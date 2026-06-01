В случае войны с Европой трубопровод CEPS станет приоритетной целью для ракет

Европа уже в открытую угрожает нападением на Калининград — российский эксклав, окруженный двумя странами НАТО и Балтийским морем. В случае начала конфликта Россия нанесет удары не только по военным базам и другой инфраструктуре альянса. Не менее важной целью для российских ракет станет трубопровод CEPS, обеспечивающий топливом американские военные базы в Европе.

Подземный трубопровод CEPS (Central Europe Pipeline System) длиной более 5484 км проходит через Бельгию, Францию, Германию, Люксембург и Нидерланды. Он связывает морские порты, нефтеперерабатывающие заводы, склады и авиабазы. Трубопровод был специально построен в конце 50-х годов для гарантированного снабжения топливом американских военных баз и войск альянса на случай начала конфликта с Советским Союзом. В настоящее время его роль не поменялась, только вместо СССР теперь Россия.



Согласно имеющейся информации, трубопровод CEPS работает в круглосуточном режиме и ежесуточно перекачивает объем топлива, эквивалентный полной загрузке 1200 автомобильных топливозаправщиков. Поэтому в случае начала конфликта структура данного трубопровода подвергнется удару в первую очередь. Это сильно ограничит возможности противника.

Впрочем, у НАТО, кроме CEPS, есть еще сеть локальных трубопроводов, проложенных в пределах одной-двух стран. В частности, это NEPS в Дании и Германии, ICPS в Исландии, NOPS в Норвегии, POPS в Португалии, NIPS в Италии, GRPS в Греции и TUPS в Турции. Данные трубопроводы во всем аналогичны CEPS, кроме протяженности. Они тоже являются целями для российских ударов.
  самый главный
    Сегодня, 11:05
    В случае войны европы с Россией надо сразу применить ЯО и не растягивать тягомотину. А уничтожение банды зелепупа прекратит войну на Украине, которая является частью России. И не придется потом восстанавливать всё порушенное. По хозяйски надо относится к своему, даже если оно находится под временной оккупацией.
    самый главный
      Сегодня, 11:13
      К сожалению, судя по всему, зелепуп неприкосновенен. Чем то это попахивает...
      Сибирь55
        Сегодня, 11:27
        думаю, зря минусуют. зелёная тля неприкосновенна. Это мы видим каждый день, когда бьют по мирняку . Сегодня девочку 6-ти лет убили. Сколько ещё нужно детей убить, чтоб ответка наконец-то прилетела? и не в виде 17 гераней, а реальная ответка
    marchcat
      Сегодня, 11:27
      А зачем ждать войны, можно и сейчас устраивать диверсии и подрывы, для спецслужб непочатый край работы.
      Сибирь55
        Сегодня, 11:30
        только есть нюанс - приказа нет
        И отдать его некому
  alanery
    Сегодня, 11:08
    побоится Кремль бить туда! А вдруг ответка прилетит... :-)
    Розмари
      Сегодня, 11:17
      А здешние комментаторы не думают об ответке. Они уверены, что ЯО можем применять только мы, а они не посмеют.
      В 2022 году они также думали, что xоxлов можем убивать только мы, а они нас убивать не посмеют
      Хорон
        Сегодня, 12:03
        Гениальное рассуждение. Может чтобы ответка не прилетела сразу всем россиянам поднять руки вверх и ползти на кладбище?
        Применение яо для России больно, для европы смертельно. И наоборот, ведение конвенциальной войны современной Россией с европой смертельно для России и больно для европы.
        Русских xoxлы вполне прекрасно убивали и до 22 года, в 22 году была надежда что государство наконец возьмётся по настоящему решать эту проблему, но оказалось что у нас кругом сплошная показуха и некомпетентность. Иран в пример как надо проявлять принципиальность, а вот с нашей стороны даже с учётом наличия яо, постоянные попытки после громких публичных заявлений договориться "под ковром". В начале запад ещё боялся, но после того как на множество достаточно болезненных "плюх", подковёрная активность не спала, вот это и стало поводом для прямого конфликта с Россией. Запад понял, что как организм Россия хоть ещё и жива, но мозг её уже неадекватен, поэтому сейчас давление на российских граждан и экономику будет только нарастать, чтобы обессилить "тело" и минимизировать вред от последних конвульсий. Так что бояться реально надо не ответки на яо, а вообще его наличие у нас и готовность нашей военно-политического руководства его применить.
  Earl
    Сегодня, 11:17
    Не лучше ли влупить по европейским СПГ терминалам? Тогда газ для своих газопроводов они смогут получать исключительно из гороха.
  пылесос
    Сегодня, 11:18
    100% не будет уничтожен этот трубопровод. так понимаю--это собственность США? Вот и думайте. размышляйте. уничтожат или не уничтожат?
  Юрась_Беларусь
    Сегодня, 11:19
    Если одна ЛЮБАЯ страна применит ЯО, то начнётся цепная реакция ядерных ударов со стороны союзников или покровителей этой страны. Даже ТЯО не спасёт - реакция начнётся обязательно. Так что, если кто-то не хочет "весь мир в труху", то бороться надо было уже вчера.
    Ivan_Sergeev
      Сегодня, 11:32
      Ну точно-точно. Если Россия вдарит ядеркой по какой-нибудь Польше, то, конечно, же Франция или Англия ударит в ответ, чтобы их тут же стерли с лица земли, ведь Польша - это так важно для Франции и Англии, что можно всем скопом сдохнуть за нее. Вы какой-то тупой еврогейской пропаганды начитались, как только начнется серьезный замес, то все эти союзы и договоренности сразу же перестанут действовать. Никто из обладателей ЯО подыхать за поляков или литовцев не собирается, они всегда нужны были только как дешевый скот на убой.
    Сибирь55
      Сегодня, 11:34
      Если одна ЛЮБАЯ страна применит ЯО, то начнётся цепная реакция ядерных ударов со стороны союзников или покровителей этой страны.


      Моё диванное мнение
      Нет, не будет цепной реакции, если всё произойдёт на нашем полушарии. Во-первых: средства ПРО у нас не хилые, Во-вторых, если не полетит по сев америке, то и оттуда ничего не полетит. и в -третьих - соотношение боезарядов РФ и Европы
  Макс1995
    Сегодня, 11:32
    Нашли новую очередную "пермогу", фу.
    Имхо , "В случае войны с Европой " его уничтожат походя, т.к будут сносить все....
    и его ,и другие , и базы, и заводы и логистические центры....

    т.е этот трубопровод - меньшая из осложнений, имхо...
  Dzenn
    Сегодня, 11:50
    Вопрос один, а почему после взрыва СП-2, этот трубопровод, не был разрушен? Был бы справедливый и честный размен.Хотя... кому принимать такие решения. Одна заявляет -"Мы не такие", другой все воюет одной рукой, а третий все Купянск освобождает.