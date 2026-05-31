Тихановская пообещала Зеленскому ещё больше белорусских наёмников

Украинская армия может получить гораздо большее количество белорусских наемников, если Киев облегчит процедуру получения гражданства для белорусских оппозиционеров. Об этом заявила самопровозглашенный «президент» Белоруссии Светлана Тихановская.

Приглашенная в Киев Тихановская пообщалась с Зеленским и в разговоре с ним пообещала приток белорусских наемников, если Украина предоставит им возможность получить украинское гражданство по облегченной процедуре. По ее словам, сейчас в Европе находится много белорусской молодежи, которая хотела бы поддержать Украину, работая волонтерами или воюя в составе ВСУ. Но им нужны гарантии.



Я уверена, что если б трудности с легализацией были бы сняты, то больше бы белорусов приезжало на Украину как волонтеры. Или больше бы приезжало стоять рядом со своими побратимами.

Также Тихановская высказалась против обучения белорусов в России, по ее мнению, они должны ехать на Украину и получать высшее образование здесь. Как она подчеркнула, в России образование советское, тогда как на Украине учат по европейским стандартам.

Мы обсуждали также тему обучения белорусских студентов в украинских университетах. Я думаю, был бы большой интерес от нашей молодежи учиться на Украине. Нет этого языкового барьера. Можно ехать и учиться.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:15
    Тихановская фюрер " змагаров ",змагары об этом знают ?Им и в Европах хорошо ,там не убивают .
    lubesky
      lubesky
      +13
      Сегодня, 10:20
      Какая же эта тихановская бестолочь. Они все одинаковые, как из пробирки. И одинаково тупые wassat
      Mixanus
        Mixanus
        0
        Сегодня, 10:28
        Цитата: lubesky
        Какая же эта тихановская бестолочь. Они все одинаковые, как из пробирки. И одинаково тупые wassat

        Англосаксы умеют клонов делать и свергать ...Они потом на них все спишут ,типо мы не виноваты ..А мы в России знаем теперь ,кто за этим стоит !! Так что хоспода готовьтесь Будет жестокая ответка по всему миру И в Австралии в бункеразх не отсидитесь !!
        Татьяна
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 15:08
          Беглый "президент" р.Беларусь Тихоновская пообещала Зеленскому ещё больше белорусских наёмников.
          За это Зеленский 27 мая 2026 г. открыл для неё штаб-квартиру в Киеве в виде нелегитимного "посольства" Р.Беларусь.
          Парадокс ситуации заключатся в том, что Тихоновская на Украине — это фигура, которую даже киевские власти ранее не решались принимать на Банковой.
          А её «посольство» в Киеве — это представительство страны, которой официально не существует в природе.
          Ни одно государство мира, кроме самой Украины, не признаёт этот офис дипломатическим представительством.

          Между тем Зеленский давно превратил Киев в хаб для оппозиционных белорусов, финансируемых Западом. И открытие офиса Тихоновской в Киеве - это не столько «дипломатический успех» самой Тихоновской, а сколько логичное продолжение политики, которую режим Зеленского проводит в отношении Беларуси по методичкам глобалистов Запада.

          Что касается Светки Тихоновской, то она , осуждённая на родине на 15 лет за госизмену, ради собственного материального выживания за границей берёт на себя всю "чёрную" пособническую работу Запада против Р.Беларусь и РФ в прокси-войне Запада на территории Украины.

          В принципе по штаб-квартире Тихоновской в Киеве ВС РФ вполне могут и ударить беспилотниками. Заслужила.
      Южноукраинец
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 10:35
        Цитата: lubesky
        Какая же эта тихановская бестолочь. Они все одинаковые, как из пробирки. И одинаково тупые

        Это 100%. Ради своего пособия, эта морда готова гнать на убой своих соотечественников, хоть и не самых умных.
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 11:05
          Цитата: Южноукраинец
          Ради своего пособия, эта морда готова гнать на убой своих соотечественников, хоть и не самых умных.

          Сколько у нас там километров граница с Белоруссией?
          Если б Александр Грыгорыч не понял урок, который преподнёс Янукович и путч в Белоруссии удался, то именно на столько километров у нас бы сегодня линия фронта была бы больше.
          Очевидно, что счастья это не принесло бы ни Белоруссии, ни нам.

          А эта...
          Думаю, в самой Белоруссии ей "добавит очков" то, что она готова из Белоруссии вылепить вторую Украину...
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 10:42
        И одинаково страшные. Это тренд такой?
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +6
        Сегодня, 10:51
        Цитата: lubesky
        Какая же эта тихановская бестолочь.

        Как она подчеркнула, в России образование советское, тогда как на Украине учат по европейским стандартам.
        Если бы она не была такой бестолковой, если бы понимала ещё в чём-то, кроме котлет, она могла бы осознать всю глубину высот своей бестолковости.

        Ляпнуть, что в России СЕГОДНЯ образование советское!
        Да это бы счастьем было сегодня - вернуть в Россию советское образование! Чёрт с ним, пусть даже с МЛФ, историей КПСС и научным коммунизмом! Лишь бы всё остальное - с первого класса школы и до пятого курса института снова советским образованием стало.

        Я видел, какие у сына одноклассники были - в 15 лет "Репку" не читали.
        Я вижу, как ко мне приходят выпускники строительных ВУЗов, знающие Автокад, но не умеющие карандашом нарисовать кирпич в трёх проекциях.
        Жена каждый день видит 5 курс, завтрашних учителей литературы, без Гугла не знающих на память ни одной строчки Пушкина или Лермонтова и пишущих слово "жопа" с мягким знаком.

        Господи! Избавь Россию от "европейских стандартов в образовании"! Услышь Тихановскую хотя бы в этом...
        двейра63
          двейра63
          0
          Сегодня, 11:28
          Вот насчет образования соглашусь полностью, насчет моего любимого Пушкина, вот прямо напомнили)))):
          "В Академии наук заседает князь Дундук.
          Говорят не подобает Дундуку такая честь;
          Почему ж он заседает?
          Потому что (жопа) есть." Вроде без ошибок...
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 11:54
            Цитата: двейра63
            В Академии наук заседает князь Дундук.

            Александр Сергеевич, когда писал эту эпиграмму, при всей своей гениальности не мог и предположить, насколько точно он угадал про сегодняшнюю толерантную Европу... feel
        bamsik
          bamsik
          +2
          Сегодня, 11:48
          слово "жопа" с мягким знаком.
          это в каком месте они его ставят? интерес чисто академический
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: bamsik
            слово "жопа" с мягким знаком.
            это в каком месте они его ставят? интерес чисто академический

            Не моё выражение. Сам теряюсь в догадках... laughing
            Спрашивал у жены и мамы - кандидата и доктора филологических наук соответственно, всю жизнь преподающих русскую литературу. Они тоже не знают.
            Сегодняшнее безграмотное поколение, наверное, знает...
    marchcat
      marchcat
      +3
      Сегодня, 10:22
      Даже интересно, сколько ушибленных на голову сыщет Тихановская?
      SmollH2
        SmollH2
        +2
        Сегодня, 10:25
        Да нисколько. Даже ненавидя батьку и режим. Надо быть ушибленным, чтобы ехать на смерть...
        Василенко Владимир
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 10:26
          Цитата: SmollH2
          Да нисколько.

          ой как вы не правы
        Себенза
          Себенза
          +2
          Сегодня, 10:37
          Сколько-то найдёт. Вчера задал прямой вопрос,- А если только жрачка и бк? Двое из троих подписавших контракт ушибленным назвали меня, а третий завис.
        poquello
          poquello
          +3
          Сегодня, 10:42
          Цитата: SmollH2
          Надо быть ушибленным, чтобы ехать на смерть...

