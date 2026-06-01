Правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина
Согласно постановлению правительства России, вводится временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Соответствующее ограничение призвано обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке и будет действовать до 30 ноября текущего года.
Среди исключений — топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути следования, а также партии авиакеросина, которые были помещены под таможенную процедуру до вступления в силу постановления об ограничении экспорта. Кроме того, временный запрет не распространяется на поставки авиакеросина в рамках межправительственных соглашений.
Между тем, по словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргесена, уже в ближайшие месяцы Евросоюз столкнется с «самым тяжелым энергетическим кризисом всех времен». После очередного обострения ближневосточного кризиса Евросоюз уже переплатил за импорт энергоносителей более 30 миллиардов евро (2,6 трлн рублей), не нарастив при этом объемов закупок. На этом фоне дефицит топлива, особенно авиакеросина, в Европе практически неизбежен. Наиболее уязвимой остается Британия, не обладающая значительными стратегическими резервами топлива. На фоне топливного кризиса и резкого роста цен на авиатопливо 19 из 20 крупнейших западных авиакомпаний были вынуждены сократить количество рейсов.
