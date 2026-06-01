Макрон показал кадры захвата спецназом танкера, шедшего из Мурманска

9 189 81
Макрон показал кадры захвата спецназом танкера, шедшего из Мурманска

Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Tagor», следующий из России под флагом Мадагаскара. По данным VesselFinder, судно направлялось из Мурманска в неуказанный порт Балтийского моря.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично объявил о задержании. По словам Макрона, операция проведена «при поддержке партнёров, включая Великобританию, в строгом соответствии с морским правом». Танкер «Tagor» находится под санкциями США, ЕС, Британии и Украины; британские власти причисляют его к «теневому флоту» РФ.

Макрон:

Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну против Украины. Суда «теневого флота» угрожают экологии и безопасности.

Франция уже задерживала танкеры «теневого флота» в январе и марте 2026 года.

Видео, опубликованное Макроном:



Однако такая практика может продолжаться долго, пока Париж не получит серьёзный ответ. В январе 2026 года российский дипломат Дмитрий Полянский назвал подобные действия абсолютным беззаконием и провокациями, подчеркнув, что Россия мириться с ними не будет. При этом посольство России в Париже ранее заявляло, что французские власти не уведомляют дипмиссию ни о фактах задержаний, ни о составе экипажей.

И не будут уведомлять, пока обещанного ответа не дождутся. И чем дольше его не будет, тем больше таких актов морского пиратства под видом «соблюдения международного права» будет фиксироваться.
81 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кисулькен
    Кисулькен
    +3
    Сегодня, 09:04
    А вот это мы пожалуй стерпим.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +2
      Сегодня, 09:12
      почти все корабли которые были задержаны французами, отпущены

      не одно Российское судно не захвачено, даже танкер пришедший на кубу, так как западные гомосеки зассали
      1. Кирилл76 Звание
        Кирилл76
        +2
        Сегодня, 09:16
        Ну зачем про такие неудобные нюансы вспоминать.? Вы тут всю пЭремогу портите..)))
      2. SAG Звание
        SAG
        +1
        Сегодня, 09:20
        почти все корабли которые были задержаны французами, отпущены
        Ссылку пожалуйста.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +3
          Сегодня, 09:24
          в январе 2026 года французские ВМС задержали танкер Grinch в Альборанском море (Средиземное море). Судно шло из Мурманска, на момент задержания использовало флаг Коморских островов, который Франция сочла поддельным. Танкер был включён в санкционные списки ЕС, Великобритании и США.
          Освобождение: в феврале 2026 года арест с судна сняли.

          в марте 2026 года французские ВМС при поддержке Великобритании задержали танкер Deyna в западном Средиземноморье.
          Освобождение: в апреле 2026 года суд Марселя обязал судовладельца выплатить штраф из-за отсутствия официального подтверждения государственной принадлежности судна (из-за отсутствия флага). После этого арест с судна был снят.

          Задержанный властями Франции танкер Boracay возобновил движение. Капитан судна, являющийся гражданином Китая, которого должны были судить во Франции за предполагаемый отказ экипажа сотрудничать, вернулся на борт.
          1. SAG Звание
            SAG
            -5
            Сегодня, 09:32
            Спасибо, очень интересный экскурс в историю. Но я просил ссылку на источник по

            Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Tagor», следующий из России под флагом Мадагаскара
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +2
              Сегодня, 09:44
              вы мне кажеться начинаете вилять, вы просили ссылку на *почти все корабли которые были задержаны французами, отпущены*

              мадагаскарский танкер был только захвачен, и вы можете просто прочитать статью
          2. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +3
            Сегодня, 10:02
            вот те комментаторы которые ставят минуса, они живут в какой-то своей реальности раз отрицают выше приведенную доступную всем информацию
            1. Кирилл76 Звание
              Кирилл76
              0
              Сегодня, 10:08
              Да ни мечите бисер.) Просто люди не любят, когда их как нашкодивших котов, мордой в собственное говнецо макают, вот и начинают "дурочку" включать....
        2. SAG Звание
          SAG
          +4
          Сегодня, 09:28

          в строгом соответствии с морским правом». Танкер «Tagor» находится под санкциями США, ЕС, Британии и Украины

          Эта макрица может обосновать, когда морское право приступило к соблюдению законов санкций, а так же обосновать законность самих санкций? Да и вообще что такое санкции с точки зрения международного права если не его прямое нарушение?
      3. Грац Звание
        Грац
        +1
        Сегодня, 09:31
        ага есть чем гордиться, какие то жалкие лягушатники захватывают наши суда или связанные с нами, а мы не отвечаем ни обраткой, ни просто размещением охраны на борту судов, это позор, тут гордиться не чем
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 09:47
          какие то жалкие лягушатники громко вопя на весь мир захватывают не наши суда, а якобы связанные с нами, но потом в основном по тихому отпускают

          а вот наш танкер спокойно прошел блокаду сша и выгрузил нефть на кубе, и там почему то *храбрые* лягушатники насрали в штаны
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            -2
            Сегодня, 10:13
            Цитата: Кулл90

            а вот наш танкер спокойно прошел блокаду сша и выгрузил нефть на кубе, и там почему то *храбрые* лягушатники насрали в штаны

            Хватит уже этой пропагандистской чуши. Первый (и пока единственный) танкер пришёл на Кубу с милостивого разрешения США. А вот уже второму танкеру, ожидавшему в море 1,5 месяца, США не выдали разрешения (источник avia.pro )
            Соединённые Штаты фактически запретили проход российскому танкеру «Universal», который перевозил около 270 тысяч баррелей дизельного топлива, предназначенного для Кубы. Подсанкционное судно, находившееся под угрозой задержания американскими военно-морскими силами, патрулирующими регион, вынуждено было изменить курс и не приближаться к острову. Судно остановилось примерно в 1000 милях (около 1600 километрах) от кубинского побережья в середине апреля и с тех пор находится в дрейфе.

            По данным сервисов отслеживания судов, танкер недавно возобновил движение, но направился не к Кубе, а в южном направлении, в сторону Атлантического океана, вероятно, избегая дальнейших санкционных рисков. Его пункт назначения в настоящее время указан как «FOR ORDER», что означает ожидание новых инструкций. Ситуация с танкером усугубляет тяжелейший энергетический кризис на Кубе, которая с 9 января 2026 года практически не получает поставок нефти из-за ужесточения санкционной политики США, включая нефтяное эмбарго.

            В конце января 2026 года президент США Дональд Трамп назвал Кубу угрозой национальной безопасности и ввел против нее нефтяное эмбарго, пообещав санкции любой стране, поставляющей нефть на остров. С тех пор лишь одному российскому судну — танкеру «Анатолий Колодкин» — удалось доставить топливо (100 тысяч тонн сырой нефти), и то после временного смягчения позиции Вашингтона и выдачи специального разрешения.
            Подробнее на: https://avia.pro/news/ssha-zapretili-prohod-rossiyskomu-tankeru-universal-s-toplivom-dlya-kuby-pod-ugrozoy-perehvata
            Впрочем, всё познается в сравнении, т.ч. продолжайте гордится, то ли ещё будет впереди... P.S. Там это, у г-на философа, это который Дугин, просветление случилось. Вероятно временное:
            Мы приближаемся к опасной черте. А с нынешней элитой шансов не то, что на Победу, но даже на то, чтобы просто удержать страну, критически мало,
            Кушайте, г-н пропагандист, не обляпайтесь... yes
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 10:21
              С тех пор лишь российскому судну — танкеру «Анатолий Колодкин» — удалось доставить топливо (100 тысяч тонн сырой нефти) так как трамп насрал в штаны, но прозападные пропагандисты пытаются найти перемогу
              есть факт прохода танкера, при этом трамп рисовал коричневые линии и никто не посмел захватить наши танкеры

              Кушайте, г-н пропагандист западных гомосеков, не обляпайтесь...
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                -2
                Сегодня, 10:42
                Цитата: Кулл90
                С тех пор лишь российскому судну — танкеру «Анатолий Колодкин» — удалось доставить топливо (100 тысяч тонн сырой нефти) так как трамп насрал в штаны, но прозападные пропагандисты пытаются найти перемогу
                есть факт прохода танкера, при этом трамп рисовал коричневые линии и никто не посмел захватить наши танкеры

                Кушайте, г-н пропагандист западных гомосеков, не обляпайтесь...

