Удары США по лодкам «контрабандистов» разрушили рыболовный промысел двух стран
5 45215
Рыбаки из Эквадора и Колумбии массово отказываются от промысла из-за действий США. Они просто бояться выходить в море, так как могут быть уничтожены вместе с лодкой в рамках борьбы американцев с контрабандой наркотиков. Рыбацкие лодки не сильно отличаются от лодок наркоторговцев, а военные США не сильно этим и заморачиваются, нанося удары.
По данным The New York Times, после начала операции «Южное копье» (Southern spear), США нанесли более 60 ударов по так называемым «лодкам контрабандистов», убив более 200 человек. При этом никаких доказательств, что все они были контрабандистами и наркоторговцами, нет, тела погибших из воды не достаются, вещественные доказательства причастности к наркоторговле не собираются.
Удары наносятся в основном беспилотниками MQ-9 Reaper, базирующимся в Сальвадоре и Пуэрто-Рико. Обнаружили, нанесли удар, зафиксировали попадание и улетели.
Такие действия США фактически лишили эквадорских и колумбийских рыбаков средств к существованию, поскольку они просто боятся выходить в море. При этом нет никаких доказательств, что удары США привели к уменьшению объемов попадающего в Америку кокаина, если не считать хвалебных заявлений Трампа, ничем не подтвержденных.
Конгресс США уже запросил у Белого дома юридические основания таких ударов, но ответа пока не получил.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация