Не дождавшись удара ВС РФ 30-31 мая, украинские медиа «переносят» его на 1 июня

Предупреждения ивано-франковского мэра Марцинкива, равно как и других «официальных» лиц и структур Украины, о том, что Россия «в ночь на 30 или 31 мая» нанесёт массированный ракетно-дроновый удар по объектам на территории Украины, не оправдались. Как ранее заявил Дмитрий Песков, «системность не означается периодичность».

Теперь в украинских медиа, обсуждая вопрос о том, «почему Россия предупреждала, но пока так и не ударила», выдвигают самые разные версии. Одна из наиболее популярных: «Удары перенесены, так как Россия празднует Троицу» - своеобразные аллюзии с Пасхальным перемирием и перемирием на 9 мая. Тогда, напомним, Россия объявила о перемирии в одностороннем порядке. Сейчас ни о каком перемирии в плане дальнобойных ударов никто официально не объявлял, мало того – Украина продолжает наносить свои удары вглубь России.



Теперь на Украине выдвигается новая версия о сроке массированного удара по целям в Киеве. Утверждается, что он «может быть нанесён в ночь на 1 июня». «Объяснение» звучит так: «Это День защиты детей, и это может стать ответом на удар по учебному заведению в Старобельске». Напомним, что там в результате украинского удара погибли подростки и преподаватели местного колледжа. Только официальные лица в нашей стране заявляли, что тот ответный удар уже нанесён, а также заявляли, что бить по зданию ВОУ нет смысла, потому что это не центр принятия решений.

Гадать теперь Украина, по большому счёту, может сколько угодно. Однако дело тут не в привязке к одной дате и не в отвязке от другой. Дело в том, что сами удары не должны превращаться в банальную демонстрацию. Демонстрации уже были, но на врага они не подействовали. Значит, вариантов всего два: либо удар должен быть по-настоящему обезоруживающим или даже обезглавливающим противника, либо дальнейшая устрашающая риторика им окончательно перестанет восприниматься всерьёз.
    +4
    Вчера, 22:13
    Она ими никак и не воспринимается.Вернее воспринимается как просто какие то слова,ничего общего с реальностью не имеющие.Удары в ответ за что то,удары в никуда.Вчера в Шостке!(50 км)от границы России вокзал повредили и железнодорожный эшелон военный.Вчера было 30 мая 2026 года,а не 24 февраля 2022...
      +1
      Вчера, 22:31
      Цитата: мазута
      Она ими никак и не воспринимается.Вернее воспринимается как просто какие то слова,ничего общего с реальностью не имеющие.

      Ну как сказать, на самом деле Киев сжался в ожидании удара, платформы метро на ночь заполнились палатками. Власти и военные тоже вздрогнули, когда некий объект в Белой Церкви, названный "гаражным кооперативом", разнесли вдребезги. Какой объект будет следующим.
      Давно известно, ожидание удара тяжелее самого удара.
      Ждите, ждите, бандеровцы. Не зря же на Майдане скакали. Вот оно и пришло, светлое європейське будущее.
        0
        Сегодня, 00:01
        Извините,а спрятавшиеся в метро,не забыли надеть,кастрюли? А надо бы..
          -1
          Сегодня, 01:06
          Цитата: Андрей Николаевич
          Извините,а спрятавшиеся в метро,не забыли надеть,кастрюли? А надо бы..

          В обязательном порядке. Поверх ушанки, как на Майдане.
        0
        Сегодня, 01:33
        Цитата: Сарбоз
        Ну как сказать, на самом деле Киев сжался в ожидании удара, платформы метро на ночь заполнились палатками.

