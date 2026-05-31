ЕС не дал согласие на прямое финансирование ВСУ за счёт европейского кредита

Евросоюз не дал Украине согласия на прямое финансирование зарплат украинских военных за счет европейского кредита. Об этом заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин.

Украина вообще не увидит выделенных ей Европой денег, поэтому запустить в них руки и прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится. В отличие от предыдущих кредитов, где часть средств вводилась в украинский бюджет, этот целиком и полностью будет контролироваться европейскими странами. По сути, из тех 60 млрд евро, которые Европа выделяет на военные нужды, на Украину не попадет ни одного евроцента, все останется в ЕС и будет потрачено на закупку вооружений для Киева.



Как пояснил экономист, этот кредит Украина получит в виде готовой продукции, а сами деньги останутся в Европе на специальном счете. Таким образом, Зеленский потеряет возможность выводить их через серые схемы, размещая заказы через специальные компании и по завышенным ценам.

60 млрд евро, направляющихся на военно-технические нужды, не придут в украинский бюджет — они придут в виде готовой продукции. За эти деньги нам будут покупать то, что нам нужно, но это будут делать европейцы со специального счета в Европе.

При этом часть основных союзников Киева, таких как Великобритания, Франция, Испания, Канада и Италия, отказываются от расширенной военной помощи Украине. Причина, вероятней всего, в том, что Зеленский не в состоянии одержать победу над Россией. Поэтому поддержку урежут, но не свернут. Будут давать ровно столько, сколько необходимо для продолжения войны.
    +3
    Вчера, 18:40
    Без отката ,как воевать?Ах да бабло зеленского в основном на западе .
      +3
      Вчера, 18:44
      Украина вообще не увидит выделенных ей Европой денег

      Не для того деньги выделяли, чтоб скакуасы поживились.
      Евроденьги попилят макроны с урсулами, а не хохлочелядь - Нуланд печеньками уже расплатилась.
      из тех 60 млрд евро, которые Европа выделяет на военные нужды, на Украину не попадет ни одного евроцента

      Европа "дала" кредит своему ВПК за счёт майданутых - классика по "разводу" лохлов.
        0
        Вчера, 19:53
        кредит своему ВПК за счёт майданутых
        Вы крупно ошибаетесь. Они никому ничего не будут отдавать. Не отдали газпрому, не отдали кредит Януковича, не отдали Китаю и не отдадут европейским трусам.
          +1
          Вчера, 20:21
          Цитата: Victor19
          Они никому ничего не будут отдавать. Не отдали газпрому, не отдали кредит Януковича, не отдали Китаю и не отдадут европейским трусам.

          Всё верно, но есть НО!
          Прежде чем "ничего не отдать", это "ничего" необходимо иметь.
          А вот тут самое интересное - это "ничего" в руках европейцев и лохлы на это, при всём желании, повлиять не могут.
          +1
          Вчера, 20:47
          Цитата: Victor19
          кредит своему ВПК за счёт майданутых
          Теперь осталось понять, своему это чей? немецкий?
      0
      Вчера, 19:16
      Цитата: tralflot1832
      Без отката ,как воевать?Ах да бабло зеленского в основном на западе .

      Хитро все сделано ..!!! Зря хооохлы радовались ..Там уже все распилено и разворовано !!!! На пять поколений придется платить ..Вот дурни то !!! Армения тоже так хочет хе хе
      +1
      Вчера, 20:44
      У зелепоца траур - это сколько ж можно было себе откусить?
        +1
        Вчера, 21:44
        Цитата: ТермиНахТер
        У зелепоца траур - это сколько ж можно было себе откусить?

        он оружием возьмет и продаст, потеряет немного времени, мало что ли бармалеев в Африке?
    +9
    Вчера, 18:44
    прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится

    Спорим - получится? Еврогейцы просто так и не поняли с кем связались...
      +10
      Вчера, 18:51
      Толкнут часть вооружений на "черном рынке" и всего делов. Сожгут пару складов с ненужным хламом и свалят на удары "Гераней". Там такие ушлые дельцы, что ни одна комиссия концов не найдет.
      +2
      Вчера, 19:06
      Цитата: paul3390
      Спорим - получится?

      Еще как получится!
      кредит Украина получит в виде готовой продукции,

      Они ( хо хлы) и готовую продукцию продадут! А деньги поделят!
      laughing
      -5
      Вчера, 19:18
      Цитата: paul3390
      прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится

      Спорим - получится? Еврогейцы просто так и не поняли с кем связались...

