США атаковали радары Ирана, КСИР ответил атакой на американскую базу

4 853 12
США атаковали радары Ирана, КСИР ответил атакой на американскую базу

США и Иран снова обменялись ударами на фоне продолжающихся переговоров о завершении конфликта. Обе стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях.

Американские военные атаковали радары ВС Ирана и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), удары наносились в эти выходные в «целях самообороны» и в ответ на «агрессивные действия» Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1 Predator над Персидским заливом. По данным Ирана, он кружил над иранским островом Кешм.



В эти выходные центральное командование США (CENTCOM) нанесло удары в целях самообороны по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками в Гаруке (Иран) и на острове Кешм.

Для атаки американцы использовали истребители, которые в ходе ударов уничтожили некие «средства ПВО», наземный пункт управления БПЛА и два дрона-камикадзе.

Иран, в свою очередь, нанес очередной удар по американской базе в одной из соседних стран, в заявлении КСИР не уточняется, по какой именно. Но подчеркивается, что «намеченные цели уничтожены». В Тегеране предупредили, что если США продолжат удары, то ответ «будет иным».
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 08:16
    США атаковали радары Ирана, КСИР ответил атакой на американскую базу ❞ —

    «Перемирие» в разгаре ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:25
      ....и зреет очередная победа Дони над персами...
    2. Седов Звание
      Седов
      +3
      Сегодня, 08:25
      — «Перемирие» в разгаре ...
      Хочу сделку - не хочу сделку.. Хочу сделку - не хочу сделку.. Су Е Фа..
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 08:25
      И "поддерживается" обеими сторонами конфликта.... wink
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:45
      hi Фактически персы помогают россиянам в войне с НАТО не надо и бандеровцами,отвлекая часть вооружений на БВ.
      Можно было бы и подсобить с высокотехнологичным противокорабельным вооружением от частной компании по примеру снабжения бандеронацистов ПО Palantier и Starlink.
      am angry
  2. роман66 Звание
    роман66
    +4
    Сегодня, 08:24
    Даешь по авику! Хватит сиськи мять!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:34
      даже если и влупят и попадут - амеры никогда не признаются. заявят - чёт там поломалось-засорилось....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:00
        Неважно. Все знать будут и злорадствовать. Я первый( по злорадству)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:04
          не вы один Роман "порадуетесь" за амеров-"партнёров".... laughing
  3. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 08:27
    США атаковали радары Ирана, КСИР ответил атакой на американскую базу

    Понеслась война по новой. fellow
    А ещё задавались вопросом, чем же перемирие закончится. lol
  4. Ivan_Sergeev Звание
    Ivan_Sergeev
    +5
    Сегодня, 08:29
    Похоже, амерские базы на Ближнем Востоке начинают заканчиваться, можно предложить Ирану начать бить по Окраине. Видимо, только так мы сможем снести, наконец, днепровские мосты и прекратить безостановочное снабжение укров на передовой.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:29
    За многие тысячи километров от америки,янки приплыли "самообороняться"..... crying