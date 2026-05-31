Война на Ближнем Востоке вынуждает ЕС снять потолок цен на российскую нефть

Евросоюз рассматривает вариант временной отмены ограничений на стоимость российской нефти. В Брюсселе вдруг поняли, что из-за конфликта на Ближнем Востоке могут вообще остаться без энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, в Евросоюзе начали обсуждать отказ от автоматического снижения цен на российскую нефть или ограничения потолка на уровне 60 долларов за баррель. Судя по поступающим с Ближнего Востока сведениям, о мире там говорить пока рано. Вот и забегали в Европе, опасаясь остаться совсем без энергоресурсов. В то же время Брюссель готовит санкции против «теневого флота» России, а также различных компаний, через которые Москва обходит наложенные санкции.



Впрочем, России от этих решений ни жарко ни холодно, как ранее заявили в Кремле, это проблемы европейцев, все равно мы не собираемся продавать им нефть по их ценам. Сейчас российская нефть в Европу если и попадает, то только от перекупщиков по завышенным ценам, не считая Венгрию и Словакию.

В прошлом году Евросоюз ввел в действие механизм, в рамках которого каждые полгода предельная цена на российскую нефть устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Следующий пересмотр должен произойти этим летом, вот его и хотят отменить в Брюсселе.
  SmollH2
    SmollH2
    +6
    Сегодня, 12:49
    Как в фильме "Плохой Санта", пусть мечтают в одну руку, а срут в другую. И смотрят какая быстрее наполнится
    Константин Константинович
      Константин Константинович
      +3
      Сегодня, 13:05
      Согласен, оч тонко подмечено! belay laughing lol good hi Кабы наши стратэги от радости наперегонки не побежали бы в сторону гейропы. hi
    78bor1973
      78bor1973
      +2
      Сегодня, 15:25
      Этим уцам я бы вообще ничего не поставлял ,а на границе доски крест-на крест! am
  Личное мнение
    Личное мнение
    +7
    Сегодня, 12:53
    Как то нужно определиться : воюем мы с европейцами или торгуем?
    AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:09
      А мы с ними воюем? Вот они с нами - да. А подобного заявления от наших "центров принятия решений" я не слышал...
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Личное мнение
      Как то нужно определиться : воюем мы с европейцами или торгуем?

      Это во время Великой Отечественной и помыслить нельзя об этом было. А сейчас получается и то, и другое.

      Как-то становится интересно - а где Украина берёт солярку? В статье сказано
      Сейчас российская нефть в Европу если и попадает, то только от перекупщиков по завышенным ценам, не считая Венгрию и Словакию.
      А интернеты нам вот чего рассказывают
      Украина наращивает импорт нефтепродуктов из Индии и Словакии.

      В период с января по июль 2025 года доля индийских поставок дизтоплива на украинский рынок выросла в пять раз, до 15,5%, написал украинский профильный портал «Нефтерынок».

      индийский дизель поступает на Украину через Румынию танкерными поставками по Дунаю

      И вишенка на торте
      Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина импортирует топливо из более чем 10 стран. Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции
      Шмыгаль перечислил все самые нефтедобывающие страны...
      А Индия нам точно дружественная страна?
      А Словакия в каком месте нам не враг? В том, где у неё уже ничего не осталось из оружия, что можно было бы отправить на Украину?