      Уже все получилось ..Не видать хохлам эти 90 лярдов ..НЕТ их уже )))) Миколы воюйте главное ..
      +1
      Вчера, 19:56
      это точно- урсулка денег недает зеля сам себе возьмет. Черный рынок вдруг насытится оружием, а бандерюги будут истошно орать оружия нехватае. Примерно так - то что вы прислали на той неделе мы уже сьели срочно пришлите новых галош тон пять или шесть больше нам не съесть.....
    -2
    Вчера, 18:51
    ЕС не дал согласие на прямое финансирование ВСУ за счёт европейского кредита


    Это называется "Большой облом". lol
      -3
      Вчера, 19:21
      Цитата: alexboguslavski
      ЕС не дал согласие на прямое финансирование ВСУ за счёт европейского кредита


      Это называется "Большой облом". lol

      Это называется ..Распил ,а Миколы с Тарасами пусть воюют против злых Русских !!
      Семь сорок семь танцуют банкиры западные )))
        +2
        Вчера, 19:47
        Цитата: Mixanus
        Семь сорок семь


        Просто "Семь сорок". Не такой уж и плохой танец, энергичный.

          -2
          Вчера, 19:55
          Цитата: alexboguslavski
          Просто "Семь сорок". Не такой уж и плохой танец, энергичный.

          Ну да ,когда прибыль 1000 % !!! На крови славян..Мочим друг друга и города разрушаем
          Классно под эту песню особенно ..Зеленски пляшет !!
      -1
      Вчера, 19:40
      Успокоительная таблетка для РФ. 5 лет играют в ДАМ - НЕДАМ - НУ ЛАДНО, ДАМ. Пора уже привыкнуть
        -2
        Вчера, 19:57
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Успокоительная таблетка для РФ. 5 лет играют в ДАМ - НЕДАМ - НУ ЛАДНО, ДАМ. Пора уже привыкнуть

        А Русские и не торопятся !..Вон сколько чего узнали Если друг ,уже не друг !!
      +2
      Вчера, 20:07
      Цитата: alexboguslavski
      ЕС не дал согласие на прямое финансирование ВСУ за счёт европейского кредита


      Это называется "Большой облом".

      Надо фразу написать полностью - "это называется Большой облом для европейских партнёров, зря надеющихся, что хитропопые х.о.х.л.ы не найдут способ заработать на свой карман при любой ситуации".
      Небось, уже заранее придумывают схемы реализации обхода контроля спонсоров.
      Аналог некой поговорки - Там, где прошёл х.о.х.о.л, брюссельцам делать нечего. yes
    +1
    Вчера, 18:57
    остались еще 30 млрд. от 90. Только вопрос в том сколько из них уйдет на отдачу предыдущих долгов... себя любимых европы не забудут в первую очередь
    Украина с начала 2026 года потратила на закрытие бюджетных дыр около $9 млрд своих международных резервов... Западная помощь не перекрывает размеры расходов. Например, в феврале 2026 года Украина получила $690,8 млн западной помощи и привлекла за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа $309,6 млн, итого - $1,004 млрд. В то же время на выплаты по процентам МВФ, держателям гособлигаций и другим кредиторам было направлено $1,084 млрд. При этом также в феврале Нацбанк Украины продал на внутреннем рынке около $3 млрд для поддержания курса гривны. https://tass.ru/ekonomika/27589609
    +5
    Вчера, 19:05
    Причина, вероятней всего, в том, что Зеленский не в состоянии одержать победу над Россией.

    Ну что за глупость. Никто и никогда не ставил задачу перед Украиной победить Россию, это просто не возможно даже теоретически. Наносить ущерб России, да с чем Украина и справляется в меру своих возможностей и помощи запада.
    Задача для евролюдей, "победить" Россию изнутри...
    +2
    Вчера, 19:08
    Вот ведь гады какие!!! Ограбили Зеленского и его банду.Впрочем, теперь на этих деньгах будут богатеть оружейные бароны Европы.
    +1
    Вчера, 19:33
    Таким образом, Зеленский потеряет возможность выводить их через серые схемы, размещая заказы через специальные компании и по завышенным ценам

    Научили на свою голову, хозлы европейцев, как "бабло оджимать", халява закончилась, хотя и то же оружие, которое поставляет Европа, теперь можно продавать, ведь семьи у хозлов на Западе, им кушать хорошо хочется.
    +2
    Вчера, 19:41
    [quoteзапустить в них руки и прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится.][/quote]
    Ой, плохо автор цифру чувствует! За такие жалкие бабки укроворы даже с дивана на приподнимутся. Перефразируя Маркса, покажите хохлу 100 млн и он заинтересованно приподнимет бровь, покажите миллиард, и он слезет с дивана возбуждённый, а покажи 10 ярдов, и нет такого преступления, на которое бы какл не пошёл за них!
    0
    Вчера, 23:35
    Всё-таки европейцы наивны как дети. Не будете давать живые деньги, вороватое сообщество Зеля и К" данное вами оружие пустит на черный рынок, вам же будет хуже, потому что и у вас оно будет стрелять..
    0
    Сегодня, 01:32
    Просто ЕС вкладывает эти деньги в своё развитие и не хочет их тратить на пушечное мясо.