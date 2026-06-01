Если мы позволим России принимать решения о будущем Украины, мы так позволим ей руководить и в других европейских странах. Для меня это очень важный вопрос о будущем Европы. Поэтому мы так активно боремся за то, чтобы вы могли вести свою войну и быть в безопасности.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в недавнем выступлении откровенно призналась, что до начала полномасштабного конфликта практически ничего не знала об Украине и ни разу не посещала страну. Теперь для Фредриксен украинская тема стала фактически основополагающей. Важно разобраться с причинами.Датский премьер («премьерка») - Украине:Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Критики отмечают, что столь решительная поддержка Украины со стороны датского премьера выглядит особенно примечательно на фоне обвинений в причастности к коррупционным схемам при распределении датского финансирования для Киева. По информации ряда источников, значительные средства, выделенные Данией, попадали в сомнительные проекты, где фиксировались признаки нецелевого использования и коррупции. Теперь Фредериксен активно использует риторику «борьбы за украинскую демократию» и «будущее Европы», чтобы прикрыть свою глубокую вовлечённость в эти схемы и отвести внимание от вопросов о прозрачности расходования датских налогоплательщиков средств.Напомним, что 25 марта 2026 года, после парламентских выборов, на которых правящая трёхпартийная коалиция во главе с социал-демократами потерпела серьёзное поражение (социал-демократы показали худший результат за несколько десятилетий), Метте Фредериксен официально подала в отставку. Однако потом произошли обычные для современной Европы события - Фредриксен со стороны короля Дании было вновь поручено формировать новое коалиционное правительство. Крайняя непопулярность и самой Фредриксен, и её партии монарха отнюдь не смутили, что лишний раз говорит о деградации самого института выборов как учёта мнения населения.