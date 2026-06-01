Попытка Рубио остановить войну в Ливане провалилась, Израиль пошёл вперёд

Попытки США остановить боевые действия в Ливане провалились, Рубио не удалось добиться введения режима прекращения огня. Наоборот, Израиль расширяет свою наземную операцию.

Глава американского Госдепа Марко Рубио провел отдельные переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью данных переговоров было введение режима прекращения огня, прекращение ударов «Хизбаллы» по Израилю и воздержание еврейского государства от дальнейшей эскалации в Бейруте.



Но ничего не вышло, «Хизбалла» требует от Израиля вывода войск с территории южного Ливана, Израиль этого делать не собирается. Более того, он расширяет наземную операцию и пытается добиться от США разрешения на масштабные удары по объектам «Хизбаллы» в Бейруте, против чего категорически выступает Иран.

Ранее сообщалось, что Трамп притормозил Израиль и запретил атаки на Бейрут, планируя добиться от Ирана уступок в плане деэскалации конфликта. Меморандум «о взаимопонимании», который согласовывают Вашингтон и Тегеран, предусматривает прекращение боевых действий в Ливане. Так что говорить о мире на Ближнем Востоке преждевременно, действия Израиля не дадут США возможности выйти из конфликта с Ираном мирным путем. Как заявил один членов администрации Трампа:

В настоящий момент конфликт расширяется и, по всей видимости, движется к дальнейшей эскалации.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 09:54
    Хвост виляет собакой , тем более у сионов крыша крутая.
  2. uralex Звание
    Сегодня, 09:57
    Попытки США остановить боевые действия
    Так уже давно подмечено, что США совершают "попытки" что либо остановить, только в интересах самих США и их союзников.
  3. Кузнец 55 Звание
    Сегодня, 09:58
    Да если бы США всерьез хотели , этот война давно бы закончилась , или бы вообще не начиналась .
    Израиль во многом от Америки зависит . И хотя есть там про израильское лобби , оно тоже не всемогуще .
    Америка заинтересованна в продолжении конфликта .
  4. AdAstra Звание
    Сегодня, 10:11
    Где Рубио и где Израиль. Вот если бы у него бабушка была еврейка. laughing