      И, заметьте, наши нефтяники белые и пушистые - не они ж украинские танки заправляют...
      Ivanhoe
        Ivanhoe
        +1
        Сегодня, 14:46
        Интересен маршрут нарисувахте - Индия, чрез Румъния по Дунав Украйна.
      alexoff
        alexoff
        -1
        Сегодня, 15:18
        индийский дизель поступает на Украину через Румынию танкерными поставками по Дунаю
        и танкеры эти целые, куда-то разгружаются
    Martin Porubcan
      Martin Porubcan
      +1
      Сегодня, 13:38
      Ваша дилемма имеет довольно простое решение: бедные воюют и умирают, богатые торгуют и богатеют. Это было и остается правдой во всех конфликтах мира, возможно, за исключением Великой Отечественной войны, когда Иосиф Сталин решил, что все будут сражаться и умирать без разбора, но вы в России знаете это лучше, чем я.
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 16:16
      Буржуи торгуют, мужики воюют.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:54
    Даже если там и установится некое подобие мира, во-первых, это очень шатко, ни один вменяемый экспортер не будет "закладываться" на стабильные поставки из Залива, надо заранее искать альтернативные источники. А во-вторых, нефть с "персидской наценкой" уже не будет дешевой.
    topol717
      topol717
      -2
      Сегодня, 14:28
      Цитата: ТермиНахТер
      ни один вменяемый экспортер не будет "закладываться" на стабильные поставки из Залива
      Товарные биржи с вами не согласятся, так как стоимость нефти Брент снизилась до 90. Т.е. коммерсанты считают что торговля может восстановиться.
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:16
        Цена нефти брент "снизилась" на биржах))) это не нефть - это фьючерсы, бумажки. Реальная нефть, которая загружена на танкера, никуда не сдвинулась.
        topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 15:28
          Цитата: ТермиНахТер
          это не нефть - это фьючерсы, бумажки.
          Это поставочный фьючерс, значит у него есть и продавец и покупатель. от того что в промежутке там много спекулянтов, от этого он не перестанет быть реальным товаром через 2-3 месяца.
  ximkim
    ximkim
    -2
    Сегодня, 12:58
    Без нефти можно остаться, если оказаться на Луне.
    Опять же.
    В ЕС тоже понимают , что в Кремле теряют зрение и слух при получении выручки от продажи нефти на экспорт.
    НИКНН
      НИКНН
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: ximkim
      Без нефти можно остаться, если оказаться на Луне.

      Это вы кубинцам раскажите.
  лесничий
    лесничий
    +3
    Сегодня, 13:07
    Нужно ввести дополнительные пошлины на продажу нефти Западу. Ну скажем так 30%. Не нравится? Тогда покупайте с 50% надбавкой, или ездите на велосипедах.
  Shkworen
    Shkworen
    0
    Сегодня, 13:40
    а что случилось? :)
    и вообще зачем европе наши газ и нефть? сами же решили отказаться :)
    пусть идут на поклон к дядюшке дональду, он с удовольствием обеспечит европу всем необходимым, во вкусным для себя ценам :)
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:05
    Европе надоело покупать российскую нефть через " посредников " им надо платить премию.И не факт что посредники имеют англицкие корни . wassat Англицкий язык с " рязанским " акцентом ни куда не деть.Странные вещи начали происходить с судами под " удобными " флагами - переходят под Российский флаг уже 20 млн тоннажа под Российским флагом .Прогноз за год будет 30 млн тонн ."Что деяться ,что деяться !Ужость!".
  Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь
    +3
    Сегодня, 14:14
    Опять в комментариях бардак. Россияне не хотят, чтобы их ресурсы уходили на прокорм врагу? Тогда отрубайте продажу ресурсов за рубеж полностью. Если вы хоть кому-то продадите что-то за рубеж, то нет НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, что дальше всё не перекупят враги. На моей памяти, ресурсы из России в сыром виде перепродавали и перепродают все. Единственное исключение - Беларусь. Несколько лет назад белорусские НПЗ продавали продукты глубокой нефтепереработки из нефти, купленной в России. Россия обиделась: мол, Беларусь "незаконно торгует" российской нефтью. На вопрос "почему российские НПЗ не занимаются такой глубокой нефтепереработкой и гонят за рубеж простой бензин?" ответа не последовало. Последовал ультиматум: отдайте нам часть своих прибылей или мы отключим нефть по "союзным ценам." И хоть "союзные цены" для соседней Беларуси оказались выше цен для Германии, белорусские НПЗ прекратили делать нефтепродукты из нефти, покупаемой у России по госконтрактам.
    Kotofeich
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Россия обиделась:

      У этого "обиделась" есть имя и фамилия.
      Все забывают, что мы живем при капитализме, у всего есть "хозяин", даже у "Народного достояния" hi
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:40
    А какой "процент глубины нефтепераработки на белорусских НПЗ" - 95 % или меньше ?
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 15:19
      У белорусов в Мозыре, новейшее японское оборудование. Дорогое, но глубина переработки 95 - 96 %.
  Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 14:58
    России давно пора прекратить поставки энергоресурсов в Европу. Кроме урана из боеголовок с ракетной доставкой))
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 15:15
    Цитата: НИКНН
    Цитата: ximkim
    Без нефти можно остаться, если оказаться на Луне.

    Это вы кубинцам раскажите.

    Чего рассказывать?
    Они не на Луне.