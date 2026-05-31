Италия перебрасывает истребители в Румынию для борьбы с «российскими» дронами
Италия поможет Румынии «бороться» с «российскими» беспилотниками, залетающими на территорию страны. Как сообщает итальянская пресса, Рим направит несколько истребителей и инструкторов на помощь румынам.
Италия планирует новую миссию в Румынии, в рамках которой какое-то количество военных и несколько истребителей итальянских ВВС будут развернуты на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» возле Констанцы. Как заявляют в Минобороны Италии, основная задача этой миссии — подготовка румынских военнослужащих на фоне угроз со стороны России. Видимо, у итальянцев самый большой опыт в этом вопросе.
Часть итальянских военных уже прибыла в Румынию для «проведения разведки» и подготовки базы к приему миссии. Остальные прибудут к 15 июня, другие подробности не сообщаются.
Как пишет итальянская пресса, в Италии очень серьезно отнеслись к удару «российского» дрона по жилому дому в Румынии. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что это ставит под угрозу «европейскую безопасность», а министр обороны Италии Гуидо Крозетто заговорил об «опасности эскалации». При этом итальянская оппозиция считает недоказанным, что дрон был «российским».
В принципе, это ничего не меняет, Киеву нужна была провокация, и он воспользовался подвернувшейся возможностью. Все понимают, что никакого направленного удара по Румынии не было. Но это уже не важно, самое главное, что есть повод гавкать в сторону России.
