Израильский министр заявил о «нацистах» у границ Израиля

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в очередной раз выступил с радикальным заявлением, сравнив своих противников с нацистами и призвав к эскалации конфликта на всех фронтах.

Бен-Гвир заявил о «нацистах» у границ Израиля:

Нельзя оставлять нацистов на своей границе в Ливане. Нельзя оставлять нацистов на своей границе в Газе. И нельзя допускать существование режима в Иране.

По его словам, Израиль должен продолжать боевые действия до полной победы.

Это далеко не единственное скандальное заявление политика за последние дни. В середине мая Бен-Гвир объявил, что Израиль переживает период «божественной помощи», и призвал не прекращать борьбу с врагами, включив в их число ХАМАС и Иран.

Кроме того, на прошлой неделе министр оказался в центре международного скандала. Он опубликовал видео из порта Ашдод, на котором запечатлено унижение задержанных участников флотилии «Сумуд», пытавшейся прорвать блокаду Газы. На кадрах активисты стояли на коленях со связанными руками, пока Бен-Гвир размахивал израильским флагом и заявлял: «Мы здесь хозяева. Это наша земля».

Столь жёсткие действия вызвали критику не только со стороны западных стран, но и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвавшего такое поведение «не соответствующим ценностям Израиля». В ответ Франция запретила Бен-Гвиру въезд на свою территорию, так как среди задержанных активистов флотилии были и французские граждане.

Ранее, в День Иерусалима, Бен-Гвир совершил провокационный рейд на территорию мечети Аль-Акса, где развернул израильский флаг. Подобные действия министра, систематически нарушающего исторический статус-кво святыни, регулярно приводят к всплеску насилия в регионе и вызывают осуждение со стороны арабских государств. По сути, Бен-Гвир выполняет функцию политика-провокатора.
  1. Earl Звание
    +17
    Сегодня, 07:26
    Если этот боров хочет увидеть нациста, ему достаточно посмотреть в зеркало. Помнится, он очень радовался, получив от жены в подарок торт, "украшенный" висельной петлей? А ведь она пыталась намекнуть, что такому тупому жирному борову проще повеситься, чем похудеть и поумнеть.
    ZovSailor
+5
Сегодня, 07:52
      +5
      Сегодня, 07:52
      Earl
      Сегодня, 07:26

      hi Ничтоже сумняшеся уверен, большинство людей мира с радостью переживут навечное устранение этого сиониста, а геенна огненная с радостью примет этого отморозка в свои объятья.
      НИКНН
0
Сегодня, 11:04
        0
        Сегодня, 11:04
        Да они уже через все границы из израиля в другие страны как тараканы лезут.
  2. Седов Звание
    +4
    Сегодня, 07:28
    Тут налицо, что животное употребляет что-то сильнодействующее. Подмена понятий, издевательства, высшая раса. Ну или, как вариант: животное при поездке куда-то "бешенство" подцепило - тогда к отстрелу.
    Nexcom
+4
Сегодня, 07:36
      +4
      Сегодня, 07:36
      кошерным уже пора свой аналог Дойче Вохеншау начать выпускать где будут ффтыкать по аналогии
      "Доблестные войска ЦАХАЛа проведя тяжёлые бои победоносно уничтожили полчища арабских террористов и освободили захваченные территории. Наши операторы засняли трогательные сцены встречи наших освободителей местным населением...." (с) перефраз laughing
      Денис hi
      APASUS
+1
Сегодня, 08:27
        +1
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Nexcom
        "Доблестные войска ЦАХАЛа проведя тяжёлые бои победоносно уничтожили полчища арабских террористов и освободили захваченные территории. Наши операторы засняли трогательные сцены встречи наших освободителей местным населением....

        Да только там строжайшая цензура, ничего не вытекает. Не вытекло,что в Ливане им очень не легко приходится .Тут не давно беспилотчики Хезболлы,сожгли целую колонну Цахал и этого нигде нет
        Nexcom
0
Сегодня, 08:30
          0
          Сегодня, 08:30
          laughing а в Дойче Вохеншау разве озвучивали что вермахту где-то наваляли?
          там оно так и было - выравнивание фронта, отход на более выгодные позиции для подготовки контр-наступления и т.д. кальки то и принципы информирования (т.е. замалчивания) - те же самые.
          APASUS
0
Сегодня, 08:58
            0
            Сегодня, 08:58
            Цитата: Nexcom
            а в Дойче Вохеншау разве озвучивали что вермахту где-то наваляли?

