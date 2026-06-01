Бывший спецпосланник Трампа призывает Киев не сдавать Донбасс России

5 889 17
Бывший спецпосланник Трампа призывает Киев не сдавать Донбасс России

Украине ни в коем случае нельзя отдавать России оставшуюся территорию Донбасса. С таким заявлением выступил бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Придерживающийся проукраинских взглядов отставной американский генерал поучаствовал в Одесском черноморском форуме, где призвал Зеленского ни в коем случае не сдавать остатки Донбасса России. Свой призыв Келлог объяснил тем, что в случае вывода украинских войск с этих территорий Украина потеряет хорошо укрепленные города, которые можно долго оборонять.



Как подчеркнул Келлог, если России нужны эти территории, то пусть она за них повоюет. А у ВСУ позиция сильная, российская армия может понести большие потери. Сколько при этом погибнет украинцев, генерала совершенно не волнует. А лучшим вариантом для Киева было бы вообще отступление российской армии, размечтался Келлог.

Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо! Я считаю, что они [русские] должны не просто отступить, это в идеале, чтобы они отступили.

Также Келлог выступил за остановку конфликта по линии боевого соприкосновения и призвал Киев никогда не признавать потерянные территории российскими.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 07:50
    А что, кто-то сомневается, что ВСУ добровольно с Донбасса не уйдут? А уж американцам мир нужен в последнюю очередь - такие бабки на крови делаются.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 07:51
    Еще два города Донбасса в труху.
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      -1
      Сегодня, 08:10
      Для того чтобы не разносить города в труху .... НАДО разносить в труху вот этого жирного кита и гниду и любого кто открыл свою.клоаку на Россию. Но.... печалька .... мы ж не такие . И вот пока мыжнетакие не сменится ВСЁ будет через зад .
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 08:23
        Правда верите, что убрав говорящие головы с экрана, что то изменится? Финансирование Украины сразу прекратится? 😅
        Ну тявкать перестанут, но поводы к раздуванию конфликта большего масштаба будут железными.
        Многие здесь готовы бежать по лестнице эскалации впереди всех. Тогда зачем весь этот длинный путь проходить? Надо сейчас лупить ярсами и сарматами по центрам принятия решений! Или опять мыжнетакие?
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 09:57
          Цитата: SAG
          Правда верите, что убрав говорящие головы с экрана, что то изменится? Финансирование Украины сразу прекратится? 😅
          Ну тявкать перестанут, но поводы к раздуванию конфликта большего масштаба будут железными.
          Многие здесь готовы бежать по лестнице эскалации впереди всех. Тогда зачем весь этот длинный путь проходить? Надо сейчас лупить ярсами и сарматами по центрам принятия решений! Или опять мыжнетакие?

          Поддерживаю Вас!
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:10
    российская армия может понести большие потери

    В чем вся соль... краина побоку.... Главная цель- Россию ослабить, подгадить....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:37
      Василий, ну так а с какой целью то Краину накачивали оружием и "не увидели" там возрождение нацистов ?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 08:42
        Не... Ну я понимаю вопросом на вопрос.... А тут вопросом на готовый ответ.... recourse
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 08:46
          да неее, Василий, я не кошерный. laughing
          Водку употребляю и свинину ем. yes
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:13
            hi!
            Цитата: Nexcom
            Водку употребляю и свинину ем.

            Как-то угостили салом домашнего копчения. принёс кусок на работу. Время обед, случился в кабинете один начальник отдела. Я предложил чаю-кофе и, на всякий случай, спросил: "Валера, ты сало копчёное ешь?" Мало ли...
            Понравился его ответ:
            Я его не ем. Я ЕГО ЖРУ!!!
            laughing
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Mouse
      российская армия может понести большие потери

      В чем вся соль... краина побоку.... Главная цель- Россию ослабить, подгадить....


      Можно ведь и в тыл зайти линии обороны Дружковка-Краматорск-Славянск.Вот карта.
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 08:17
    Проблема в мирном населении. Города все равно в пыль, целыми их никто не отдаст. И самое лучшее для этого бомберы с большим брюхом. А до этого, таки да, операция " Свободное небо" - бить хохлятское ПВО с Земли и воздуха. Чему-то можно у евреев научиться?
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 08:31
      Чему-то можно у евреев научиться?

      Как вы считаете это государство долго просуществует, без покровительства? В условиях, когда практически все страны региона, за исключением Египта и ещё пары даже не признают его существование!
      Да хрен даже с государством этим. Что с его людьми будет?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 08:34
        Да тьфу на них! Я про выбивание пво. Сделано было хорошо.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 10:00
        Цитата: SAG
        Что с его людьми будет?

        Биробиджан, Одесса... Нет-Москва!
  5. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +1
    Сегодня, 08:34
    Очередной Бориска "лохматый"?
    Всё, для продолжения утилизации славян
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 09:12
      Цель то, она одна и вполне конкретная- утилизация. А всё остальное дым.