Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения

15 977 169
Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения

Киевский режим продолжает атаковать российские регионы, причем фактически в круглосуточном режиме и без всяких предупреждений об ударах. Несмотря на то, что в некоторые дни количество запущенных Киевом дронов не такое уж и большое, менее опасными атаки не становятся.

По данным Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье, 31 мая, Киев атаковал 11 российских регионов. Средствами ПВО было перехвачено 216 беспилотников самолетного типа, но сколько их точно было запущено, неизвестно, так как не все сбиваются, это нужно признать.



Основная атака, как и в предыдущие дни, была направлена на юг России, также удары наносились по центральному району и по Поволжью. Киевская хунта целенаправленно бьет по нефтеперерабатывающим заводам и остальной топливно-энергетической инфраструктуре. Причем повторяя удары по НПЗ, если они были нерезультативными. И как бы не заявляли различные эксперты о том, что это якобы не наносит серьезного ущерба России, это неправда. Еще как наносит.

Как пример: сегодня ночью украинские БПЛА в Ростовской области атаковали некое топливное хранилище частного предприятия, которое обеспечивало горючим сельские хозяйства. В результате удара возник пожар, часть топлива сгорела. И это в разгар полевых работ. В Саратовской области власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры, но без конкретики. Украинские паблики прямо пишут, что был атакован Саратовский НПЗ, уже не в первый раз. По последствиям информации нет, но сам факт атаки есть. По Крыму бьют ежедневно, и какими бы надежными ни были наши противовоздушные силы, но при массированных атаках перехватить все они просто физически не успевают.

Поэтому пока мы будем просто делать заявления и угрожать ударами, все это будет не только продолжаться, но и усиливаться. Безнаказанность порождает вседозволенность. Нужно не пугать ударами, а бить. Причем по центру Киева. Иначе станет только хуже.
169 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Военком77 Звание
    Военком77
    +28
    Сегодня, 08:34
    Пока наши власти не проснутся и наконец-то сделают все то что обещали и говорили ничего хорошего не будет. Это наша страна и нам здесь жить.
    1. Черный_Ватник Звание
      Черный_Ватник
      +44
      Сегодня, 08:53
      Пока наши власти не проснутся и наконец-то сделают все то что обещали и говорили ничего хорошего не будет. Это наша страна и нам здесь жить.

      Они не спят. Просто у них и у вас разное видение на ситуацию.
      155 миллиардеров на 2026 год. Пока вам плохо, некоторым очень хорошо и на их "хорошо" работает государственная машина.
      И обещали они столько, что выполнить хотя бы четверть от обещанного невозможно чисто физически.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +15
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Черный_Ватник
        Пока наши власти не проснутся и наконец-то сделают все то что обещали и говорили ничего хорошего не будет. Это наша страна и нам здесь жить.

        Они не спят. Просто у них и у вас разное видение на ситуацию.
        155 миллиардеров на 2026 год. Пока вам плохо, некоторым очень хорошо и на их "хорошо" работает государственная машина.
        И обещали они столько, что выполнить хотя бы четверть от обещанного невозможно чисто физически.



        Вот что пишет Le Monde.А это многое объясняет.

        .Во Франции расследуют дело об отмывании денег в отношении вице-премьера России Татьяны Голиковой и ее мужа, сообщает Le Monde. У вице-премьера России обнаружили виллу на Лазурном берегу, утверждает издание. Правоохранительные органы Франции подтвердили арест виллы, принадлежащей вице-премьеру России Татьяне Голиковой и её мужу экс-министру промышленности и торговли Виктору Хрестенко, пишет французская газета Le Monde. По данным издания, в судебных материалах говорится, что супругов подозревают в наличии значительного скрытого имущества, в том числе недвижимости в Испании, Португалии и Франции.

        Сообщается, что расследование началось после попытки продать виллу в марте 2022 года за 23 миллиона евро. Европейские банки заблокировали транзакции из-за запутанной структуры сделки через цепочку офшоров, включая Панаму и Кипр. ... Помимо виллы, французские власти арестовали 17,2 миллиона евро связанных со сделкой средств,- указывает Le Monde.
        Отмечается, что сама вилла была заблокирована ещё в 2022 году, однако связь с Голиковой и Христенко подтвердилась только сейчас. Это следует из документов Апелляционного суда Парижа, поясняет издание.


        https://dzen.ru/a/ahiOc1tHxggr7qxT
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          -32
          Сегодня, 09:39
          Вы в это верите???
          Без прямых доказательств это все туфта. smile
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            +30
            Сегодня, 09:53
            Так подайте на издание в суд за клевету! Что-то никто из фигурантов статьи этого не сделал.

            https://zavtra.ru/events/izrail_italiya_germaniya_shtati_i_t_d_kuda_svalili_bivshie_vitce-prem_eri_rf

            Госдума же отклонила законопроект о запрете госслужащим иметь недвижимость за рубежом. Конституцию, видите ли, запрет нарушает, а вот повышение пенсионного возраста Конституцию не нарушает.
            1. Vauxhall Звание
              Vauxhall
              +11
              Сегодня, 10:01
              Цитата: Борис Сергеев
              Так подайте на издание в суд за клевету! Что-то никто из фигурантов статьи этого не сделал.

              https://zavtra.ru/events/izrail_italiya_germaniya_shtati_i_t_d_kuda_svalili_bivshie_vitce-prem_eri_rf

              Госдума же отклонила законопроект о запрете госслужащим иметь недвижимость за рубежом. Конституцию, видите ли, запрет нарушает, а вот повышение пенсионного возраста Конституцию не нарушает.

              Когда я о этом написал сразу после голосования, так меня заминусовали по самое небалуйся.
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                +19
                Сегодня, 10:13
                Здесь под каждой статьей, упоминающей хамство в адрес России со стороны бывших ли российских окраин, Европы или США, появляется толпа персонажей с выпученными глазами и воплями: "Да мы им сейчас наваляем!" При этом эти люди, как будто, обладают памятью рыбок гуппи, не замечающих, что практически ни на один акт унижения страны официальные лица РФ не ответили. Не исключено, что именно по причине наличия недвижимости в хамящих странах.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -8
                  Сегодня, 11:28
                  Цитата: Борис Сергеев
                  При этом эти люди, как будто, обладают памятью рыбок гуппи, не замечающих, что практически ни на один акт унижения страны официальные лица РФ не ответили. Не исключено, что именно по причине наличия недвижимости в хамящих странах.
                  А как должно ответить? Войну развязать? со всеми соседями сразу? В каждой стране найдется хамло, который будет тявкать. И что теперь на каждую моську отвелкаться?
                  1. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    +6
                    Сегодня, 11:56
                    Латвия признала РФ "страной-террористом", импорт через Латвию после этого сократили?

                    Так что дело не в каких-то "хамлах", а в анти-русской политике, продвигаемой государственными органами лимитрофов и пр. Это с одной стороны. А с другой стороны, дело в интересах группы лиц, качающих нефть, газ и прочие ресурсы из России.
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      -3
                      Сегодня, 12:03
                      Цитата: Борис Сергеев
                      А с другой стороны, дело в интересах группы лиц, качающих нефть, газ и прочие ресурсы из России.
                      Нефть из газ из России у нас в основном качают Газпром и Роснефть, а это 50% и 75% владельцы государство. Которое там имеет контрольный пакет. Так про какую группу лиц ведете речь?
                      1. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        +7
                        Сегодня, 12:25
                        Ещё скажите, что "Газпром- национальное достояние"! Долгое время государство в Газпроме представлял подручный Гайдара -Мау, сдувшийся ныне в Израиль.
                      2. Адрей Звание
                        Адрей
                        0
                        Сегодня, 13:50
                        Цитата: Борис Сергеев
                        Ещё скажите, что "Газпром- национальное достояние"!

                        А не надо ничего говорить. Нужно просто посмотреть на мажоритария актива, а там - "кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
                      3. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        +3
                        Сегодня, 12:28
                        Еще один пример "государственности".

                        Роснефть

                        Компания раскрывает общие суммы выплат (включая оклады, премии, командировочные и доплаты), начисленные всему составу правления:По итогам 2014 года: 2,8 млрд рублей на 13 членов правления.По итоги 2015 года: 3,7 млрд рублей (доход вырос из-за изменения структуры годовых премий).В последующие годы: Суммарные вознаграждения правлению, как правило, составляли от 3,5 до 6 млрд рублей в зависимости от итогов года.
                      4. Ivan F Звание
                        Ivan F
                        +6
                        Сегодня, 12:34
                        " Так про какую группу лиц ведете речь?" - которая приватизировала это самое государство. Вот они и есть - государство, а вы - ресурс, вторая нефть - как они про вас и всех остальных, чётко и ясно сказали. Так что да - владеет государство, только вы к владельцам этого "государства" не относитесь.
                    2. topol717 Звание
                      topol717
                      -2
                      Сегодня, 13:34
                      Цитата: Борис Сергеев
                      Латвия признала РФ "страной-террористом", импорт через Латвию после этого сократили?
                      Т.е. Латвия признала и сама же экспортирует?
                      1. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        +1
                        Сегодня, 14:31
                        Латвия признала, а РФ ей ещё и деньги платит. Собственно, за прокачку РФ платила и Украине во время СВО. Деньги же не пахнут!
                      2. topol717 Звание
                        topol717
                        -2
                        Сегодня, 14:43
                        Я вам вопрос про Латвию задал, а вы мне все про РФ пишите.
                      3. Борис Сергеев Звание
                        Борис Сергеев
                        +3
                        Сегодня, 14:54
                        Почему бы Латвии и не качать, если ей деньги платят?

                        Отвесить кавалеру пощечину, а потом и отужинать в ресторане за его счёт, если он платит. Или вы считаете, что должны угрызения совести мучать?
                  2. Гардамир Звание
                    Гардамир
                    +1
                    Сегодня, 12:27
                    Например директор Департамента информации и печати МИД России, обязана реагировать на публикации в зарубежных сми.
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      -2
                      Сегодня, 13:02
                      Цитата: Гардамир
                      Например директор Департамента информации и печати МИД России, обязана реагировать на публикации в зарубежных сми.
                      Более чем уверен, если обязана значит реагирует. Делает соответствующие доклады. Может даже в сми что то освещает. А какую еще реакцию вы ждете?
            2. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 10:31
              "Он посягнул на самое святое, что у нас есть - на нашу Конституцию!!! "(С)
              1. Uncle Lee Звание
                Uncle Lee
                +3
                Сегодня, 10:45
                "В ней записано: "Каждый человек имеет право на личную собственность. Она охраняется законом". Каждый человек имеет право иметь машину, дачу, книги... деньги! Товарищи, деньги пока еще никто не отменял"
                Рома ! hi
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +2
                  Сегодня, 12:24
                  Володя, hi вот именно. Но когда надо, просто надо - конституция меняется....
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +3
                  Сегодня, 12:32
                  Что интересно, наверно. ни в одной Конституции не записано право на честь. достоинство. правду...
            3. mikh-korsakov Звание
              mikh-korsakov
              +12
              Сегодня, 11:05
              Конституция у нас живой творческий организм. Ее можно менять по просьбе заказчика, то есть это как в ателье пошива, попросили удлинить, пожалуйста, то есть клиент всегда прав? Не всегда, это смотря какой клиент. Конституцию много чего не нарушает! В первоначальной Конституции, например, написано, что президентский срок ограничен восемью годами, затем по просьбе заказчика удлинили. Затем, на основании того что клиент попросил удлинить разрешили удлинять еще раз. Приходите и удлиняйте!!! Абсурд!
          2. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +5
            Сегодня, 10:11
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Вы в это верите???
            Без прямых доказательств это все туфта.

            сложно поверить? это же разбивает всю броню -"все хорошо"? laughing имели нас и имеют и собираются дальше иметь... расслабьтесь во избежание травм уже....
            1. Тот же ЛЕХА Звание
              Тот же ЛЕХА
              -6
              Сегодня, 10:17
              Цитата: советник 2 уровня
              сложно поверить? это же разбивает всю броню -"все хорошо"?

              smile Народ у нас в свое время верил всему и в Кашпировского и в банки со святой водой Алана Чумака.
              Тут теперь все это заменили золотыми унитазами олигархов в Испании и Кипре.
              ... Сколько можно то на веру всякую трепотню принимать...пора бы людям научиться работать с конкретными фактами и базарными слухами. hi
              1. роман66 Звание
                роман66
                +9
                Сегодня, 10:33
                Ну, если у губернаторов изымают деньги грузовиками, а недвижимость городами( пгт, по крайней мере) , то путём несложной экстраполяции....
                1. Тот же ЛЕХА Звание
                  Тот же ЛЕХА
                  +5
                  Сегодня, 10:56
                  Цитата: роман66
                  Ну, если у губернаторов изымают деньги грузовиками, а недвижимость городами( пгт, по крайней мере) , то путём несложной экстраполяции....

                  Да ладно бы только у губернаторов...так теперь судьи от них не отстают.
                  Но самое главное... это все задокументировано и подтверждено и опровергнуть никто не сможет. hi
                  Факт железобетонный.
                  1. роман66 Звание
                    роман66
                    -2
                    Сегодня, 12:28
                    hi вот. И ещё раз - про экстраполяции.... Подчинённые тысяч, выходит, а начальство последний.... без соли...?
                  2. Гардамир Звание
                    Гардамир
                    +2
                    Сегодня, 12:34
                    Не теперь не отстают. Просто теперь трепотня и слухи подтвердились и стали фактами.
              2. Гардамир Звание
                Гардамир
                +3
                Сегодня, 12:33
                Любой попытавшийся поработать с конкретными фактами, будет объявлен иноагентом.
          3. Черный_Ватник Звание
            Черный_Ватник
            +1
            Сегодня, 10:52
            Вы в это верите???
            Без прямых доказательств это все туфта. smile


            Дайте угадаю. Шамана слушаете?)
            1. Тот же ЛЕХА Звание
              Тот же ЛЕХА
              -1
              Сегодня, 11:06
              Цитата: Черный_Ватник
              Дайте угадаю. Шамана слушаете?)

              Не угадали...даже близко...больше релакс и классику люблю. smile
          4. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            +1
            Сегодня, 16:52
            Носители самых сокровенных тайн России уже за границей. Депутат назвал список предателей
            Николай Коломейцев, депутат Госдумы России, назвал список тех, кто обладает самыми сокровенными тайнами нашей страны и бежал за границу.

            "Бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов, носители самых сокровенных тайн, уже за кордоном, и, как сообщают в Сети, находящаяся под следствием замминистра обороны уже туда сбежала", - говорит Коломейцев.
            "Поймите, если председатель правительства, он же носитель гостайны, первые вице-премьеры, губернаторы, министры бывшие на протяжении вот этих лет уехали, это неправильный кадровый подбор. И второе, они же все подписывали первую форму, которая не допускает выезд за границу без специального разрешения. Ну что, получается, им кто-то дал разрешение или просто не контролируют", - говорит Коломейцев.
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +6
          Сегодня, 09:45
          Хорошие зарплаты наших честных чиновников, можно недвижимость покупать на десятки миллионов.
        3. stankow Звание
          stankow
          -12
          Сегодня, 10:16
          Примитивная пропаганда в стиле "Иван, пока ы воююешь, Сталин спит с Орловой" laughing
        4. topol717 Звание
          topol717
          -7
          Сегодня, 11:25
          Вот что пишет Le Monde.А это многое объясняет.
          А в чем проблема? почему министр не может купить себе дачу во франции? Я так думаю зарплата министра это позволяет? или вы думаете он сущие копейки получает?
          1. alovrov Звание
            alovrov
            -3
            Сегодня, 11:32
            Зарплата министра не позволяет купить примерно ничего. Не путайте министров и президентов госкомпаний. Там позволяют.
            1. topol717 Звание
              topol717
              -1
              Сегодня, 11:49
              Цитата: alovrov
              Зарплата министра не позволяет купить примерно ничего.
              .
              Сведения из деклараций: Согласно последним опубликованным декларациям за 2021 год, когда Андрей Белоусов занимал пост первого вице-премьера, его официальный годовой доход составлял 29 724 214 рублей
              У остальных министров я думаю примерно столько же.
              1. Stas157 Звание
                Stas157
                +2
                Сегодня, 13:43
                Цитата: topol717
                официальный годовой доход составлял 29 724 214 рублей

                Ну. А дача во Франции продавалась за 23 миллиона. И не рублей, а евро. Путём несложного подсчёта можно прикинуть, чтобы накопить на дачу понадобится около 70 лет. Это при том, что больше никуда не тратить: ни на шикарные автомобили, ни на чёрную икру, не на люксовый отдых... Вы считаете что, это возможно, господин, не побоюсь этого слова, демагог?
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -2
                  Сегодня, 13:49
                  Ну так у меня дача тоже стоит больше чем я зарабатывают за год. А квартира больше чем я зарабатываю за 5 лет. Ну и дача имеет свойство дорожать, сильно дорожать. Ну и посмотрите еще сколько муж у Голиковой заработал в том же 21 году.
                  1. Stas157 Звание
                    Stas157
                    +1
                    Сегодня, 13:53
                    Цитата: topol717
                    А квартира больше чем я зарабатываю за 5 лет.

                    Тут речь, на секундучку, не о пяти в годах шла. А о целых 70. Человек за всю жизнь столько не проработает.
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      -1
                      Сегодня, 14:18
                      Каких 70? это стоимость продажи в 22 году. Сколько дом стоил на момент покупки я не знаю и вы не знаете. далее из открытых источников муж Голиковой в 20 и 21 году заработал и задекларировал по 5 млн долларов. Не думаю что 18 и 17 было много меньше.
          2. Гocть Звание
            Гocть
            +6
            Сегодня, 12:06
            Проблема в том , что госслужащих не должен иметь счетов и недвижимости за рубежом. Это то , что постоянно отклоняет дума. Если не нравится такой расклад , нечего идти в госструктуры. Оставайся частником и вопросов не будет
            1. topol717 Звание
              topol717
              -6
              Сегодня, 12:14
              Цитата: Гocть
              Проблема в том , что госслужащих не должен иметь счетов и недвижимости за рубежом.
              Почему?
              1. Гocть Звание
                Гocть
                +3
                Сегодня, 13:09
                Потом носитель гостайны , обустроив гнёздышко на лазурном берегу, туда улетает . А во время службы принимает решения не в пользу нашей страны, так как боится за свои сбережения. Про Фаберже, которые могут прищемить, тут много комментариев, я думаю Вы их и без меня хорошо знаете
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -2
                  Сегодня, 13:40
                  Цитата: Гocть
                  Потом носитель гостайны , обустроив гнёздышко на лазурном берегу, туда улетает .
                  Кто же его выпустит? насколько я помню носитель гос. тайны минимум 5 лет не выездной.
                  Цитата: Гocть
                  А во время службы принимает решения не в пользу нашей страны
                  Это называется предательство и измена родине, за это есть статья. И тут уже никакой домик не захочешь.
                  Цитата: Гocть
                  Про Фаберже, которые могут прищемить, тут много комментариев, я думаю Вы их и без меня хорошо знаете
                  Да тут каких комментариев только нет. Языком это не мешком таскать. А в инете написать так еще проще, так как в морду скорее всего не получишь.
            2. Aндрей Ко Звание
              Aндрей Ко
              +1
              Сегодня, 14:51
              В Китае госслужащий имеющий счет за границей выше главы района не поднимется по службе. Если жена и дети проживают за границей тот же ценз. В случае обнаружения денег на счете за границей у госслужащего и он это утаил - пожизненное или расстрел.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +5
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Черный_Ватник
        155 миллиардеров на 2026 год

        эт только тех, кто не прячет состояние..
        1. роман66 Звание
          роман66
          +4
          Сегодня, 10:34
          Вот, Голикова из тех, кому приходится это делать.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 12:15
            Цитата: роман66
            Вот, Голикова из тех, кому приходится это делать.

            Личный доход: 24 038 748,46 руб. (сумма уменьшилась более чем на 16 млн рублей по сравнению с 2020 годом).
            Доход супруга (Виктора Христенко): 278 959 597,58 руб.
            Вы точно думаете она что то прячет?
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 12:25
              Теперь даже ещё больше думаю....
      3. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        +1
        Сегодня, 11:24
        Почему невозможно? Да глядя на настоящие ответные удары из Киева и из Тегерана...
    2. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +30
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Военком77
      Пока наши власти не проснутся и наконец-то сделают все то что обещали и говорили ничего хорошего не будет. Это наша страна и нам здесь жить.

      Самое неприятное для нас, что наши власти здесь жить не собираются. Идеология "системы", наворуй и уезжай. hi
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Военком77
      Пока наши власти не проснутся и наконец-то сделают все то что обещали и говорили ничего хорошего не будет.

      Более того, своим сном с открытыми глазами наши власти воодушевляют англосаксов и ЕС (+Япония ) на усиление вреда России.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:35
        Гена! hi слишком мягко. Оборзели вкрай уже, падлы
    4. Усатый Кок Звание
      Усатый Кок
      +16
      Сегодня, 09:34
      Уже четвертый год слышим "пора нашим властям проснуться и начать реальную борьбу", а всё не меняется. Так может наши и не спят, а делают всё по своему плану который нас, обычных граждан, не касается. Всё что ИМ надо, они успешно делают. А рассказы про "красные линии", это так, для ушей народа
      1. Titsen Звание
        Titsen
        0
        Сегодня, 09:54
        Красных линий уже не осталось - их наши недруги перекрасили в коричневый цвет: по простому просто нагадили по большому на них!
    5. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 12:34
      [
      Цитата: Военком77
      Пока наши власти не проснутся

      Пока народ не проснётся.
      А на нынешние власти и президента уже мало надежд.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -34
    Сегодня, 08:36
    Мы в десять раз больше по ним пуляем...
    1. Керенский Звание
      Керенский
      -1
      Сегодня, 08:54
      Мы в десять раз больше по ним пуляем...

      Становится интересно. Вот у нас в деревне, мужики вслух мечтают о движке от БПЛА. Я подумал: если за март по нам пульнули 20800 штук (и ведь не все дошли до финиша), а, судя по Вашему утверждению, мы по ним тысяч 200 залудили... Должны уже местные маргиналы движками барыжить, с обоих сторон..
      1. poquello Звание
        poquello
        +3
        Сегодня, 09:45
        Цитата: Керенский
        если за март по нам пульнули 20800 штук

        откуда такие цифры?
      2. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        +2
        Сегодня, 09:57
        Вот у нас в деревне, мужики вслух мечтают о движке от БПЛА.

        Какие проблемы купить? Обычный бесколлекторный двигатель. Мы такие покупаем, стоимость, конечно, в разы больше, чем у коллекторных, но не запредельная. Они требуют специальную плату управления. Видел только клитайские. Про местных маргиналов не понял. Кто барыжит движками, и почему они маргиналы?
      3. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: poquello
        Цитата: Керенский
        если за март по нам пульнули 20800 штук

        откуда такие цифры?

        ну че слился то?
    2. Седов Звание
      Седов
      +3
      Сегодня, 09:09
      Мы в десять раз больше по ним пуляем...
      Картинка у Вас Ирек, как будто свинья с ракетами на Россию наступает, что характерно для нынешнего времени. Развернуть её только надо.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:39
    Чего тут непонятно ,нам оставят выжженную обезлюденную Украину .Не взорвём мы ,взорвут они .Командует Европа и посмотрим у кого кризис в экономике .
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +7
      Сегодня, 09:11
      Цитата: tralflot1832
      Чего тут непонятно ,нам оставят выжженную обезлюденную Украину

      Оставят???? belay
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 09:28
        А вы сомневаетесь что они нам оставят Украину полностью разрушенной- я нет ,дело дойдёт и до украинских АЭС .Хунта и приминувшие к ним убежит в Европу .
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +16
          Сегодня, 09:37
          Цитата: tralflot1832
          А вы сомневаетесь что они нам оставят Украину

          я сомневаюсь, потому как еще лет пяток и встанет вопрос о существовании России
          1. lis-ik Звание
            lis-ik
            +4
            Сегодня, 09:44
            Цитата: aybolyt678
            Цитата: tralflot1832
            А вы сомневаетесь, что они нам оставят Украину?

            Я сомневаюсь, потому как еще лет пяток, и встанет вопрос о существовании России.

            Скорее всего, значительно быстрее с такой политикой.
            1. Сергей3 Звание
              Сергей3
              +1
              Сегодня, 10:09
              Согласен полностью. Сейчас новости на глаза попались: чистые убытки ОДК-УМПО по итогам 2025 года достигли 14,3 млрд рублей, хотя ещё в 2024 году завод получил чистую прибыль в размере 8,3 млрд рублей. А это производитель двигателей для Су -30...Су-57
              1. matwey Звание
                matwey
                -2
                Сегодня, 10:59
                Согласен полностью. Сейчас новости на глаза попались:

                Может хватит в каждой статье, про эту новость писать, не надоело?
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 09:32
        ,нам оставят выжженную обезлюденную Украину


        Андрей, приветствую hi
        Только добавлю ,вызженную землю от гос границы и в нашу стороно. км так на 200
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 09:45
          Наша госграница просто обязана быть по картам СССР ,где Украина будет только областью в составе России .Иначе это будет просто отложенная война .Ни одного квадратного метра не должно быть под контролем Европы .Как показывает практика - института не присодинившихся стран не существует в наше время.Этот вакуум кто то обязательно заполнит.
          1. aybolyt678 Звание
            aybolyt678
            +2
            Сегодня, 09:48
            Цитата: tralflot1832
            Иначе это будет просто отложенная война .

            или проигранная
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    +13
    Сегодня, 08:45
    Всё это уже становится похоже на жалобу
  5. HAM Звание
    HAM
    +19
    Сегодня, 08:50
    Опять "глас вопиющего в пустыне",и что ?Уже смешными становятся и Медведев, и Шойгу,да и Лавров с "угрозами"....пустыми.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:53
      это или невосприятие происходящего или пропаганда для электората. или и то и другое вместе.... в любом случае это очень неположительно характеризует таких политиков....
      1. Седов Звание
        Седов
        +6
        Сегодня, 09:05
        Верните Суровикина. Всё остальное - из области уже ежедневных будничных новостей. Ну не привыкли чтоли ещё? Дмитрий, привет) hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 09:07
          Это не в моих силах, Денис.... hi
          Приветствую, сосед. yes
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          -1
          Сегодня, 16:28
          Цитата: Седов
          Верните Суровикина. Всё остальное - из области уже ежедневных будничных новостей. Ну не привыкли чтоли ещё? Дмитрий, привет)

          как же Вы привержены, желанию быть, той Личности которая все порешает... прямо сейчас его верни, ничего не изменится... просто не изменится и всё.. у нас по Вашему полководцев просто не хватает?
          1. Седов Звание
            Седов
            0
            Сегодня, 16:52
            как же Вы привержены, желанию быть, той Личности которая все порешает... прямо сейчас его верни, ничего не изменится... просто не изменится и всё.. у нас по Вашему полководцев просто не хватает?
            Видимо Вы приверженец той Личности, которая всё знает, но порешать ничего не может..
            Я прекрасно знаю - КОГО у нас не хватает, и ЧЕГО у нас не хватает.. Про волю, импотенцию, Фаберже и родственников за границей - смысла писать не вижу никакого.. Тысячи раз писано. Я так же как и Вы изменить ничего не могу.. Нам только рассуждать остаётся в комментах. Ни в коей мере не хотел обидеть...
    2. Radikal Звание
      Radikal
      +1
      Сегодня, 09:22
      Только они? winked
      Знаю, знаю, что коротко. bully
    3. Алексий Звание
      Алексий
      -1
      Сегодня, 11:06
      Вот и возникает вопрос: клоуны с какой стороны?
  6. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 08:55
    Цитата: Военком77
    ничего хорошего не будет.

    Прискорбно, но ни малейшего повода к оптимизму нет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +13
      Сегодня, 08:58
      конечно. всё больше наших регионов попадают под атаки дронами и ракетами какелов, учащаются эти атаки. а ДАМ и ему подобные только языком чешут, ни за что не отвечая....
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 09:03
        Эта работа у них такая. Будут молчать,о них скоро забудут.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:05
          да. забудут. и ничего без них "не поломается".
        2. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +6
          Сегодня, 09:40
          Цитата: двп
          Эта работа у них такая. Будут молчать,о них скоро забудут.

