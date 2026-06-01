США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ
1 64822
Командование космических систем ВВС США заключило с компанией SpaceX контракт на 4,16 миллиарда долларов. Новые миллиарды в копилку Илона Маска из госбюджета США. На что направлены на этот раз?
Выясняется, что пойти они должны на разработку и развёртывание первой очереди системы Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI). Программа призвана перенести критически важную задачу обнаружения и сопровождения воздушных целей с уязвимых самолётов ДРЛО (таких как E-3 Sentry) на устойчивую спутниковую орбитальную группировку. Это позволит США, как заявлено, вести постоянный глобальный мониторинг воздушного пространства, включая зоны, насыщенные средствами ПВО, РЭБ и противоспутниковым оружием противников.
Архитектура SB-AMTI включает созвездие спутников на низкой околоземной орбите, космические датчики, защищённые высокоскоростные каналы связи и наземные центры обработки данных с применением ИИ.
Задачи системы состоят в обнаружении, идентификации и непрерывном сопровождении движущихся воздушных целей - от самолётов и крылатых ракет до гиперзвуковых объектов.
Преимущества описывают так:
Высокая живучесть и устойчивость к кинетическим и некинетическим атакам, постоянное покрытие (в отличие от самолётов с ограниченным временем патрулирования), быстрое целеуказание для средств ПВО и ударных систем.
Ожидается, что первая очередь системы будет развёрнута к 2028 году.
Ожидается, что система будет ориентирована на использование модифицированной версии Starshield (военная версия Starlink), что обеспечит массовое производство, низкую стоимость и быструю замену спутников при необходимости. По сути, любой стандартный спутник системы Starlink «лёгким движением руки» превращается в военный.
Примечательно, что это уже второй крупный контракт SpaceX с Космическими силами США на этой неделе (после $2,29 млрд на сеть передачи данных).
Так что там по поводу неудержимого пацифизма Илона «нашего» Маска?
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация