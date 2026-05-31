Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полёта дронов ВСУ

7 382 30
Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полёта дронов ВСУ


Украинский офицер, командующий одним из подразделений беспилотников дальнего действия Главного управления разведки, утверждает, что теперь Киев способен поражать цели на значительной части территории России вплоть до Уральских гор. Сотрудник ГУР МО Украины назвал максимальную дальность полета тяжелых ударных дронов ВСУ.

По его словам, она составляет 3,5 тысячи километров. По крайней мере, некоторые типы украинских БПЛА способны преодолевать такое расстояние.

В числе таких беспилотников дальнего радиуса действия – Ан-196 «Лютый». Его дальность смогли увеличить, установив на него топливный бак увеличенного объема и внеся в его конструкцию некоторые другие изменения.



Ранее максимальное расстояние, которое способны преодолевать украинские беспилотники, называл на полях Международного салона «Комплексная безопасность» глава службы радиоэлектронной борьбы ВКС России Дмитрий Богданов. Он утверждает, что оно составляет 2,5 тысячи км.

Офицер сказал:

Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тысячи километров.

При этом он добавил, что российская столица находится под надежной защитой от дронов.

Ранее командир одного из подразделений по противодействию украинским беспилотникам с позывным Кот заявил журналистам ТАСС, что ВСУ ограничили применение БПЛА «Лютый». Дело в том, что они летят на малых высотах и легко сбиваются дронами-перехватчиками «Ёлка».
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +15
    Сегодня, 11:07
    По его словам, она составляет 3,5 тысячи километров. По крайней мере, некоторые типы украинских БПЛА способны преодолевать такое расстояние.

    Если не врёт, то практически вся Россия может попасть под удар БПЛА укров. Шойгу не обманул, безопасных мест у нас не осталось.
    Учитывая то, что вся гейропа работает на «помощь» украм, дальность и мощность будет только увеличиваться.
    Хватит уже отбиваться, пора уже дестабилизировать власть на украине путём её физического устранения. Нужно создать у них Хаос и Анархию безвластия!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +14
      Сегодня, 11:12
      ...как пишут зельц вчера проводил совещание под открытым небом на лужайке перед зданием. глумится, чорт-наркоман... издевается. знает что по нему не лупанут.... am
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 11:21
      До моих краёв немного осталось...все думаю наступит ли этот момент. what
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:24
        при сегодняшней тенденции расширения областей и дальности атак - скорее всего увы, но да....
        мы на Урале тоже думали что не достанут. сейчас же тревоги у нас обыденность почти.... попадания тоже были. по крайней мере - одно было признано. по жилому зданию.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 11:56
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        До моих краёв немного осталось...все думаю наступит ли этот момент.

        У нас в пятницу была объявлена "ракетная опасность". Екатеринбкрг.
        1. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          +1
          Сегодня, 13:02
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          До моих краёв немного осталось...все думаю наступит ли этот момент.

          У нас в пятницу была объявлена "ракетная опасность". Екатеринбкрг.

          Ракеты это немного другая тема. И по массовости налётов, и по цене, и как цель для ЗРК.
          Но можно констатировать, что 29 мая на Ямале и в Тюмени тоже была объявлена "ракетная опасность". Пока превентивно, то есть не долетели, но сама по себе тенденция тревожна.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 13:19
      При этом он добавил, что российская столица находится под надежной защитой от дронов.

      Издевается что ли? Что, Россия состоит из одной Москвы?
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 11:09
    То, что происходит сейчас, — это позор. Чего ждёт Белоусов, чтобы уйти в отставку? С тех пор, как он пришёл к власти, всё стало только хуже. Если не будут приняты немедленные решительные меры, русский народ восстанет: всё это попахивает изменой. Украинские торговые суда беспрепятственно заходят в экспортные порты для погрузки зерна: это измена. Цели атакуются не решительно и целеустремлённо, а по частям, с помощью нескольких беспилотников, якобы просто для того, чтобы зафиксировать это в отчёте. Что-то здесь не сходится.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +9
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Carlos Sala
      Чего ждёт Белоусов, чтобы уйти в отставку?
      Он то здесь причем?. Операций у нас руководит ген.штаб. Разведкой занимается СВР. А он всего лишь главный завхоз в МО, если очень грубо все упростить. Его задача обеспечить и организовать.
      1. гильза Звание
        гильза
        +2
        Сегодня, 12:07
        Вы не понимаете, кто-то должен уйти в отставку. желательно самый старший. Это же так здорово-чехарда в руководстве.
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 13:12
        Цитата: topol717
        Операций у нас руководит ген.штаб. Разведкой занимается СВР. А он всего лишь главный завхоз

        Ну вы и загнули. Тогда получается генштаб подчиняется главному завхозу!

        Ответьте, как специалист, демагогия должна иметь какие-то пределы или нет?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -3
          Сегодня, 13:44
          Цитата: Stas157
          Тогда получается генштаб подчиняется главному завхозу!
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральный_штаб_Вооружённых_сил_Российской_Федерации
          Вот тут хотя бы почитайте потом делайте выводы, если не верите сходите на сайт Мин. Обороны.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            +1
            Сегодня, 13:49
            Цитата: topol717
            Вот тут хотя бы почитайте потом делайте выводы

            Так вы сами эти выводы и сделайте. А я вам помогу, задав пару вопросов.
            Кому подчиняется генштаб вместе с начальником генерального штаба?
            Чьим заместителем является начальник генерального штаба?
            1. topol717 Звание
              topol717
              -1
              Сегодня, 14:12
              Там всё написано.
              В соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, и Министра обороны Российской Федерации Генеральный штаб осуществляет управление Вооруженными силами.
              Перевод нужен кто там первый а кто второй?
              1. Stas157 Звание
                Stas157
                0
                Сегодня, 14:36
                Цитата: topol717
                Перевод нужен кто там первый а кто второй?

                Для вас нужен. Вы даже на наводящие вопросы не смогли ответить. А ответ именно в них и крылся. Кончайте юлить. Просто ответьте, кому подчиняется генштаб с начальником генштаба? Вы можете это сделать? Если нет, то скопируйте вопрос - кому подчиняется начальник генштаба - в поисковую строку.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -2
                  Сегодня, 15:09
                  Цитата: Stas157
                  Кончайте юлить. Просто ответьте, кому подчиняется генштаб с начальником генштаба?
                  Вы вообще читали мой пост? Там насколько я вижу кириллицей на русском языке написано. Президент потом ВГК и только потом Министерству Обороны. очень жаль что для вас это так сложно. Читать нормативную документацию учат на первом курсе юридического института.
      3. Carlos Sala Звание
        Carlos Sala
        +1
        Сегодня, 16:10
        Так почему же она не поставляет дроны в достаточном количестве и надлежащего качества, и почему она не обеспечивает адекватные системы связи?
    2. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      -2
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Carlos Sala
      С тех пор, как он пришёл к власти, всё стало только хуже.

      При Белоусове созданы войска беспилотных систем, не на бумаге, они уже показали некоторое превосходство над противником, на которого работает вся Европа и ещё половина оставшегося "свободного" мира в лице США и Канады.
      При Белоусове в МО появился зам, непосредственно отвечающий за внедрение ИИ.
      А всё остальное определяет ВГК и ГШ.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 11:10
    столица то может и "под надёжной защитой" (с). а наши регионы? или на людей там начхать?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 13:04
      *а наши регионы? или на людей там начхать?*

      и всегда было начхать. *за МКАДом жизни нет* -- народная московская поговорка.
    2. barclay Звание
      barclay
      -2
      Сегодня, 13:05
      Да, не начхать... невозможно все прикрыть твк как Москву. Наши просторы - это и наша проблема, к сожалению. Притвник это хорошо понял, и пользуется этим.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 11:11
    По его словам, она составляет 3,5 тысячи километров.
    Мне интересно не то, сколько могут пролететь украинские беспилотники. Да пусть хоть 10 тысяч могут...
    Почему они имеют возможность лететь на такие расстояния над Россией? Вот в чём вопрос...

    Не говоря о том, почему они до сих пор могут взлетать и почему есть там кто-то, кто отдаёт эти приказы... Но этот вопрос уже настолько в зубах навяз, что как-то неприлично его каждый день задавать.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Zoldat_A
      Почему они имеют возможность лететь на такие расстояния над Россией? Вот в чём вопрос...
      У нас видимо нет истребителей, да же времен ВОВ, и вертолетов тоже нет. Хотя может истребители есть, а летчиков нет?
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:14
    Противник не стоит на месте

    А мы вот этим к большому сожалению похвастаться не можем.
  6. Lynnot Звание
    Lynnot
    +2
    Сегодня, 11:24
    Это заявление можно рассматривать как намёк на соответствующие выводы по размерам "буферной зоны".
    1. barclay Звание
      barclay
      +2
      Сегодня, 13:18
      Да какая там "буферная зона",! Эти пятачки вдоль границы скорее служат для растягивания резервов противника. А как буферная зона - это практически ничто.
    2. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      0
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Lynnot
      Это заявление можно рассматривать как намёк на соответствующие выводы по размерам "буферной зоны".

      Вы имеете в виду, что буферная зона имеет смысл только на всю глубину Украины? Или на 3500 км вглубь Европы от всей Западной границы СССР? drinks
      1. Lynnot Звание
        Lynnot
        0
        Сегодня, 15:41
        Типа того. Иначе в ней нет смысла.
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 11:36
    Если кому интересно, я писал на эту тему 2 ноября прошлого года:
    https://topwar.ru/273068-hischnye-ptahi-sverhlegkoj-aviacii-ukrainy.html
  8. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +2
    Сегодня, 12:23
    Все нормально, главнокомандующий говорит мы побеждаем и скоро победим окончательно