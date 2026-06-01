Правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина

Согласно постановлению правительства России, вводится временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Соответствующее ограничение призвано обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке и будет действовать до 30 ноября текущего года.

Среди исключений — топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути следования, а также партии авиакеросина, которые были помещены под таможенную процедуру до вступления в силу постановления об ограничении экспорта. Кроме того, временный запрет не распространяется на поставки авиакеросина в рамках межправительственных соглашений.



Между тем, по словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргесена, уже в ближайшие месяцы Евросоюз столкнется с «самым тяжелым энергетическим кризисом всех времен». После очередного обострения ближневосточного кризиса Евросоюз уже переплатил за импорт энергоносителей более 30 миллиардов евро (2,6 трлн рублей), не нарастив при этом объемов закупок. На этом фоне дефицит топлива, особенно авиакеросина, в Европе практически неизбежен. Наиболее уязвимой остается Британия, не обладающая значительными стратегическими резервами топлива. На фоне топливного кризиса и резкого роста цен на авиатопливо 19 из 20 крупнейших западных авиакомпаний были вынуждены сократить количество рейсов.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +5
    Сегодня, 10:03
    ЕС уже столкнулся. У меня отменили 2 внутренних рейса внутри ЕС без объяснения 😁 куплены были за 2 месяца до вылетов. И на эти же числа есть эти же рейсы в той же авиакомпании, но не за 300 евро, а за 800 😑
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 10:09
      Ну что Вы хотели - капитализмЪ.
      1. regin Звание
        regin
        +1
        Сегодня, 10:48
        А у нас нет?И наши подтянутся к мировым ценам на авиаперелеты
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +1
          Сегодня, 10:54
          А кто горит иное. У нас он ещё более страшный чем у них. На самом деле, все это акты большого заговора, чтобы откатить всю цивилизацию в феодальный век.
          1. regin Звание
            regin
            0
            Сегодня, 11:13
            Будут продавать через фирмы прокладки,и ни кто в любом случае ответственности не понесет,бабки решают все
          2. Inженегр Звание
            Inженегр
            0
            Сегодня, 11:52
            Ну не заговора, а естественного развития и не в феодализм скатываемся, а капитализм эволюционирует до фашизма. Помните как Роза Люксембург говорила: "социализм или варварство" - вот сможем проверить правильность этих слов на собственной шкуре.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:22
      hi Пора опускать вражьи морды с небес на землю и глубже.
      Капиталисты с наглосаксами воюют и санкциями и прокси-бандеронацистами против россиян и гражданского флота, вот им сто ответов в пятую точку и плюс пожизненную медвежью болезнь.
      Видно войны вам не впрок
      За пивными кружками.
      Повторяйте как урок -
      Не воюйте с русскими.
      Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий. ( ВЗ - Екк 3:5 ).
  2. Русич Звание
    Русич
    +1
    Сегодня, 10:05
    На фоне топливного кризиса и резкого роста цен на авиатопливо 19 из 20 крупнейших западных авиакомпаний были вынуждены сократить количество рейсов.
    Ну не съездят англичане в отпуск на Бали... В Ирландию можно.
    1. Xenon Звание
      Xenon
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Русич
      В Ирландию можно
      Да и то, если не попадутся под горячую руку ИРА winked
    2. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 10:46
      Ну не съездят англичане в отпуск на Бали...
      Это самая мелкая из их проблем. Самолеты перевозят примерно 1% товаров по весу, но это 35% по цене. Иак что страдает логистика ценных товаров, а это больно как раз богатеньким буратинам.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 10:06
    Бочку с порохом им и пущай летают....
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 10:26
    Полное эмбарго на Гейропу надо накладывать! Нехай на дровах летают. Дабы наконец дошло до самых тупых - задирание лапы на Россию крайне дорогое занятие..
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 10:59
    Между тем, по словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргесена, уже в ближайшие месяцы Евросоюз столкнется с «самым тяжелым энергетическим кризисом всех времен».
    Сталкиваются, сталкиваются- да всё столкнутся не могут...
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:40
    Наиболее уязвимой остается Британия
    - нехай переводят авиалайнеры на уголь...... bully