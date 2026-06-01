Швеция укрепляет Готланд, опасаясь захвата острова Россией
1 53414
Швеция и НАТО спешат укрепить остров Готланд в Балтийском море, чтобы его не сумела захватить Россия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шведское Минобороны.
Находящийся в 300 км от Калининграда шведский остров Готланд рассматривается командованием НАТО как одно из наиболее уязвимых мест в обороне альянса из-за своего стратегического расположения. Контроль над этим островом позволяет осуществлять контроль движения судов и кораблей в Балтийском море.
В командовании НАТО предполагают, что если Россия захватит Готланд и разместит там средства ПВО, то авиация альянса не сможет перебрасывать подкрепления в Прибалтику или Финляндию воздушным путем. Если контроль останется за западным блоком, то это ограничит движение российских кораблей и позволит наносить удары вглубь российской территории.
А пока Швеция проводит на Готланде первые военные учения с участием военнослужащих из 13 стран НАТО. Сценарий учений повторял все страхи альянса — объединенные силы отражали «нападение» России на остров. Судя по всему, «отразили».
Между тем пресса пишет, что НАТО планирует превратить Готланд в «крепость, которую не сможет взять Россия». Предполагается, что на острове кроме шведов будут располагаться и подразделения НАТО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация