Германия укрепляет ПВО Украины ЗРК собственного производства

Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины, на этой неделе Берлин поставил Киеву очередную зенитную установку IRIS-T. Об этом заявил Зеленский.

«Нелегитимный» выступил с заявлением, что у России якобы осталось последнее преимущество — это ракеты, которыми она наносит удары по Украине. Для того чтобы нивелировать эту угрозу, Киеву необходимо как можно больше зенитных комплексов и зенитных ракет. Поэтому союзники Украины должны нарастить поставки средств ПВО, пока же старается только Германия.



Немцы на этой неделе передали Киеву очередную установку IRIS-T. По зенитным ракетам информации нет, но, вероятней всего, вместе с комплексом шел и боекомплект. Других подробностей пока нет.

Зеленский получение зенитной установки подает как очередную «победу», но вся беда в том, что немецкая система не в состоянии перехватывать баллистические ракеты, она предназначена для перехвата крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Украине же необходимо что-то аналогичное американскому ЗРК Patriot. Недаром киевский клоун просит у американцев ракеты для данных ЗРК, комплексы у Киева есть, да вот с ракетами для них не всё хорошо.

Недавно Зеленский буквально воззвал к Трампу, заламывая руки и слезно прося противоракеты. Американский президент, видимо, не оценил выступление клоуна, проигнорировав этот спектакль.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 12:03
    Вопрос... кто потеряет больше всех, когда "проект "Украина, против России" накроется медным тазом??? wink
    1. topol717 Звание
      topol717
      +8
      Сегодня, 12:12
      Цитата: rocket757
      кто потеряет больше всех, когда "проект Украина, против России" накроет я медным тазом???
      Почему кто то что то должен потерять? от СВО наибольшие потери несет Украина. потом РФ. Все остальные ничего не теряют.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -2
        Сегодня, 12:21
        Спорное утверждение, но ладно... можно подождать и посмотреть, помимо заявлений политиков, хоть какая то общая статистика будет опубликована и переврать все и сразу... будут пытатся, но реальное положение дел никуда ведь не денется, все и всякое спрятать не получится.
      2. Комментарий был удален.
      3. knn54 Звание
        knn54
        +2
        Сегодня, 12:30
        - Все остальные ничего не теряют.
        Оружейные ТНК даже выигрывают.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 13:57
          Цитата: knn54
          - Все остальные ничего не теряют.
          Оружейные ТНК даже выигрывают.

          вот кроме них никто и не выигрывает, по конечному результату долг растёт, кроме Китая естественно итп
      4. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 13:54
        Цитата: topol717
        Цитата: rocket757
        кто потеряет больше всех, когда "проект Украина, против России" накроет я медным тазом???
        Почему кто то что то должен потерять? от СВО наибольшие потери несет Украина. потом РФ. Все остальные ничего не теряют.

        математику в школе проходили? ФРГ даёт Ирис, а деньги за него где?
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 14:21
          Цитата: poquello
          ФРГ даёт Ирис, а деньги за него где?
          Это все равно что говорить дорогу построили, а деньги за неё где. Разницы для бюджета никакой. И в том и в другом случае, бюджетные деньги направлены в экономику страны. Только разным фирмам.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:34
            Простой вопрос... а построенные ДОРОГИ, это АКТИВ??? Который обязательно окупается и приносит ПРИБЫЛЬ!
            А пушки, ракет и прочее, о данное тому, кто никогда не сможет за это заплатить... это тоже актив, с какими то перспектива и или это.... вот сами напишите, что это такое.... wink
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 15:04
              Цитата: rocket757
              .. а построенные ДОРОГИ, это АКТИВ???
              Этот тот актив который от вас постоянно деньги будет просить. Каждую весну и много денег. Так что это актив который дает отрицательный доход.
              1. poquello Звание
                poquello
                +1
                Сегодня, 15:25
                Цитата: topol717
                Цитата: rocket757
                .. а построенные ДОРОГИ, это АКТИВ???
                Этот тот актив который от вас постоянно деньги будет просить. Каждую весну и много денег. Так что это актив который дает отрицательный доход.

                дороги это влияние на смежные области, те сокращение подвоза товара, оживление экономики района итп, тч положительный или отрицательный это зависит от многих других обстоятельств
              2. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 15:35
                У вас с математикой, логикой как дела?
                Всё просто... это АКТИВ для тех, кто дорогу построил, они и строят, для того, что б ЗАРАБАТЫВАТЬ.
                А так, по жизни, никаких общих, для всех, активов НЕ БЫВАЕТ... кто то на этом зарабатывает, кто то платит тем, кто это построил... капитализм, со всеми вытекающими... хотя и при социализм приходилось ПЛАТИТЬ, тем или иным образом!!!
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 15:52
                  Цитата: rocket757
                  У вас с математикой, логикой как дела?
                  Всё просто... это АКТИВ для тех, кто дорогу построил, они и строят, для того, что б ЗАРАБАТЫВАТЬ.
                  Плохо когда логика и математика подменяет образование.
          2. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 14:39
            Цитата: topol717
            Это все равно что говорить дорогу построили, а деньги за неё где.

            не тоже самое, дорога это инвестирование в инфраструктуру, которое окупится (а может и не окупится) через н-количество лет, а Ирис укропам это чисто деньги на ветер. бюджет это тоже не камень бесконечности или волшебный горшочек с кашей , из него уходит - в него должно приходить, ЕС вбухал в укропию сумасшедшие деньги, и всё ещё надеется перекрыть долг нашим поражением, зря надеется, в худшем варианте получит снова сожженный рейхстаг и подплавленную башню Эйфеля
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 15:05
              Цитата: poquello
              а Ирис укропам это чисто деньги на ветер.
              Это деньги в экономику Германии. Все до последнего евроцента.
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 15:11
                Цитата: topol717
                Цитата: poquello
                а Ирис укропам это чисто деньги на ветер.
                Это деньги в экономику Германии. Все до последнего евроцента.

                и откуда они придут? кто-то платит за Ирис?
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 15:26
                  Цитата: poquello
                  кто-то платит за Ирис?
                  Бюджет Германии. Точно так же как бюджет Германии платит за дороги, и за все остальное.
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 15:39
                    Цитата: topol717
                    Цитата: poquello
                    кто-то платит за Ирис?
                    Бюджет Германии. Точно так же как бюджет Германии платит за дороги, и за все остальное.

                    те Германия сама у себя покупает и выкидывает?
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:31
          А бабки сдерут с налогоплательщиков... как всегда, как везде, стандартная, общеприятая практика.
          Вопрос... а государство это... только воротилы ВПК, чиновники и банкиры, или все гораздо общирнее, сложнее!?
          Читаешь то, что некоторые пишут и начинаешь сомневатся, задумываться, где, как, зачем такому учат??? Как по мне, это какой то бред!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:36
      Цитата: rocket757
      Вопрос... кто потеряет больше всех, когда "проект "Украина, против России" накроется медным тазом??? wink

      "У победы много отцов, поражение всегда сирота..."

      Думаю, ещё локтями расталкивать будут друг друга в очереди у окошка, где записывают, насколько далеко они от Украины стояли и как мало ей помогали...

