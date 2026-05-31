Евросоюз не дал Украине согласия на прямое финансирование зарплат украинских военных за счет европейского кредита. Об этом заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин.Украина вообще не увидит выделенных ей Европой денег, поэтому запустить в них руки и прикарманить пару-тройку миллионов евро не получится. В отличие от предыдущих кредитов, где часть средств вводилась в украинский бюджет, этот целиком и полностью будет контролироваться европейскими странами. По сути, из тех 60 млрд евро, которые Европа выделяет на военные нужды, на Украину не попадет ни одного евроцента, все останется в ЕС и будет потрачено на закупку вооружений для Киева.Как пояснил экономист, этот кредит Украина получит в виде готовой продукции, а сами деньги останутся в Европе на специальном счете. Таким образом, Зеленский потеряет возможность выводить их через серые схемы, размещая заказы через специальные компании и по завышенным ценам.При этом часть основных союзников Киева, таких как Великобритания, Франция, Испания, Канада и Италия, отказываются от расширенной военной помощи Украине. Причина, вероятней всего, в том, что Зеленский не в состоянии одержать победу над Россией. Поэтому поддержку урежут, но не свернут. Будут давать ровно столько, сколько необходимо для продолжения войны.