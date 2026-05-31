Трампу не нравится, как пресса освещает его «победу над Ираном»

Ситуация на Ближнем Востоке еще далека от разрешения, Иран заявляет о возможном срыве достигнутых договоренностей, но Дональд Трамп продолжает всех уверять, что в ближайшее время «достигнет сделки». При этом он обвиняет американскую прессу в «неправильном» освещении происходящего.

Накануне американский лидер дал очередное интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что всё то, о чем пишут некоторые американские издания, связанные с демократами, является «неправдой». Трамп раскритиковал The New York Times, The Wall Street Journal и CNN, которые, по его мнению, неправильно освещают американскую операцию на Ближнем Востоке.



У Ирана нет армии, а всё, что у него осталось, — это пустые разговоры и фейковые новости. Но даже если бы иранские военные подняли белый флаг и объявили о капитуляции перед США, некоторые американские СМИ всё равно написали бы, что Иран «сражался храбро и победил Соединённые Штаты».

Трамп утверждает, что США уже одержали «великую победу». Однако с этим не согласны в Тегеране. Иран заявляет, что договоренности, о которых твердит американский президент, находятся на грани срыва. Всё дело в США, которые пытаются протащить мир на собственных условиях, игнорируя иранские.

По последним данным, Трамп потребовал внести в соглашение ряд изменений, несмотря на то, что меморандум был уже практически согласован.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    Сегодня, 08:56
    Ага, Иранцы вчера подтвердили «великую победу» Трампа - бахнув баллистикой по их базе laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 09:01
      это обломки прилетели. lol
      армии у персов нет - кончилась, пуляют уже обломками.... laughing чем не победа Дони?

      кстати - а которая по счёту то???
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 09:18
        hi!
        Цитата: Nexcom
        это обломки прилетели

        Я вчера догадался, что это новый тип боеголовки - обломочно-фугасная.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 09:22
          wassat Вы очень точно определили тип боеприпаса.... wassat good hi
        2. ser-pov Звание
          ser-pov
          +1
          Сегодня, 13:00
          Я вчера догадался, что это новый тип боеголовки - обломочно-фугасная.

          В начале обломали Трампампама, а потом долбанули фугасом..... lol
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:02
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ага, Иранцы вчера подтвердили «великую победу» Трампа - бахнув баллистикой по их базе laughing

      А мы смеялись над тем. что Украина "сбивает" больше. чем мы запускаем...
      \Мы ещё не знали. кто главный юморист на этой планете и в её окрестностях... laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 09:38
        Цитата: Zoldat_A
        Мы ещё не знали. кто главный юморист на этой планете и в её окрестностях

        hi !
        Это Вы ещё не узнали, у кого самый высокий IQ.☝️ Ещё не догадываетесь? Ему даже справку выдали! yes 👇
        ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности.
        " Результаты моего медицинского обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что мне предоставленного, были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается "выдающимся интеллектом". <...> На самом деле это мой четвертый подобный тест, все сданы на отлично, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов! Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд", - написал он в Truth Social.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 10:10
          Александр доброе утро ,Трамп от скромности не умрёт .До меня дошли вопросы его теста - для чего нужен унитаз, туалетная бумага , сколько в долларе центов, чем едят Биг Мак ,как называется залив на юге США и тд и тп hi laughing
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 10:15
            Добрый день, Андрей! hi Ну да, типа - почему мороженое называется мороженым? Можно и на 200 таких вопросов ответить безошибочно. yes
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 11:21
              ....главное что не было провокационного вопроса - для чего нужна задница и как ей правильно пользоваться... lol
            2. PZB1465MSP Звание
              PZB1465MSP
              +1
              Сегодня, 16:21
              "с луком и яйцами, но не пирожок"
              Думаю, Трамп ни за что не догадался бы что это Робин Гуд.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 16:45
                Цитата: PZB1465MSP
                "с луком и яйцами, но не пирожок"
                Думаю, Трамп ни за что не догадался бы что это Робин Гуд.

                И не только Трамп. Вот честно признаю, что без подсказки не угадал бы - первый раз этот прикол увидел. laughing good
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:11
          Александр, hi!
          Цитата: Монтесума
          Это Вы ещё не узнали, у кого самый высокий IQ.

          С моей стороны - огромное упущение.
          Про все величайшие и потрясающие достоинства Трампа знал, про IQ как-то мимо прошло...

          С цифрами, правда, не всё понятно. Какие такие 30? Если даже прославившийся своим тестом IQ Буш-младший набрал 86. 120 - "редкий высший балл"? Ну, улицу подметать хватит. Возможно, даже кирпич "лОжить", если кладка не "облицовка"... Но хвалиться 120?....
          Написал бы 800 - ЕМУ я бы поверил... laughing
          1. SAG Звание
            SAG
            +1
            Сегодня, 14:29
            Возможно, даже кирпич "лОжить"

            С его способностями это будет в лучшем случае вот так:
      2. Mixanus Звание
        Mixanus
        +1
        Сегодня, 10:06
        Цитата: Zoldat_A
        А мы смеялись над тем. что Украина "сбивает" больше. чем мы запускаем...
        \Мы ещё не знали. кто главный юморист на этой планете и в её окрестностях...