          А будут говорить - заработают презрение, что уже случилось
      2. К_4 Звание
        К_4
        +5
        Сегодня, 09:15
        А мне кажется ДАМн это делает уже от бессилия, сам то он реально ничего сделать не может, вот и кричит в пустоту.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 09:19
          бессилие - это когда сила была а потом пропала. какая реальная сила была у ДАМа при его должности? он просто сидит на гос.содержании ни за что не отвечая.... но изображает политическую активность. и всё.
  7. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 08:56
    И будет бить дальше!!!! Его наши вялые и безрезультативные "протесты", "предупреждения" и "озабоченности" нисколько не волнуют... Печально, но факт... Нашему руководству надо проснуться и реально оценить положение дел, которые, на мой взгляд, зашли в тупик...
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +4
      Сегодня, 09:24
      Цитата: drags33
      Нашему руководству надо проснуться и реально оценить положение дел, которые, на мой взгляд, зашли в тупик...

      Однажды руководство страны которая называлась СССР тоже зашло в тупик, и сейчас непонятно спит наше руководство или это просто возраст? Не исключены также наличие в Кремле агентов влияния Запада либо искажения информации. Напрягает полный политический вакуум, отсутствие значимых фигур наверху, политическое поле зачищено до стерильности. Никто не объясняет причины такой терпимости хотя и заявляется о переполнении чаши терпения.
  8. tralmaster Звание
    tralmaster
    +11
    Сегодня, 08:58
    Не непонятна политика сайта - сперва мы рассказываем как украинцы по нам наносят удары. А в течении дня скромненько о наших успехах на фронте и по поражению в их тылах. Создаётся впечатление склизкости и все меньше хочется его смотреть.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +6
      Сегодня, 09:17
      Это политика не только этого сайта.

      Хочется позитива? Есть альтернатива - телевизор.
      1. poquello Звание
        poquello
        -5
        Сегодня, 09:50
        Цитата: alexboguslavski
        Это политика не только этого сайта.

        Хочется позитива? Есть альтернатива - телевизор.

        зачем телевизор, есть карты, есть статистика, а есть крикуны на сайте орущие "нас бомбят", по укропам реально прилетает в разы больше
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          -4
          Сегодня, 13:31
          Цитата: poquello
          есть карты, есть статистика,


          Вы имеете доступ к картам Генштаба? Все остальные - просто картинки.

          За статистику:
          «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»(с) Марк Твен, но есть предположение, что фраза принадлежит кому-то другому.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 13:39
            Цитата: alexboguslavski
            Все остальные - просто картинки.

            а верить можно только вам
      2. Jovanni Звание
        Jovanni
        +5
        Сегодня, 09:53
        Цитата: alexboguslavski
        Хочется позитива? Есть альтернатива - телевизор.

        Точно! Я видел, главный сказал что давим по всем фронтам! И скоро, типа, победим...
    2. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 10:01
      Не непонятна политика сайта - сперва мы рассказываем как украинцы по нам наносят удары. А в течении дня скромненько о наших успехах на фронте и по поражению в их тылах. Создаётся впечатление склизкости и все меньше хочется его смотреть.

      А как, по вашему, должно быть? Первое убрать полностью?
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      -7
      Сегодня, 10:06
      Цитата: tralmaster
      Создаётся впечатление склизкости и все меньше хочется его смотреть

      Дык не смотрите. Идите в военкомат и далее личным примером покажите как нужно побеждать. Для этого все дороги открыты.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 16:37
        Цитата: Дырокол
        Дык не смотрите. Идите в военкомат и далее личным примером покажите как нужно побеждать. Для этого все дороги открыты.

        каким образом даже не погибший штурмовик докажет Ваше суждение?
    4. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      +7
      Сегодня, 10:15
      Все просто, смотрите количество комментариев, где новость, что наши продвинулись и освободили очередное село, 3-4 комента, а где где-то отступили в 20-30 раз больше..
    5. next322 Звание
      next322
      +1
      Сегодня, 10:40
      Не непонятна политика сайта - сперва мы рассказываем как украинцы по нам наносят удары. А в течении дня скромненько о наших успехах на фронте и по поражению в их тылах. Создаётся впечатление склизкости и все меньше хочется его смотреть.

      Включайте завтра в 12.00" 60 минут или "время покажет" с говорящими головами"-и наслаждайтесь нашими победами,там никаких укроударов.....Там "настоящая правда"
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +10
    Сегодня, 09:02
    Какие могут быть предупреждения на войне? Предупреждать надо о неполном служебном соответствии наших военноначальников что так долго ведут войну и миндальничают с противником , а они убивают их в подъездах.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +5
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Солдатов В.
      Какие могут быть предупреждения на войне?

      - ультиматум
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 09:06
    Украинские паблики прямо пишут, что был атакован Саратовский НПЗ, уже не в первый раз. По последствиям информации нет, но сам факт атаки есть.

    В отличие от российских регионов, ночь в Киеве прошла спокойно. Украинские мониторинговые каналы не сообщали об атаках на столицу.

    Фото и видео по Саратову гуляют уже по всему интернету.
    1. poquello Звание
      poquello
      +5
      Сегодня, 09:53
      Цитата: alexboguslavski
      Украинские паблики прямо пишут, что был атакован Саратовский НПЗ, уже не в первый раз. По последствиям информации нет, но сам факт атаки есть.

      В отличие от российских регионов, ночь в Киеве прошла спокойно. Украинские мониторинговые каналы не сообщали об атаках на столицу.

      Фото и видео по Саратову гуляют уже по всему интернету.

      Хроника ударов по территории Украины 30 мая - 31 мая 2026 года.

      Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), окрестностях Чернигова (ОТРК), в окрестностях Ровно и Ровенской области, Полтаве и Полтавской области, Житомирской и Черниговской областях.(Герани/Герберы).

      30 мая 2026 года.

      • 07:35 Запорожье - взрывы. Герани/Герберы.
      • 07:40-08:10 Запорожье - взрывы. Герани/Герберы.
      • 09:15 Ровно - взрыв. Герань/Гербера.
      • 09:25 Кривой Рог - взрыв. Герань/Гербера.
      • 09:25 Сумская, Днепропетровская и Запорожская области - взрывы. УМПК.
      • 09:30 Сумская область - взрывы. УМПК.
      • 10:05 Донбасс и Харьковская область - взрывы. УМПК.
      • 10:10 Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 10:35 Донбасс и Харьковская область - взрывы. УМПК.
      • 10:40 Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 10:55 Донбасс и Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 11:20 Донбасс и Харьковская область - взрывы. УМПК.
      • 11:25 Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 12:05 Запорожская область - взрывы. УМПК. Кушугум.
      • 11:37 Запорожье - взрыв. БПЛА
      • 12:15 Городня Черниговской области - взрыв. Герань/Гербера.
      • 12:32 Городня Черниговской области снова взрыв. Герань/Гербера.
      • 12:55 Запорожье - взрыв. Герань/Гербера.
      • 15:05 Полтава - взрыв. Герань/Гербера.
      • 15:20 Сумская область - взрывы. УМПК.
      • 16:10 Харьковская и Запорожская области - взрывы. УМПК. Волчанский район и Любицкое.
      • 16:20-16:50 Запорожская области - взрывы. УМПК. Любицкое.
      • 18:05 Донбасс - взрывы. УМПК. Доброполье.
      • 18:15 Ровенская область - взрывы. Герани/Герберы.
      • 18:37-18:40 Лозовая Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 19:00 Окрестности Костополя Ровенской области - взрыв. Герань/Гербера.
      • 19:15 Ровенская область - взрыв. Герань/Гербера.
      • 20:00 Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 21:10 Сумская область - взрывы. УМПК .
      • 21:15 Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы
      • 22:25 Запорожская область - взрывы. УМПК. Окрестности Зализничного.
      • 22:30 Днепропетровск - взрыв. Герань/Гербера.
      • 22:40 Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 22:40 Днепропетровск - взрыв. Герань/Гербера.
      • 22:45 Окрестности Чернигова - взрыв. ОТРК.
      • 23:05 Окрестности Славянска - взрывы. Герани/Герберы.
      • 23:10 Окрестности Славянска - взрывы. УМПК.
      • 23:25 Днепропетровск - взрыв. Герань/Гербера.
      • 23:40-23:45 Донбасс - взрывы. УМПК. Николаевка.
      • 23:45-23:55 Корюковка Черниговской области - взрывы Герани/Герберы.

      31 мая 2026 года.

      • 00: 30 Окрестности Славянска - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:35 Донбасс - взрывы. УМПК. Покровский район.
      • 01:00 Днепропетровск - взрыв. Герань/Гербера.
      • 01:15 Харьков - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:17-01:25 Днепропетровск снова взрыв. Герань/Гербера.
      • 03:10 Днепропетровская область - взрывы. УМПК.
      • 03:20 Окрестности Котельвы Полтавской области - взрыв. Герань/Гербера.
      • 04:10-04:20 Запорожская область - взрывы. УМПК. Омельник.
      • 04:45 Запорожская область - взрывы. УМПК. Орехов.
      • 05:00 Донбасс - взрывы. УМПК. Лиман.
      • 05:10 Запорожская область - взрывы. УМПК. Подгорное.

      https://max.ru/lost_armour/AZ58ip3YB94
      На видео последствия удара Герани по нефтебазе в окрестностях Ровно.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 12:01
        Тут,очевидно, проблема в деятельности наших информационных служб Минобороны. Почему стесняются сообщать о наших ударах?
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Sergej1972
          Тут,очевидно, проблема в деятельности наших информационных служб Минобороны. Почему стесняются сообщать о наших ударах?

          ИМХО МО результаты не всегда знает, а если знает всё равно палиться не будет
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          -2
          Сегодня, 13:22
          Цитата: Sergej1972
          Почему стесняются сообщать о наших ударах?


          В своё время генерал Картаполов так оправдывался в теме МН-17, что ни у кого в мире не возникло мнения о невиновности России. Один Су-25 на высоте 10 км много стоил.

          И потому- молчанье - золото.
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Сегодня, 12:52
        Ух, столько "взрывов" да ещё каждый день, а толку ноль. Но зато отчет красивый yes в духе Конашенкова.
        1. poquello Звание
          poquello
          -2
          Сегодня, 13:06
          Цитата: Ivan F
          Ух, столько "взрывов" да ещё каждый день, а толку ноль.

          украинецьчик-балобольчик зайди на лостармор, там и картинки есть и кино про толк, и каждый день.
          взрыв - значит прилетело, ибо летит укропам куда больше, сталобыть либо сбили, либо нет информации, а остальное как раз описано
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            -2
            Сегодня, 13:23
            " там и картинки есть и кино " - результата нет laughing А по картинкам и кино - окраина бежит, НАТО в страхе трясётся, Штаты в панике, Европа загнулась. Только вот с кем 5-й год возимся - не понятно.

            "взрыв - значит прилетело," - в сортир по среди поля. Потому что все остальное у укров целое - мосты, дороги, электростанции, заводы, аэропорты и так далее. А экономить бензин начинают почему то в Крыму и Новороссии.
            1. poquello Звание
              poquello
              0
              Сегодня, 13:35
              Цитата: Ivan F
              А экономить бензин начинают почему то в Крыму и Новороссии.

              у меня в туалете бензина вообще нет, это показатель?
              1. Ivan F Звание
                Ivan F
                -1
                Сегодня, 13:59
                Крым и Новороссия это для вас туалет? Вот и вылезло ваше нутро. yes
                1. poquello Звание
                  poquello
                  0
                  Сегодня, 14:10
                  Цитата: Ivan F
                  Крым и Новороссия это для вас туалет?

                  нет, это географическая точка, в Константиновке сейчас бензина тоже нет, дальше что?
      3. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: poquello
        https://max.ru/lost_armour/AZ58ip3YB94
        На видео последствия удара Герани по нефтебазе в окрестностях Ровно.


        Я смогу посмотреть это видео, но надо уважать и тех, кто в силу причин не вхож в МАКС.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 13:34
          Цитата: alexboguslavski
          Цитата: poquello
          https://max.ru/lost_armour/AZ58ip3YB94
          На видео последствия удара Герани по нефтебазе в окрестностях Ровно.


          Я смогу посмотреть это видео, но надо уважать и тех, кто в силу причин не вхож в МАКС.

          какие проблемы? пусть на сайте смотрят, мне в максе удобнее
      4. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 16:39
        а можно фото горящих объектов? цитировать пресс-службу много ума не надо так то...
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: alexboguslavski
      ночь в Киеве прошла спокойно ... Фото и видео по Саратову

      А почему вы сравниваете Киев и Саратов? Почему не Киев и Москву, где ночь тоже была спокойной? Или Саратов и Запорожье, куда неслабо прилетело? Ну, или Саратов с Ровно, где тоже что-то хорошо горит?
      Как- то это сильно похоже на манипуляцию, уж, не знаю, случайную или сознательную.
  11. двп Звание
    двп
    -9
    Сегодня, 09:14
    А какой толк бить по центру Киева автор? Ну ударим мы по центру Киева,а дальше что? Вы думаете руководство Украины в центре Киева? Ерунда! Это только приведет к потерям среди гражданского населения,таких же как мы русских, только с "промытыми" по другому мозгами. Украинцы то по центру Москвы не бьют. Они бьют по НПЗ,электроэнергетике,заводам. Ударить по самому Зеленскому можно,но тогда прилетит ответа уже персонально Путину. Или всерьез считаете что разведки стран НАТО не отслеживают передвижение президента РФ? У Кремля,при данном руководстве,цугцванг при любом их ходе. Главное чтобы результатом их "правления" не стал конец России. А то мы очень даже можем в конце услышать:"Прошу отнестись с пониманием".
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +9
      Сегодня, 09:44
      Цитата: двп
      А какой толк бить по центру Киева автор?

      Удар по Банковой и жд вокзалу неминуемо повлияет на настроения в обществе, деморализация так сказать. Потому как визиты всяких европейцев являются мотивацией
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +3
        Сегодня, 10:11
        Цитата: aybolyt678
        Удар по Банковой и жд вокзалу неминуемо повлияет на настроения в обществе

        Буквально недавно Тегеран бомбили. Не 50 кг. БЧ от Герани, а 500 кг. бомбами. На протяжении нескольких дней. Взрывы и пожары такие, киевлянам и не снились в страшных снах. И что там с настроениями в иранском обществе?
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          -2
          Сегодня, 13:00
          "Буквально недавно Тегеран бомбили" - и за неделю вынесли всё руководство. Теперь с другими "руководителями" торгуются. Не получится - вынесут и их. И так до тех пор, пока не посадят нужных. Вполне себе рабочая тактика.