            Нет не озвучивали ,там есть кому озвучивать уголовник Бен -Гвир не хуже Геббельса
  Виктор Сергеев
+9
Сегодня, 07:29
    +9
    Сегодня, 07:29
    Он может найти нацистов намного ближе, например взглянув в зеркало. Израиль уже давно переплюнул 3 Рейх в своей ненависти ко всем инородцам, да евреи в Израиле настолько нацисты, что для них прочие евреи уже евреи 2 сорта.
  Shkworen
+10
Сегодня, 07:29
    +10
    Сегодня, 07:29
    если уж на то пошло, то богоизбранный народ оказался большими нацистами, чем немцы :)
    paul3390
+9
Сегодня, 07:35
      +9
      Сегодня, 07:35
      Да не оказался - а был таковым всегда. Просто раньше силов не было это проявить во всей красе.
      Nexcom
+2
Сегодня, 08:31
        +2
        Сегодня, 08:31
        раньше было просто выгоднее выставлять себя мирными жертвами. это было очень доходно.
  paul3390
+2
Сегодня, 07:33
    +2
    Сегодня, 07:33
    исторический статус-кво святыни

    Вообще-то исторически - это место храма Соломона, впоследствии захваченное мусульманами и объявленное своей святыней.Ну - ежели уж совсем по справедливости-то..
  paul3390
+5
Сегодня, 07:34
    +5
    Сегодня, 07:34
    о «нацистах» у границ Израиля

    А что - Израиловка уже граничит с Цэгабонией?? belay what
  Livonetc
+5
Сегодня, 07:37
    +5
    Сегодня, 07:37
    В Израиле у границ много на текущий момент нацистов.
    Особливо внурти периметра.
    Размножились так, что из Израиля вовне поперли.
    Nexcom
+5
Сегодня, 08:00
      +5
      Сегодня, 08:00
      ....пучит их изнутри...
    sergey4791
+2
Сегодня, 08:22
      +2
      Сегодня, 08:22
      Опередили меня с комментом. Бен-Гвир ведь не солгамши. Вопрос в том, с какой стороны нацисты подошли к границе hi
      Nexcom
+3
Сегодня, 08:23
        +3
        Сегодня, 08:23
        А вот это для них и не важно с какой стороны.... hi
  Kamarada
+2
Сегодня, 08:16
    +2
    Сегодня, 08:16
    Нацисты решили очередной раз перекинуть с больной головы на здоровую . Хотя в принципе жидок прав. Нацисты внутри Израиля. Нацисты по границам и перешли границы. Нацисты засели везде .и правят всем . Бей ж.нацистов спасай РОСИИЮ !
  9. К-50 Звание
    +1
    Сегодня, 08:32
    Еврей нациста в зеркале увидит. yes
    Стоит посчитать, сколько евреев уничтожили нацисты германии и сколько мирняка уничтожили нацисты евреи.
    И что-то мне кажется, что фашисты немцы уже проиграли в счёте, ну или близки к этому.
  Василенко Владимир
0
Сегодня, 08:40
    0
    Сегодня, 08:40
    нацисты не только у границ, их полно и в самом израИле, главный так вообще руководит этим проклЯтым государством
  501Legion
0
Сегодня, 08:51
    0
    Сегодня, 08:51
    так он же и глава его государства и есть нацисты и голову им отрубасить было бы положительным для всего человечества
  Грац
0
Сегодня, 08:51
    0
    Сегодня, 08:51
    надеюсь эту свинью утопят в выгребной яме, самая подходящая смерть для него
  Вадим Голубков
0
Сегодня, 09:09
    0
    Сегодня, 09:09
    Как удобно прятаться за антисемитизмом если что и вешать ярлыки про нацистов. При этом они сами ярые антисемиты( арабов ненавидят) и действуют разве не как нацисты?
  михаил3
0
Сегодня, 09:23
    0
    Сегодня, 09:23
    Нацисты управляют нацистским государством Израиль. Так что нацисты внутри)
  кукс
+1
Сегодня, 10:25
    +1
    Сегодня, 10:25
    и не поспоришь же с ним. если не уточнять, по какую сторону границы нацисты
  геолог
0
Сегодня, 11:43
    0
    Сегодня, 11:43
    Наконец то я увидел настоящего зелота. Мне кажется "Задача Иосифа Флавия", когда зилоты перебили друг друга, встав в круг из 40 воинов и попарно убивая друг друга по жребию не слишком корректна. В этом случае Флавию, чтобы уцелеть нужно было встать на 19 или 35 место в круге, но как они могли построится в круг в темноте узкой штольни около подземного водного бассейна. Скорее всего они стояли в колонне по двое вдоль туннеля и Флавий просто спрятался в конце колонны возле резервуара, где ожидал последнего уцелевшего из самоубийц.