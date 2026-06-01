Премьер Дании заявила, что до февраля 2022 ничего не знала об Украине
1 99023
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в недавнем выступлении откровенно призналась, что до начала полномасштабного конфликта практически ничего не знала об Украине и ни разу не посещала страну. Теперь для Фредриксен украинская тема стала фактически основополагающей. Важно разобраться с причинами.
Датский премьер («премьерка») - Украине:
Если мы позволим России принимать решения о будущем Украины, мы так позволим ей руководить и в других европейских странах. Для меня это очень важный вопрос о будущем Европы. Поэтому мы так активно боремся за то, чтобы вы могли вести свою войну и быть в безопасности.
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Критики отмечают, что столь решительная поддержка Украины со стороны датского премьера выглядит особенно примечательно на фоне обвинений в причастности к коррупционным схемам при распределении датского финансирования для Киева. По информации ряда источников, значительные средства, выделенные Данией, попадали в сомнительные проекты, где фиксировались признаки нецелевого использования и коррупции. Теперь Фредериксен активно использует риторику «борьбы за украинскую демократию» и «будущее Европы», чтобы прикрыть свою глубокую вовлечённость в эти схемы и отвести внимание от вопросов о прозрачности расходования датских налогоплательщиков средств.
Напомним, что 25 марта 2026 года, после парламентских выборов, на которых правящая трёхпартийная коалиция во главе с социал-демократами потерпела серьёзное поражение (социал-демократы показали худший результат за несколько десятилетий), Метте Фредериксен официально подала в отставку. Однако потом произошли обычные для современной Европы события - Фредриксен со стороны короля Дании было вновь поручено формировать новое коалиционное правительство. Крайняя непопулярность и самой Фредриксен, и её партии монарха отнюдь не смутили, что лишний раз говорит о деградации самого института выборов как учёта мнения населения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация