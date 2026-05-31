Лукашенко предупредил Киев о последствиях ударов по Белоруссии

Белоруссии не нужно иметь много целей на территории Украины, у нее есть всего лишь одна, и она самая главная. Лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди.

Белорусский лидер снова назвал «болтовней» заявления Зеленского о возможной войне Украины с Белоруссией. По его словам, в Генштабе ВСУ понимают, что в случае начала боевых действий получат еще тысячу километров фронта, поэтому им «этого не надо».



В отношении заявления «Мадьяра» о том, что на территории Белоруссии якобы определены 500 объектов, которые станут первичными целями для украинских беспилотников в случае начала конфликта, Лукашенко подчеркнул, что Минск имеет всего одну, но «очень серьезную» цель недалеко от своих границ. Вот по ней и будет нанесен удар. Ранее он подчеркнул, что Минск применит ядерное оружие в случае нападения на республику.

Они, может, и определили 500 целей, спасибо, что у нас для них 500 целей есть, но у нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают.

По словам Лукашенко, белорусских солдат не было на территории Украины и не будет, Белоруссия не собирается вступать в войну с Украиной, и это прекрасно знают в Киеве. К войне с Белоруссией Украину подталкивают европейские партнеры.

Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество на Украине. Не буду конкретизировать.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 13:52
    Лукашенко подчеркнул, что Минск имеет всего одну, но «очень серьезную» цель недалеко от своих границ. Вот по ней и будет нанесен удар.

    Вот почему я нашим не верю, а Лукашенко не хочу проверять?
    Вот бы нашим поверить - но Старик Хоттабыч и волшебные спички реальнее, чем их обещания...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 13:59
      -получат еще тысячу километров фронта, поэтому им «этого не надо».
      России тоже.
      1. Perpetually Звание
        Perpetually
        +4
        Сегодня, 14:26
        Как раз России надо. Растянуть ВСУ на шпагат. И вдарить посередке
        1. 78bor1973 Звание
          78bor1973
          +3
          Сегодня, 15:23
          Растянуть ВСУ на шпагат это и наши могут сделать ,а вот Белоруссию нужно держать мирной она нужна именно как мирная территория.
        2. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 16:04
          Прямо на Одессу. И прекратить в, е поставки из европы
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 13:53
    Интересно, чьи красные линии убедительнее - батьки или шахматиста?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 14:43
      Лукашенко конечно! Батька бьёт два раза, первый - в лоб, второй - по крышке гроба.
      1. роман66 Звание
        роман66
        -1
        Сегодня, 16:05
        Ой - ой-ой.... А разновекторность?
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 13:57
    Лукашенко предупредил Киев о последствиях ударов по Белоруссии
    То , что удары и провокации будут - я в этом не сомневаюсь , дело времени. А вот как батька ответит - посмотрим . Надеемся , что он не ограничится " предупреждениями , озабоченностями " и обещаниями " симметричных ответов и ударов возмездия " , как это делает руководство России.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +4
      Сегодня, 14:03
      Цитата: duschman80-81
      Надеемся , что он не ограничится " предупреждениями , озабоченностями " и обещаниями " симметричных ответов и ударов возмездия " , как это делает руководство России.

      У Лукашенко нет ядерного оружия для " одной цели".....
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -3
        Сегодня, 14:10
        Цитата: Аскольд65
        Цитата: duschman80-81
        Надеемся , что он не ограничится " предупреждениями , озабоченностями " и обещаниями " симметричных ответов и ударов возмездия " , как это делает руководство России.

        У Лукашенко нет ядерного оружия для " одной цели".....

        У него вобще никакого ядерного оружия нет, а потому ему придётся прообещаться точно так же, как наши. При всём уважении - он на этой войне не может быть самостоятельной фигурой, а потому с его "единственной целью" будет так же, как и с нашей.
        1. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          0
          Сегодня, 15:20
          СМИ пишут что есть https://www.belarus.kp.ru/online/news/6131612
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 16:36
            Цитата: Эд Мак
            СМИ пишут что есть https://www.belarus.kp.ru/online/news/6131612

            Я не знаю. откуда белорусская редакция "Комсомольской правды" взяла такое
            И здесь же Лукашенко сказал, что об этом белорусская сторона условилась и с Россией, и даже до того, как было возвращено Беларуси ядерное оружие.
            Они зелёное с квадратным не путают?
            На самом деле Лукашенко "распоряжается" размещённым на территории Белоруссии российским ядерным оружием примерно так же, как бритты американскими ракетами, размещёнными на их подводных лодках.
            Размещение-перемещение, подготовка к пуску, боевое охранение, учения - всё как положено. А "кнопка"-то у кого? О то ж...

            "Комсомольская правда" уже давно не та, которой она была, хотя бы, в 70-80-х. Такую ахинею иногда несёт, что к уровню "Спид-инфо" и "Экспресс-газеты" сползает. Туда пришли "жертвы ЕГЭ" - "ляпнул-пёрнул и забыл". Завтра ещё что-нибудь выдумают...
            1. ваш вср 66-67 Звание
              ваш вср 66-67
              +1
              Сегодня, 17:30
              [quote=Zoldat_A]Комсомольская правда" уже давно не та, которой она была, хотя бы, в 70-80-х. [/
              Прямо в точку сказано!
              Когда то была моей любимой газетой!
              А сейчас превратилась в желтую прессу! angry
        2. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:07
          Все это фигня. Почему этот пресловутый Мадьяр жив ещё? Перевелись Судоплатовы на Руси?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 16:39
            Цитата: роман66
            Почему этот пресловутый Мадьяр жив ещё? Перевелись Судоплатовы на Руси?

            Не корябайте, Роман, душу... crying
            У меня уже на эту тему палец отказывается по клавиатуре стукать...
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 15:00
      У батьки есть КГБ, со старой, советской школой ... Думаю, что в лучших традициях старой советской школы, в случае чего, беларуские чекисты просто приступят к адресному уничтожению таких ребятишек, как Мадьяр, Буданов и прочая шелупонь ... Это им не нынешняя наша "служба безопасности".
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:08
        А нельзя с ними как-то договорится, чтобы уже приступили?
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +1
          Сегодня, 16:12
          Тут скорее к иранцам надо. У них опыт накопился по центрам принятия решений.
    3. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 15:49
      даже забавно такое читать..... а что реально батька полагается в плане ответа на ВС РБ??? На их мощь могучую и развитой ВПК???? Армии РБ фактически хватит удержать ВСУ до подхода ВС РФ и не более.....и я не за решительность батьки, а за простую математику.....Батька все в мирного плюшана играет, а на мое "субъективное мещанское непрофессиональное мнение" ему бы укрепы строить, минировать и в ВС РБ резервистами до 150К довести..... а за про то, что ВПК на военные рельсы переводить вообще промолчу
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 13:57
    Еще один предупредитель... Еще Цой пел : "что будут стоить тысячи слов , когда нужна будет крепость руки.. ". Не говорить надо , а делать
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      -1
      Сегодня, 15:01
      К какой стати именно сегодня Лукашенко должен что то делать ??? У него есть уже повод? Или просто должен, что бы таким как вы было под какой сюжет по телеку чипсов с пивом навернуть ?
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 15:52
        у него под боком украина в состоянии войны, граница протяженностью 1000 км и ВС РБ в количестве 49.000 военных и да.....зелебоба угрожающий войной
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:10
      Ещё он пел : " Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают в каком... "
  5. Inженегр Звание
    Inженегр
    +1
    Сегодня, 14:03
    что в случае начала боевых действий получат еще тысячу километров фронта

    А что будет если армию Беларуси равномерно распределить по этой тысяче км? Может вот это лучший аргумент, что никто никуда не вступит?
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +3
      Сегодня, 15:53
      то будет тысяча километров с плотностью 50 человек на ОДИН километр....это если буквально
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 14:13
    Из Белоруссии надо наступать, это приблизит победу, наступать на Луцк, Ковель, Львов, блокировать снабжение с запада
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 14:54
      Верно мыслите.
      Белоруссия - прекрасный плацдарм для наступления, хоть на Запад, хоть на Север, ну и с оговорками на Юг. И при этом совершенно гиблое место для обороны, находящееся в глубоком вражеском охвате.
      Только Александр Григорьевич думает, что пересилит войну в нейтральном статусе. Так что грядущие события покажут, кто прав.
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 15:02
      Может именно на такой случай в 2022 войска из под Киева передислоцировали на территорию Беларуси ? Ну и большую часть "вагнеров" туда же перекинули?
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:13
      Это надо было делать в феврале 2022 года, а не пытаться воевать через киевские пригороды с неясными целями
  7. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 14:22
    А когда это Белоруссия стала ядерной державой?
    1. sergey822
      sergey822
      +2
      Сегодня, 15:30
      да вроде Россия туда Искандеры с ядерной составляющей отдавали, но думаю батьке кнопку от них все таки не доверили laughing
  8. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 14:30
    Хороший союзник, надёжный и верный. Правда же?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 16:03
      Однако, судя по минусованию, некоторые в этом сомневаются... Скрытые ципсошники?
  9. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:33
    Ядерки не будет, но , будут брошены силы на спасение Белоруссии.
    Батьке надо хорошо подумать.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:34
    Цитата: alexoff
    Интересно, чьи красные линии убедительнее - батьки или шахматиста?

    Ничьи.
  11. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 14:48
    Про ядерное оружие в Белоруссии:
    Очень надеюсь, что оно не попадёт в руки врага. Равно, как и Орешник.
    Готовность Украины и Белоруссии к войне - несопоставимы, так что в одиночку Белоруссии не выстоять. А с учётом "партнёров" на западе и севере - вообще всё плохо выглядит. Не отрубили во время Северную клешню НАТО - теперь осталось гадать, где и как они начнут.
  12. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 16:59
    если бы лука вложился в 2022-м в производство дронов и снарядов, то он бы и нажился на поставках в россию, и оружие для самообороны бы имел. Профукал...
  13. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 17:25
    И у кого это Батька научился "красные линии" чертить... А насчет "не выстоять" - это к белорусским и афганским жителям не относится
  14. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 17:42
    Лукашенко играть в хитрые комбинации и договорняки не будет . Белоруссия маленькая бедная страна с ограниченным количеством граждан, которых он бережёт. Нет народа на убой.
    Лукашенко не играл в КОВИД -19, как все остальные кто подчиняются глобалистам. И у него на первом месте свои интересы и интересы своего народа. Он не тупо грабит как некоторые, а развивает свою страну и получает с этого свой %, и это далеко не 80% -90% от прибыли , но приятный для него и ненапряжный для страны %
    И позволить втянуть свой народ и уничтожить страну в войну он не может. Ибо это как своя фирма у хорошего хозяина.
    У него нет , красных, коричневых и других линий.
    Да , он вдарит ядеркой сразу и по Киеву и по тем кто организует что то против него и его страны. Как он это сделает если кнопка в Москве ? - как то сделает , ракеты то на его территории, ударит 100%, у него выбора нет.
  15. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 17:57
    Белоруссии не нужно иметь много целей на территории Украины, у нее есть всего лишь одна, и она самая главная.

    Батька - это не Вольдемар,он не очкует.