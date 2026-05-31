Зеленский обещает наладить выпуск ракет к ЗРК Patriot, если США дадут лицензию
3 45218
Украина хочет получить лицензию на производство американских ракет-перехватчиков к системам ПРО Patriot. Об этом заявил Зеленский, раскритиковав низкие темпы производства зенитных ракет в США.
Соединенные Штаты не в состоянии нарастить объемы производства весьма дорогих и высокотехнологичных ракет к ЗРК Patriot, а вот Украина, как только получит лицензию, так сразу и себя обеспечит, и еще и для поставок союзникам произведет. Поэтому американцам нужно разрешить лицензионное производство ракет на Украине.
В Соединённых Штатах недостаточные объёмы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.
Правда, Зеленский так и не объяснил, каким образом он собрался организовывать производство этих весьма высокотехнологичных ракет при разваленной промышленности и экономике Украины. На сегодняшний день, как признал внесенный в России в списки экстремистов и террористов Буданов*, Украина ничего не производит из вооружений, всё идет от западных союзников. Максимум, на что сейчас готов Киев, — это проведение ремонтных работ, да и то не по всей технике.
Так что это заявление Зеленского является очередной игрой на публику. Да и знает он, что никакой лицензии США на ракеты к системам Patriot не выдадут, оставаясь единственным их производителем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация