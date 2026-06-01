Удары США по лодкам «контрабандистов» разрушили рыболовный промысел двух стран

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Удары США по лодкам «контрабандистов» разрушили рыболовный промысел двух стран

Рыбаки из Эквадора и Колумбии массово отказываются от промысла из-за действий США. Они просто бояться выходить в море, так как могут быть уничтожены вместе с лодкой в рамках борьбы американцев с контрабандой наркотиков. Рыбацкие лодки не сильно отличаются от лодок наркоторговцев, а военные США не сильно этим и заморачиваются, нанося удары.

По данным The New York Times, после начала операции «Южное копье» (Southern spear), США нанесли более 60 ударов по так называемым «лодкам контрабандистов», убив более 200 человек. При этом никаких доказательств, что все они были контрабандистами и наркоторговцами, нет, тела погибших из воды не достаются, вещественные доказательства причастности к наркоторговле не собираются.



Удары наносятся в основном беспилотниками MQ-9 Reaper, базирующимся в Сальвадоре и Пуэрто-Рико. Обнаружили, нанесли удар, зафиксировали попадание и улетели.

Такие действия США фактически лишили эквадорских и колумбийских рыбаков средств к существованию, поскольку они просто боятся выходить в море. При этом нет никаких доказательств, что удары США привели к уменьшению объемов попадающего в Америку кокаина, если не считать хвалебных заявлений Трампа, ничем не подтвержденных.

Конгресс США уже запросил у Белого дома юридические основания таких ударов, но ответа пока не получил.
15 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +3
    1 июня 2026 09:09
    Всегда трудно разобрать где честный рыбак, а где контрабандист. А если у тебя есть возможность ни с кем не считаться - то и незачем
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +6
      1 июня 2026 09:11
      Это Вы оправдываете действия Американцев?
      Подошел, проверил.. в чем проблема? А стрелять из далека, из подтишка так сказать, это не по людски
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        1 июня 2026 09:36
        в чем проблема

        В том, что за скоростными катерами гоняться на эсминце затруднительно.
        Вы оправдываете действия Американцев?

        Нет. Просто завидую, нам бы так в Чёрном море.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    1 июня 2026 09:11
    Демократия ! В полный рост . ТО что рыбаки все контрабандисты, доказано на 200 лет вперед
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    1 июня 2026 09:29
    И чем же зарабатывать на жизнь рыбакам? Опыт вмешательства америкосов в Афганистан дает однозначный ответ.
  4. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    1 июня 2026 09:33
    как Иран ответить по американским базам они не могут 😪
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    1 июня 2026 09:38
    За 6 месяцев, 60 лодок. 10 лодок в месяц, 35 человек/мес.

    Сравнить с 300 человек одной бомбой.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    1 июня 2026 09:53
    Америкосы хочут взять под контроль торговлю наркотой.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      1 июня 2026 15:35
      А разве не ЦРУ ее частично контролирует уже давно.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    1 июня 2026 10:15
    Рыбацкие лодки не сильно отличаются от лодок наркоторговцев, а военные США не сильно этим и заморачиваются, нанося удары.

    Так в США все пираты, их мать Британеия бюла и есть пират
  8. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    1 июня 2026 13:57
    А в том и смысл. Если с США дружить и поставить у себя их военные базы, то все контрабандисты моментально станут обратно рыбаками.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      1 июня 2026 15:36
      А наркотики - безобидной пищевой добавкой.
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +1
        1 июня 2026 15:57
        Может даже военными американскими самолетами возить будут. Были такие слухи с Афганистаном.
  9. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +1
    1 июня 2026 16:42
    Мало что ли им латиносов в свое стране ? Чем больше шатают экономику в Латинской Америке - тем больше мигрантов в их собственной стране.
  10. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 20:50
    Тут такое дело! Нарко трафик шел в казну конгресменов демократов!Простое перераспределение !Отжим бизнеса и только!