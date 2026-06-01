Финский эксперт: Украина демонстрирует попытку хлопнуть дверью в Крым

Финский обозреватель Эмиль Кастехелми комментирует ситуацию с украинскими ударами по объектам в Крыму и по сухопутному коридору на полуостров. Отмечается, что эти удары дронами участились в последнее время наряду с появление украинской тактики по минированию дороги с помощью сбросов с коптеров.

Цитируется министр обороны Украины Фёдоров, на днях заявивший о том, что «идёт работу по логистическому локдауну в Крыму».



Финский эксперт описывает ситуацию так:

Если Украина будет продолжать свои действия так же, как сейчас, Россия продолжит сталкиваться я с огромной, новой логистической проблемой. И снабжение Крыма внезапно станет очень трудным. Короче говоря: если это не попытка Украины вернуть территорию, то попытка хлопнуть дверью в Крым.

Польская Rzeczpospolita по этому поводу пишет, что Крым сталкивается со значительной логистической проблемой. Поляки приводят пример нехватки топлива на полуострове. Напомним, что со вчерашнего дня в Республике Крым и Севастополе начали действовать ограничения на продажу бензина для автовладельцев. Если в Республике Крым ограничения действуют по одной номенклатурной позиции – АИ-95, то в Севастополе к ней добавляется и АИ-92.

Зарубежные СМИ, естественно, используют проблему для нагнетания. Однако саму проблему это не отменяет. Враг пока не лишён возможности кошмарить крымчан, даже не скрывая того, что собирается идти к транспортно-логистической блокаде Крыма. И это уже не первая его попытка блокады полуострова. Как известно, ранее были водная и энергетическая. Те проблемы были решены, а значит, есть все возможности решить и эту.
  1. 1976AG Звание
    1976AG
    +2
    Сегодня, 08:38
    Разве кого то удивляет, что украина пытается создавать и создает нам проблемы везде, где может и во всем, в чем может?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +11
      Сегодня, 09:03
      1976AG
      Сегодня, 08:38


      И это уже не первая его попытка блокады полуострова. Как известно, ранее были водная и энергетическая. Те проблемы были решены, а значит, есть все возможности решить и эту.

      Наследники Суворова, Нахимова, как можно прохлопать ушами очевидные вещи с выносом ОРУ 750 КВ на 3-х оставшихся АЭС в бандерштате, узловых линий синхронизации с гейропой, как и проблем с днепровскими мостами, разгромом центром принятия решений, о которых только ленивый не говорил.
      Почему власть перестала говорить об устранении первопричин конфликта и решении целей и задач денацификации, демилитаризации и ещё тех, которые предвидятся?
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 09:11
        Ситуация поменялась. У Украины появилась техническая возможность стрелять по нашим электростанциям и подстанциям. А возле каждой станции ПВО, как в Москве, не поставишь. :((...
        1. SUKRAM Звание
          SUKRAM
          0
          Сегодня, 10:10
          more accurately put, the ukelele,s are being informed, and helped by the uk/france germany, along with the rest , who act with impunity as they think that nothing will ever happen to them for their actions
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +2
        Сегодня, 09:24
        Курская АЭС, вполне действующая, тоже находится в радиусе удара дронов.
        Да и Ленинградская тоже, как показывает практика :(
      3. 1976AG Звание
        1976AG
        -3
        Сегодня, 09:32
        "Почему власть перестала говорить об устранении первопричин конфликта и решении целей и задач денацификации, демилитаризации "

        Вообще-то не перестала. Продолжает говорить уже который год.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 09:22
      Цитата: 1976AG
      Разве кого то удивляет, что украина пытается создавать и создает нам проблемы везде, где может и во всем, в чем может?

      «Никогда такого не было, и вот опять». Опять мы не готовы... или запаздываем, нет работы на опережение, а только постфактум.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        0
        Сегодня, 09:38
        Цитата: LIONnvrsk
        Цитата: 1976AG
        Разве кого то удивляет, что украина пытается создавать и создает нам проблемы везде, где может и во всем, в чем может?

        «Никогда такого не было, и вот опять». Опять мы не готовы... или запаздываем, нет работы на опережение, а только постфактум.


        Следствие слабой разведки на территории противника и отсутствии решительности у тех, от кого это зависит.
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 10:55
      Цитата: 1976AG
      Разве кого то удивляет, что украина пытается создавать и создает нам проблемы везде, где может и во всем, в чем может?

      Думается если, бы мы наносили удары не по украинским портовым сооружениям, а по тем кораблям что к ним приходят, постоянно. То думаю, что ныне и по портовым сооружениям не нужны были бы эти удары..И многие бы проблемы исчезли, или даже не появились бы. Корабли которые выходят из наших портов,под разными флагами топят и задерживают все кому не лень, а мы разрешаем заходить в порты Украины, которые находятся под нашими "санкциями" всем желающим... Может хватит оглядываться на, то что скажут о нас на Западе. Хватит играть в добрых гуманистов, когда наших мирных граждан за 10 и сотни километров убивают.
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        0
        Сегодня, 11:34
        Ваши слова, да кой кому бы в уши...
    4. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 11:40
      Цитата: 1976AG
      Разве кого то удивляет, что украина пытается создавать и создает нам проблемы везде, где может и во всем, в чем может?


      Ну так у них цель чётко поставлена.Кстати они к воздушным шарам привязывают свои дроны,увеличивая тем самым радиус их поражения.Может стоит дроны-перехватчики внедрить для работы по таким шарам?
  2. Диванный генерал Звание
    Диванный генерал
    +6
    Сегодня, 08:40
    И лучшее решение проблемы - очистка левобережья Днепра от посторонних вооруженных сил...
    1. Панадол Звание
      Панадол
      +9
      Сегодня, 08:45
      Лучшее решение, это брать Одессу . Когда все побережье снова станет нашим, ни какой блокады не будет. Главное, это море .
    2. pvs Звание
      pvs
      +4
      Сегодня, 08:46
      Лучшее решение - дойти до польской границы.
      1. LASVEGAS Звание
        LASVEGAS
        +2
        Сегодня, 09:54
        Звучит шикарно, только еще Донбасс не освобожден , на пятый год, вы представляете себе чего будет стоить " .. до Польши "? Людские ресурсы не бесконечны, да и восемь снарядов на ствол в сутки ( Херсонское направление, брат в арте) тоже не от жадности.
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:04
      Как видится с дивана. Усилиями разведки находится база( базы) откуда идут БЭКи. И группа диверсантов уничтожает эти базы, ракетные удары так же приветствуются. Очистив море - можно снабжать Крым баржами и танкерами
  3. maxvlm Звание
    maxvlm
    +3
    Сегодня, 08:44
    Враг пока не лишён возможности кошмарить крымчан, даже не скрывая того, что собирается идти к транспортно-логистической блокаде Крыма. Есть все возможности решить и эту
    и решить эту проблему необходимо всеми имеющимися средствами в кратчайшие сроки, выбросив все красные карандаши и фломастеры...
  4. alanery Звание
    alanery
    +4
    Сегодня, 08:55
    ой, кто бы мог подумать об таком...:-)
  5. yu ging Звание
    yu ging
    +2
    Сегодня, 08:58
    现在临时的解决方式似乎是在夜间，卡车司机和在路边的机动特遣队保持联系的前提下谨慎通行。当然，我认为以机枪为基础的机动特遣队保护能力终究有限，只能起辅助作用，主力还是要靠拦截无人机（FPV或Yolka等）。另一个问题是布雷，这需要通过防护网和探雷车处理。
    На данный момент временное решение, по-видимому, сводится к тому, что водители грузовиков продвигаются с повышенной осторожностью под покровом темноты, поддерживая при этом постоянный контакт с мобильными оперативными группами, размещенными вдоль маршрута. Разумеется, я полагаю, что защитные возможности этих мобильных подразделений, оснащенных пулеметами, в конечном счете ограничены; они могут играть лишь вспомогательную роль, тогда как основная линия обороны должна опираться на перехват беспилотников — в частности, с помощью FPV-дронов или таких систем, как «Ёлка». Еще одной острой проблемой является минная угроза, что требует принятия контрмер, предусматривающих использование защитных сетей и машин разминирования.
  6. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    Сегодня, 09:34
    Цитата: yu ging
    как «Ёлка».

    Елка,ночью и сложных метеусловиях не работает.
  7. геолог Звание
    геолог
    -3
    Сегодня, 09:35
    Пару дней назад заправлялся в Крыму и не заметил проблем с топливом. Все как обычно. По трассе вдоль северного побережья Азовского моря конечно опасно ехать, но мой друган - отчаянный бывший чемпион Европы по мотоспорту только что приехал из Москвы в Крым и собирается обратно по этой дороге рвануть. После того, как он в Дубаях на джипе шандарахнулся на полном ходу об скалу, пережил кому и ему открылись чакры его уже ничто не пугает :)))
  8. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +1
    Сегодня, 09:37
    Цитата: yu ging
    предусматривающих использование защитных сетей и машин разминирования.

    Шершню на сети как бы по фигу.Машины разминирования ,сгоревшие ,будут по обочинам стоять.
  9. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 09:45
    E allora perché non si procede a creare un blocco alla città di kiev tagliando corrente,acqua ,gas ed altro? Cosa aspettano?
  10. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Сегодня, 10:12
    cut off all power exports to the west, uk press just said that they have got more RU oil/gas than ever after so called sanctions
    just cut it all off, and then see them all squirm when their factories and industry come to a stand still
  11. Костадинов Звание
    Костадинов
    +2
    Сегодня, 10:18
    Курская АЭС, вполне действующая, тоже находится в радиусе удара дронов.
    Да и Ленинградская тоже, как показывает практика

    У России есть чем заменит Курскую и Ленинградскую АЕС, но у бандеровцев нет чем заменит их оставшие 3 АЕС+ импорт из ЕС. В етом большая разница. Но уничтожение електроенергетики не лучшая идея. Люди жили в прошлом совсем без електроенергии и сейчас смогут жить месяцами и годами с минимальное електроснабжение - солнечними панелями, ветрогенератори, отходи сельского хозяйства и тому подобное. Оружие получат из Европу.
    Лучшая идея, по мое глупое диванное понимание, мобилизация несколько миллионов, их обучение и снабжение в течение второй половине етого года и первой половинее следующего (в том числе и очень дешевими дронами) и завершение СВО в 2027. В Великой отечественой при 3 миллиона в мирновременной армии мобилизовали с начала 5 миллиона при 190 миллиона населения. Сегодня при 1,5 мирновременной армии мобилизация 3 миллиона вполне хватит. Предполагаю что вооружит их тоже можно за один год в том числе дат им 3 миллиона дешевих дрона для поле боя.
    Если ето не делат сейчась то в 2028 придется применят ядерное оружие. А если тогда и от ядерного оружия отказатся придется капитулироват и великое государство погибнет к моему великому сожалению.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 10:29
      У России есть чем заменит Курскую и Ленинградскую АЕС, но у бандеровцев нет чем заменит их оставшие 3 АЕС+ импорт из ЕС.

      Дело не только в АЭС, но и в остальной энергетике. Без АЭС Россия вполне обойдет, там вопрос скорее в безопасности. У укранцев появилось оружие, способное наносить удары по электростанциям в европейской части России. И сейчас снова начинать удары по энергетике чревато ответными проблемами- а у России нет тыла в виде ЕС. :((...
      Лучшая идея, по мое глупое диванное понимание, мобилизация несколько миллионов

      Вопрос еще- есть ли дня них современное вооружение? И другой важный а не приведет ли это к социальному взрыву? Начать массовую мобилизацию- это значит фактически признать большие потери личного состава. Как на это люди отреагируют, большой вопрос :((...