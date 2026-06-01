Макрон показал кадры захвата спецназом танкера, шедшего из Мурманска
9 18981
Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Tagor», следующий из России под флагом Мадагаскара. По данным VesselFinder, судно направлялось из Мурманска в неуказанный порт Балтийского моря.
Президент Франции Эммануэль Макрон лично объявил о задержании. По словам Макрона, операция проведена «при поддержке партнёров, включая Великобританию, в строгом соответствии с морским правом». Танкер «Tagor» находится под санкциями США, ЕС, Британии и Украины; британские власти причисляют его к «теневому флоту» РФ.
Макрон:
Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну против Украины. Суда «теневого флота» угрожают экологии и безопасности.
Франция уже задерживала танкеры «теневого флота» в январе и марте 2026 года.
Видео, опубликованное Макроном:
Однако такая практика может продолжаться долго, пока Париж не получит серьёзный ответ. В январе 2026 года российский дипломат Дмитрий Полянский назвал подобные действия абсолютным беззаконием и провокациями, подчеркнув, что Россия мириться с ними не будет. При этом посольство России в Париже ранее заявляло, что французские власти не уведомляют дипмиссию ни о фактах задержаний, ни о составе экипажей.
И не будут уведомлять, пока обещанного ответа не дождутся. И чем дольше его не будет, тем больше таких актов морского пиратства под видом «соблюдения международного права» будет фиксироваться.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация