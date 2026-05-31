Германия укрепляет ПВО Украины ЗРК собственного производства
3 98432
Германия продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины, на этой неделе Берлин поставил Киеву очередную зенитную установку IRIS-T. Об этом заявил Зеленский.
«Нелегитимный» выступил с заявлением, что у России якобы осталось последнее преимущество — это ракеты, которыми она наносит удары по Украине. Для того чтобы нивелировать эту угрозу, Киеву необходимо как можно больше зенитных комплексов и зенитных ракет. Поэтому союзники Украины должны нарастить поставки средств ПВО, пока же старается только Германия.
Немцы на этой неделе передали Киеву очередную установку IRIS-T. По зенитным ракетам информации нет, но, вероятней всего, вместе с комплексом шел и боекомплект. Других подробностей пока нет.
Зеленский получение зенитной установки подает как очередную «победу», но вся беда в том, что немецкая система не в состоянии перехватывать баллистические ракеты, она предназначена для перехвата крылатых ракет, самолетов и беспилотников. Украине же необходимо что-то аналогичное американскому ЗРК Patriot. Недаром киевский клоун просит у американцев ракеты для данных ЗРК, комплексы у Киева есть, да вот с ракетами для них не всё хорошо.
Недавно Зеленский буквально воззвал к Трампу, заламывая руки и слезно прося противоракеты. Американский президент, видимо, не оценил выступление клоуна, проигнорировав этот спектакль.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация