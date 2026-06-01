США атаковали радары Ирана, КСИР ответил атакой на американскую базу
США и Иран снова обменялись ударами на фоне продолжающихся переговоров о завершении конфликта. Обе стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях.
Американские военные атаковали радары ВС Ирана и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), удары наносились в эти выходные в «целях самообороны» и в ответ на «агрессивные действия» Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1 Predator над Персидским заливом. По данным Ирана, он кружил над иранским островом Кешм.
Для атаки американцы использовали истребители, которые в ходе ударов уничтожили некие «средства ПВО», наземный пункт управления БПЛА и два дрона-камикадзе.
Иран, в свою очередь, нанес очередной удар по американской базе в одной из соседних стран, в заявлении КСИР не уточняется, по какой именно. Но подчеркивается, что «намеченные цели уничтожены». В Тегеране предупредили, что если США продолжат удары, то ответ «будет иным».