        В этом и состоит величие нашего плана!
        Следующие два года Киев будет сжиматься в ожидании нашего неотвратимого удара возмездия!
        Это нарушит логистику и приведет к моральной деградации противника!
        Невозможно жить под стрессом и ожиданием.
      +3
      Вчера, 22:35
      Владимир Путин в далеком 2023 году сказал: «Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать». Откуда им знать, что зеркальщика Гурда арестовали. Один из них типичный Шойгу.
      +1
      Сегодня, 01:34
      «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД.
    +7
    Вчера, 22:17
    В новостях Геническ и пострадавшие там жители,пока 11 человек,пишут про погибшего ребенка, и фиолетово Киеву на все предупреждения и прочие предостережения.
      +3
      Вчера, 23:44
      Ну в общем то не только Киеву. Москву к сожалению Геническ тоже не сильно волнует. Это даже не Подмосковье, подумаешь прилетело. Даже новостей не стоит. Дело житейское. request
    +1
    Вчера, 22:19
    украинские медиа «переносят» его на 1 июня
    И пофиг хххлам, что 1-е, это день защиты детей...
    0
    Вчера, 22:19
    Не дождавшись удара ВС РФ 30-31 мая, украинские медиа «переносят» его на 1 июня

    Да вы что,завтра Духов день.
      +5
      Вчера, 23:53
      Завтра день защиты детей, послезавтра день здорового питания, потом день велосипеда и так до дня взятия Бастилии можно ждать...
    -4
    Вчера, 22:19
    Не будет Россия наносить удары по бывшей УССР в Святую Троицу , не будет и первого июня в День защиты детей . А вот второго или третьего июня долбанёт по жидобандеровцам . Так чтобы от клики свидомой сандали одни остались .
      +3
      Вчера, 22:43
      Цитата: 30 вис
      А вот второго или третьего июня долбанёт по жидобандеровцам

      Не будет ни каких ударов, ну может чисто символически и не сильно больно. Предыдущие годы это явно продемонстрировали.
      +7
      Вчера, 22:59
      Если Троица мешает воевать, то может таким богобоязненным и вообще ничего начинать не стоило?
      +2
      Сегодня, 01:12
      Цитата: 30 вис
      А вот второго или третьего июня долбанёт по жидобандеровцам

      Не будет в этих чилах ничего существенного, потому что ни одно западное посольство в Киеве на очередное сотрясание воздуха нашего Мида не обратило внимание.
      Возможно и ответим после 12-го июня, когда бандерлоги нам вынесут оставшиеся НПЗ, и то не факт, что как надо ответим.
    +3
    Вчера, 22:21
    Сказано вначале - системные удары, потом сказано - системность не означается периодичность.
    Поди пойми, что имеют ввиду. Может удары раз в месяц или квартал - один орешником, одним кинжалом и парочкой искандеров.
      +4
      Вчера, 23:05
      Цитата: trromar
      Поди пойми, что имеют ввиду.

      "- А что скажет наимудрейший?
      - Сон не есть не сон, а не сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон - все равно, что сказать про сон, что это не сон.
      - Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон это про не сон."(Волшебная лампа Аладдина).
        0
        Вчера, 23:19
        михаилл hi ,а если проще и по уличному ,кручу -верчу а дальше по тексту.
          +3
          Вчера, 23:53
          Цитата: Ропот 55
          кручу -верчу а дальше по тексту.

          Именно так выглядят "водили за нос" и "опять обманули", а шахматист опять играет с наперсточниками.
      +3
      Вчера, 23:50
      Цитата: trromar
      Может удары раз в месяц или квартал - один орешником, одним кинжалом и парочкой искандеров.

      Ручкой по столу. ДАМ это делает системно, как и обещал Песков. За зарплату сравнимую со стоимостью парочки тех самых "Искандеров" hi
    +1
    Вчера, 22:28
    ...вариантов всего два: либо удар должен быть по-настоящему обезоруживающим или даже обезглавливающим противника, либо дальнейшая устрашающая риторика им окончательно перестанет восприниматься всерьёз.

    Вот в этом вся суть!!! Пока что второй вариант, к сожалению, остается преобладающим в действиях (а по-сути, бездействиях!) нашего руководства... А мощного удара ждут не только на б/украине, но и россияне ожидают, что руководство страны проснется... Иначе вообще непонятно, зачем начинали СВО
      0
      Сегодня, 03:29
      Как зачем?! Глупый вопрос. Чтобы воровать. И чтоб никто не спрашивал, а если начнут, то в иноагенты сразу запишут и посадят. Был бы человек, а статья найдётся.
    +1
    Вчера, 22:41
    Не дождавшись удара ВС РФ 30-31 мая, украинские медиа «переносят» его на 1 июня

    Мы тоже не дождались, но надеемся, что украинские медиа таки не зря предсказывают удар ВС РФ в ближайшие дни. Пусть даже будет периодичность по системе - на три грозных твита подряд одно массированное накрытие территории 404. Два твита были 29 мая, один вчера. Может быть, пора? Или ждать четвёртого твита, а уж потом?
    +1
    Вчера, 22:41
    Др украинского 15 июля ещё далеко ,все уже предупреждены и свой выбор сделали .
    +1
    Вчера, 23:16
    Они не гадают. Они - наглеют- от безнаказанности. Ведь " мы не такие". Власти пора утереть " интелегентские" сопли и заявить,что " мы не такие"- не распространяется на нацистские режимы и государства.
      +1
      Вчера, 23:20
      Андрей Николаевич hi ,да-да,да-да. Но данном этапе у нас финиш басни Крылова "Лебедь,щука,рак".
        +2
        Вчера, 23:44
        Ропот55, Вы сами посудите: ответ ВВП касательно беспилотника в Румынии и вывода Меркель о принадлежности.. Наш ВВП так был нежен и тактичен,комментируя выводы Меркель ( которая обманывала его,как ребенка) Противно слушать было.. Я не призываю хамить но ответ дрлжен быть белее жёстким но кратким- например " Экс канцлер Меркель на пенсии,стала экспертом в области дронов,и даже посетила Румынию?" А то стоит что то блеет.. Интелегентик наш.
          +3
          Сегодня, 00:19
          Андрей Николаевич,горькая правда есть в ваших словах, только имеем что имеем. И это факт. И от наших с вами комментариев напиши мы хоть 100500 мильенов ничего не изменится.
            0
            Сегодня, 01:33
            Верно мыслите, от "умной болтовни" в комментах ни чего не изменится. Работать надо, и на фронте и в тылу, тогда изменится. Но не сразу. Сразу только кошки родятся.
            +1
            Сегодня, 01:42
            Цитата: Ропот 55
            И от наших с вами комментариев напиши мы хоть 100500 мильенов ничего не изменится.

            "Вихри враждебные веют над нами, Тёмные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, Нас ещё судьбы безвестные ждут. Но мы подымем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело, Знамя великой борьбы всех народов За лучший мир, за святую свободу."(Вацлав Свенцицкий, в переводе и обработке Г. М. Кржижановского, 1987 год).
              0
              Сегодня, 02:00
              михаилл, позвольте более молодым произведением ответить?!
              А наши не придут... Такое время ныне –
              Не тот сегодня год, война совсем не та.
              Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
              Да и пустыни нет - сплошная пустота.

              И в этой пустоте дорога будет долгой –
              Закончились давно короткие пути.
              Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
              Но наши не придут. Откуда им прийти?
    0
    Сегодня, 00:05
    А потом на второе третье....
    +1
    Сегодня, 00:12
    Есть в русском языке емкое слово про наших политиков и военных любящих пообещать.
      -1
      Сегодня, 01:28
      Вставай с дивана Толик, скажи своё ёмкое слово, напугай чубатых!
    -2
    Сегодня, 00:25
    Ожидание казни порой страшнее самой казни.
    +1
    Сегодня, 01:25
    «системность не означается периодичность»
    А какова ваша система? Периодично говорить что мы как ударим-ударим, но систематически это не делать.