При повторной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС уничтожено шесть автобусов
3 20418
Только вчера в результате удара украинского дрона была повреждена стена машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС в нескольких метрах от реактора. А сегодня около двух часов дня ВСУ решили повторить атаку на опасный ядерный объект.
Об этом сообщила пресс-служба станции.
В данном случаем целью удара стал транспортный цех атомной электростанции. При этой повторной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС было уничтожено шесть автобусов и два автомобиля «Газель». К счастью, никто из персонала станции не пострадал.
Киев никак не прокомментировал данное заявление, а в украинской прессе сообщили о нем с изрядной долей скепсиса. Факт вчерашнего удара по энергоблоку киевские власти и вовсе отрицают.
Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев, тогда украинский дрон пробил дыру в стене машинного зала и взорвался внутри помещения.
Он отметил:
Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала.
При этом чиновник полностью исключает версию, что беспилотник попал по объекту случайно, ведь управление аппаратом производилось по оптоволокну.
Судя по действиям военнослужащих ВСУ, перед ними поставили боевую задачу повторить Чернобыльскую катастрофу. Иначе как по-другому можно объяснить их участившиеся атаки на Запорожскую атомную станцию? В частности, о высокой вероятности масштабной аварии на ядерном объекте из-за украинских ударов заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация