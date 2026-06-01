Трамп задумал разместить на крыше Белого дома базу беспилотников

Трамп намерен разместить на крыше Белого дома базу беспилотников для «защиты Вашингтона». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Бальный зал, строительство которого затеял Дональд Трамп, окажется не просто помещением для приемов, а целой многоэтажной конструкцией, уходящей под землю на значительную глубину. Под самим залом Трамп намерен разместить бункер с командным пунктом, госпиталем, бомбоубежищами и собственной станцией метро, а на крыше — базу беспилотников, которые должны будут защищать не только здание администрации, но и Вашингтон.



При этом Трамп разместил в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом изображение нового дронопорта, заявив, что если ему не будут мешать, то он позаботится о «безопасности Америки».



Площадка DronePort в бальном зале Белого дома станет, возможно, самой передовой в мире! Она будет обеспечивать защиту столицы нашей страны — Вашингтона — на многие годы вперёд.

Напомним, что в апреле суд приостановил строительство бального зала на месте восточного крыла Белого дома в рамках поданного иска, однако апелляционный суд временно его разблокировал. Дальнейшая судьба проекта решится на слушаниях в суде в июне.
  1. Nexcom
    Сегодня, 07:31
    ....и цена "ремонта" при этом всё возрастает и возрастает....
  2. Ирек
    Сегодня, 07:33
    У Лохматого реально не все дома.
  3. Mouse
    Сегодня, 07:36
    Под самим залом Трамп намерен разместить бункер с командным пунктом, госпиталем, бомбоубежищами и собственной станцией метро

    Бункер строит....
    Остальным тож предложить закопаться? Букера поможет строить?
    . если ему не будут мешать, то он позаботится о «безопасности Америки».
    1. Nexcom
      Сегодня, 07:39
      ...а стартовую площадку для запуска ракет в космос там Доня не хочет забацать?? ну уж стоить так строить!
      Василий hi
      1. Mouse
        Сегодня, 07:43
        Тут закавыка... С Максом не в ладах.... wink
        hi
        1. Nexcom
          Сегодня, 07:46
          Фигня, Василий. Доня Безоса запряжёт. laughing
        2. Седов
          Сегодня, 08:07
          Тут закавыка... С Максом не в ладах.... wink
          Так за то он с Маском наладил.. laughing
          Василий, пивет hi
  4. Earl
    Сегодня, 07:37
    Ждем новое заявление Трампа:
    Я построю свой лунапарк — с блэкджеком и шлю…ами!
  5. papas-57
    Сегодня, 07:52
    И парочку щахт МБР на лужайке Белого дома в придачу.