Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полёта дронов ВСУ
Украинский офицер, командующий одним из подразделений беспилотников дальнего действия Главного управления разведки, утверждает, что теперь Киев способен поражать цели на значительной части территории России вплоть до Уральских гор. Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полета тяжелых ударных дронов ВСУ.
По его словам, она составляет 3,5 тысячи километров. По крайней мере, некоторые типы украинских БПЛА способны преодолевать такое расстояние.
В числе таких беспилотников дальнего радиуса действия – Ан-196 «Лютый». Его дальность смогли увеличить, установив на него топливный бак увеличенного объема и внеся в его конструкцию некоторые другие изменения.
Ранее максимальное расстояние, которое способны преодолевать украинские беспилотники, называл на полях Международного салона «Комплексная безопасность» глава службы радиоэлектронной борьбы ВКС России Дмитрий Богданов. Он утверждает, что оно составляет 2,5 тысячи км.
Офицер сказал:
Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров.
При этом он добавил, что российская столица находится под надежной защитой от дронов.
Ранее командир одного из подразделений по противодействию украинским беспилотникам с позывным Кот заявил журналистам ТАСС, что ВСУ ограничили применение БПЛА «Лютый». Дело в том, что они летят на малых высотах и легко сбиваются дронами-перехватчиками «Ёлка».
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
