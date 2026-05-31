Боец взял в плен группу военнослужащих ВСУ благодаря владению украинским языком
Российский боец взял в плен группу военнослужащих ВСУ благодаря владению украинским языком. Этот случай произошел в одном из подразделений морской пехоты группировки «Восток» на Запорожском направлении.
Его рассказал журналистам агентства РИА Новости замкомандира взвода, в котором служил отличившийся боец.
Примечательно, что морпех прибыл в зону СВО не с Украины и даже не из одного из приграничных регионов РФ, а из Ленинградской области. Несмотря на это, мову он знал.
Российскому военному удалось добиться доверия украинских военных, когда он заговорил с ними на их родном языке. Они немного пообщались, после чего наш морпех «стрельнул» у солдат противника сигарету. В ходе беседы боец убедил украинских военных сдаться в плен.
Описывая произошедшее, его замкомвзвода с позывным Бальтазар рассказал представителям СМИ:
Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это были три человека.
Незадолго до этого трое военнослужащих «Восточной» группировки сумели пленить семерых солдат ВСУ. Такой случай произошел во время штурма вражеского опорника. В ходе боя двух украинских военных уничтожили, а остальные решили сдаться в плен. Они сделали правильный выбор, решив не жертвовать жизнями ради киевского режима.
Собственно, знание украинского языка уже не впервые становится полезным для российских бойцов при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. В большинстве таких случаев военнослужащие ВСУ принимают наших солдат за своих «побратимов» и теряют бдительность.
