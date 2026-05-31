Россия нарастила количество мобильных огневых групп на трассе «Новороссия»
После появления в районе трассы «Новороссия» украинских дронов-камикадзе Hornet Россия усилила защиту не только самой трассы, но и других автомобильных дорог, до которых дотягиваются беспилотники.
По данным украинских ресурсов, в последние дни на территории новых регионов вдоль трассы «Новороссия» и других дорог значительно увеличилось количество мобильных огневых групп, задачей которых является борьба с украинскими дронами. Как подчеркивает противник, это сильно осложнило полеты дронов-камикадзе по сравнению с первыми днями. Однако удары продолжают наноситься, пусть и не с прежней интенсивностью.
Также отмечается установка противодроновых сеток и создание антидроновых коридоров на расстоянии в 50 км от линии боевого соприкосновения.
По данным российской стороны, самих ударов на трассе «Новороссия» не так уж и много, но каждый факт одиночной атаки раздувается противником чуть ли не до массированного удара роем дронов. Поэтому многие водители большегрузов отказываются следовать по трассе в тот же Крым, ситуация с логистикой остается сложной.
По последним данным, украинские дроны-камикадзе Hornet были замечены в районе АПП Изварино на административной границе ЛНР и Ростовской области, а это более 160 км от линии боевого соприкосновения.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
