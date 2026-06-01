Армия Мали и Африканский корпус восстановили контроль над рядом участков границы

По состоянию на 1 июня 2026 года в Мали продолжается противостояние между правительственными силами и исламистскими группировками. Армия Мали при активной поддержке Африканского корпуса проводит успешные контрнаступательные операции, возвращая контроль над ключевыми военными объектами в приграничье.

В последние дни совместные силы отбили стратегически важную базу Лаббезанга на границе с Нигером. Эта операция стала значимым успехом после периода отступлений в апреле-мае. Подкрепления также прибыли в районы Менаки и Хомбори, где ведётся зачистка от боевиков. Выбиты террористы из других приграничных районов как на юго-востоке, так и на западе страныю





Напомним, что с апреля 2026 года связанная с «Аль-Каидой» группировка JNIM (*террористические организации, запрещённые в России) развернула масштабное наступление параллельно с туарегскими сепаратистами. 25–27 апреля боевики провели скоординированные атаки по всей стране, включая удары по военным объектам в районе столицы и даже в самом Бамако. JNIM* объявила о начале «тотальной осады» столицы, установив блокпосты на ключевых дорогах и нарушая поставки топлива и продовольствия.

Однако потом военные успехи боевиков стали сходить на нет, особенно после серии атак по полевым лагерям и военным базам со стороны авиации Африканского корпуса.

По состоянию на 1 июня прямого штурма Бамако так и не произошло. Столица и прилегающие районы остаются под контролем правительственных сил. Однако напряжённость сохраняется: несколько дорог в направлении столицы Мали частично продолжают контролироваться террористической группировкой, что создаёт определённые проблемы с логистикой. В то же время возвращение под контроль ряда приграничных территорий позволяют правительственным силам Мали значительно ослабить внешнюю подпитку противника.

Правительственные войска и Африканский корпус сосредоточились на стабилизации ключевых коридоров и отражении локальных атак.

Эксперты отмечают, что несмотря на серьёзные потери в апреле (включая гибель министра обороны), малийско-российские силы постепенно перехватывают инициативу в отдельных секторах. Тем не менее, ситуация в стране остаётся, мягко говоря, непростой.

Значительную поддержку сепаратистам и боевикам в Мали оказывает Франция, которая никак не можем смириться с тем, что власти Мали вышибли из страны французских военных и французские компании.
  Костадинов
    Сегодня, 10:45
    Хорошо если наконец поняли что для Запада нет "терористов" есть только враги и враги их врагов. Враги их врагов ето хорошие люди ведущие справедливую борьбу. Давно пора понят етого и зарубит себе где то.
  роман66
    Сегодня, 10:54
    Чем папуасов гонять - лучше усилить своих на сво. Геополитика??? Она у порога!
    Юрась_Беларусь
      Сегодня, 11:36
      Кем и чем усилить СВО у России достаточно. А вот возможностей ослабить врага мало. Если Россия уйдёт из Африки, как она ушла из Латинской Америки, то враг станет только сильнее и СВО будет под реальной угрозой неблагоприятного исхода. И никакой геополитики - только логика войны.