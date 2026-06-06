Пушкинский день России и День русского языка

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Пушкинский день России и День русского языка


Пушкинский день России — один из самых значимых культурных праздников страны, который ежегодно отмечается 6 июня. С 2011 года он официально совмещён с Днём русского языка. Оба события неразрывно связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина, величайшего русского поэта, основоположника современного русского литературного языка.



Именно в этот день, 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года, в Москве, в семье небогатого дворянина, потомка старинного боярского рода, родился Александр Пушкин. Его творчество стало фундаментом всей последующей русской литературы. Сколь ни трудны бывают его произведения для перевода, поэт имеет почитателей практически во всех уголках планеты.

Впервые Пушкинский день был отмечен в России в 1880 году: тогда в Москве на Страстной площади (ныне Пушкинская) торжественно открыли первый и самый знаменитый памятник поэту. Событие собрало огромное количество людей и положило начало традиции почитания Пушкина в масштабах всей страны.

В советское время праздник носил название «Пушкинский праздник поэзии» и имел статус Всесоюзного. Даже в непростые сталинские времена он сопровождался торжественными мероприятиями и привлекал внимание общественности.

Государственный статус день рождения поэта приобрёл в 1997 году согласно Указу Президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». С этого момента 6 июня стало официальной памятной датой.

В 2011 году Президент России подписал Указ № 705, учредив ежегодное празднование Дня русского языка. В документе говорится:

«…в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации»

Ещё в 2010 году Департамент общественной информации ООН принял решение отмечать День русского языка именно 6 июня, в день рождения Пушкина. Русский язык является одним из шести официальных языков Организации Объединённых Наций (наряду с английским, французским, испанским, китайским и арабским).

Александр Сергеевич Пушкин — не просто литературный гений, а символ русской культуры. Фразы из его произведений давно и прочно вошли в повседневную жизнь: «Я ль на свете всех милее?», «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…». С его сказками дети знакомятся, ещё не научившись читать.

Пушкинский день России и День русского языка напоминают нам о богатстве, красоте и величии русского слова, о языке, который объединяет не только народы России, но и миллионы людей по всему миру. Сохранение и развитие русского языка — государственная задача и личная ответственность каждого.

«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты…»

С праздником, с Днём русского языка и Пушкинским днём России!

4 комментария
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 05:37
    "Да будь, я хоть негром преклонных годов
    И то, без унынья и лени,
    Я русский бы выучил только за то,
    Что им разговаривал Ленин!"
    В. Маяковский

    Я вырос с поэзией Вашей в башке,
    Я Вам благодарен, Володя!
    А истину в школьном узнал литкружке -
    Вожди и генсеки уходят!

    В стране остаётся навек красота,
    Как горы, как небо, как речка.
    Поэзия в нашей душе навсегда,
    Хорошая если, конечно!

    Поэзия - это запас золотой!
    А значит точнее, по-русски:
    "Я русский бы выучил только за то,
    Что им разговаривал Пушкин!"
    (с)
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 06:05
      "Памятник".
      Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
      К нему не зарастет народная тропа,
      Вознесся выше он главою непокорной
      Александрийского столпа.

      Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
      И назовет меня всяк сущий в ней язык,
      И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
      Тунгус, и друг степей калмык.


      "Зимний вечер".
      Выпьем, добрая подружка
      Бедной юности моей,
      Выпьем с горя; где же кружка?
      Сердцу будет веселей.

      Среди реликвий, хранящихся в Центральном музее Вооруженных сил страны, почетное место занимают и книги А. С. Пушкина, побывавшие на полях сражений. Один томик поэта забрызган кровью.
      Сохранил ему жизнь томик Пушкина, лежавший в полевой сумке. Осколок снаряда пробил 200 страниц и застрял перед стихотворением «Талисман»! Так сама поэзия А.С. Пушкина стала своеобразным талисманом.
      С днюхой, Гений - Поэт - Человечище!!!
      Не чокаясь!
      drinks soldier
  2. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 05:47
    Дуэлянт картежник бабник
    С няней кружками вино
    Был в поэзии проказник
    Гений гений все равно
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:58
    ❝ Пушкинский день России — один из самых значимых культурных праздников страны ❞ —

    — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
    К нему не зарастет народная тропа,
    Вознесся выше он главою непокорной
    Александрийского столпа.
    ---
    Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
    Мой прах переживет и тленья убежит —
    И славен буду я, доколь в подлунном мире
    Жив будет хоть один пиит.
    ---
    Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
    И назовет меня всяк сущий в ней язык,
    И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
    Тунгус, и друг степей калмык.
    ---
    И долго буду тем любезен я народу,
    Что чувства добрые я лирой пробуждал,
    Что в мой жестокий век восславил я Свободу
    И милость к падшим призывал.
    ---
    Веленью божию, о муза, будь послушна,
    Обиды не страшась, не требуя венца,
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