Я сказал президенту США: если вас действительно беспокоит, что они отдадут эти территории, пусть Россия за них поборется, потому что украинцы справятся с этим очень-очень хорошо! Я считаю, что они [русские] должны не просто отступить, это в идеале, чтобы они отступили.

Украине ни в коем случае нельзя отдавать России оставшуюся территорию Донбасса. С таким заявлением выступил бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог.Придерживающийся проукраинских взглядов отставной американский генерал поучаствовал в Одесском черноморском форуме, где призвал Зеленского ни в коем случае не сдавать остатки Донбасса России. Свой призыв Келлог объяснил тем, что в случае вывода украинских войск с этих территорий Украина потеряет хорошо укрепленные города, которые можно долго оборонять.Как подчеркнул Келлог, если России нужны эти территории, то пусть она за них повоюет. А у ВСУ позиция сильная, российская армия может понести большие потери. Сколько при этом погибнет украинцев, генерала совершенно не волнует. А лучшим вариантом для Киева было бы вообще отступление российской армии, размечтался Келлог.Также Келлог выступил за остановку конфликта по линии боевого соприкосновения и призвал Киев никогда не признавать потерянные территории российскими.