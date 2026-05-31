Сырский в срочном порядке убыл на Константиновское направление

Ситуация в Константиновке для ВСУ становится критической, недаром главком ВСУ Сырский резко сорвался и прибыл на Константиновское направление. По данным украинских пабликов, российские войска фактически прорвали оборону ВСУ в городе. Российские ресурсы сообщают, что противник сосредоточен в основном в промышленной зоне и в районах многоэтажной застройки. Часть города находится в серой зоне.

Главком ВСУ прибыл на Константиновское направление, причем чуть ли не в режиме полной секретности. В отличие от прочих поездок на передовую эта не афишируется, украинская пресса сама в недоумении, выходят короткие заметки без каких-либо подробностей. Сырский тоже ничего не комментирует, лишь подтвердил, что действительно отправился в Константиновку. Нет ни привычных заявлений, и даже про «слава Украине» забыл.



Между тем, по последним данным, российские войска взяли под контроль трассу Константиновка — Дружковка, полностью заблокировав передвижение автотранспорта. Пешим ходом противник еще имеет возможность прорваться. В районе Алексеево-Дружковки взорваны два моста через реку Кривой Торец.

В самом городе боевые действия идут сразу в нескольких кварталах, причем за последние дни отмечается значительное продвижение российских войск. Противник пока удерживает часть промышленной зоны и высотной застройки. Как отмечают украинские ресурсы, в Константиновке может повториться Мирноградский сценарий с окружением большого количества украинских военных. Как подчеркивается, приказа на отход не будет.
  1. Панадол Звание
    Панадол
    -21
    Сегодня, 11:24
    Что с трассой Новороссия? Что с бензином в Крыму , да и по всей центральной и Южной части страны?????
    1. PN Звание
      PN
      +15
      Сегодня, 11:29
      Это вопрос ради вопроса? Или вопрос для хайпа.
      Трасса под ударами беспилотников, бензин в Крыму с ограничениями. Об этом рассказывают многие новостные каналы.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:36
        как пишут в Севастополе стали по талонам продавать бензин. Начальство тамошнее заявляет что это типа временная мера....
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 11:50
          очень известно, а статья про это?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -4
            Сегодня, 11:51
            на е1.ru наши местные СМИ пишут.
            https://www.e1.ru/text/economics/2026/05/31/76451989/
        2. SmollH2 Звание
          SmollH2
          +5
          Сегодня, 11:57
          А типа не временная? Паникеров расстреливали...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -3
            Сегодня, 12:01
            а это при чём? вот автору той статьи на e1.ru и напишите. не я её там публиковал. что увидел - про то и сообщил.
            1. SmollH2 Звание
              SmollH2
              +1
              Сегодня, 12:20
              А я и не вам. А про то, что пишут
        3. сайгон Звание
          сайгон
          +2
          Сегодня, 12:02
          Скорее всего да временно по слухам волшебный подсрачник уже прилител и вроде как движение по ПВО малого неба на той трассе началось.
        4. Victor19 Звание
          Victor19
          +7
          Сегодня, 12:13
          Не корми тролля.
          Что до топлива так во многих случаях на заправках ограничений не нужно, просто этого топлива нет.
          Просто хочу глобалзировать вопрос. Периодически возникает "зрадная" повестка Терны (колонны под дронами), "как там с Купянском" (его "взяли", но не только лишь весь), сейчас вот трасса в приазовье под ударом.
          И начинается "вой на болотах". Таких выползает множество. Хайпажорить. Проблему решат или решают (в Купянск наши возвращаются), но осадочек от паникеров остаётся.
          1. ВСЗМК Звание
            ВСЗМК
            0
            Сегодня, 17:32
            Главная и практически единственная реальная причина отсутствия бензина в Крыму: массовый отказ водителей бензовозов выходить в рейс по трассе "Новороссия" под воздействием пропаганды (на 95% дезинформация) противника. Общее количество единиц транспорта поражённых fpv ВСУ на этой дороге за май этого года 12 единиц. <...> При этом в сутки по дороге проходит около 7 тысяч автомобилей разного класса, из них более сотни цистерн с топливом.
      2. Lako Звание
        Lako
        +9
        Сегодня, 12:32
        При чем здесь хайп? Люди, за такие закидоны, денюжку получают, в гривнах. Да ещё и бронь, от призыва в ВСУ.
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          0
          Сегодня, 17:49
          Очень даже возможно, если это бандеровец.. Но и хайпануть тоже, если это наши.
    2. matwey Звание
      matwey
      +1
      Сегодня, 11:52
      Нормально всё, ты даже не представляешь...
    3. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 11:57
      В прошлом году там новый асфальт положили. Скоро её расширять будут, и да это уже не ваша трасса. Так что не беспокойтесь о ней.
      92й 95й и 98й делают и поставляют. 102й пока не делают, говорят нет потребности в нем.
      А ЦИПСО всегда так комментирует поражения на фронте?
      1. Панадол Звание
        Панадол
        0
        Сегодня, 16:13
        Для кого ремонтируют ? Ддя ВСУ ?
        Смотрю, какой умный ! А слабо туда самому съездить, и посмотреть на месте?
