Боец взял в плен группу военнослужащих ВСУ благодаря владению украинским языком

8 433 14
Боец взял в плен группу военнослужащих ВСУ благодаря владению украинским языком


Российский боец взял в плен группу военнослужащих ВСУ благодаря владению украинским языком. Этот случай произошел в одном из подразделений морской пехоты группировки «Восток» на Запорожском направлении.

Его рассказал журналистам агентства РИА Новости замкомандира взвода, в котором служил отличившийся боец.

Примечательно, что морпех прибыл в зону СВО не с Украины и даже не из одного из приграничных регионов РФ, а из Ленинградской области. Несмотря на это, мову он знал.

Российскому военному удалось добиться доверия украинских военных, когда он заговорил с ними на их родном языке. Они немного пообщались, после чего наш морпех «стрельнул» у солдат противника сигарету. В ходе беседы боец убедил украинских военных сдаться в плен.

Описывая произошедшее, его замкомвзвода с позывным Бальтазар рассказал представителям СМИ:

Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это были три человека.

Незадолго до этого трое военнослужащих «Восточной» группировки сумели пленить семерых солдат ВСУ. Такой случай произошел во время штурма вражеского опорника. В ходе боя двух украинских военных уничтожили, а остальные решили сдаться в плен. Они сделали правильный выбор, решив не жертвовать жизнями ради киевского режима.

Собственно, знание украинского языка уже не впервые становится полезным для российских бойцов при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. В большинстве таких случаев военнослужащие ВСУ принимают наших солдат за своих «побратимов» и теряют бдительность.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +1
    Сегодня, 12:39
    Боец просто молодец благодаря смекалки взял в плен противника, но все же хочется увидеть оперативный успех наших войск как систему , а отдельными локальными успехами наших ребят мы значимых успехов не добьемся...
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +1
      Сегодня, 12:46
      Такое не раз было Наши убалтывают хооохлов ! А вот бандеоровцы в наколках Те нездаютя !! Их сразу в расход .. Особенно баб ,как в Чечне
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +6
        Сегодня, 13:16
        Молодцы Балтийцы good 336 Бригада - Красавцы! Бойца наградить и в отпуск домой good (боец балтиец из 336).
    2. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      0
      Сегодня, 13:14
      но все же хочется увидеть оперативный успех наших войск как систему

      Не выйдет в этой войне. Даже собрать крупный кулак в одном месте не получиться, туда сразу прилетят дроны и хаймарсы. В сетецентрической системе управления боем боевые действия ведутся с помощью смартфона или компьютера. Это новый уровень управления войсками, позволяющий вести сражение более гибко, оперативно реагируя на любые действия наших ВС . Сейчас всуки видят в режиме реального времени на планшетах весь театр боя и наши тылы так же под прицелом. "Спасибо" янки за такой подарок.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:52
      Просто рядом не было заградотряда.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 14:43
        Бежит лиса по лесу, вдруг слышит из-за кустов: "КУКАРЕКУ". Она сразу в
        кусты... Шум, возня... Через некоторое время из кустов выходит довольный
        волк и застегивая ширинку говорит: "А все таки хорошо знать инностраный
        язык"...
  2. isv000 Звание
    isv000
    +8
    Сегодня, 12:49
    Тот самый случай когда знание мойвы приносит пользу. Многие всуки устали воевать но им нужен только психологический толчок чтобы принять единственно верное решение. А морпех молодец, креативит по ходу пьесы.
  3. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:51
    Вот только русским языком владеют практически все "украинцы",а они и купились на то что их язык "уникален",смекалка помогла нашему бойцу развеять их убеждения..
    1. Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      -8
      Сегодня, 13:25
      Думаю это простой пропагандистский прием. Украинцы когда говорят на русском, иногда палятся своим "г". Но носителям русского намного сложнее пользоваться мовой, так что думаю это из разряда "сержант Акулов одним ударом сжег 10 танков".
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +2
        Сегодня, 14:15
        Да как сибиряку мне не только на нашем в украинском исполнении заметен , но и москвич и скажем с северов за Уралом горой
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 12:52
    Микола!... Подь сюды...покажу что то интересное...
    На фронте масса всяких историй таких происходят...
    Помню видео...к нашим штурмам в окопах врага в тыл забежал всушник...глаза раззявил...никак не ожидал в упор встретить наших бойцов...
  5. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +5
    Сегодня, 13:03
    Что лишний раз доказывает - знание языков лучше чем незнание. Ученье -свет , не ученье-тьма.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -3
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Roman_4
      Что лишний раз доказывает - знание языков лучше чем незнание. Ученье -свет , не ученье-тьма.

      Ой , господи ..Уговорил на укромойве . . Все свидоукробийцы понимают и разговаривают на Великом и мугучем русском языке . Возможно наш боец послушал , как они лопочат на своей мойве . И понял пора брать их в плен .
  6. Автономный Странник Звание
    Автономный Странник
    0
    Сегодня, 17:25
    Украинцы считали. что наши не произнесут слово "поляныця", а наши что те не смогут "сыктывкар" сказать