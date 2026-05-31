Не дождавшись удара ВС РФ 30-31 мая, украинские медиа «переносят» его на 1 июня
Предупреждения ивано-франковского мэра Марцинкива, равно как и других «официальных» лиц и структур Украины, о том, что Россия «в ночь на 30 или 31 мая» нанесёт массированный ракетно-дроновый удар по объектам на территории Украины, не оправдались. Как ранее заявил Дмитрий Песков, «системность не означается периодичность».
Теперь в украинских медиа, обсуждая вопрос о том, «почему Россия предупреждала, но пока так и не ударила», выдвигают самые разные версии. Одна из наиболее популярных: «Удары перенесены, так как Россия празднует Троицу» - своеобразные аллюзии с Пасхальным перемирием и перемирием на 9 мая. Тогда, напомним, Россия объявила о перемирии в одностороннем порядке. Сейчас ни о каком перемирии в плане дальнобойных ударов никто официально не объявлял, мало того – Украина продолжает наносить свои удары вглубь России.
Теперь на Украине выдвигается новая версия о сроке массированного удара по целям в Киеве. Утверждается, что он «может быть нанесён в ночь на 1 июня». «Объяснение» звучит так: «Это День защиты детей, и это может стать ответом на удар по учебному заведению в Старобельске». Напомним, что там в результате украинского удара погибли подростки и преподаватели местного колледжа. Только официальные лица в нашей стране заявляли, что тот ответный удар уже нанесён, а также заявляли, что бить по зданию ВОУ нет смысла, потому что это не центр принятия решений.
Гадать теперь Украина, по большому счёту, может сколько угодно. Однако дело тут не в привязке к одной дате и не в отвязке от другой. Дело в том, что сами удары не должны превращаться в банальную демонстрацию. Демонстрации уже были, но на врага они не подействовали. Значит, вариантов всего два: либо удар должен быть по-настоящему обезоруживающим или даже обезглавливающим противника, либо дальнейшая устрашающая риторика им окончательно перестанет восприниматься всерьёз.
