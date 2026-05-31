Российская «Герань» уничтожила украинский катер вместе с экипажем
Украинский флот лишился еще одной боевой единицы, по катеру ВМСУ отработал российский дрон-камикадзе типа «Герань». Об этом сообщает украинская пресса.
Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский катер вместе с экипажем. Произошло это еще 25 мая, но стало известно только сегодня после публикации украинскими пабликами некрологов на экипаж. Согласно имеющимся данным, катер находился в порту города Южный к востоку от Одессы. Судя по публикациям, речь идет о десантном катере, в экипаж которого входило пять человек.
Как утверждается, в минувший понедельник в ходе ночной атаки на порт Южный российский дрон-камикадзе типа «Герань», в публикации украинского ТГ-канала названный Shahed-136, прямым попаданием уничтожил катер вместе с экипажем, не выжил никто. К сожалению, снимков того, что осталось от катера, нет.
25 мая 2026 года российский дрон Shahed-136 поразил катер ВМС в порту Южный.
Украинское Минобороны и Штаб ВМС Украины о данном факте не сообщают, но подтверждают, что в ночь с воскресенья на понедельник, 25 мая, российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали Одессу и Южное. В отчете говорится о том, что «доблестные» украинские моряки сбили 20 российских беспилотников. Один из них точно десантным катером.
