Италия перебрасывает истребители в Румынию для борьбы с «российскими» дронами

Италия поможет Румынии «бороться» с «российскими» беспилотниками, залетающими на территорию страны. Как сообщает итальянская пресса, Рим направит несколько истребителей и инструкторов на помощь румынам.

Италия планирует новую миссию в Румынии, в рамках которой какое-то количество военных и несколько истребителей итальянских ВВС будут развернуты на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» возле Констанцы. Как заявляют в Минобороны Италии, основная задача этой миссии — подготовка румынских военнослужащих на фоне угроз со стороны России. Видимо, у итальянцев самый большой опыт в этом вопросе.



Часть итальянских военных уже прибыла в Румынию для «проведения разведки» и подготовки базы к приему миссии. Остальные прибудут к 15 июня, другие подробности не сообщаются.

Как пишет итальянская пресса, в Италии очень серьезно отнеслись к удару «российского» дрона по жилому дому в Румынии. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что это ставит под угрозу «европейскую безопасность», а министр обороны Италии Гуидо Крозетто заговорил об «опасности эскалации». При этом итальянская оппозиция считает недоказанным, что дрон был «российским».

В принципе, это ничего не меняет, Киеву нужна была провокация, и он воспользовался подвернувшейся возможностью. Все понимают, что никакого направленного удара по Румынии не было. Но это уже не важно, самое главное, что есть повод гавкать в сторону России.
    Silver99
    +2
    Сегодня, 07:54
    Зато Россия помогала Италии бороться с ковидом am
      knn54
      0
      Сегодня, 09:26
      Румынию медленно превращают в полигон.
        SAG
        -1
        Сегодня, 12:56
        А как по другому?! Всем известно, что частные румынские жилые дома входят в список приоритетных целей ВС РФ!
        Цена одного лётного часа истребителя больше цены самого дрона. Это не говоря уже про цену ракеты. Но безопасность жилого фонда румын конечно в приоритете😂 Ну клоуны, честное слово.
    marchcat
    0
    Сегодня, 07:55
    у итальянцев самый большой опыт в этом вопросе
    Да тут не в опыте дело, просто итальянцам не жалко румынские дома и последствия перехватов их тоже мало волнует.
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:55
    Пусть потренируются ,поищут на свою итальянскую задницу приключений .Будут бороться не только с силой тяжести ,но и с новой вводной - БПЛА .
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 08:07
      И это всё на что они могут сподобиться ?
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:56
    Видимо, у итальянцев самый большой опыт в этом вопросе.
    О, да! макаронники в этом деле секУт! laughing Теперь жди их ракетки по домам. Так скажут, что "коварные русские" снова их "перенаправили РЭБом" lol
    Ирек
    -1
    Сегодня, 08:10
    Вроде тама на базе америеосы паркуются , а на защиту итальянцы припёрлись.
    nikvp
    -1
    Сегодня, 08:14
    Видимо румыны настолько тупые, что только макаронники их могут чему-то научить.
      Иван Васильевич 282
      +2
      Сегодня, 08:38
      Все они очень умно делают, используют любой повод для ползучей эскалации. Неужели вы этого не видите.
    Tagan
    -1
    Сегодня, 08:17
    Самые суровые в мире вояки - цыгане да макаронники. Теперь эта сила будет грозная вдвойне.
    PN
    -2
    Сегодня, 08:23
    Зачем вы пишите "российского", пусть даже и в кавычках? Пишите украинский дрон и без всяких кавычек. Нечего на подкорку мозга вину нам накладывать.
    Million
    0
    Сегодня, 08:27
    По сути,там и нет никакой угрозы.Ход популистский.
    Карельский
    0
    Сегодня, 08:41
    А с какими дронами собрались биться итальянские Ф-35,переброшенные в Финляндию?
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 08:49
    Если мы реально атакуем порты Измаила большим количеством БПЛА а украинцы пытаются с ними
    бороться разными способами в том числе и РЭБ то можно под этим соусом направлять пару -тройку БПЛА на интересные цели в Румынии на склады боеприпасов, топлива, вооружений. Пусть подышат дымом войны, и претензии предъявляют бандеровцам. bully lol
    RockerMan
    0
    Сегодня, 09:38
    Думается, это только начало. Сначала типа сбивать залетающие на терр мамалыжников дроны, затем потиху сбивать подлетающие, уже в воздушном пространстве xoxлов. Потом они захотят и бесполетную зону над западной украиной, с нашими то красными линиями и озабоченностями.
      Сергей3
      0
      Сегодня, 10:03
      Сейчас новости смотрел, одна очень заинтересовала: чистые убытки ОДК-УМПО по итогам 2025 года достигли 14,3 млрд рублей, хотя ещё в 2024 году завод получил чистую прибыль в размере 8,3 млрд рублей.
      Это производитель двигателей для Су-35, Су-57 и т.д. Скоро воевать нечем будет. Заказов у них более, чем достаточно. Государство разоряет оборонку. При годовой инфляции в 15 - 20%, инфляция, закладываемая в продукцию - 3,5% для гособоронзаказа и это уже не первый год.
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 09:57
    Румыния - Романия - Ром - Рим. Самоназвание - римляне, входила в Римскую империю и кому как не Италии "поможет Румынии «бороться» с «российскими» беспилотниками"
    isv000
    -1
    Сегодня, 13:06
    Похоже, цыган решено срочно прокачать, как поленьев. С двух сторон давить будут...