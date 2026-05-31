При повторной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС уничтожено шесть автобусов

Только вчера в результате удара украинского дрона была повреждена стена машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС в нескольких метрах от реактора. А сегодня около двух часов дня ВСУ решили повторить атаку на опасный ядерный объект.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

В данном случаем целью удара стал транспортный цех атомной электростанции. При этой повторной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС было уничтожено шесть автобусов и два автомобиля «Газель». К счастью, никто из персонала станции не пострадал.

Киев никак не прокомментировал данное заявление, а в украинской прессе сообщили о нем с изрядной долей скепсиса. Факт вчерашнего удара по энергоблоку киевские власти и вовсе отрицают.

Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев, тогда украинский дрон пробил дыру в стене машинного зала и взорвался внутри помещения.

Он отметил:

Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала.

При этом чиновник полностью исключает версию, что беспилотник попал по объекту случайно, ведь управление аппаратом производилось по оптоволокну.

Судя по действиям военнослужащих ВСУ, перед ними поставили боевую задачу повторить Чернобыльскую катастрофу. Иначе как по-другому можно объяснить их участившиеся атаки на Запорожскую атомную станцию? В частности, о высокой вероятности масштабной аварии на ядерном объекте из-за украинских ударов заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 17:02
    Да дайте уже Киеву радиации понюхать! Не видите, что ли, просит ведь изо всех сил!
    qqqq
Сегодня, 17:20
      qqqq
      +6
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Zoldat_A
      Да дайте уже Киеву радиации понюхать! Не видите, что ли, просит ведь изо всех сил!

      По хорошему, нужно раз в десять больше дронов закинуть по Ровенской АЭС и на этом всё затихнет. Иначе будут долбить, пока не бахнет и тогда всё равно придется ответить. Хотя с нашими Леопольдами можем и утереться.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    Сегодня, 17:08
    Ну вот, зеевские всё более наглеют. А мы миндальничаем. Вон Рябков аж про вонь анкориджа вспомнил недавно. Хотят чтоб второй Чернобыль или какую заразу, а то и грязную бомбу. Тогда только и зачешутся. По всем вопросам ядерной доктрины уже давно пора, зачем бумагу портить, а то где то слово держим, зее неприкасаемый, даже в списках террористов не внесли. А тут так сморозили доктринку, а исполнять кишка тонка, там всех жалко, а своих нет.
    ваш вср 66-67
Сегодня, 17:22
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 17:22
      Цитата: ВАМ
      Хотят чтоб второй Чернобыль

      и свалят на Россию!
      А весь гейзапад это подтвердит!
      Ох, чую все эти красные линии выйдут России боком!
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 17:41
        Что бы устроить 2й Чернобыль ,надо хорошенько разогреть реактор. А он как я понимаю выключен.
        Все понимают что сами реакторы защищены даже от падения большого самолета, а уж маленький ФПВ точно никак не навредит самому реактору.
        Не надо прикрываться АЭС. Там атакуют наших людей и наших инженеров. И для начала бы это надо признать. Убивают НАШИХ инженеров и рабочих этой АЭС.
        на такие атаки надо отвечать очень просто, все удары ракетами надо делать не в 2 часа ночи, когда инженеры и рабочие спят дома. а в 2 часа дня, когда рабочий день в самом разгаре.
  3. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +7
    Сегодня, 17:14
    Тут явное выпрашивание чего-то особенного, не рядового. Очень настойчиво стучат в дверь. Пора - открывать.
  4. Седов Звание
    Седов
    +2
    Сегодня, 17:15
    Может всё-таки зеркально как-нибудь так? Много же интересных решений помимо озабоченностей.
    У каждой украинской АЭС в непосредственной близости находится открытое распределительное устройство (ОРУ). Если хотя бы одно такое устройство когда-нибудь будет уничтожено, это, безусловно, станет серьезным инцидентом для энергосистемы, однако именно этого жесткого урока может вполне хватить, чтобы любые попытки дотянуться до ядерных объектов с украинской стороны прекратились раз и навсегда.
    – указывает «Военная хроника».
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:15
    В ООН маленько по возмущались в третьем лице...дурдом натуральный наблюдается в этом деле.
  6. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 17:16
    Печально это всё . И до добра не доведёт . Видимо Апокалипсис уж скоро !
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:17
    Бандэрлоги ваще страх потеряли .
  8. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 17:21
    Обикнонения човек остава с впечатлението, че сценарист и режисьор на филма "Широко затворени очи" е не Стенли Кубрик, а някой от обитателите на кремълските кули.
  9. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 17:22
    Интересно, что движет противниками нанесения ударов по инфраструктуре украинских аэс. Логично закончить украинскую генерацию - иначе зачем было наносить удары по остальным источникам. Политика трусливой безосновательной перестраховки здесь играет только в минус
  10. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    Сегодня, 17:35
    Терроризм - удел проигрывающей стороны. УГ (Украинское государство) проигрывает позиционную войну и потому пытается втянуть Россию в размен грязными ударами - так, мол, хоть какой-то шанс появится. Но если ставки вырастут до утечек радиации, на западе УГ они будут куда как проблемнее. Правило этой войны: что бы ни предпринимал лохох - ему будет больнее.
  11. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 17:37
    От безнаказанности они не только по ЗАЭС будут долбить, но и по другим АЭС.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 17:41
      Цитата: al3x
      От безнаказанности они не только по ЗАЭС будут долбить, но и по другим АЭС.

      да уже долбили и по смоленской, и по курской, и по воронежской...
  12. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 17:40
    я так понимаю АЭС на западе украины неприкосновенны..., как и соседняя с ней польша...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:49
      Да там много чего неприкосновенно.
      Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.

      Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам.

      Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского

      Неделя почти прошла и чего? А ничего
  13. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:50
    ...ДАМ уже безкомпромиссно отгрозился по противнику?