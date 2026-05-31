Если мы признаем право Израиля, как и всех стран, на законную самооборону, на защиту от нападений «Хизбаллы» (...), ничто не может оправдать продление израильских военных операций в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории.

Израиль расширяет военную операцию в Ливане, Франция созывает Совбез ООН из-за действий еврейского государства. Об этом заявил глава французского МИДа МИД Жан-Ноэль Барро.Париж созывает экстренное заседание Совбеза ООН, причиной стал захват израильской армией культовой средневековой крепости Бофор в Ливане. Причем израильтяне останавливаться не собираются. Как заявил Барро, Израиль трактует право на самооборону так, как ему выгодно, превращая боевые действия в захват ливанской территории. Да и вообще, в Ливане с 17 апреля действует режим прекращения огня, только Израиль его соблюдать не собирается.Израиль тем временем расширяет боевую операцию в Ливане, соответствующее распоряжение израильская армия получила от Нетаньяху. Премьер-министр еврейского государства заявил о расширении операции, чтобы занять те районы, которые контролируются ливанской «Хизбаллой». Одновременно Израиль проводит военные операции в Сирии и Газе.Между тем «Хизбалла» впервые с начала перемирия нанесла удар по поселениям на севере Израиля с целью сорвать наступление израильской армии.