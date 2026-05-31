Тихановская пообещала Зеленскому ещё больше белорусских наёмников

Я уверена, что если б трудности с легализацией были бы сняты, то больше бы белорусов приезжало на Украину как волонтеры. Или больше бы приезжало стоять рядом со своими побратимами.

Мы обсуждали также тему обучения белорусских студентов в украинских университетах. Я думаю, был бы большой интерес от нашей молодежи учиться на Украине. Нет этого языкового барьера. Можно ехать и учиться.

Украинская армия может получить гораздо большее количество белорусских наемников, если Киев облегчит процедуру получения гражданства для белорусских оппозиционеров. Об этом заявила самопровозглашенный «президент» Белоруссии Светлана Тихановская.Приглашенная в Киев Тихановская пообщалась с Зеленским и в разговоре с ним пообещала приток белорусских наемников, если Украина предоставит им возможность получить украинское гражданство по облегченной процедуре. По ее словам, сейчас в Европе находится много белорусской молодежи, которая хотела бы поддержать Украину, работая волонтерами или воюя в составе ВСУ. Но им нужны гарантии.Также Тихановская высказалась против обучения белорусов в России, по ее мнению, они должны ехать на Украину и получать высшее образование здесь. Как она подчеркнула, в России образование советское, тогда как на Украине учат по европейским стандартам.