        Главные юмористы это западные СМИ под контролем евреев ..Смех и грех кровавый уже идет ..Им ссы в глаза ,все Божья роса .. Мочить нужно их Игорь ! Это не лечится
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:18
      Трамп не против свободы слова...но только для себя.
    4. Shuman Звание
      Shuman
      +1
      Сегодня, 11:11
      Так говорят кондиционер перегрелся и лопнул. Кстати, ищут китайский след - кондиционер был: Made in China.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 08:56
    Одержатель "великих побед" жалуется на газеты...нонсенс! Всех победил а с газетами ни как.. fool
    1. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:04
    Демократы через свою прессу льют воду на мельницу Ирана - пытаясь отобрать победу Трампа .Трамп своего добьётся ,в этом не надо сомневаться - США совсем не страдают ,в отличие от Ирана .
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:28
    Дяденька старенький, крышка слетела, будем снисходительны.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:43
    Трампу не нравится, как пресса освещает его «победу над Ираном»

    Нарциссу даже отражение в зеркале может не понравиться.
    Но это не вина зеркала. request
    Что "слепил" с евреями", то и "жри"! fellow yes laughing
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 09:54
    Трамп мне напоминает Зайца из Советского мультфильма, тот сидя на пеньке вещал остальному лесному зверью: "кто похвалит меня больше всех, получит бооольшую вкусную конфету!".
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 10:30
      В этом мультфильме вообще-то девочка всем конфету предлагала.. Не в упрек, а просто напоминание.. старый мультфильм "Зеркальце" 1967 года..
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +1
        Сегодня, 10:50
        Спасибо за уточнение, подзабыл уже.
  7. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    -1
    Сегодня, 10:08
    эт да.. на спор.. кто найдет хоть что нибудь отрицательное в новостях о нашем "лидере"? попробуйте...овощ...
  8. Mixanus Звание
    Mixanus
    -1
    Сегодня, 10:09
    Рыжихв ообще то в Европе сжигали на кострах ))))Так что Трампон им зарядит скоро по самое нехочу
    И потом Русские еще толкнут !!! Повесят некоторых
  9. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 10:14
    Иран это вам не Ирак и Югославия англосаксы с евреями ...Блин Израилю хана по ходу ..Разбегаться начали ..У России есть АО еврейская )) Сталин еще создал ..Там арабов нет ,китацы только )))
  10. Bookeer Звание
    Bookeer
    0
    Сегодня, 10:24
    Цитата: советник 2 уровня
    эт да.. на спор.. кто найдет хоть что нибудь отрицательное в новостях о нашем "лидере"? попробуйте...овощ...

    это да... только комментарии и спасают...
  11. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 10:25
    Дед в своем репертуаре) Интересно, как себя чувствуют ребята, которые запихнули его во власть? Кручинятся, небось)) Извечная проблема демократии. Умного впихивать в Большое Кресло нельзя. Было много плохих примеров. Умный начинает рулить по своему, не слушается, имеет свои идеи. Которые практически всегда расходятся с идеями олигархических кругов, которые и "избирают" власть на самом деле. Демократия - именно такой строй.
    Конечно, разные там лакеи, в смысле президенты, сидят на многочисленных крючках. Но умные нередко используют открывшиеся возможности, чтобы с крючков сорваться! А дурные срываются, потому что дурные, и завтрашней опасности для них не существует. Она ж завтра, а завтра никогда не наступает, всегда сегодня!)
    Трамп сразу и то и другое. Он достаточно варился в нужных кругах, достаточно прошарен, чтобы обойти все ограничители, которыми его снабдили при посажении на пост. При том он и раньше был хитрый, но не умный, а теперь деменция бушует... Ох и вляпались с ним олигархи...
    Самое плохое для них то, что раньше в США никакой демократии и на понюшку не было. Все это был театр для окружающих зрителей, а реальная власть осуществлялась олигархической криптократией, при помощи весьма эффективного механизма настоящего управления. Что позволило США стать самой сильной страной на планете.
    Но теперь, по многим признакам, этот механизм удалось уничтожить "группе Обамы". Тупейшие сказки про "демократию - самую эффективную и правильную власть" были приняты группой всерьез, то есть США вляпались в свою же ловушку. Настоящих специалистов попросту перебили, иначе оставшаяся часть выправила бы ситуацию.
    И теперь США полной ложкой едят то, что готовили для остального мира, уничтожая конкурентов в одной стране за другой. Вводя в них демократию. Что уничтожало в несчастных странах все шансы на развитие и лидерство. А сейчас та же каша в самих США. Хе-хе...
  12. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:06
    Балабол. Никто уже не принимает всерьёз слова звёздно-полосатого главнюка.
  13. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 11:53
    Трамп теперь будет атаковать Кубу, у него уже есть надежное правительство в Венесуэле, но это не удовлетворит аппетит зверя, то есть капиталистов, венесуэльская нефть не спасет их всех. Куба важна из-за своего географического положения и утраченных богатств отвратительных преступников после революции 1950-х годов.