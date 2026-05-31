Зеленский надеется, что Трамп и Конгресс США всё же вспомнят о нём

237 4
Зеленский надеется, что Трамп и Конгресс США всё же вспомнят о нём

Соединенные Штаты проигнорировали письмо Зеленского с просьбой увеличить поставки ракет для зенитных комплексов на фоне роста количества российских ударов. Об этом заявил «нелегитимный» в интервью телеканалу CBS.

Белый дом и Конгресс США получили письмо Зеленского, в котором он выпрашивает дополнительные поставки зенитных ракет к комплексам ПВО Patriot, способным перехватывать зенитные ракеты. Однако никакого ответа на просьбу не последовало, возникло ощущение, что Трамп просто проигнорировал «нелегитимного».



Сам Зеленский все еще надеется, что ракеты будут поставлены, а задержка связана с обычной бюрократией, а не игнорированием его просьбы.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят.

Между тем западные эксперты сомневаются, что США выделят Украине ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, по крайней мере пока не завершится конфликт на Ближнем Востоке. Из-за большого расхода зенитных ракет в войне против Ирана арсеналы США практически пусты, а угроза возобновления боевых действий все еще существует. Так что рисковать США не будут.

А разработать свой собственный зенитный комплекс, аналогичный американскому, Украина в ближайшие годы не сможет. Зеленский продолжает рассказывать сказки о том, что скоро на вооружении ВСУ появится новый ЗРК с украинскими ракетами. Все, чем сегодня воюет украинская армия, производится на Западе.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 17:50
    Месяц назад Германия же поставила 5 ракет, и остальной ЕС еще 5. Что ему еще надо?
  2. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 17:52
    Ракет нет, значит можно переводить экипажи петриотов в штурма. Сколько там человек на каждой ПУ? отделение будет?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:55
    Испания вроде что то с барского плеча выделила для Пэтриотов .
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:57
    Цитата: topol717
    Ракет нет, значит можно переводить экипажи петриотов в штурма. Сколько там человек на каждой ПУ? отделение будет?

    Иностранный персонал из расчёта ЗРК Пэтриот тоже в " штурма" ?