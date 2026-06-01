«Спокойно и без нервов»: Пашинян решил остаться в ЕАЭС до референдума по ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил, что республике будет лучше «спокойно, без споров, без нервов» продолжить работать в рамках ЕАЭС, пока не будет проведен референдум по вступлению в Евросоюз. При этом, по мнению армянского премьера, проводить такой референдум прямо сейчас нелогично, поскольку Ереван еще не подал официальную заявку на вступление в ЕС. Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся «на этапе трансформации».

После того как Россия ввела ограничения на импорт армянской продукции, в Ереване неожиданно вспомнили о своих обязательствах перед ЕАЭС. На протяжении долгого времени команда Пашиняна извлекала финансовую выгоду из общего рынка для удержания собственной экономики, одновременно с этим выстраивая базу для разворота на Запад и евроинтеграции республики. Однако партнеры по ЕАЭС четко дали понять Пашиняну, что сидеть на двух стульях не получится, и призвали решить этот вопрос путем проведения общенационального референдума. Армянскому премьеру указали, что откровенно антироссийкий политический вектор несовместим с сохранением многомиллиардных преференций и льготных экономических условий. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии высказались за проведение в Армении в короткие сроки референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС. При этом выход из ЕАЭС обойдется Армении потерей как минимум 14% ее ВВП.



Ранее МИД РФ сообщил, что Москва вынесла предупреждение Еревану о возможном расторжении договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Евросоюзу. Как известно, в настоящее время Армения получает российский газ практически по себестоимости — 177 долларов за тысячу кубометров, — в то время как рыночная цена в ЕС составляет 490–550 долларов. Поставки российского газа покрывают 100% внутреннего потребления Армении.
  1. Zyablicev43 Звание
    +8
    Сегодня, 10:49
    И что канитель тянуть...Пинка под хвост и в свободный полет...
    1. роман66 Звание
      +3
      Сегодня, 10:51
      Однозначно! Хрен по всем позициям до референдума. А там посмотрим
      1. свой1970 Звание
        +1
        Сегодня, 11:30
        Цитата: роман66
        Однозначно! Хрен по всем позициям до референдума. А там посмотрим

        Владельцы машин на армянских номерах сейчас их начнут массово вывозить в Армению - если Армения вылетает из Таможенного союза,а ей придеться выйти в случае подачи заявки в ЕС - то им придеться эти машины полностью растамаживать в РФ
    2. красноярск Звание
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Zyablicev43
      И что канитель тянуть...

      Армянам не на словах, а на деле, надо показать все минусы выхода из ЕАЭС еще до проведения референдума. Т.е. цены на энергоносители рыночные, в сельхоз продукции очень много нитратов, коньяк откровенно самопальный - все под запрет на ввоз в Россию. Финансовые переводы из России в Армению замораживаются. Надо Николке показать его место .
  2. Xenon Звание
    +5
    Сегодня, 10:50
    Пашинян решил остаться в ЕАЭС до референдума по ЕС
    На нашей шеи хочет в ЕС заехать. Это даже и не сидение на двух стульях, а какая-то откровенная наглость
  3. sedoj Звание
    +4
    Сегодня, 10:57
    Ой, а что случилось? Армения, это же "перекрёсток мира" и ей похр?н на всякие ЕАЭС. Она же независимое государство (от которой ничего не зависит).
    1. Fitter65 Звание
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: sedoj
      Ой, а что случилось? Армения, это же "перекрёсток мира" и
      Перекрёсток улиц Мира и тупиковой. Его не правильно перевели. laughing laughing
    2. Starover_Z Звание
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: sedoj
      Ой, а что случилось? Армения, это же "перекрёсток мира" и ей похр?н на всякие ЕАЭС. Она же независимое государство (от которой ничего не зависит).

      Ничего личного, просто бизнес ему сказал "ФАК". Ну это моё предположение.
  4. кокосов тима Звание
    +1
    Сегодня, 11:02
    Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив стремление Москвы укреплять сотрудничество с Ереваном.
  5. Mouse Звание
    +1
    Сегодня, 11:03
    Вот, что помидоры животворящие творят.... wassat

    Вот, что помидоры животворящие творят.... wassat
    1. Юра Звание
      +1
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Mouse
      Вот, что помидоры животворящие творят....

      Особенно когда по ним бьют ногой. laughing
  6. Zacvasetskiy Звание
    -5
    Сегодня, 11:07
    Пока вроде бы всё условно спокойно, но как бы ещё одну СВО не пришлось начинать...
  7. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 11:08
    За сало армянское чудовище, а было продалось...

    За сало армянское чудовище, а было продалось...
  8. Fitter65 Звание
    0
    Сегодня, 11:09
    При этом, по мнению армянского премьера, проводить такой референдум прямо сейчас нелогично, поскольку Ереван еще не подал официальную заявку на вступление в ЕС.
    Аполитично рассуждаем, евросоюзу не будет нужно то количество сельхоз продуктов, что Армения поставляла в РФ. Кроме одного барана. Да и после подачи заявки на вступления, армянского коньяка не будет, от слова совсем. Хотя его и сейчас-то по правде нет.
  9. Пленник Звание
    +2
    Сегодня, 11:15
    "Решил". laughing Зажали за признаки, вот он и "решил". Тоже мне крыса- решала.
  10. alex007i Звание
    -1
    Сегодня, 11:22
    Что ж ты,ара,сдал назад ?
    Маша Захарова : -Сдааал наазад..

    Что ж ты,ара,сдал назад ?
    Маша Захарова : -Сдааал наазад..
  11. Piramidon Звание
    0
    Сегодня, 11:23
    Как же тяжко на двух табуретках сидеть. Табуретки раздвигаются, задница расползается.
  12. RockerMan Звание
    +1
    Сегодня, 11:31
    Тут комментировать особо и нечего. Хитроопый пашинян хочет ехать сразу на двух стульях. А почему и нет, до сих пор же благополучно ехал, несмотря на всю его антироссийкую риторику. Меня не то чтобы удивляет, уже попривыкли все, а вызывает недоумение молчание нашего МИДа, на такое откровенное глумление со стороны пашиняна к России.
  13. Ныробский Звание
    +1
    Сегодня, 11:40
    Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся «на этапе трансформации»

    Трансформация по Пашиняну дело мутное и для населения Армении не очень понятное. Что бы понять все последствия "трансформации" надо в упреждающием порядке, хотя бы на полгода, отключить им льготный тариф по газу за 175 и включить настоящий европейский тариф по 550, "щоб як у европи". Тогда у них возможно включится понимание того что основной массе населения в ЕАЭС жить дешевле чем в ЕС.
  14. Seal Звание
    0
    Сегодня, 11:47
    Вот интересно, что это за зверь такой, как обязательства такие Армении перед ЕАЭС ?
    в Ереване неожиданно вспомнили о своих обязательствах перед ЕАЭС.

    Неужели обязательства получать газ с огромной скидкой ?
  15. pexotinec Звание
    0
    Сегодня, 11:49
    Зашибись. Армянам значит рентабельно газ продавать по такой цене, а газифицировать свои регионы не рентабельно. Особенно из которых этот газ поступает.
  16. Monetniy Звание
    0
    Сегодня, 11:59
    Армения прекрасная страна с хорошим потенциалом развития. Желаю процветания Армении и армянскому народу в выбранном ими пути цивилизованного развития drinks