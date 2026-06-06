Пушкинский день России и День русского языка

«…в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации»

С праздником, с Днём русского языка и Пушкинским днём России!

Пушкинский день России — один из самых значимых культурных праздников страны, который ежегодно отмечается 6 июня. С 2011 года он официально совмещён с Днём русского языка. Оба события неразрывно связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина, величайшего русского поэта, основоположника современного русского литературного языка.Именно в этот день, 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года, в Москве, в семье небогатого дворянина, потомка старинного боярского рода, родился Александр Пушкин. Его творчество стало фундаментом всей последующей русской литературы. Сколь ни трудны бывают его произведения для перевода, поэт имеет почитателей практически во всех уголках планеты.Впервые Пушкинский день был отмечен в России в 1880 году: тогда в Москве на Страстной площади (ныне Пушкинская) торжественно открыли первый и самый знаменитый памятник поэту. Событие собрало огромное количество людей и положило начало традиции почитания Пушкина в масштабах всей страны.В советское время праздник носил название «Пушкинский праздник поэзии» и имел статус Всесоюзного. Даже в непростые сталинские времена он сопровождался торжественными мероприятиями и привлекал внимание общественности.Государственный статус день рождения поэта приобрёл в 1997 году согласно Указу Президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». С этого момента 6 июня стало официальной памятной датой.В 2011 году Президент России подписал Указ № 705, учредив ежегодное празднование Дня русского языка. В документе говорится:Ещё в 2010 году Департамент общественной информации ООН принял решение отмечать День русского языка именно 6 июня, в день рождения Пушкина. Русский язык является одним из шести официальных языков Организации Объединённых Наций (наряду с английским, французским, испанским, китайским и арабским).Александр Сергеевич Пушкин — не просто литературный гений, а символ русской культуры. Фразы из его произведений давно и прочно вошли в повседневную жизнь: «Я ль на свете всех милее?», «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…». С его сказками дети знакомятся, ещё не научившись читать.Пушкинский день России и День русского языка напоминают нам о богатстве, красоте и величии русского слова, о языке, который объединяет не только народы России, но и миллионы людей по всему миру. Сохранение и развитие русского языка — государственная задача и личная ответственность каждого.