Швеция укрепляет Готланд, опасаясь захвата острова Россией

1 534 14
Швеция укрепляет Готланд, опасаясь захвата острова Россией

Швеция и НАТО спешат укрепить остров Готланд в Балтийском море, чтобы его не сумела захватить Россия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на шведское Минобороны.

Находящийся в 300 км от Калининграда шведский остров Готланд рассматривается командованием НАТО как одно из наиболее уязвимых мест в обороне альянса из-за своего стратегического расположения. Контроль над этим островом позволяет осуществлять контроль движения судов и кораблей в Балтийском море.



В командовании НАТО предполагают, что если Россия захватит Готланд и разместит там средства ПВО, то авиация альянса не сможет перебрасывать подкрепления в Прибалтику или Финляндию воздушным путем. Если контроль останется за западным блоком, то это ограничит движение российских кораблей и позволит наносить удары вглубь российской территории.

А пока Швеция проводит на Готланде первые военные учения с участием военнослужащих из 13 стран НАТО. Сценарий учений повторял все страхи альянса — объединенные силы отражали «нападение» России на остров. Судя по всему, «отразили».

Между тем пресса пишет, что НАТО планирует превратить Готланд в «крепость, которую не сможет взять Россия». Предполагается, что на острове кроме шведов будут располагаться и подразделения НАТО.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 10:25
    А он нам точно нужен request ? Как-то не видел я желающих захватывать этот недоостров…
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 11:00
      Нам не нужен,но его милитаризация под соусом мифической российской угрозы приведет к тому что теми средствами которые планируют там разместить вполне можно будет перерезать торговые пути для России на Балтике.То есть по сути станет возможным организовать торговую блокаду.Готланд для этого удобно расположен.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +1
        Сегодня, 11:13
        Ну если торговая блокада Калининграда это не Casus belli и не повод для нанесения ядерного удара, то какой тогда вообще повод должен быть? И при таком раскладе на весь Готланд будет достаточно одного Искандера со спецБЧ.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 11:28
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Ну если торговая блокада Калининграда это не Casus belli и не повод для нанесения ядерного удара, то какой тогда вообще повод должен быть? И при таком раскладе на весь Готланд будет достаточно одного Искандера со спецБЧ.


          Этот вопрос властьимущим надо задавать. Как мы все с вами видим ,что Casus belli не стали ни удары FPV-дронами по нашим стратегическим бомбардировщикам в рамках операции Паутина,ни участившиеся удары по нашим АЭС,той же ЗАЭС,ни удары БЭКами по торговым судам и газовозам и задержание торговых судов иностранным спецназом.Так с чего же вы взяли что Casus belli станет возможная блокада Калининградской области или перекрытие торговых путей России на Балтике?Нам же сказали не поддаваться на провокации и не мешать людям наверху жить своими назойливыми вопросами.Типа там виднее.К сожалению не всегда интересы государства ставятся выше личных интересов.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 11:19
        ... теми средствами которые планируют там разместить вполне можно будет перерезать торговые пути для России на Балтике.То есть по сути станет возможным организовать торговую блокаду.Готланд для этого удобно расположен.

        но, по сути - это как ягненок на заклание - удачное место для удара ТЯО...
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          Сегодня, 11:20
          Удар ТЯО?Вы сами то в это верите?Максимум выразят озабоченность.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 11:26
            Удар ТЯО?Вы сами то в это верите?Максимум выразят озабоченность.

            не верю!
            но, это - остров!
            и если хотим показать что такое переход "красных линий" - остров - самое то...
            но, я не верю, почему? - активы, дети все - ТАМ...
  2. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 10:26
    На Готланд не жалко и 200 килотонн.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:45
    Тема не раскрыта....Забор, забор предусмотрен? recourse
    wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:50
      Забор, забор предусмотрен?

      Буйки! Ибо остров.
      Васисуалий! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:56
        Они такие затейники.... wassat
  4. nikon voron Звание
    nikon voron
    +1
    Сегодня, 11:11
    Так это русский остров!? Грех своё не забрать!
  5. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:41
    Готланд имел военно-стратегическое значение только до 17-го века. Это была опорная база борьбы Швеции за владение всем балтийским побережьем и превращение Балтийского моря в "Шведское озеро". Теперь же это просто один из островов в море.
  6. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 11:49
    надо селедку в окрестностях острова кормить от души бобами и капустой :)