                Если всё обстоит так, как Вы расписали, почему же тогда второй танкер не пошёл на Кубу, так же не обращая внимания на запреты Трампа, как и первый? Надеюсь, в рамках понятной логики, сможете это объяснить? А по поводу западных гомосеков, зря Вы так ВВП и его приближённых оскорбляете. Не ровен час, придётся приносить искренние извинения. Ведь всем известно, могу и источники привести, где ВВП и его верные приближённые называют партнёрами тех, кого Вы так нещадно унижаете. Нехорошо это, г-н пропагандист, бросать тень на своего Лидера, что его партнёры и такие нехорошие люди. Что окружающие то, о Вашем лидере подумают?
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  +3
                  Сегодня, 10:47
                  первый танкер пошел не смотря на коричневые линии трампа, и не один Российский танкер не был захвачен, несмотря на грозные выкрики западных гомосеков
                  а вот амриканские танкеры горели в проливе, пока амриканский флот насрав в штаны бежал со своих разгромленных баз
                  зачем вы кем-то прикрываетесь, просто признайте что вам стало обидно за западных гомосеков
                  заметил: все кто *страдает* за Россию, почему-то обижаются когда плохо говорят о западных гомосеках
                  1. Леший1975 Звание
                    Леший1975
                    -3
                    Сегодня, 10:57
                    Цитата: Кулл90
                    первый танкер пошел не смотря на коричневые линии трампа, и не один Российский танкер не был захвачен, несмотря на грозные выкрики западных гомосеков
                    а вот амриканские танкеры горели в проливе, пока амриканский флот насрав в штаны бежал со своих разгромленных баз
                    зачем вы кем-то прикрываетесь, просто признайте что вам стало обидно за западных гомосеков
                    заметил: все кто *страдает* за Россию, почему-то обижаются когда плохо говорят о западных гомосеках
                    Короче понятно, Иран нам поможет и за нас Штатам отомстил (и ещё отомстит). А в логику все же не смогли? Я так почему-то и предполагал. А что же касается
                    почему-то обижаются когда плохо говорят о западных гомосеках
                    Так это у Вас видимо проблемы с гомосеками, раз носитесь с ними, а других аргументов не находите. Мне вообще по барабану, гомосеки они или кто ещё. Зачем мне на них зацикливаться, если для этого и существуют штатные пропагандисты? laughing
                    1. Кулл90 Звание
                      Кулл90
                      +1
                      Сегодня, 11:02
                      пока горят амриканские танкеры, не один танкер РФ не был захвачен западными гомосеками, не смотря на грозные выкрики

                      проблема у вас: незнаю почему обижаетесь на слова *западные гомосеки*, и вас именно это обижает, хотя и пишите что вам по барабану
                      если бы это было не так, вы просто не обратили бы на это внимание
                      только штатные прозападные пропогандисты обращают на это пристальное внимание и обижаются, хотя и говорят что им по барабану
          2. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            0
            Сегодня, 10:16
            Это какой танкер?

            ТГ О. Царева
            Танкер "Universal" под флагом России так и не смог завершить рейс на Кубу. Судно несколько недель простояло в Саргассовом море в 1600 км от острова и ушло на юго-восток.

            Причина — отказ США выдать разрешение на проход. На "Universal" было 242 тысячи баррелей топлива, жизненно необходимого находящейся в американской блокаде Кубе. Кубинцам теперь придется обойтись без них.


            ТГ Вожак

            А теперь представьте такую новость: "Грузовой самолёт США не смог совершить посадку в польском Жешуве. Причина - отказ России выдать разрешение на посадку."

            Представили!?
            Вот и у меня не получается.

            Давайте лучше вместе порадуемся за русского вратаря, заработавшего много денег для себя и французского футбольного клуба.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 10:28
              а теперь реальная новость: амриканские танкеры не могут получить нефть у саудовской аравии. Причина-отказ ИРАНА выдать им разрешение на загрузку

              вот реальность, даже представлять не нужно
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                -3
                Сегодня, 10:49
                Цитата: Кулл90
                а теперь реальная новость: амриканские танкеры не могут получить нефть у саудовской аравии. Причина-отказ ИРАНА выдать им разрешение на загрузку

                вот реальность, даже представлять не нужно

                Какое отношение поведение и решения ИРИ имеют к поведению и решениям РФ? Иран доказал свою решимость и силу на поле боя, что бы позволить так себя вести. РФ же, под руководством ВВП, только и делает, что бегает за Трампом, дергая того за рукав пиджака и жалостливо причитая - дяденька, дай понюхать дух Анкориджа ещё разок, ну пожа-а-а-а-луйста...
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 10:56
                  зачем вы свои мрии транслируете в реальный мир

                  реальность: Верховный главнокомандующий особо подчеркнул:
                  «Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника».
      4. Мурзик Звание
        Мурзик
        0
        Сегодня, 11:55
        А то что Франция гомосеков с каждого танкера взеля по несколько миллионов евро штрафа мы кмалчим, ну чтоб кто с низу зраду не делать)
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      -1
      Сегодня, 11:17
      Ну как всегда, одни только разговоры, мы не потерпим и всё такое!!!
    3. Paul Zewike Звание
      Paul Zewike
      0
      Сегодня, 11:29
      Пожалуй, да! Нет никаких ограничений ввести односторонние санкции против французских судо, самолетов, компаний, людей. Называем санкции законными и арестовываем и в хвост и в гриву. Хотя, о чем это я:(((
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:04
    А они его получат? Тот грозный ответ,который поставит их на место!
    1. Максим из Иркутска Звание
      Максим из Иркутска
      -1
      Сегодня, 09:06
      вы же сам знаете, что нет! стерпим!
  3. Buyan Звание
    Buyan
    +2
    Сегодня, 09:05
    Мало что ли плавает корыт жабьих по морям, зеркалить.. а не чертить очередные коричневые линии wassat
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 09:07
    Президент Франции Эммануэль Макрон лично объявил о задержании.

    микроня явно сам командовал - на абордаж!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Nexcom
      микроня явно сам командовал - на абордаж!

      макроню её муж, пинками на абордаж погнал, у самого духу не хватило.
      Он только что и может, то с зелей целоваться в засос.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:13
        муже-жон - суров! попробуй не послушайся - тут же засветит в глаз. laughing
        оно явно микроне приказало так свой авторитет подмокший реабилитировать.
    2. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 09:19
      микроня явно сам командовал - на абордаж!
      Вот даже комментировать нет смысла никакого. Ну сколько можно воздух сотрясать и кулачками грозить? Иран за меньшие провинности штаты гасит. Потому что слов на ветер не кидают. Защищают свой Суверенитет.. Не стесняются.. Кто к этому причастен? Ходи сюды..
      1. uralex Звание
        uralex
        +1
        Сегодня, 09:29
        Иран за меньшие провинности штаты гасит.
        Потому что у иранских чиновников, даже если и были активы на Западе, то давно уже отобрали. Им терять нечего, в отличии от наших...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 10:05
        Денис, hi!
        Цитата: Седов
        Иран за меньшие провинности штаты гасит. Потому что слов на ветер не кидают. Защищают свой Суверенитет.. Не стесняются..

        Именно потому, что это первое, что у меня в голове после таких новостей всплывает, и нет желания по поводу именно этой новости что-то говорить...

        Разве что-то есть, что нами ещё не сказано? Всё равно НАВИРХУ оно не услышано... Им за державу не обидно - у них нефти ещё есть. не обеднеют...
        1. Седов Звание
          Седов
          -2
          Сегодня, 11:16
          Разве что-то есть, что нами ещё не сказано? Всё равно НАВИРХУ оно не услышано... Им за державу не обидно - у них нефти ещё есть. не обеднеют...
          Игорь, hi добавить нечего. Остаётся только злобу на них в комментах выливать. Ну неужели они не мониторят общественное мнение? Ну неужели действительно не видят процессы, происходящие в стране? Хотя, о чем я говорю? Вон, они бунт Пригожина подавили, мужика взорвали и дальше сладко жить..
  5. роман66 Звание
    роман66
    +6
    Сегодня, 09:07
    Запрет на цветы и вино из Франции будет достойным ответом?
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 09:08
    «при поддержке партнёров, включая Великобританию, в строгом соответствии с морским правом».

    "Морское международное право" закончилось, сейчас право "Весёлого Роджера", террористы и пираты правят морями. Иран показал этим уродам, что их ихними методами можно ставить на колени.
    Но в России действует право - "мы не такие".
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 09:16
      Цитата: carpenter
      Но в России действует право - "мы не такие".

      Даже унылый и скучный Леопольд осознав необходимость нашел Озверин. То ли необходимости нет то ли переродились и деградировали мы.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 10:07
        Просто Озверин под санкциями. Не подскажите, как Иосиф Виссарионович "Герцеговиной Флор" обходился?
      2. Игорь Борисов_2 Звание
        Игорь Борисов_2
        +1
        Сегодня, 11:43
        Не знаю кто Вас минусит, но мне тоже такая мысль пришла...
  7. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    0
    Сегодня, 09:11
    из Мурманска в неуказанный порт Балтийского моря

    В атлантическом океане? У меня одного что-то с географией не то?
  8. Александр_K Звание
    Александр_K
    +6
    Сегодня, 09:12
    Пора уже судовладельцам в частном порядке покупать Стингеры, Вербы и РПГ, чтобы сбивать на подлете любой вертолет. В полном соответствии с "Международным правом".
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 09:37
      В полном соответствии с "Международным правом" они все при таком раскладе будут объявлены пиратами, со всем вытекающими, а вернее тонущими последствиями в виде кораблей, таких судовладельцев.
    2. esoterica Звание
      esoterica
      -2
      Сегодня, 09:38
      Зачем? Можно на корму поставить Армату и распугивать всех вокруг.
      Или Кузю послать сопровождать.
      ____________

      Посмотрите на Иран. Однажды Британия попробовала брать их танкер на абордаж. В ответ Иран взял на абордаж британский танкер. Тут сразу Мелкобриты извинились, вернули Ирану их танкер и теперь иранский теневой флот беспрепятственно плавает где угодно.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 10:04
        ключевое слово *их*(иранский), Российские танкеры западные гомосеки не захватывают
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 10:02
      В полном соответствии с "Международным правом".

      в таком случае утопят как пиратов. :((...
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    -2
    Сегодня, 09:16
    И не будут уведомлять, пока обещанного ответа не дождутся.

    А дождутся ли? Наверное надо ещё один гос.визит в Китай и Казахстан совершить. Посоветоваться там, что и как быть дальше, может быть кому-то пожаловаться, а то храмцузы с мелкобритами распоясались и совсем берега попутали.
  10. esoterica Звание
    esoterica
    -2
    Сегодня, 09:20
    Верховному Главнокомандующему не приходила в его гениальную геостратегическую голову мысль, почему такие грозные страны ЕС не хотят связываться с Ираном и почему эти же страны навешивают лещей России?
  11. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 09:29
    российский дипломат Дмитрий Полянский назвал подобные действия абсолютным беззаконием и провокациями, подчеркнув, что Россия мириться с ними не будет.

    Уже смирились,стали покорными ,как мышки...
  12. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +2
    Сегодня, 09:34
    "Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции'. Санкции некоторых стран, не являются обязательными. Так любой может ввести санкции и захватывать суда. Кстати...можно этим и воспользоваться.
  13. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 09:34
    По взводу морской пехоты на каждое такое судно - и проблема уйдет.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 09:44
      Возьмут просто и расстреляют вертолётами с воздуха. Ещё будут апеллировать к морскому праву, что на торговых судах не должно быть никаких вооруженных людей оружия.
      1. Сержант Звание
        Сержант
        +2
        Сегодня, 09:59
        Значит надо сделать так,чтобы не расстреляли.
        Думаю,что по Морскому праву никакой спецназ не должен захватывать торговые суда.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 10:07
      так Российские танкеры никто не захватывает, и наши танкеры спокойно разгружаются на кубе, перечеркивая коричневые линии западных гомосеков, а вот сажать взвод морпехов на иностранные суда как-то странно
  14. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 09:34
    НУ вот пусть Мадагаскар и переживает. Нам то что с того?
  15. bairat Звание
    bairat
    0
    Сегодня, 09:43
    Знает кто, почему наши суда не ходят под нашим флагом?
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 10:08
      потому-что это не наши суда, логика
  16. tralmaster Звание
    tralmaster
    +3
    Сегодня, 09:46
    Они захватывают тех кто ответить не может. И какие международные санкции если они не санкционированы ООН. Я так по6имаю что для нейроны международное право что дышло , куда повернул туда и вышло.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: tralmaster
      Они захватывают тех кто ответить не может.

      Вот интересно ,если российский флот захватит какое то большое торговое судно ( на предмет проверки его флага) вышедшее из французского порта. Потом неделю и больше проверять и досматривать его в море, даже без сопровождения в порт РФ. Какая будет французская и западная реакция?
  17. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 09:56
    Однако такая практика может продолжаться долго, пока Париж не получит серьёзный ответ.
    Да. Но пока ничего в волнах не видно. Кое-кто сильно переживает за свои замки во Франции...
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 10:08
      а кто эти кое-кто, все кто принимает решения они под санкциями
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        -2
        Сегодня, 10:29
        Да. И у них есть отчаянная надежда, что если они будут вести себя "как надо" (Европе) то замки и счета им вернут. В этой иллюзии их тихонько поддерживают, я просто уверен) Передают им периодически "сигналы"...
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          -1
          Сегодня, 10:30
          у кого там замки и счета?
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            +1
            Сегодня, 10:37
            Вам только фамилии, или надо с номерами счетов, паролями и списком проводок?)
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              -1
              Сегодня, 10:48
              только фамилии и не абы кого, а тех кто принимает решения?
              1. михаил3 Звание
                михаил3
                +1
                Сегодня, 11:35
                Ты прикольный, ты знаешь? Боты эволюционируют)
                1. Кулл90 Звание
                  Кулл90
                  -1
                  Сегодня, 11:44
                  т.е фамилий не будет, опять сплошные набросы
  18. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:07
    Вообще это нонсенс задерживать российское судно идущее из России в Россию. Так будут захватывать суда идущие из Владивостока в Новороссийск и обратно. Франция что добивается войны? Почему наш флот не патрулирует международные судоходные линии?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 10:10
      "следующий из России под флагом Мадагаскара"
      С каким то вы странным акцентом пишите слово "Мадагаскар" пишете. yes
    2. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 10:10
      Эм... Российское судно под флагом Мадагаскара?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 10:33
        Разведка Запада прекрасно знает чьё это судно под каким бы флагом оно не ходило. У олигархов сколько бы не было иностранных паспортов всё равно он российский гражданин.
  19. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 10:11
    "... под флагом Мадагаскара" - почему не под флагом России?
  20. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 10:36
    Ну, если силенок нет защититься, то так и будет продолжаться. Или надо искать другие обходные пути. Такова судьба слабаков на море...
    А то один раз сопроводили военным кораблём, и подумали, что там все навсегда испугались?
  21. Red Hemi Звание
    Red Hemi
    0
    Сегодня, 10:44
    Цитата: Леший1975
    Цитата: Кулл90

    а вот наш танкер спокойно прошел блокаду сша и выгрузил нефть на кубе, и там почему то *храбрые* лягушатники насрали в штаны

    Хватит уже этой пропагандистской чуши. Первый (и пока единственный) танкер пришёл на Кубу с милостивого разрешения США. А вот уже второму танкеру, ожидавшему в море 1,5 месяца, США не выдали разрешения (источник avia.pro )
    Соединённые Штаты фактически запретили проход российскому танкеру «Universal», который перевозил около 270 тысяч баррелей дизельного топлива, предназначенного для Кубы. Подсанкционное судно, находившееся под угрозой задержания американскими военно-морскими силами, патрулирующими регион, вынуждено было изменить курс и не приближаться к острову. Судно остановилось примерно в 1000 милях (около 1600 километрах) от кубинского побережья в середине апреля и с тех пор находится в дрейфе.

    По данным сервисов отслеживания судов, танкер недавно возобновил движение, но направился не к Кубе, а в южном направлении, в сторону Атлантического океана, вероятно, избегая дальнейших санкционных рисков. Его пункт назначения в настоящее время указан как «FOR ORDER», что означает ожидание новых инструкций. Ситуация с танкером усугубляет тяжелейший энергетический кризис на Кубе, которая с 9 января 2026 года практически не получает поставок нефти из-за ужесточения санкционной политики США, включая нефтяное эмбарго.

    В конце января 2026 года президент США Дональд Трамп назвал Кубу угрозой национальной безопасности и ввел против нее нефтяное эмбарго, пообещав санкции любой стране, поставляющей нефть на остров. С тех пор лишь одному российскому судну — танкеру «Анатолий Колодкин» — удалось доставить топливо (100 тысяч тонн сырой нефти), и то после временного смягчения позиции Вашингтона и выдачи специального разрешения.
    Подробнее на: https://avia.pro/news/ssha-zapretili-prohod-rossiyskomu-tankeru-universal-s-toplivom-dlya-kuby-pod-ugrozoy-perehvata
    Впрочем, всё познается в сравнении, т.ч. продолжайте гордится, то ли ещё будет впереди... P.S. Там это, у г-на философа, это который Дугин, просветление случилось. Вероятно временное:
    Мы приближаемся к опасной черте. А с нынешней элитой шансов не то, что на Победу, но даже на то, чтобы просто удержать страну, критически мало,
    Кушайте, г-н пропагандист, не обляпайтесь... yes

    Важно в каком контексте и к кому это просветление было адресовано.
    И при ближайшем приближении становится ясно, что это очередная пропагандистская чушь.
    Сменить ту элиту, которой с этой лёгкой руки за копейки продаются остатки госсобственности.
    Это даже не смешно.
  22. alanery Звание
    alanery
    -1
    Сегодня, 10:53
    ничего страшного! красных фломастеров у нас много. Больше, чем кораблей... :-)
  23. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 11:12
    Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну против Украины.

    Недопустимо, чтобы какое-то французское чудовище диктовало России свои «хотелки»...
  24. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -1
    Сегодня, 11:22
    Да уже смирились и стерпели...
  25. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 11:41
    Чё посадить бригаду Вагнера с Иглой и ККП слабо что ли?
  26. roosei Звание
    roosei
    +1
    Сегодня, 11:44
    Скажите, а кто-то верит в России, что власть попытается дать хоть какой-то ответ?
  27. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 11:56
    Так что за крики, с терпилами всегда так поступали
  28. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 12:03
    Макрюша потешает свой электорат такими щит шоу, пока реальный Париж горит =/