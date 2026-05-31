Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения
Киевский режим продолжает атаковать российские регионы, причем фактически в круглосуточном режиме и без всяких предупреждений об ударах. Несмотря на то, что в некоторые дни количество запущенных Киевом дронов не такое уж и большое, менее опасными атаки не становятся.
По данным Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье, 31 мая, Киев атаковал 11 российских регионов. Средствами ПВО было перехвачено 216 беспилотников самолетного типа, но сколько их точно было запущено, неизвестно, так как не все сбиваются, это нужно признать.
Основная атака, как и в предыдущие дни, была направлена на юг России, также удары наносились по центральному району и по Поволжью. Киевская хунта целенаправленно бьет по нефтеперерабатывающим заводам и остальной топливно-энергетической инфраструктуре. Причем повторяя удары по НПЗ, если они были нерезультативными. И как бы не заявляли различные эксперты о том, что это якобы не наносит серьезного ущерба России, это неправда. Еще как наносит.
Как пример: сегодня ночью украинские БПЛА в Ростовской области атаковали некое топливное хранилище частного предприятия, которое обеспечивало горючим сельские хозяйства. В результате удара возник пожар, часть топлива сгорела. И это в разгар полевых работ. В Саратовской области власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры, но без конкретики. Украинские паблики прямо пишут, что был атакован Саратовский НПЗ, уже не в первый раз. По последствиям информации нет, но сам факт атаки есть. По Крыму бьют ежедневно, и какими бы надежными ни были наши противовоздушные силы, но при массированных атаках перехватить все они просто физически не успевают.
Поэтому пока мы будем просто делать заявления и угрожать ударами, все это будет не только продолжаться, но и усиливаться. Безнаказанность порождает вседозволенность. Нужно не пугать ударами, а бить. Причем по центру Киева. Иначе станет только хуже.
