США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ

Командование космических систем ВВС США заключило с компанией SpaceX контракт на 4,16 миллиарда долларов. Новые миллиарды в копилку Илона Маска из госбюджета США. На что направлены на этот раз?

Выясняется, что пойти они должны на разработку и развёртывание первой очереди системы Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI). Программа призвана перенести критически важную задачу обнаружения и сопровождения воздушных целей с уязвимых самолётов ДРЛО (таких как E-3 Sentry) на устойчивую спутниковую орбитальную группировку. Это позволит США, как заявлено, вести постоянный глобальный мониторинг воздушного пространства, включая зоны, насыщенные средствами ПВО, РЭБ и противоспутниковым оружием противников.



Архитектура SB-AMTI включает созвездие спутников на низкой околоземной орбите, космические датчики, защищённые высокоскоростные каналы связи и наземные центры обработки данных с применением ИИ.

Задачи системы состоят в обнаружении, идентификации и непрерывном сопровождении движущихся воздушных целей - от самолётов и крылатых ракет до гиперзвуковых объектов.

Преимущества описывают так:

Высокая живучесть и устойчивость к кинетическим и некинетическим атакам, постоянное покрытие (в отличие от самолётов с ограниченным временем патрулирования), быстрое целеуказание для средств ПВО и ударных систем.

Ожидается, что первая очередь системы будет развёрнута к 2028 году.

Ожидается, что система будет ориентирована на использование модифицированной версии Starshield (военная версия Starlink), что обеспечит массовое производство, низкую стоимость и быструю замену спутников при необходимости. По сути, любой стандартный спутник системы Starlink «лёгким движением руки» превращается в военный.

Примечательно, что это уже второй крупный контракт SpaceX с Космическими силами США на этой неделе (после $2,29 млрд на сеть передачи данных).

Так что там по поводу неудержимого пацифизма Илона «нашего» Маска?
    Serafim
    +1
    Сегодня, 10:48
    Маск хочет ледоруба от своего начальника охраны.
      solar
      -1
      Сегодня, 11:11
      Не очень-то он и боится этого. "Мафия пейпел" в такой ситуации может и сильно обидеться....
    БойКот
    +3
    Сегодня, 10:57
    Еще одно доказательство, что Маск просто подставная фигура, финансово надутая определенными кругами. Тесла - автопроизводитель с наибольшей капитализацией, это ж анекдот! Дороже Тойоты, Мерседеса и прочих, ага. И немного конспирологии: спецом выбран паренек из Южной Африки, чтобы случайно не зарвался и в президенты не пролез laughing
      ism_ek
      +1
      Сегодня, 11:07
      Маск изменил индустрию. Если раньше цикл производства спутников растягивался на годы... И стоили они баснословных денег.
      То сейчас спутник делают за пару месяцев и цена их кратно снизилась.
        БойКот
        0
        Сегодня, 11:36
        Вы серьезно верите, что частник вот так с нуля может разрабатывать космическую технику, над которой работали целые отрасли промышленности с сотнями КБ?
          ism_ek
          0
          Сегодня, 12:10
          А до этого Маск с нуля создал автомобиль с очень высокими потребительскими качествами.
          Маск же в Россию приезжал в начале нулевых, хотел купить несколько баллистических ракет что бы их скопировать.
      Orange-Bigg
      +3
      Сегодня, 11:09
      И кстати косвенное доказательство того что один из переданных Швецией Украине бортов Saab 340 ДРЛОиУ был таки поражен ракетой раз американцами делается вывод ,что «уязвимые» самолёты ДРЛО лучше заменить спутниками Илона Маска с ИИ.

      .Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

      Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета.




      Американцы учатся и приспосабливаются на ходу.Нужно отдать им должное.А что там касаемо развития наших спутников и выводом наших спутников системы Рассвет в Космос для широкополосного интернета для управления БПЛА?С марта тишина.А ведь они были нужны ещё вчера.
        Дедок
        0
        Сегодня, 11:13
        Сегодня, 11:13

        но, в марте - был бравурный доклад о том, что у нас - всё хорошо...
        чего еще вам надо?
          Orange-Bigg
          -2
          Сегодня, 11:17
          Нужен полноценный аналог системы Starlink в лице системы Рассвет,а для этого каждый месяц нужно выводить по 16 спутников,но что то не похоже что их каждый месяц по 16 штук для системы Рассвет кто то выводит на низкую околоземную орбиту.А доклады это так.В них всегда всё хорошо на бумаге. Да забыли про овраги,а по ним ходить.Надо работать,а не очковтирательством заниматься.
          Starover_Z
          0
          Сегодня, 11:31
          Цитата: Дедок
          в марте - был бравурный доклад о том, что у нас - всё хорошо...
          чего еще вам надо?

          Нужен доклад не о том, "что всё хорошо, прекрасная маркиза", а о том, что задание выполнено и всё работает как и было задумано !
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:30
      Еще одно доказательство, что Маск просто подставная фигура, финансово надутая определенными кругами. Тесла - автопроизводитель с наибольшей капитализацией, это ж анекдот!

      это не анекдот - это сегодняшняя жизнь: когда любое богатство оценивается виртуальными средствами...
      у кого то из этих богатейших людей планеты накапливается "наличка" на европоддонах??
      все - виртуально...
        БойКот
        0
        Сегодня, 11:41
        На складах Тойоты тоже поддоны с иенами не стоят. Но у них куча призводств, патентов, они делают в разы больше разнообразной техники, и при этом стоят меньше Теслы? Это совершенно (запикано lol ) сдвинутая жизнь...
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:51
          На складах Тойоты тоже поддоны с иенами не стоят.

          но я говорил:
          у кого то из этих богатейших людей планеты накапливается "наличка" на европоддонах??

          ...
          а по поводу
          Но у них куча призводств, патентов, они делают в разы больше разнообразной техники, и при этом стоят меньше Теслы? Это совершенно (запикано lol ) сдвинутая жизнь...

          вы помните кризис 1998 года?
          кто из "маленьких"(компаний конечно) его пережил?
      Развед
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: БойКот
      Еще одно доказательство, что Маск просто подставная фигура, финансово надутая определенными кругами

      Будьте любезны привести конкретные цифры.
      Кто конкретно "финансово надувал" Маска? Какими суммами? В каком году? По каким контрактам? Заранее просьба: контрактную оплату, которую Маск получал за свою реально выполненную работу, в этот список не включать. Ибо сие никак не вяжется с "финансовым наддувом".
      По поводу пацифизма. Любопытно, где и когда Маск публично заявлял о нем? Или автор заметки выдает желаемое за действительное?
      В случае с Маском речь может идти исключительно о прагматизме, а отнюдь не о пацифизме.
      Т.е. корректнее говорить не о пацифизме в классическом смысле, а о прагматичном подходе: Маск не выглядит сторонником войны как цели, но и не избегает участия своих компаний в военных проектах, если считает их стратегически важными или коммерчески оправданными.
      Да, Маск берёт многомиллиардные военные контракты Пентагона (уже четвёртый крупный только за последнее время), развивает военную версию Starlink (Starshield), путниковые системы SpaceX всё глубже интегрируются в военную инфраструктуру США.
      При этом Маск публично может критиковать отдельные решения Белого дома. Это не пацифизм, а классический бизнес: зарабатывать на войне, сохраняя имидж независимого подрядчика.
      И напоследок: подобные действия - это, увы, реалии сегодняшнего дня. Это уже система и обыденность. Или может у нас по-другому? И гражданский сектор нашей космической отрасли превалирует над военным?
      Last centurion
      0
      Сегодня, 11:49
      Подставное не подставное, Во-первых программу starshield никто не отменял, Во-вторых интеграция старлинка с f-35 рассматривалась изначально и давным давно, в-третьих летает куча фазированных решёток, вот...и чтобы из них не собрать мегарадар который будет видеть и триагнулировать абсолютно всё от самолётов до гиперзвуковых ракет?

      Ещё раз для тех кто в танках, старлинк это супероружие с массой применений. А не интернет для детей из Гондураса..Старшип - это система десантирования типа icarus-itacus, а не способ для флаговтыка на Марсе. На Марс лететь не нужно, и тут дополна аборигенов с неотнятыми до сих пор нефтью и минералами
    yuriy55
    0
    Сегодня, 11:04
    США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ

    Хорошо, когда есть чем менять, а ледорубов бояться - в миллиардеры не ходить.
    А у нас в стране Ан-2 поменять не могут...
    Правда, стали заводить речи о «Рассвете»:
    Федеральный проект «Инфраструктура доступа в интернет» предусматривает поэтапное развертывание спутниковой системы «Рассвет»: 156 аппаратов — в 2026 году, 292 (запуск коммерческого сервиса) — в 2027-м, 318 — в 2028-м. К 2035 году компания может вывести на НОО до 900 спутников. По словам заместителя главы «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, для глобального покрытия нужно 12 орбитальных плоскостей по 20 и более аппаратов. Общий бюджет проекта — 514,7 млрд руб. (первая оценка была 445 млрд), из которых 207,7 млрд от государства.
    ANB
    0
    Сегодня, 11:08
    Собственно, это и ожидалось.
    Если есть много спутников, то на них повесят задачу онлайн мониторинга воздуха и земли под ними.
    И правильно начали с отработки связи в реальном времени.
    Мы догонять собираемся?
    Вообще-то нам это же надо было сделать до начала СВО. А что СВО будет начальники знали с 2014.
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:16
      Мы догонять собираемся?

      мы - это кто?
      мы с вами этого хотим, обсуждаем/ругаемся, ставим минуса друг другу за "непонимание момента истории", но не более того...
      а те кто влияет, определяет - им этого не надо - у них и так всё хорошо...
    solar
    0
    Сегодня, 11:09
    Ожидается, что система будет ориентирована на использование модифицированной версии Starshield (военная версия Starlink)

    Starshield- это отдельные спутники от Старлинка для особых каналов связи, их сейчас несколько сот. Украина подключена к сети Starshield.
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:30
    Капитализм не только порождает анти-утопии, но и реализует их. Согласно одним анти-утопиям, "умное" космическое оружие будет со временем уничтожать всё, что может летать в атмосфере, а потом будет опустошать территории, откуда что нибудь попытается взлететь. В итоге мы вернёмся в 18-й век без авиации и космонавтики. Что это значит? Для экономики это значит полное истощение ресурсов планеты. Для социума это означает появление "божьей кары" для любого, возмечтавшего вернуться в космос. Для политики это означает установление мирового фашизма. Для человечества это означает медленную агонию гибели.
    bk0010
    0
    Сегодня, 11:57
    Это вряд ли: каждый спутник РЛР будет весить 2-3 тонны (антенна радара, высокие требования по энергетике) и будет проскакивать кризисный район минут за 10, а не висеть там часами. Ничего общего со спутниками Старлинка.
    У.Ченый
    0
    Сегодня, 12:08
    Не понимать, что Starlink изначально проектировался в первую очередь под военные нужды, нужно быть ну ооочень наивным человеком