          "И что там с настроениями в иранском обществе?" - "хорошо" как и в любом государстве того региона. Сядут другие - лояльные Западу, обществу будет всё равно, как в Сирии, Ливии, Ираке и т.д.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 13:07
            Цитата: Ivan F
            и т.д

            Вы ушли в вероятности, но вопрос был не в этом. Вы полагаете, что удары по Киеву обязательно деморализуют общество и то сподвигнет власть на уступки/капитуляцию. Но история показывает, что далеко не всегда это работает.
            1. Ivan F Звание
              Ivan F
              -3
              Сегодня, 13:32
              "Вы ушли в вероятности" - они рабочие, в том то и дело. Это сейчас основной способ "захвата территории" противника. Намного эффективнее и проще, чем заходить миллионными армиями.
              А постоянный, целенаправленный вынос руководства противника - да, очень действенная вещь. При постоянной смене, потеря управления будет обеспечена.

              Просто все понимают, что это работает в обе стороны и тут нужны стальные "нервы". А их нет, есть счета, яхты и виллы - ТАМ. Поэтому и имеем - мы вас не трогаем, вы нас. А вот холопы пускай дерутся.
              1. poquello Звание
                poquello
                +1
                Сегодня, 13:42
                Цитата: Ivan F
                При постоянной смене, потеря управления будет обеспечена.

                что-то не заметно по Ирану
                1. Ivan F Звание
                  Ivan F
                  -2
                  Сегодня, 14:01
                  Заметно, уже пытаются торговаться. А "ушедшие в небытие" были категоричны laughing . Ну а если не получится у этих, сядут следующие. Так что тема работает.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    +1
                    Сегодня, 14:08
                    Цитата: Ivan F
                    Заметно, уже пытаются торговаться. А "ушедшие в небытие" были категоричны

                    это вам Трамп нашептал? ушедшие были более сговорчивы
              2. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 14:45
                Цитата: Ivan F
                постоянный, целенаправленный вынос руководства противника - да, очень действенная вещь

                Историческими примерами не побалуете? Чисто для интереса, что бы понимать, на чём основана ваша уверенность.
            2. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 16:44
              что РФ теряет от сдохшего Зелебобика? что случится плохого? придет тот кто воевать хочет? так уже...
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 14:46
          Цитата: Дырокол
          что там с настроениями в иранском обществе
      2. двп Звание
        двп
        -3
        Сегодня, 10:24
        Эти удары только приведут к ещё большей ненависти русских с Украины,к русским в России. Больше ни к чему такие удары не приводят.
  12. Huggi Звание
    Huggi
    +3
    Сегодня, 09:23
    Ну так у них война, а у нас сво и многоодовочки.
  13. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 09:26
    Цитата: Солдатов В.
    Какие могут быть предупреждения на войне? Предупреждать надо о неполном служебном соответствии наших военноначальников что так долго ведут войну и миндальничают с противником , а они убивают их в подъездах.

    Уважаемый, а наши военачальники они что - сами по себе? Они сами принимают решения, и сами утверждают? Над ними никокого больше нет? sad
  14. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 09:28
    В Саратовской области власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры, но без конкретики.

    вот конкретика; под удар попал НПЗ ,где возник мощный пожар
  15. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 09:31
    Киевский режим продолжает атаковать российские регионы, причем фактически в круглосуточном режиме и без всяких предупреждений об ударах. Несмотря на то, что в некоторые дни количество запущенных Киевом дронов не такое уж и большое, менее опасными атаки не становятся.

    Эти налеты были ожидаемы , и стали привычны.
    Когда начнут прилетать по Красноярске и краю , это уже будет как сходить в магазин за хлебом.
    Меня больше пугает другое - если мир вручит Путину метку и объявит его военным преступником .
    То , он начнёт действовать и принимать какие то меры , а это больше всего пугает.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 09:46
      Цитата: ximkim
      То , он начнёт действовать и принимать какие то меры , а это больше всего пугает.

      пугает что будет меры принимать? так если он это сделает то получит метку сразу! а так только недовольство собственных граждан
  16. tim630 Звание
    tim630
    +6
    Сегодня, 09:35
    Да ложили уже все на предупреждения России, ибо знают что кроме выражения озабоченности ни чего не будет.
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 09:44
    Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения

    А какой смысл бояться угроз беззубого медведя, который единственное что может, так это злобно рычать.
  18. Serafim Звание
    Serafim
    -1
    Сегодня, 09:45
    Может нужно, на дней 15, власть в России сдать в аренду , мастеру "миротворческих сделок"?
  19. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 09:48
    Трасса Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Крым продолжает подвергаться атакам БПЛА ВСУ среднего радиуса действия, минируется сама трасса. Обезопасить всю дорогу на 400 километров по берегу Азовского моря, задача сложна. В теории противник может создать затор на любом участке - просто раскидав мины.

    С мест наши источники пишут, что логистике около Мариуполя уже пришел ...ц. Вчера мидл-страйк дрон ВСУ впервые летал над городом, искал цели. Если противник попрет на Мелитополь, то непонятно как туда быстро будут перебрасывать резервы - на трассе будет побоище. Парни находящиеся там - не столь оптимистичны как спикеры в Москве.

    Губернатор Запорожской области Балицкий пытается успокоить общественность: движение на трассе «Новороссия» идет в штатном режиме, сотрудники ГАИ круглосуточно дежурят на маршрутах. Логистические трудности носят временный характер.

    Запорожская АЭС. Вчера дрон ВСУ атаковал машинный зал шестого энергоблока. Здание было повреждено, угрозы радиационного заражения нет. В стене образовалась дыра, оборудование не повреждено.

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/31_05_2026_trassa_novorossija_budet_poboishhe_esli_protivnik_popret_na_melitopol_novosti_vojny_na_ukraine_utro_14_video/60-1-0-17619
  20. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 09:53
    Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения
    Киев уже давно понял , что все эти предупреждения - пустая болтовня , Если не хуже.
  21. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +7
    Сегодня, 09:55
    Пока не будет уничтожено военно- политическое руководство, ни о ком "завершении" СВО говорить не приходится. Даже в обозримом будущем . Все остальное - треп и болтология для идиотов.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 10:13
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Пока не будет уничтожено военно- политическое руководство

      Откуда такая уверенность? Вы реально считаете, что они оказывают сопротивление только потому, что Зеленский жив?
      1. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        +2
        Сегодня, 12:20
        Потому, что страха у них нет. А есть полная свобода действий. И полнокровная поддержка. Военная, экономическая, финансовая, моральная. Какая еще? А, розовые пацифтские сопли, сейчас совершенно ничему.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 13:03
          Цитата: Вольноопределяющийся Марек
          Потому, что страха у них нет.

          А с чего вы взяли, что страх обязательно парализует? Страх по разному действует. Бывает страх наоборот мобилизует и заставляет сделать то, от чего ранее отказывался. По вашему страх это слабость?
          1. Stalingrad2010 Звание
            Stalingrad2010
            -1
            Сегодня, 13:38
            Главари бандеровцев давно заслужили своё уничтожение, всё остальное бла, бла, бла. И тот кто их защищает, ничем не лучше их. Это касается не только тех, кто должен уничтожить этих вурдалаков за бесчисленные преступления и не делает этого, но и тех, кто тут их покрывает.
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:57
    Цитата: aybolyt678
    Цитата: tralflot1832
    Иначе это будет просто отложенная война .

    или проигранная

    Наверху это понимают ,что зря бандерва начала окапываться в той же Одессе- она догадывается о наших планах или знает .
  23. Алексей Т.
    Алексей Т.
    -3
    Сегодня, 09:58
    Опять авторы подленькими интонациями своими "пока наши власти угрожают"... Если кто-то не заметил, вдруг, и не осмыслил, у нас миллионная группировка на фронте, за 4 с лишним года войны (если опять кто-то эстонского пошиба не допер) по врагу выпущены многие тысячи ракет, десятки тысяч крупных бпла, миллионы снарядов и беспилотников. Неоднократно наносились удары практически по всем крупным городам врага, включая столицу. Но местные пикейные жилеты вдруг взяли свои предательские интонации. И каждое утро. Воюйте. И для тех, кто прям совсем в танке (видимо, местное большинство), поясню. Уже распечатайте себе или ручками перепишите. Удары врага будут продолжаться каждый день до нашей победы. Не обязательно хныкать, как девчонки, каждое утро. Не позорьтесь, и страну не позорьте.
    1. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      0
      Сегодня, 10:34
      Возможно есть какая-то монетизация, я вот обратил внимание новости про "все пропало, мы все умрем" совпадают со снижением индекса ммвб, и наоборот
    2. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 11:04
      Это называется "в белый свет как в копеечку", то есть безрезультатно
    3. Karabin Звание
      Karabin
      -1
      Сегодня, 14:27
      за 4 с лишним года войны (если опять кто-то эстонского пошиба не допер) по врагу выпущены многие тысячи ракет, десятки тысяч крупных бпла, миллионы снарядов и беспилотников. Неоднократно наносились удары практически по всем крупным городам врага, включая столицу.

      И при таком великолепии черноморские порты салорейха работают,принимая и отправляя грузы ,в т.ч военные, потеряв от довоенных объёмов процентов 20. Электро и газоснабжение крупных городов оперативно восстановлено, хватает даже на наружное освещение. Железная дорога , основной перевозчик военных грузов, работает. Ни одной ракеты ни по Чопу, ни по ж/д мостам не прилетело. Транспортная авиация тоже работает. Впечатления от обстрелов, как от удара растопыренными пальцами.
  24. К_4 Звание
    К_4
    +7
    Сегодня, 10:03
    Такое впечатление, что наша власть впала в ступор и засунула "головы в песок" и больше озабочена грядущими выборами в Думу дабы сохранить тёплые места и большинство. Меж тем градус недовольства в обществе нарастает. В столицах этого особо не видно, ибо народ прикормлен и живёт более менее в стабильных условиях. Окраины же уже начинают бурлить, а любая власть, даже местная, вызывает резко отрицательные эмоции. Думаю, ни к чему хорошему это не приведёт, особо то что на выборах явно админресурс будет пользоваться на полную и в наглую для накруток процентов, что ещё больше ожесточит народ.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 11:01
      Почему в песок? Стремится засунуть на восток. И подальше...Аккуратно обходя Пхеньян и Тегеран
  25. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +5
    Сегодня, 10:13
    Ни разу в мировой истории, во всей истории человечества ни одну войну НЕ выигрывали "предупреждениями", "красными линиями", "коричневыми полосками на трусах (по Е. В. Пригожину (с)". Не срабатывает это "наше секретное" и "не имеющее аналогов в мире, даже во вселенной, оружие под такими забавными кодовыми названиями". Это даже не оружие, это наверное заклинания магические? "Красные линии! Сим-салабим, махалай-вахалай! Озабоченность рекс-пэкс-фэкс! Стотыщпятисотое предупреждение!!! Трах-тибидох!!! Колдуны неудачники 😂😂🤦🤦🤦смех сквозь слёзы... На наших рукой водящих уже реально наше население смотрит только сквозь слёзы, а противник сквозь смех. Как стенд ап все их заявления. Тупой, бездарный стендап
  26. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 10:22
    Цитата: aybolyt678
    Цитата: ximkim
    То , он начнёт действовать и принимать какие то меры , а это больше всего пугает.

    пугает что будет меры принимать? так если он это сделает то получит метку сразу! а так только недовольство собственных граждан

    У него меры имеют свойство противоположности.
    Грозит врагу , но , выходит наоборот.
  27. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -2
    Сегодня, 10:26
    А власти графисты, художники пытаются купить фаберже.
    Но время уходит!
  28. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -1
    Сегодня, 10:36
    А наши балаболы только языком чесать (ПОКИНЬТЕ ДИП ПОСОЛЬСТВА КУКУЕВ,А ТО ПЛОХО БУДЕТ) а они ,у лягушки чики пики видел ,вот тут мы и сдулись,не кто не и собирался выезжать,а наши МОЛЧАТ,типа мы не чего не говорили,тов. Сталин встань,ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ
  29. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +1
    Сегодня, 10:53
    Цитата: Борис Сергеев
    Так подайте на издание в суд за клевету! Что-то никто из фигурантов статьи этого не сделал.

    https://zavtra.ru/events/izrail_italiya_germaniya_shtati_i_t_d_kuda_svalili_bivshie_vitce-prem_eri_rf

    Госдума же отклонила законопроект о запрете госслужащим иметь недвижимость за рубежом. Конституцию, видите ли, запрет нарушает, а вот повышение пенсионного возраста Конституцию не нарушает.

    Повысить пенсионный возраст сами россияне требовали , ибо им стало жить очень хорошо, стали себя чувствовать лучше и стали гораздо дольше жить, а когда рано выходишь на пенсию то заняться нечем, людям скучно . Это вообще то Терешкова озвучила, а она говорит правду.
    Жаль что подняли только до 65 , народ требовал поднять до 90 лет .
  30. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 10:56
    Если ты не бьешь врага, то он бьет тебя. Похоже, дело скоро докатиться до АЭС и волжских мостов
  31. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 11:00
    Никто больше не верит ни в предупреждения, ни в «красные линии» — даже те, кто их выдвигает. Дискредитация полная.
  32. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:19
    Нужно не пугать ударами, а бить. Иначе станет только хуже. Об этом говорят уже годы. До властей то не долетает, а гибнут бойцы и гражданские - а это и есть народ, который защищает Россию.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 11:26
      Почему не долетят? Если уж до наших генералов в Москве долетают, то власти следующие...
  33. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 12:06
    Ну превратят центр Киева в поле и что? Толку никакого а медийной вони до неба.
  34. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 13:08
    Киев продолжает бить по России, не отвлекаясь на предупреждения

    Предупреждения и линии запатентованы Россией. Все остальные делают что хотят и не спрашивают фамилии.
  35. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 15:25
    Запад ведёт против нас войну на уничтожение, а у нас "курочка зёрнышки клюёт".