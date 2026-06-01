Израильский министр заявил о «нацистах» у границ Израиля
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в очередной раз выступил с радикальным заявлением, сравнив своих противников с нацистами и призвав к эскалации конфликта на всех фронтах.
Бен-Гвир заявил о «нацистах» у границ Израиля:
Нельзя оставлять нацистов на своей границе в Ливане. Нельзя оставлять нацистов на своей границе в Газе. И нельзя допускать существование режима в Иране.
По его словам, Израиль должен продолжать боевые действия до полной победы.
Это далеко не единственное скандальное заявление политика за последние дни. В середине мая Бен-Гвир объявил, что Израиль переживает период «божественной помощи», и призвал не прекращать борьбу с врагами, включив в их число ХАМАС и Иран.
Кроме того, на прошлой неделе министр оказался в центре международного скандала. Он опубликовал видео из порта Ашдод, на котором запечатлено унижение задержанных участников флотилии «Сумуд», пытавшейся прорвать блокаду Газы. На кадрах активисты стояли на коленях со связанными руками, пока Бен-Гвир размахивал израильским флагом и заявлял: «Мы здесь хозяева. Это наша земля».
Столь жёсткие действия вызвали критику не только со стороны западных стран, но и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавшего такое поведение «не соответствующим ценностям Израиля». В ответ Франция запретила Бен-Гвиру въезд на свою территорию, так как среди задержанных активистов флотилии были и французские граждане.
Ранее, в День Иерусалима, Бен-Гвир совершил провокационный рейд на территорию мечети Аль-Акса, где развернул израильский флаг. Подобные действия министра, систематически нарушающего исторический статус-кво святыни, регулярно приводят к всплеску насилия в регионе и вызывают осуждение со стороны арабских государств. По сути, Бен-Гвир выполняет функцию политика-провокатора.
