Медиа США: Украина бьёт вглубь России благодаря ПО PRISMA от компании Palantir

По данным CNN, в украинском центре управления дальними дроновыми атаками Главного управления разведки (ГУР) активно используется специализированная американская платформа. Речь идёт о платформе PRISMA компании Palantir.

Система в реальном времени отображает маршруты полётов, координаты целей и данные с тысяч дронов одновременно, позволяя координировать массированные удары по российским объектам на расстоянии сотен и тысяч километров.



Россия, как это описывает американский канал, «оказывается под прицелом ноутбуков и ИИ-алгоритмов». Программа помогает обходить ПВО, анализировать данные с дронов, спутников и сенсоров, ускоряя процесс принятия решений.

Palantir Technologies — американская компания, основанная в 2003 году. Головной офис расположен в Майами, Флорида (ранее — Денвер, Колорадо). Глава - Алекс Карп. Председатель совета директоров, сооснователь - Питер Тиль, который остаётся одним из крупнейших акционеров. Среди основных акционеров — институциональные инвесторы: Vanguard Group (около 9%), BlackRock (около 5%), State Street, а также Питер Тиль лично.

Сотрудничество Palantir с Украиной началось в 2022 году, а после значительно расширилось, особенно в 2025–2026 годах. Карп лично встречался с Зеленским. В компании свою деятельность на Украине объясняют так:

Наше ПО помогает демократии противостоять превосходящим силам.

По большому счёту, таким образом американский канал пытается заявить, что сотрудничество США и Украины на данный момент носит характер исключительно «частно-государственного партнёрства». Мол, данные Украина получает по частному каналу, благодаря программному обеспечению от Palantir. Очередная попытка навешать лапшу на уши в попытке представить всё так, что США, как государство, не является стороной конфликта, а разведданные Киев получает от «частных лиц», как и через ПО от частных лиц наводит средства огневого поражения .

В этой связи - актуальный вопрос: а может же частный беспилотник-камикадзе, не имеющий никакого отношения к каким-либо государственным структурам, случайно упасть на головной офис этой частной компании или на её лабораторию?
  НИКНН
    Сегодня, 16:55
    Полагаю, что наше ПО (ну например "мандец" пусть будет) все таки должно определить посольство США в Киеве как приоритетную цель.
    Электроник2000
      Сегодня, 17:48
      Ну вот нашли наконец козла отпущения - Palantir. А почему вообще уже более 4 лет идут военные действия, а не разрушена логистика противника в виде мостов через Днепр и Бескидского тоннеля еще в первые дни СВО? Если продолжать еще пару лет также жевать сопли, то кроме Palantir появятся и Томагавки, а потом и ЯО у Украины. Чем дольше и безнадежнее эта военная кампания, тем больше бед и проблем для нас будет приносить каждый ее месяц. Так что или решительный удар или если соплежуйство этого не позволяет, то мирные переговоры. Но с одним обязательным условием, сразу же после заключения мира все руководство РФ не просто уходит в отставку, а становится фигурантами уголовных дел о преступной халатности.
  Zoldat_A
    Сегодня, 16:57
    дальше можно не читать.
    Из комментариев только одно в голове -
    [Н Е Ц Е Н З У Р Н О]
    Всё сразу, чему за почти 40 лет на стройке научился...
  Руслан М
    Сегодня, 17:02
    Зато у нас есть красный маркер. Хотя стоп. Американская компания же. Ну тогда просто сделаем вид что ничего не происходит. Ибо против звезднополосатых даже всего лишь с маркером страшно выходить, а то сделают ата-та.
    paul3390
      Сегодня, 17:21
      А вот поставили бы Ирану с хуситами скажем современных ПКР и ПВО - глядишь, и ентот ихний палантир вёл бы себя гораааааздо осторожнее... Под угрозой передать в дальнейшем ещё чего злобное, ежели не прекратят.
  Кот28.Ру.
    Сегодня, 17:03
    Если беспилотник будет "правильный",ну то есть израильский,или хотя бы украинский,то скажут "ну,бывает",если российский,то-сами понимаете.А там впору не БПЛА,а что то посущественнее,потяжелее,причём еще вчера.
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 17:14
    Дело вовсе не Palantirе...а в безнаказанности американцев.
    По России бьют ровно столько насколько она это позволяет врагу...вот и все.
  paul3390
    Сегодня, 17:14
    А вы ещё лет на 10 войну затяните - не то увидите.. Всё-таки нонешняя РФ даже близко не могучий Советский Союз - годами бодаться в одиночку со всем Западом таки напряжно. Особенно когда война идёт на два фронта - с врагом и с собственным типа экономическим блоком..
  born007
    Сегодня, 17:14
    А если добавить, что во все импортные камеры в РФ предустановлен софт палантира, то за безопасность вообще нельзя быть спокойным
  Radius
    Сегодня, 17:16
    а почему не было ударов по Палантир еще ДО их ударов? Кишка слаба?
  alexoff
    Сегодня, 17:21
    Глава - Алекс Карп.
    на днях на Украине выступал. К сожалению ведомство Нарышкина традиционно не выяснило где, потому он спокойно уехал
  acetophenon
    Сегодня, 17:30
    В этой связи - актуальный вопрос: а может же частный беспилотник-камикадзе, не имеющий никакого отношения к каким-либо государственным структурам, случайно упасть на головной офис этой частной компании или на её лабораторию?

    Конечно, может. Если запускать его будут мужики с яйцами, а не с красными фломастерами.
  Серик Бур
    Сегодня, 17:55
    Язык так и чешется высказать - Украина избивает Россию уже в глубинке, благодаря ПО PRISMA, ну не могу понять , что происходит, а ребятам на лбс , как обьяснить ? soldier
  pexotinec
    Сегодня, 17:57
    Ну зеля сказал что ещё лет 5 по планам будет война значит будет. Видать это выгодно избранным но не нам с вами.