        Водилы блльшегрузов уже отказываются ехать в Крым этой дорогой. Мало? Разбомбили паромная переправу. Такими темпами Крым скоро отрежут от большой земли.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 16:20
          Ты чудо-юдо дед мороз, в этой новости зачем это комментируешь? Денежку от ЦИПСо отрабатываешь?
          Это вообще как? А новость про то как вас нагибают в Константиновке.
          1. Панадол Звание
            Панадол
            0
            Сегодня, 16:56
            Ну да. Воюют за очередной сарай! Соловьёв, перелогинься!🤣🤣🤣
    4. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      -1
      Сегодня, 12:03
      Ты волну-то не подымай ,на тебя эти новости и рассчитаны чтобы боялся и ныл ! Несколько машин подорвали на этом пока всё .
    5. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +1
      Сегодня, 13:40
      В том то и дело что с бензином проблемы, его нет!
  2. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +10
    Сегодня, 11:26
    9дравствуйте мои дорогие братья и сестры
    поздравляю со Святой Троицей
    Всем всего самого наилучшего
    Теперь про этого Сырского , отловить бы его ну или хотя бы откалибровать
    Достал, этот вырусь, наше небо коптить
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:28
    Сырский в срочном порядке убыл на Константиновское направление
    Лично с гранатой под танк кинется? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 11:32
      ниии, он персонально будет гранату вручать и отправлять под танк. потом заявит что "под моим чутким рукводством" (с) было уничтожено дцать вражеских танков...
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 11:58
      Константиновка в мешке, может в мешок полезет? Или наскребёт резервов в бок, а есть они, резервы?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        0
        Сегодня, 12:05
        А она точно в мешке ? По к4артам таки нет . Логистика возможно и напряг , но ножками так то гуляй не хочу.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 12:42
          2 квартала горлышко и промзона снаружи
          https://lostarmour.info/map?coord=48.53725474318833,37.69343981373629&zoom=14&layer=yandex-map
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:57
        Не для того Сырка внедряли чтоб он с гранатой, личным примером. Около месяца назад Сыр кулаком в грудь стучал что подготовил план стремительного контрудара. Сразу подумалось - скоро котёл. И вот пожалуйста, в Константиновке четырём бригадам кровь спустили, теперь маринуют... Похоже Сыр поскакал остальных в кучу сгонять, для удобства переработки.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 11:28
    Чтобы снять давление в районе Краматорско-Славянской конгломерации противник попытается ударить в наших слабых местах.
    Прием известный во все времена. what
    А это может быть где угодно.
    1. Панадол Звание
      Панадол
      0
      Сегодня, 16:17
      Лексей, я всегда вас поддерживал , плюсом, в том числе . Но считаю сейчас это неуместно.
      Разбомбили нефтебазу на Матвеем кургане. Ростову тоже досталось . Накануне был большой налёт на Иловайск . Наши не один не сбили . Все беспилотники попали.
      Причем это пошло не перую ночь.
      Так, считаю, больше не может продолжаться.
  5. Алексий Звание
    Алексий
    0
    Сегодня, 11:33
    Прикольная "секретность")))
    Главное, чтобы наши его не трогали. А то кто же будет управлять укровермахтом.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:37
    История делается в "полях"!. История делается нашими воинами!
    Удачи им всем soldier
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Сегодня, 12:15
      Исход войны определяется на поле боя, а не за столом переговоров. (Хомейни)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 12:22
        Так то да, но кроме очевидных итогов будут кулуарные переговоры, а там... по всякому происходит, примеров в истории много.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 11:37
    Будет лично водить зольдатов в штыковые атаки)))
    1. tabex Звание
      tabex
      +3
      Сегодня, 11:48
      А шо, можно, если осторожно ... помнится, наш прославленный генерал Лапин на камеру гонял солдат на зачистку уже зачищенного села в белгородской области
      1. сайгон Звание
        сайгон
        0
        Сегодня, 12:07
        Ну скоро Лапин депутатов думы гонять на заседания будет. Так не мужит его видно стыд , рука стрельнутся не тянется.
  8. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:01
    Катаются куда хотят, живы здоровы. Удивительно. Дроны сотнями как летали так и летают, видать толку от массовых ударов не очень много. Все твари живы Зеля, Будан, Мадьяр, да и Сырой. Про остальных вообще молчу.
  9. nobody75 Звание
    nobody75
    -1
    Сегодня, 13:06
    Сырский бездарь, психопат и приспособленец. Пусть едет куда хочет! А лучше идет ...
    Он уже ничего сделать не сможет. Не один год все этио планировалось.
    С Уважением
  10. эгссп Звание
    эгссп
    +1
    Сегодня, 14:11
    Смотрю, на канале ЦИПСОта прописалась. Уже давно.
  11. Saler Звание
    Saler
    0
    Сегодня, 14:14
    Ну что же приезд мясника в город, уже не поможет чубатым его удержать. wink
    Ждем взятия Константиновки нашими бойцами!
    А также полное уничтожение или взятие в плен его гарнизона!
    Слава ВС России ! drinks
  12. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 14:36
    Да уберите эти погоны. Скоро все ЦИПСО в маршалах ходить будет. Хватит позорить Российские погоны.