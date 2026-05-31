Зеленский обещает наладить выпуск ракет к ЗРК Patriot, если США дадут лицензию

Украина хочет получить лицензию на производство американских ракет-перехватчиков к системам ПРО Patriot. Об этом заявил Зеленский, раскритиковав низкие темпы производства зенитных ракет в США.

Соединенные Штаты не в состоянии нарастить объемы производства весьма дорогих и высокотехнологичных ракет к ЗРК Patriot, а вот Украина, как только получит лицензию, так сразу и себя обеспечит, и еще и для поставок союзникам произведет. Поэтому американцам нужно разрешить лицензионное производство ракет на Украине.



В Соединённых Штатах недостаточные объёмы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Правда, Зеленский так и не объяснил, каким образом он собрался организовывать производство этих весьма высокотехнологичных ракет при разваленной промышленности и экономике Украины. На сегодняшний день, как признал внесенный в России в списки экстремистов и террористов Буданов*, Украина ничего не производит из вооружений, всё идет от западных союзников. Максимум, на что сейчас готов Киев, — это проведение ремонтных работ, да и то не по всей технике.

Так что это заявление Зеленского является очередной игрой на публику. Да и знает он, что никакой лицензии США на ракеты к системам Patriot не выдадут, оставаясь единственным их производителем.
  Orange-Bigg
    Вчера, 19:28
    А смысл если Украине высокотехнологичную комплектуху для противоракет к ЗРК Patriot взять неоткуда?Предложение абсурдное.Чем Украина может помочь,если у американцев уже худо бедно налажены производственные цепочки,а у Украины в этом направлении шаром покати?Разве что старается раздобыть у американцев технологии противоракет для европейцев.Но зачем американцам своими же руками плодить конкурентов в высокотехнологичном производстве?
    дон_Рэба
      Вчера, 19:40
      Цитата: Orange-Bigg
      Разве что старается раздобыть у американцев технологии противоракет для европейцев.

      🥱 ежели не в курсах, то в 2026 создано СП (MBDA Deutschland и Raytheon) COMLOG в в Шробенхаузене, которое будет выпускать ЗУР Patriot GEM-T.
      Первые ракетки ожидают схода с конвейера в начале июля.
      🥱 зачем через вукраинцев раздобывать?
    Zoldat_A
      Вчера, 21:23
      Цитата: Orange-Bigg
      А смысл если Украине высокотехнологичную комплектуху для противоракет к ЗРК Patriot взять неоткуда?

      Под словом "лицензия" профессиональный попрошайка подразумевает поставку ракет с последующим прикручиванием шильдиков.

      Вобщем, если серьёзно - он сам не понимает, что просит. Наверное, в его представлении "Пэтриот" не сложнее "Запорожца"... А чё там сложного? Труба, топливо, боеголовка. Главное - хорошо прицелиться... wassat
  К-50
    Вчера, 19:34
    Ага, догонят и ещё раз дадут. fellow laughing
    Это же какие деньги!!! Готов за лицензию заплатить? Хозяин технологию отнюдь не рыжий клоун додик. Кто ему разрешит чужим богатством управлять? fool
    Здесь ближайшим союзникам/соратникам не обломилось. нагличанам же никто не передавал лицензию. Даже за деньги. И очень большие деньги.
    А здесь какой-то прыщ навозный!!!! wassat
    Обломись! Иди лучше повешайся с расстройства!!! wassat
    Иван Васильевич 282
      Вчера, 21:01
      Ага, догонят и ещё раз дадут.

      История последних лет напоминает сериал с одним и тем же сюжетом: сначала объясняют, почему «это невозможно и никогда не случится», потом рассказывают, почему «это ничего не изменит», а затем переходят к следующему пункту списка.
      1) Украине не дадут Javelin.
      2) Украине не дадут Stinger.
      3) Украине не дадут гаубицы M777.
      4) Украине не дадут HIMARS.
      5) Украине не дадут Harpoon.
      6) Украине не дадут NASAMS.
      7) Украине не дадут Patriot.
      8) Украине не дадут Leopard 2.
      9) Украине не дадут Challenger 2.
      10) Украине не дадут Abrams.
      11) Украине не дадут Storm Shadow.
      12) Украине не дадут ATACMS.
      13) Украине не дадут F-16.
      14) Вы находитесь здесь
      15) Украине не дадут Mirage 2000.
      16) Украине не дадут Томагавки
      17) Украине не дадут ядерку
      18) Украине не дадут Тысячелетний Сокол
      18) Украине не дадут Звезду смерти
      solar
        Вчера, 21:09
        14 и 15 пункт нужно уже менять местами. И вставить в список Гриппены и Фламинго вместо Томагавков.
      К-50
        Вчера, 21:09
        Цитата: Иван Васильевич 282
        14) Вы находитесь здесь

        В вашем весьма обширном списке нет ни буквы о передаче ТЕХНОЛОГИЙ. request
  pudelartemon
    Вчера, 19:35
    Ой, явно зажились оба объекта, и зеленский , и украина
  rocket757
    Вчера, 19:43
    Бред, он везде бред...
    Сделать, что то высокотехнологичное, могут далеко не все, в этом случае никакая лицензия не поможет...
  sdivt
    Вчера, 19:54
    просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot

    надо бы сказать, что, на сегодня, ни одна страна не производит полностью ни одну из модификаций для Пэтриотов - слишком сложно.
    возможно, речь идёт об отвёрточной сборке... посмотрим
    пока, думаю, это либо просто блеф, либо игра в долгую, на перспективу, создать образ незаменимого партнёра
  tralflot1832
    Вчера, 19:56
    Зеленский получит лицензию и всю документацию на производство ракет для Пэтриот и поедет с этим на переговоры в Москву или Тегеран ?! bullyА может Ким Чен Ыну рванёт . drinks
  Сергей Т19
    Вчера, 20:25
    Передача лицензий означает передача технологий. Этого не будет однозначно!
  ТермиНахТер
    Вчера, 20:42
    Видать свежего кокса подвезли и зелепоца понесло))) тут даже комментировать нечего.
  Отставной старлей
    Вчера, 21:17
    Поискал в инете характеристики ракет к Пэтриот PAC-3 MSE и вот что попалось на глаза значимого:
    Масса ракеты, кг 912
    Масса ракеты в ТПК, кг 1696
    Диаметр, м 0,41
    Длина, м 5,31
    Масса боевой части, кг 91
    Дальность обнаружения при ЭПР цели:
    0,1 м² (головная часть ракеты) 70 км,
    0,5 м² (ракета) — 100 км
    1,5 м² (истребитель) — 130 км
    10 м² (бомбардировщик) — 180 км
    одновременное сопровождение до 125 целей
    максимальная скорость цели 2200 м/с (~2М
    Максимальная дальность обнаружения цели Пэтриот'ом при обзоре по углу места от 0 до 90o и по азимуту в секторе 90o составляет 35-50 км (при высоте полета цели 50-100 м) и до 170 км (1000-10000 м).
    Себестоимость единицы ЗУР МIМ104 примерно 2-4 миллиона долларов и применяемых при запуске только парами на одну поражаемую цель.
    Так что сию высокорентабельную для производителя, но весьма наклАдную для пользователя ЗУР, весьма некошерно применять даже для применения против Искандер'ов, стоимость ракет к которым составляет около 400 млн₽ и следующих по квазибаллистической (изменяемой) траектории, как при запуске, так и на конечном участке полёта к цели. А уж против "Гераней"...🤣
    Хамзат-41
      Вчера, 22:08
      Так Израиль забрал все запасы противоракет PAC 3 MSE на случай новой войны с Ираном! На попрошаек из Киева не хватило! Немцы в срочном порядке подогнали им одну батарею IRIS T!
  Хамзат-41
    Вчера, 22:03
    Весь смысл существования украинских националистов заключается в получении доступа к американским деньгам и вооружениям! Это основа их политики!
  Nord11
    Вчера, 23:30
    В переводе с придурковского это значит, что Зеля готов к ящично-отверточной сборке из готовых деталек. Вот только кто ж ему их даст!?
  Дядя Сэм_2
    Вчера, 23:42
    Зеленский обещает
    Звучит, как начало анекдота! laughing