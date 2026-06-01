Минэнерго Украины: Частично обесточены области от Одесской до Черниговской
1 3266
По данным министерства энергетики Украины, 1 июня 2026 года частично обесточены Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Харьковская и Черниговская области. В ряде регионов введены графики отключений из-за значительного дефицита мощностей в энергосистеме, на ряде территорий отключения - аварийные.
Причиной названы атаки на объекты генерации и распределения электроэнергии. Украинская сторона традиционно связывает проблемы с недавними российскими атаками, однако эксперты отмечают, что ситуация усугубляется общим тяжёлым состоянием энергосистемы после многомесячных обстрелов, после каждого из которых приходится латать энергетические дыры.
Особое внимание обращает на себя тот факт, что за последние двое суток Украина сама дважды атаковала Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную станцию Европы. 30 мая украинский дрон ударил по машинному залу шестого энергоблока, а 31 мая - по транспортному цеху станции.
Руководство ЗАЭС квалифицировало эти действия как целенаправленные атаки на критически важный объект. МАГАТЭ подтверждение инфраструктуры ЗАЭС подтвердило.
Теперь в Киеве вынуждены рефлексировать по поводу возникших проблем с электроэнергией на подконтрольных территориях, забывая, что сами делают всё, чтобы на подконтрольных территориях возникали значительные перебои с энергоснабжением.
Масштабные отключения света затрагивают как бытовых потребителей, так и промышленность, вызывая серьёзные неудобства в прифронтовых и центральных регионах. В Минэнерго Украины признают дефицит мощностей и призывают к экономии.
Как считают специалисты, энергетика Украины к настоящему моменту потеряла до 40% генерирующих мощностей с 2022 года, и пока энергообеспечение не коллапсирует только потому, что население Украины за тот же период сократилось более чем на 12 млн человек.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация