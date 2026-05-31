Зеленский надеется, что Трамп и Конгресс США всё же вспомнят о нём
Соединенные Штаты проигнорировали письмо Зеленского с просьбой увеличить поставки ракет для зенитных комплексов на фоне роста количества российских ударов. Об этом заявил «нелегитимный» в интервью телеканалу CBS.
Белый дом и Конгресс США получили письмо Зеленского, в котором он выпрашивает дополнительные поставки зенитных ракет к комплексам ПВО Patriot, способным перехватывать зенитные ракеты. Однако никакого ответа на просьбу не последовало, возникло ощущение, что Трамп просто проигнорировал «нелегитимного».
Сам Зеленский все еще надеется, что ракеты будут поставлены, а задержка связана с обычной бюрократией, а не игнорированием его просьбы.
Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят.
Между тем западные эксперты сомневаются, что США выделят Украине ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot, по крайней мере пока не завершится конфликт на Ближнем Востоке. Из-за большого расхода зенитных ракет в войне против Ирана арсеналы США практически пусты, а угроза возобновления боевых действий все еще существует. Так что рисковать США не будут.
А разработать свой собственный зенитный комплекс, аналогичный американскому, Украина в ближайшие годы не сможет. Зеленский продолжает рассказывать сказки о том, что скоро на вооружении ВСУ появится новый ЗРК с украинскими ракетами. Все, чем сегодня воюет украинская армия, производится на Западе.
