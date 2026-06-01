Украинская пресса комментирует заявления Зеленского об окончании войны к ноябрю

Заявление Зеленского о возможном окончании войны к ноябрю этого года не имеет под собой никакой основы, кроме нескольких предположений, связанных с промежуточными выборами в США. Об этом пишет украинская пресса.

По версии Зеленского и его окружения, США могут попытаться завершить конфликт на Украине до предстоящих выборов. Но только в том случае, если Трампу удастся выйти из конфликта с Ираном без существенных потерь и в ближайшее время. Но, как показывают события, до этого еще далеко. Отсюда и потеря интереса американцев к происходящему на Украине.



По России у Украины тоже одни предположения. В частности, в Киеве ожидают, что если российские войска застрянут на Донбассе, то Путин якобы свернет военную операцию еще до конца этого года, согласившись на заморозку конфликта по линии боевого столкновения. Откуда они берут этот бред, если Москва прямым текстом говорит, что пока Донбасс не будет освобожден, никаких переговоров и остановки СВО не будет. Кроме того, заморозку конфликта по ЛБС Киев предлагал уже неоднократно и каждый раз получал отказ.

И еще одно предположение Киева о том, что Россия попытается раскачать ситуацию на Украине, выдвигая заведомо невыполнимые для бандеровского режима условия. Например, вернуть русскому языку статус государственного или выдать военных преступников в рамках переговоров о мире.
  майор Юрик
    Сегодня, 11:35
    Зеленюга решил с темы съехать. Как говорил Папандопуло - Чую мы накануне грандиозного шухера! Не получится, убогий, придется ответить..... negative
    Orange-Bigg
      Сегодня, 11:38
      И тем не менее вариант вполне реальный, как видится.
      Mitos
        Сегодня, 12:06
        Реальный, конечно как только зелю и всю компанию вынесут вперед ногами, так сразу..
  Сибирь55
    Сегодня, 11:38
    зачем сюда выкладывать полный бред?
    сайт скатился до уровня ВК?
    заявления зеленского, основынные на предположениях
  БМП-2
    Сегодня, 11:51
    Ну и что тут невыполнимого? При наличии должной мотивации. Которая, конечно, не появится сама, и над ней, действительно, нужно серьёзно поработать.
    Orange-Bigg
      Сегодня, 12:04
      Мотивация у каждого своя.В том то и проблема.Приведу мнение.Надеюсь оно ошибочно.

      . Когда экономист Михаил Хазин говорит, что в российских государственных структурах сегодня немало людей, которые «готовы сдаться ради жизни на Западе», я, как отставной полковник, воспринимаю это не как публицистику, а как сигнал боевой тревоги. Особенно когда он подчёркивает: такие люди «засели» не только в правительственных кабинетах, но и «даже в Генштабе». Для действующей армии проблема. Очень большая проблема.

      Хазин формулирует очень просто: в элите есть слой, который ждёт удобного момента, чтобы «поднять белый флаг» и обменять страну на гарантированную пенсию где‑нибудь на Ривьере. У них семьи, недвижимость и счета уже там, за бугром, а здесь для них только ресурс для обналичивания – бюджет, гособоронзаказ, земля, недра, наши жизни. И когда такой человек занимает кабинет, от которого зависят решения о снабжении фронта, о ротации частей, о закупке вооружения, это уже не просто коррупция – это тихая, кабинетная форма измены.


  Mouse
    Сегодня, 11:54
    Если, если, если.... Да кобы..........
  Русич
    Сегодня, 11:58
    в Киеве ожидают, что если российские войска застрянут на Донбассе
    Думаю, наши войска на Донбассе "застрянут" до тех пор, пока не освободим черноморское побережье до Приднестрвья, как минимум.
  Епифанцев Сергей
    Сегодня, 12:00
    Я бы не был так категоричен как автор, в конце концов как решит Владимир Владимирович так и будет. Решит продолжать значит продолжим, решит заморозить значит заморозим.