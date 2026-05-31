Россия нарастила количество мобильных огневых групп на трассе «Новороссия»

После появления в районе трассы «Новороссия» украинских дронов-камикадзе Hornet Россия усилила защиту не только самой трассы, но и других автомобильных дорог, до которых дотягиваются беспилотники.

По данным украинских ресурсов, в последние дни на территории новых регионов вдоль трассы «Новороссия» и других дорог значительно увеличилось количество мобильных огневых групп, задачей которых является борьба с украинскими дронами. Как подчеркивает противник, это сильно осложнило полеты дронов-камикадзе по сравнению с первыми днями. Однако удары продолжают наноситься, пусть и не с прежней интенсивностью.



Также отмечается установка противодроновых сеток и создание антидроновых коридоров на расстоянии в 50 км от линии боевого соприкосновения.

По данным российской стороны, самих ударов на трассе «Новороссия» не так уж и много, но каждый факт одиночной атаки раздувается противником чуть ли не до массированного удара роем дронов. Поэтому многие водители большегрузов отказываются следовать по трассе в тот же Крым, ситуация с логистикой остается сложной.

По последним данным, украинские дроны-камикадзе Hornet были замечены в районе АПП Изварино на административной границе ЛНР и Ростовской области, а это более 160 км от линии боевого соприкосновения.
  1. Melior
    Melior
    -7
    Вчера, 20:45
    Про конвои военные не слышали? Говорят помогает.
    1. topol717
      topol717
      +8
      Вчера, 21:02
      Цитата: Melior
      Про конвои военные не слышали? Говорят помогает.
      От чего помогает? Хорнет на конечном участке может разогнаться до 300 км/ч. Попробуйте попасть в маленький самолетик с размахом крыльев 1.2м на такой скорости.
    2. ian
      ian
      +8
      Вчера, 21:18
      Цитата: Melior
      Про конвои военные не слышали? Говорят помогает.

      Кому помогает? Нам или им?
      Конвой это оптовая цель. Ждунам прям подарок. good
      1. Панадол
        Панадол
        -7
        Вчера, 23:04
        А еще, наша родная военная полиция, заставляет на капот и крышу кабины рисовать Z . Вилимо, что бы банлеровцы не промахнулась. Этакая,цель на военном автомобиле !!!!!!
  2. Fisher
    Fisher
    +8
    Вчера, 20:47
    Мобильный огневые группы это хорошо. Но, боюсь, с развитием ИИ в ближайшее время к линии фронта будет подъезжать грузовик ( может и не один), запускающий сотни дронов за раз и уезжающий в тыл на перезарядку. Надеюсь, что это будем мы, а в тылу у нас будет стоять другой грузовик ( может не один) с дронами способными сбить дроны. Опоздаем - останется только яо ударить
    1. Ramazan
      Ramazan
      +2
      Вчера, 21:01
      У них уже подъезжает фура и выпускает дроны, CNN показало же кадры. Так же есть наши кадры с подбитием таких фур где то под Харьковом.
    2. topol717
      topol717
      +4
      Вчера, 21:01
      Цитата: Fisher
      Но, боюсь, с развитием ИИ в ближайшее время к линии фронта будет подъезжать грузовик ( может и не один), запускающий сотни дронов за раз и уезжающий в тыл на перезарядку.
      Ну так война щита и меча она вечная. У нас тоже промышленность на месте не стоит, и герани точно так же оснащают ИИ. Сейчас это не проблема. Дальше вопрос только в стоимости этих дронов и стоимости борьбы с ними.
      1. Геннадий_но_не_крокодил
        Геннадий_но_не_крокодил
        0
        Сегодня, 02:31
        Герани работают по стационарным, "стратегическим" целям, ИИ-дрон находит, идентифицирует и уничтожает самостоятельно. Себестоимость такого дрона - копейки. У нас нет нужных чипов и нужных технологий. Просто вот так
    3. tihon4uk
      tihon4uk
      +1
      Вчера, 21:05
      К сожалению мы уже опоздали. На врага работают десятки стран и сотни заводов, а правители все так же надеются на какие то договорённости, дабы не ссорится с "партнерами". Малое ПВО нужно было внедрить в войска ещё год, полтора назад, а старички ещё все обсуждают. Поэтому и не будет никакого летнего наступления, из за бюрократов и ленивых чиновников у армии нет инструментов чтобы переломить ситуацию. Да и верхушка не стремится меняться, у них все хорошо.
      1. Андрей62
        Андрей62
        -2
        Сегодня, 01:44
        сожалению мы уже опоздали. На врага работают десятки стран и сотни заводов, а правители все так же надеются на какие то договорённости, дабы не ссорится с "партнерами"

        Вам минусов кто то понаставил, наверное из-за слов «…что у верхушки все хорошо…», хотя вы правы и об этом и фронтовые корреспонденты пишут, да и военные в отставке не молчат. У европы больше людей, денег и заводов, и они перестраиваются на военное производство, а наш президент выступая в Казахстане прямо заявил , что Европа уже сторона конфликта и воюет за украину. Если об этом говорит президент или министр иностранных дел , это уже признание, что это враг , а не просто слова. Надеюсь у «молчания» нашей армии против запада есть причины, хотя как все знают, «…врага нужно бить пока он не готов к войне с тобой…». То, что вероятно ответка европе начнется уже проскакивает и в выражениях президента, да и вероятность войны с европой даже бабушкам очевидна, а , что победа будет за Россией, не сомневаюсь.
  3. topol717
    topol717
    +5
    Вчера, 20:59
    По последним данным, украинские дроны-камикадзе Hornet
    Это когда этот БПЛА стал украинским? Это американский БПЛА.
    1. Fisher
      Fisher
      +1
      Вчера, 21:13
      А что это принципиально для нас меняет?
    2. ian
      ian
      +1
      Вчера, 21:20
      Цитата: topol717
      По последним данным, украинские дроны-камикадзе Hornet
      Это когда этот БПЛА стал украинским? Это американский БПЛА.

      В тот момент, когда его получили ВСУ. hi
    3. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 03:35
      Поставленный американскими партнёрами в товарных количествах хохлам после духа Анкориджа.
  4. Roman_4
    Roman_4
    +4
    Вчера, 21:38
    Хорошая новость.
    Надо бы ещё что то противодроновое придумать , недорогое и эффективное.
    Чтобы цена выстрела стоила в разы ниже стоимости самого дрона. Все средства хороши . Противодроновые дроны ПВО, СВЧ излучатели, лазеры , электромагнитный импульс, маленькие недорогие ракеты .
    1. Aken
      Aken
      -4
      Вчера, 21:51
      Надо бы ещё что то противодроновое придумать , недорогое и эффективное.

      Децимация лампасников? Чтобы оставшиеся зашевелились?
      1. Дядя Сэм_2
        Дядя Сэм_2
        -3
        Вчера, 22:13
        Хорошая мыслЯ! what .......
      2. faridg7
        faridg7
        0
        Сегодня, 02:44
        Цитата: Aken
        Надо бы ещё что то противодроновое придумать , недорогое и эффективное.

        Децимация лампасников? Чтобы оставшиеся зашевелились?

        А вы уверенны, что при процедуре выбора жертвы из рядов лампасников не будут выбиты в первую очередь те, кто работает, чем создаëт проблемы для саботажников и вредителей?
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +6
    Вчера, 21:42
    Я прекрасно знаю менталитет украинства. Для них любое проявление,тактичности или культуры- проявление слабости. Пока наша страна не покажет свою жестокость,они н чего не поймут. Дроны и все эти смертельные вещи,только раззадоривают их. Нужны не болванки " орешника", а пустое место от любого миллионного города. Это посеет в них страх. Иначе,так и будем стоять на месте и обвинять весь мир. Жестоко,но необходимо. Иных вариантов нам не оставили.
    1. Aken
      Aken
      -4
      Вчера, 21:53
      Иных вариантов нам не оставили.

      Как же не оставили? А почётная капитуляция? Депутаты уже прощупывают почву.
      1. Сарбоз
        Сарбоз
        +2
        Вчера, 23:09
        Цитата: Aken
        Как же не оставили? А почётная капитуляция? Депутаты уже прощупывают почву.

        Вы форум перепутали. Это Россия. А депутаты вашей Верховной Рады пусть прощупывают.
  6. Roman_4
    Roman_4
    +3
    Вчера, 21:50
    Цитата: Андрей Николаевич
    Я прекрасно знаю менталитет украинства. Для них любое проявление,тактичности или культуры- проявление слабости. Пока наша страна не покажет свою жестокость,они н чего не поймут. Дроны и все эти смертельные вещи,только раззадоривают их. Нужны не болванки " орешника", а пустое место от любого миллионного города. Это посеет в них страх. Иначе,так и будем стоять на месте и обвинять весь мир. Жестоко,но необходимо. Иных вариантов нам не оставили.

    Что то вы сразу миллионить предлагаете , миллион туда , миллион сюда , так на вас миллионов не напасешься. Может таки с верхушки начать ??? -для начала ? А это далеко не миллионы. Как бы ещё и не начинали верхушку то мочить, живут и радуются жизни, богатеют. . Помните фильм люди в чёрном?
    1. commbatant
      commbatant
      0
      Вчера, 23:57
      Цитата: Roman_4
      Что то вы сразу миллионить предлагаете , миллион туда , миллион сюда , так на вас миллионов не напасешься. Может таки с верхушки начать ??? -для начала ?

      если цена вопроса СВО "-" миллион "древних шумеров", то я плакать не буду...выбор, то невелик либо нас заминусуют, либо мы их...
      а их старших эти миллионы и выбирали и сейчас их особо угрызения совести не мучают, так, что жив Зе или нет, а минусовать "древних шумеров" все равно придется...
  7. Александр_K
    Александр_K
    +1
    Вчера, 22:10
    Хорошая новость. Дай Бог чтоб у наших получилось.
  8. Слово
    Слово
    +4
    Вчера, 22:15
    Этот дрон производит пиндocтaн Swift Beat LLC.Так сказать подарочек от рыжего сутенёра, они на нашей территории испытывают технику с ИИ через спутники наркомана Маска. Печально как-то.
  9. nik-mazur
    nik-mazur
    0
    Вчера, 22:29
    самих ударов на трассе «Новороссия» не так уж и много, но каждый факт одиночной атаки раздувается противником чуть ли не до массированного удара

    Противником? Тогда тут в комментариях каждый второй – противник. Не говоря уже про авторов новостей, у которых укродроны кошмарят и выносят наши тылы и дороги. Вот прямо так и пишут. При этом тексты ни содержат ни одной цифры, но зато эмоций через край.
    1. Энный
      Энный
      0
      Вчера, 23:01
      Значит главы херсонской и Крыма противники :
      https://topwar.ru/283550-voznikli-logisticheskie-slozhnosti-naskolko-primenenie-novyh-dronov-kamikadze-hornet-mozhet-povlijat-na-hod-svo.html
      1. nik-mazur
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 00:43
        Цитата: Энный
        Значит главы херсонской и Крыма противники

        С чего бы это? Они что, истерят, разгоняют панику и орут о том, что укродроны кошмарят и выносят?
  10. Андрей Апкадыров
    Андрей Апкадыров
    +2
    Вчера, 23:00
    Сетки может делать под цвет заднего плана или тонкой лески, чтобы ИИ не различал я сомневаюсь, что у массового дрона там силльная оптика
    1. Сарбоз
      Сарбоз
      0
      Вчера, 23:19
      Цитата: Андрей Апкадыров
      Сетки может делать под цвет заднего плана или тонкой лески, чтобы ИИ не различал я сомневаюсь, что у массового дрона там силльная оптика

      Сомнительно, что сетка остановит дрон самолётного типа, хоть и маленький. 20 килограммовый снаряд на заключительном пике развивает скорость 200-300 км/час. Посчитайте кинетическую энергию. Какая леска должна быть?
      Единственный момент, возможно преждевременная детонация ослабит воздействие взрыва.
      1. nik-mazur
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 00:49
        Цитата: Сарбоз
        Сомнительно, что сетка остановит дрон самолётного типа

        ИИ-шные анализаторы довольно тупые на самом деле и в сети полно примеров, когда специально просчитанные пятна на лице или фигуре приводят в ступор системы распознавания. То есть, ИИ не только не опознаёт человека, он вообще его за человека не считает.
        Надо полагать, что системы противодействия в эту сторону тоже будут развиваться.
        1. Сарбоз
          Сарбоз
          -1
          Сегодня, 01:14
          Цитата: nik-mazur
          Надо полагать, что системы противодействия в эту сторону тоже будут развиваться.

          Возможно. Но нейросети чем и отличаются от обычных автоматизированных систем распознавания, они быстро обучаются и адаптируются к системам противодействия.
          Но тут речь шла, насколько я понял, чтобы сеть стала невидимой для ИИ и соответственно дрон, попав в сеть, запутался. Для FPV это сработает, а для самолёта сеть надо из арматуры варить, как, кстати, сейчас возводят защиту НПЗ в ОАЭ.
        2. Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          0
          Сегодня, 03:44
          ИА "Антифашист"
          Трасса «Новороссия» под атакой дронов. ВСУ превращают сухопутный коридор в Крым в дорогу смерти
          Единственная сухопутная магистраль в Крым вдоль берега Азовского моря стремительно превращается в смертельно опасную зону. Причём, украинские беспилотники бьют по любому транспорту, не разделяя его на военные и гражданские машины.
          Уже известны случаи, когда водители бензовозов и газовозов стали отказываться от рейсов по сухопутному коридору, поскольку за цистернами идёт настоящая охота. В итоге вырастут прайсы на доставку, страховку и прочие неоправданные расходы, что в конечном итоге больно ударит по конечному потребителю. Под угрозой срыва окажется и курортный сезон в южных российских регионах. Ведь сухопутный транспортный маршрут вдоль азовского побережья — чуть ли не единственная нитка обеспечения топливом для южного фронта и крымских потребителей.
          С 21 мая распоряжением губернатора Херсонщины Владимира Сальдо ограничен проезд грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия».
  11. Иван Кузьмич
    Иван Кузьмич
    +2
    Вчера, 23:49
    Цитата: Андрей Николаевич
    Я прекрасно знаю менталитет украинства. Для них любое проявление,тактичности или культуры- проявление слабости. Пока наша страна не покажет свою жестокость,они н чего не поймут. Дроны и все эти смертельные вещи,только раззадоривают их. Нужны не болванки " орешника", а пустое место от любого миллионного города. Это посеет в них страх. Иначе,так и будем стоять на месте и обвинять весь мир. Жестоко,но необходимо. Иных вариантов нам не оставили.

    Привет да ивано Франковск. Надо сжечь срочно при западном ветре