      Ладно бы, как Трамп - тупо зарабатывали на чужой войне деньги. Горит - и хорошо. Лишь бы не погасло и бабло капать не перестало.
      Я не понимаю, чего бы Европе тоже просто бабло не рубить? Нет же - надо "наносить стратегическое поражение", надо "готовиться к войне"... Неужели они там, в ЕС, настолько убогие, что не способны просчитать ситуацию хотя бы на два шага вперёд? Без позора поражения, без унижения своей звериной натуры ничего понимать не хотят?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:38
        Варианты, как теперешний правящий, полиптикум, чиновники, будут выкручиваться, когда скакуасия закончится и... начнут считать как экономические потери, так и политические!
        На эту тему интересно высказался Хазин, у них спор зашёл с Ефстафевым по данной теме ... мне показалось это занимательные, интересным...
        Предлагаю послушать, вот тогда будет о чем порассуждать более детально. soldier
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:12
    Новость какая-то странная. Поставлена одна ПУ или ЗРК? Если одна ПУ, то это вообще ни о чем. Если поставлен ЗРК, то с его дальностью действия 40 км. - слабое утешение. Бандерлогам нужны ЗРК большой дальности, да вот беда их производят три страны на планете и у них свои проблемы)))
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +5
      Сегодня, 12:22
      Николай hi ,
      IRIS-T SLM: дальность 40 км / 20 км по высоте.
      IRIS-T SLX: дальность 80 км / 30 км.
      Украина уже получила:
      27 пусковых SLM;
      18 пусковых SLS;
      9 радиолокационных станций TRML-4D.

      Ожидается ещё 18 комплексов IRIS-T SLM, из которых на середину 2025 года было получено 7, а остальные должны поставляться по мере производства.
      К январю 2026 года поставлено уже 9 из 18 запланированных комплексов
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:27
        На данный момент 80 км. - это уже средний радиус, Бук - М3, стреляет на 70 км. Дальние - это которые хорошо за 100. К тому же, я сильно сомневаюсь, что колбасники отдали новейший ЗРК, только с конвейера, а себе оставили старье.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 12:30
          Так у немцев совсем крыша поехала.
          Девиз: " Всё для украины"!
          Не удивлюсь, что и SLX подгонят. am
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +4
      Сегодня, 12:24
      Нам тоже слабое утешение. Мне лично было бы утешение, когда Германия размазывая сопли по харе, утерлась бы
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      -4
      Сегодня, 12:26
      Плюс ИК-голова. Летом против аппаратов с ДВС типа Герани - не думаю что шибко эффективна..
    4. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 14:01
      Цитата: ТермиНахТер
      Новость какая-то странная. Поставлена одна ПУ или ЗРК? Если одна ПУ, то это вообще ни о чем. Если поставлен ЗРК, то с его дальностью действия 40 км. - слабое утешение. Бандерлогам нужны ЗРК большой дальности, да вот беда их производят три страны на планете и у них свои проблемы)))

      старый советский юмор,
      армянское радио спросило:
      - Сколько и какого транспорта надо, чтобы вывезти всех целок из Армении?
      грузинское радио ответило:
      -Дайте этой ддурре велосипед
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 14:04
        Да уж, армянское радио всегда было кладезем народной мудрости)))
  3. Kutte_Binder Звание
    Kutte_Binder
    0
    Сегодня, 12:23
    И ежедневная пустая предупредительная болтовня из России.
    Недостаток смелости? Мужество казаков? Храбрость Буденного?
    России следует последовать примеру Израиля: евреи не позволят безнаказанно над собой издеваться.

    Und täglich leeres Warnungsgequatsche aus Russland.
    Fehlt der Mut? Der Schneid der Kosaken? Die Tapferkeit eines Budjonny?
    Russland sollte sich am Beispiel Israels orientieren: Die Juden lassen sich nicht ungestraft verhöhnen.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      -1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Kutte_Binder
      России следует последовать примеру Израиля: евреи не позволят безнаказанно над собой издеваться.

      У евреев тыл США и не только.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -3
      Сегодня, 12:51
      Ха - ха три раза))) легко быть борзым, когда за тобой США, богатые евреи Англии, Франции, ну и далее, по мелочи.
  4. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +2
    Сегодня, 13:26
    А наш серьезный пацан не хочет попросить ПВО у там Беларуси или Казахстрана, хотя бы в долг? Да и у Китая немешало бы купить зенитки, полагаю было бы быстрее и дешевле чем изобретать (велосипед) зенитное орудие на базе 2а42.