Расширение операции Израиля в Ливане привело к экстренному созыву Совбеза ООН

Израиль расширяет военную операцию в Ливане, Франция созывает Совбез ООН из-за действий еврейского государства. Об этом заявил глава французского МИДа МИД Жан-Ноэль Барро.

Париж созывает экстренное заседание Совбеза ООН, причиной стал захват израильской армией культовой средневековой крепости Бофор в Ливане. Причем израильтяне останавливаться не собираются. Как заявил Барро, Израиль трактует право на самооборону так, как ему выгодно, превращая боевые действия в захват ливанской территории. Да и вообще, в Ливане с 17 апреля действует режим прекращения огня, только Израиль его соблюдать не собирается.



Если мы признаем право Израиля, как и всех стран, на законную самооборону, на защиту от нападений «Хизбаллы» (...), ничто не может оправдать продление израильских военных операций в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории.

Израиль тем временем расширяет боевую операцию в Ливане, соответствующее распоряжение израильская армия получила от Нетаньяху. Премьер-министр еврейского государства заявил о расширении операции, чтобы занять те районы, которые контролируются ливанской «Хизбаллой». Одновременно Израиль проводит военные операции в Сирии и Газе.

Между тем «Хизбалла» впервые с начала перемирия нанесла удар по поселениям на севере Израиля с целью сорвать наступление израильской армии.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 16:16
    Сионисты под крышей США , поэтому все эти телодвижения бесполезны.
    Сегодня, 16:17
    И не поспоришь. С теми кто желает смерти государству Израилю. Я не желаю, но не верю в их выживание
      Сегодня, 16:47
      израиль вполне себе расширяет свою территорию. Про Газу уже никто не вспоминает как и про Голанские высоты. Хотя там еще больший кусок и Сирии отхватили. Но про это молчат. Как вообще какой то там Ливан может там существовать? Очень скоро от Ливана останутся только воспоминания как и от Голанских высот или Газы. А еще западный берег могу напомнить, может еще что то забыл.
    Сегодня, 16:19
    Широко шагает мальчик, пора бы его унять. А.В. Суворов.
    Шестипалого пора в фундамент залить, и в кратер вулкана скинуть.
      Сегодня, 16:31
      Да не сам он. Выражает интересы всех евреев по присоединению земельки. И как в том анекдоте - " А це пид помидоры! "
      Сегодня, 17:28
      Давно пора. Действия израиля под правым сионистским руководством дестабилизируют ближний восток и являются постоянной безосновательной угрозой для окружающих стран.
    Сегодня, 16:20
    Париж созывает экстренное заседание Совбеза ООН, причиной стал захват израильской армией культовой средневековой крепости Бофор в Ливане.
    Из-за Старобельска не созывает, а из-за "средневековой крепости" - созывает...
    "Самки собаки, с пониженной социальной ответственностью!" am
      Сегодня, 17:13
      Тут дело не в крепости. Если ООН не осудит евреев за захват ливанских земель, то тогда как им осуждать Россию? Хоть Россия и имеет больше оснований для возвращения своих земель.