          а кто их спрашивает, с Польши за всякие нарушения уже депортируют в укропию, а там понятно куда
        ГолыйМужик
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 13:23
          Сейчас нет. Но если бы шесть лет назад пошло немного по-другому, то все бы белорусы поехали. Но тогда такое развитие ситуации мало кто понимал, а сейчас это очевидно.
          SmollH2
            SmollH2
            0
            Сегодня, 13:29
            Все беларусы бы поехали? Или какие-то особые белорусы? Проясните
            ГолыйМужик
              ГолыйМужик
              0
              Сегодня, 13:50
              Так же точно как украинцы особые в бусиках едут в окопы. Кто бы их спросил, когда западные хозяева отмашку дадут.
              SmollH2
                SmollH2
                0
                Сегодня, 14:52
                Но белорусы свободны в выборе. Ответ не получил к сожалению
      Lako
        Lako
        +1
        Сегодня, 12:41
        Да никого она там не сыщет. Попробуй найти дурака, который поедет из Польши или Литвы в Украину. Сама она пример показать не хочет? А ещё меньше дураков среди беларусов, даже оппозиционеров Лукашенко, в этой Украине подохнуть. Что касается этих Калиновцев, то это фантом. После того, как прикопали под Лисичанском их бывшего командира, Ивана Марчука о них уже ничего не слышно и в Украине.
      Incvizitor
        Incvizitor
        -1
        Сегодня, 14:42
        Уже все были, по полям воняют.
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Сегодня, 10:23
      Она никто и звать никак, это просто замануха которую попытался создать ЕС для белорусов, проект оказался неудачным. Европе она больше не нужна, вот и выгнули её из прибалтики. Ну а такими «заявлениями» - она себе пулю заработает.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:24
      Тихановской надоело жить "впроголодь " в Польше, встала на содержание бандеровца - еврея .Да бабло пилить вдвоём удобней .
      isv000
        isv000
        -1
        Сегодня, 13:04
        Цитата: tralflot1832
        Тихановской надоело жить "впроголодь " в Польше, встала на содержание бандеровца - еврея .Да бабло пилить вдвоём удобней .

        Пани Олена космы-то повыдирает Котлете. Ей самой пространства для маневра мало, а тут ещё отщепенка к мужнину карману липнет.
    poquello
      poquello
      +1
      Сегодня, 10:39
      Цитата: tralflot1832
      Им и в Европах хорошо ,там не убивают .

      это несколько не подходит европейским фюрерам, парадокс у них - столько беженцев, а за укропов воевать некому
    gurzuf
      gurzuf
      +1
      Сегодня, 10:42
      Дык может она своего мужа хочет отправить на мясо...не за так.
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:48
      Еще одно недоразумение прочитало цитату В.И Ленины неправильно. Которая звучит так: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны СЕЙЧАС же вступить в управление государством».
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        -2
        Сегодня, 13:09
        Цитата: knn54
        Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны СЕЙЧАС же вступить в управление государством


        И потом будет не лучше. Быть государственником - это от Бога.

        Есть еще более ранняя цитата - "Из грязи, да в князи". Или - «Вчера Макар гряды копал, а нынче Макар в воеводы попал».
    mitrich
      mitrich
      0
      Сегодня, 12:57
      Зачем вообще об этом ничтожестве писать на ВО? Так же как комментировать бред лимитрофов.
      Больше тем нет для обсуждения?
      Или руби деньгУ на чём только можно?
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 13:02
      Кавалергарда Наёмника век не долог.

      Группа воевавших на стороне ВСУ наемников из Германии и Великобритании уничтожена в лесополосе на линии фронта в Запорожской области, о принадлежности погибших свидетельствуют найденные при них документы.

      В числе погибших, как уточнили в силовых структурах, Джейсон Ларган Джейси, 2003 года рождения, и Латерман Филипп Максимилиан, 2000 года рождения.

      По данным силовиков, часть погибших являются военнослужащими 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и отдельного батальона спецназначения. Однако все они были прикомандированы к 3-му штурмовому батальону полка "Скала".

