ЕС не дал согласие на прямое финансирование ВСУ за счёт европейского кредита
7 47727
Евросоюз не дал Украине согласия на прямое финансирование зарплат украинских военных за счет европейского кредита. Об этом заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин.
Украина вообще не увидит выделенных ей Европой денег, поэтому запустить в них руки и прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится. В отличие от предыдущих кредитов, где часть средств вводилась в украинский бюджет, этот целиком и полностью будет контролироваться европейскими странами. По сути, из тех 60 млрд евро, которые Европа выделяет на военные нужды, на Украину не попадет ни одного евроцента, все останется в ЕС и будет потрачено на закупку вооружений для Киева.
Как пояснил экономист, этот кредит Украина получит в виде готовой продукции, а сами деньги останутся в Европе на специальном счете. Таким образом, Зеленский потеряет возможность выводить их через серые схемы, размещая заказы через специальные компании и по завышенным ценам.
60 млрд евро, направляющихся на военно-технические нужды, не придут в украинский бюджет — они придут в виде готовой продукции. За эти деньги нам будут покупать то, что нам нужно, но это будут делать европейцы со специального счета в Европе.
При этом часть основных союзников Киева, таких как Великобритания, Франция, Испания, Канада и Италия, отказываются от расширенной военной помощи Украине. Причина, вероятней всего, в том, что Зеленский не в состоянии одержать победу над Россией. Поэтому поддержку урежут, но не свернут. Будут давать ровно столько, сколько необходимо для продолжения войны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация