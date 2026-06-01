Бывший спецпосланник Трампа призывает Киев не сдавать Донбасс России
5 88917
Украине ни в коем случае нельзя отдавать России оставшуюся территорию Донбасса. С таким заявлением выступил бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог.
Придерживающийся проукраинских взглядов отставной американский генерал поучаствовал в Одесском черноморском форуме, где призвал Зеленского ни в коем случае не сдавать остатки Донбасса России. Свой призыв Келлог объяснил тем, что в случае вывода украинских войск с этих территорий Украина потеряет хорошо укрепленные города, которые можно долго оборонять.
Как подчеркнул Келлог, если России нужны эти территории, то пусть она за них повоюет. А у ВСУ позиция сильная, российская армия может понести большие потери. Сколько при этом погибнет украинцев, генерала совершенно не волнует. А лучшим вариантом для Киева было бы вообще отступление российской армии, размечтался Келлог.
Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо! Я считаю, что они [русские] должны не просто отступить, это в идеале, чтобы они отступили.
Также Келлог выступил за остановку конфликта по линии боевого соприкосновения и призвал Киев никогда не признавать потерянные территории российскими.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация