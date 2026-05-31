Тихановская пообещала Зеленскому ещё больше белорусских наёмников
6 97375
Украинская армия может получить гораздо большее количество белорусских наемников, если Киев облегчит процедуру получения гражданства для белорусских оппозиционеров. Об этом заявила самопровозглашенный «президент» Белоруссии Светлана Тихановская.
Приглашенная в Киев Тихановская пообщалась с Зеленским и в разговоре с ним пообещала приток белорусских наемников, если Украина предоставит им возможность получить украинское гражданство по облегченной процедуре. По ее словам, сейчас в Европе находится много белорусской молодежи, которая хотела бы поддержать Украину, работая волонтерами или воюя в составе ВСУ. Но им нужны гарантии.
Я уверена, что если б трудности с легализацией были бы сняты, то больше бы белорусов приезжало на Украину как волонтеры. Или больше бы приезжало стоять рядом со своими побратимами.
Также Тихановская высказалась против обучения белорусов в России, по ее мнению, они должны ехать на Украину и получать высшее образование здесь. Как она подчеркнула, в России образование советское, тогда как на Украине учат по европейским стандартам.
Мы обсуждали также тему обучения белорусских студентов в украинских университетах. Я думаю, был бы большой интерес от нашей молодежи учиться на Украине. Нет этого языкового барьера. Можно ехать и учиться.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация