Война на Ближнем Востоке вынуждает ЕС снять потолок цен на российскую нефть
Евросоюз рассматривает вариант временной отмены ограничений на стоимость российской нефти. В Брюсселе вдруг поняли, что из-за конфликта на Ближнем Востоке могут вообще остаться без энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным американского агентства, в Евросоюзе начали обсуждать отказ от автоматического снижения цен на российскую нефть или ограничения потолка на уровне 60 долларов за баррель. Судя по поступающим с Ближнего Востока сведениям, о мире там говорить пока рано. Вот и забегали в Европе, опасаясь остаться совсем без энергоресурсов. В то же время Брюссель готовит санкции против «теневого флота» России, а также различных компаний, через которые Москва обходит наложенные санкции.
Впрочем, России от этих решений ни жарко ни холодно, как ранее заявили в Кремле, это проблемы европейцев, все равно мы не собираемся продавать им нефть по их ценам. Сейчас российская нефть в Европу если и попадает, то только от перекупщиков по завышенным ценам, не считая Венгрию и Словакию.
В прошлом году Евросоюз ввел в действие механизм, в рамках которого каждые полгода предельная цена на российскую нефть устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Следующий пересмотр должен произойти этим летом, вот его и хотят отменить в Брюсселе.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
