодня, 09:31
      Рискну предположить, что страховка не британская.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 11:15
      Наверное, потому что приказ ПВО балкера отдавался из Москвы. (тоже шутка)
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 07:15
    В пожарной магистрали судна не было морской воды ,оба пожарных насоса в ремонте .Злая шутка.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 11:18
      Андрей, hi!
      И кругом воды не было. (глупая шутка)
      tralflot1832
        tralflot1832
        Сегодня, 11:29
        Игорь hi И боцман на балкере в последнем порту перед Ираном пропил все пожарные рукава ,насосы не работают зачем они нужны - сбивать ракеты нечем ( насосы ) и не из чего ( шланги ). wassat
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          Сегодня, 11:58
          А у нас на НПЗ тоже боцманы есть? laughing
  SAG
    SAG
    Сегодня, 07:18
    Чисто по-американски. Любую проблемму надо бомбить... А почему цена углеводородов продолжает расти, так видимо и не поймут...
    Следующий шаг - бомбить углеводороды, а потом непосредственно цену!
    роман66
      роман66
      Сегодня, 10:13
      Это не " проблема" , а "угроза безопасности" И, да, её надо разбомбить. Надо!!
  Керенский
    Керенский
    Сегодня, 07:22
    Новый метод... А кто судовладелец? Ему же имущество испортили!
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    Сегодня, 08:01
    Таки сейчас мерикатосы начнут звезды на фюзеле рисовать ( или кресты? ) за боевой)) laughing вылет! Да дырки сверлить на ки телях под ордена
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 08:05
    Иран достиг цели: баллистическая ракета впервые повредила американскую базу в Кувейте

    По данным Bloomberg, ракета была выпущена 28 мая силами КСИР в ответ на обстрелы иранской территории американскими войсками. Несмотря на срабатывание систем ПВО Кувейта, обломки ракеты упали прямо на территорию американской базы, нанеся реальный ущерб объектам и персоналу.

    В результате попадания обломков ракеты были серьёзно повреждены два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью до 30 миллионов долларов каждый. Несколько американских военнослужащих получили лёгкие ранения.

    Это первый случай, когда иранская баллистическая ракета достигла американской военной базы на территории Кувейта и нанесла ущерб.
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    Сегодня, 13:40
    Velká loď měla palbu opětovat!
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      Сегодня, 13:41
      Большой корабль должен был открыть ответный огонь!