ВС РФ вошли в Любицкое Запорожской области, что у автодороги на Орехов

Вооружённые силы России продолжают продвигаться в Запорожской области. С начала суток ВС РФ продвинулись на глубину до 3 км от ранее освобождённой Воздвижевки.

Это продвижение позволило войти в восточную часть села Любицкое. Важность этого села характеризуется тем, что расположено оно у автомобильной дороги, которая ведёт к Орехову – одному из главных узлов обороны противника в Запорожской области. Речь идёт о так называемом восточном маршруте снабжения Ореховского гарнизона ВСУ.



Начало боёв за Любицкое – это и выход к реке Верхняя Терса. Напомним, что село с таким же названием российские войска освободили несколько дней назад.



Таким образом, ВС РФ перевалили через Терноватовские высоты, продолжая углубляться на территории Запорожской области. Соответственно, контратаки противника в районе этих высот не только не привели к их возвращению, но и закончились новым продвижением российской армии. Эту тенденцию противник переломить пока не может.

Возможно, именно поэтому пытается использовать асимметричные подходы - второй день подряд бьёт по Запорожской атомной электростанции. Там сегодня новый прилёт и новые повреждении, в том числе транспорта запорожских атомщиков.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 16:37
    Освобождаем исконно русские земли от укро-лохов.
  2. SmollH2 Звание
    Сегодня, 16:46
    Давайте сто грамм , за тех кто не дожил. Может и мимолетный момент, но из тех соломинок , что сломает спину любому. Даже, ... всем короче
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Сегодня, 17:24
    Перекрыть трассу на Орехов, нарушить логистику и урезать хвостоголовым сало и горилку, чтобы лучше им думалось о вечном. Помоги, святая троица, русским воинам!
  4. Victor19 Звание
    Сегодня, 17:47
    Растянули бандеровцев на шпагат, и они уже не знают куда подкинуть резервы в Константиновку, Купянск или на Запорожский фронт. Не знают за что держаться за сиську или за письку.