      А змагаров даже опознавать не будут, соскладируют и свиней запустят.
  Сергей Ткач
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 10:18
    Два сапога пара. Батька недожал немного 5 колонну, успели сбежать ...а молодёжи проще мозги промывать
    Lako
      Lako
      +1
      Сегодня, 12:47
      Да её выпустили, да ещё и денег не дорогу дали. Пожалели дуру и её детей, от придурка. Ну а в Литве, ее уже президентом сделали. С неё президент, как из козла, дойная корова.
  ARIONkrsk
    ARIONkrsk
    +1
    Сегодня, 10:20
    Я думаю, был бы большой интерес от нашей молодежи учиться на Украине. Нет этого языкового барьера. Можно ехать и учиться.

    И что, белорусские студенты будут учиться на русском.
  Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 10:21
    Нет этого языкового барьера

    О как!
    Молодец батька! Изжил таки в Белоруссии русский язык.
    Теперь между нами языковой барьер, так что значит не зря мову повсюду впихивали.
    Юрась_Беларусь
      Юрась_Беларусь
      +5
      Сегодня, 10:43
      Какой вы умный! Вам мозг не жмёт? Вы хоть знаете что-то о Беларуси и белорусском языке? О русском языке в Беларуси вы точно или ничего не знаете или просто выдумываете.
    Ольга Филина
      Ольга Филина
      +2
      Сегодня, 12:11
      Побойтесь Бога! У нас в Белоруссии все говорят по-русски. И по Конституции РБ у нас два равноправных государственных языка: белорусский и русский. Все государственное делопроизводство - на русском. Школы в подавляющем большинстве - с русским языком обучения. На весь Минск - только одна белорусскоязычная гимназия и отделения белорусской филологии в БГУ и БГПУ (педагогическом). Разве что в автобусе кто-нибудь вопрос по-белорусски задаст - ему вежливо ответят (чаще на русском). В новостройках россияне квартиры на корню скупили. Весь "Минск-Мир" говорит по-русски без малейшего белорусского акцента. Белорусские ребята и девочки могут, сдав наше Централизованное Тестирование, поступать хоть в МГУ. Где барьер-то?
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 12:39
        Но Тихановская (а она - преподаватель) говорит совсем обратное. Два года назад мой старший внук на День Победы общался на набережной Свислочи со студентами БГУ. Говорили, естественно, по-русски. Он (а ему тогда было четырнадцать) был в полном восторге и аж загорелся после школы переехать в Минск и поступить в БГУ. Но когда внимательно прочитал правила приёма иностранных студентов (а русские в Белоруссии - иностранцы, это подчёркивается на всех уровнях) понял, что учиться придётся в России, а если очень постараться, то доучиваться - в Китае.
        При этом у всех нас самые тёплые чувства к белорусам (последний раз был в Белоруссии в феврале 2025 г. - просто чудо!). И Батька - молодец, сохранил и ПРИУМНОЖИЛ советское наследие. А вот только судьбу не заговоришь, и как решат на Западе, так и будет Белоруссия в ЕС. Уж Тихановская иже с ней постараются, да и наши российские предатели помогут.
    Lako
      Lako
      +1
      Сегодня, 12:59
      В Беларуси, как раз проблеммы с беларусским языком. Он все больше становится неким историческим наследием и почти вытесненен из повседного общения, русским. Даже в средствах массовой информации, звучит в основном, русский язык. Я хоть и никогда не говорил на беларусском, но мне даже жаль, если беларусская мова исчезнет совсем.
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 13:41
        Не исчезнет.
        Не исчез же карельский язык, хотя найти деревню, в которой говорят по карельски - это ещё та задача.
        Язык - элемент культуры, местных обычаев, истории. Трасянка в повседневном употреблении звучит органично, а вот объявление на вокзале и в метро - диковато.
        Не в том суть.
        За Тихановской (сама она - нуль без мужа, а с ним - горе) стоят силы расчётливо и последовательно откалывающие Белоруссию от России. Противодействие этому - только народная память, которая всё глуше звучит с годами. На официальном уровне всё наоборот. Батька стремится к недостижимой независимости, а Москва готова сожрать Белоруссию, как почти сожрала Россию.
        То, что придумали враги на этот раз - можно догадаться. После замирения на Русско-Украинском фронте вполне возможна попытка использовать имеющие опыт части ВСУ для вторжения в Белоруссию под БЧБшным прапором под видом неких повстанцев. И вся техническая мощь НАТО будет им в поддержку. И зайти они могут не с Юга, где вы их ждёте, а с севера - из Литвы и Латвии. Батька при этом попытаются нейтрализовать, либо, как Мадуро, либо, как Хомейни.
        Учитывая, что свободных войск у России нет, и что дух Анкориджа продолжает своё разлагающее действие, помощь может сильно запоздать.
        Так что я бы эту пару Вова-Света накрыл бы Полонезом со всеми сопровождающими лицами.
        Юрась_Беларусь
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 14:20
          Это что за бред про объяснения в транспорте? Вы что, сознательно работаете на Зеленского и Тихановскую? Прекратите оскорблять ЛЮБЫЕ ЯЗЫКИ!
  Nexcom
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:23
    ...ну какелы то "обучат" змагаровских студентов... и про то кто моря копал, и кто в космос первый полетел и вообще....
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:36
      Они продолжают издавать свои "научные труды" на эту тему. fool
      Nexcom
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:00
        ..особенно когда чего-нибудь примут. lol вот как примут веществ или на грудь - так сразу "научный труд" и появляется. yes

        зы "труд" про первых прото-украиньцев от которых пошли люди - вообще - жесть.... wassat подводили что европейцы пошли именно от них. а москали - от обезьян... wassat
        Reptiloid
          Reptiloid
          -1
          Сегодня, 12:15
          Так ведь и в институтах ещё до майдана 2014 на полном серьезе учили.Много лет дружили семьями с ленинградцами, родившимися на западенщине. Они в начале 2000 рассказывали об этом обалдевшие. Ездили к родным туда. Но после 2014 дружба стала давать трещины и к 2016 окончательно перестали общаться
  Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 10:23
    Успеет нарожать, светка скороспелка!
  кокосов тима
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 10:29
    А мужик-то ейный где? Донаты клянчит?
    sedoj
      sedoj
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: кокосов тима
      А мужик-то ейный где? Донаты клянчит?

      Сидит дома, кушает котлетки и ждёт, когда она от Зели кокс привезёт.
  sgrabik
    sgrabik
    +2
    Сегодня, 10:33
    Светка - котлетка, до сих пор всё ещё никак не уймётся, всерьёз возомнила себя президентом, вот ведь дурилка картонная.
  Reptiloid
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 10:35
    высшее образование на украине .....

    Это что-то новое. Подарок ТЦК от светки-котлетки. Ей-то что lol
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:02
    Ни чего сложного ,на бумаге Зеленский - Тихановская создадут дивизию " Железный капут" она будет побеждать в медийном пространстве ,круглосуточном украинском марафоне .А европейские денюжки тю - тю.А приедет проверка - звиняйте ,вся дивизия вчера умерла .И во всём виноваты " москали " .
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:16
      ...как бы ещё размножаться совместно не стали...
  gmss
    gmss
    +2
    Сегодня, 11:14
    получив гражданство 404, тэцэкашники не будут спрашивать - волонтером вы хотите быть или идти в всу )))
    такие себе гарантии...
    да и про "много белорусской молодежи" мечтающей поехать в 404 это скорее всего полная шляпа.
    чубатая молодеж всеми правдами и неправдвми пытается свалить оттуда, а змагарье спит и видит как туда попадет )))
    зы. пахалава возможно тоже будет свистеть про "много иранской молодежи" , но нужны гарантии wassat
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:19
      Всё понятно, ради €€€ тихановская что угодно скажет и отправит обманом белорусов на смерть.. А сама будет хвалиться
  Иван Кузьмич
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 11:20
    Цитата: SmollH2
    Да нисколько. Даже ненавидя батьку и режим. Надо быть ушибленным, чтобы ехать на смерть...

    Особенно если
    Ехать на смерть ради другого государства
    мусоргский
      мусоргский
      +1
      Сегодня, 11:33
      А кто ехать то собирается, эта дура буровит всё от себя.
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:30
    Простой вопрос.... а "белорусские наёмники", прям таки мечтают пойти и сдохнуть за идеи/хотелки, кто то из тех, кто их хочет подписать на енто дело?
    Reptiloid
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:22
      Приветствую Виктор! hi Так вспомнить как она белорусов тогда накручивала ничем не рискуя. Можно сказать только, что и Батька тогда проглядел многие процессы.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:24
        Привет Дмитрий soldier
        У батьки... "своя свадьба", он сам с усам!
        Reptiloid
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 12:51
          Прошлый майдан его подготовил, надо думать. Сейчас уже и не вспоминает о многовекторности с того времени. Теперь не пропустит
          rocket757
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:25
            Не не не, не будем загадывать... надо НЕ ДОПУСКАТЬ, гасить всякие взбрыки у тех, кто это уже делал и может повторить такое впредь!
            "сам с усам" это совсем не то, что можно назвать, "ума палата", да и прививка, от возможной попытки попрыгать по старым граблям, не всегда устойчивая, навсегда!!! soldier
          isv000
            isv000
            +1
            Сегодня, 16:00
            Цитата: Reptiloid
            Прошлый майдан его подготовил, надо думать. Сейчас уже и не вспоминает о многовекторности с того времени. Теперь не пропустит

            Батька вовремя принял верное решение и принял помощь от России. Кабы не наш спецназ на границе, в Беларуси кровушка людская пролилась бы как водица.
  мусоргский
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:31
    Вот таких США и готовят на смену в государствах, которые их не устраивают! А белорусам бы до ухода Батьки определиться и жить в одном государстве, а иначе не заметят как им подарят "президента" в изгнании!
  tim630
    tim630
    0
    Сегодня, 11:33
    Народ, кто в курсе где Сярожа (муж Тихоновской) что то в последнее время его не слышно и не видно
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 16:05
      Цитата: tim630
      Народ, кто в курсе где Сярожа (муж Тихоновской) что то в последнее время его не слышно и не видно

      Сирожу Батька опустил с зоны, Котлета встретила, по головке погладила, отсыпала малость на дорожку и пожелала доброго пути. Поначалу пробовал донаты собирать, на борьбу за независимость, но обижался что мало присылают. Сейчас где-то в Европах пресмыкается...
  matwey
    matwey
    0
    Сегодня, 11:49
    Как только деньги поступят в краину, туда вообще вся шушера сбежится.
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: matwey
      Как только деньги поступят в краину, туда вообще вся шушера сбежится.

      Там всё уже поделено и без шушеры. Большую часть окучили матрасы с еэсэсовцами, кусок пани Олена уже в норку утащила, а остатки раздербанят особы, приближенные к ампиратору.
  Polak_Polak
    Polak_Polak
    +1
    Сегодня, 12:14
    Czy ktoś bierze na poważnie tę jewrejkę?
  Симаргл
    Симаргл
    -1
    Сегодня, 12:21
    Как я понимаю, в Белоруссии женщин не расстреливают, потому она и подписалась, а муженёк, всё же, очканул...
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Симаргл
      Как я понимаю, в Белоруссии женщин не расстреливают, потому она и подписалась, а муженёк, всё же, очканул...

      За то и был отправлен Котлетой в отставку. Света красиво его от кормушки отодвинула...
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -3
    Сегодня, 12:27
    Ё-моё, какая она идиотка....наверняка и дрянников готовит не умеет...
    Нехай все белорусские "оппозиционеры", т.е. предатели едут в Бандеростан, чтоб там сдохнуть на фронте!!!!
  Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 14:06
    , какие они смешные-мелкотравчатые "фюреры"!
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      , какие они смешные-мелкотравчатые "фюреры"!

      Может она и дурочка с переулочка, но бабло стрижет профессионально, руку набила уже. Теперь и Зелень ей слюнявит.
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 15:50
    Я валяюсь с этой лошади! Щас ломанутся "белорусы" из Европ в Завалящую, на убой на передок, вот только шнурки погладят. Но Котлете надо отдать должное, быстро учится, прямо на лету схватывает как бабло сосать. Но получить содержание от Зелёного еврейского х.охла это, я вам скажу, высший пилотаж. Зелю на кругу обходит!