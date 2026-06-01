Минэнерго Украины: Частично обесточены области от Одесской до Черниговской

По данным министерства энергетики Украины, 1 июня 2026 года частично обесточены Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Харьковская и Черниговская области. В ряде регионов введены графики отключений из-за значительного дефицита мощностей в энергосистеме, на ряде территорий отключения - аварийные.

Причиной названы атаки на объекты генерации и распределения электроэнергии. Украинская сторона традиционно связывает проблемы с недавними российскими атаками, однако эксперты отмечают, что ситуация усугубляется общим тяжёлым состоянием энергосистемы после многомесячных обстрелов, после каждого из которых приходится латать энергетические дыры.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что за последние двое суток Украина сама дважды атаковала Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную станцию Европы. 30 мая украинский дрон ударил по машинному залу шестого энергоблока, а 31 мая - по транспортному цеху станции.

Руководство ЗАЭС квалифицировало эти действия как целенаправленные атаки на критически важный объект. МАГАТЭ подтверждение инфраструктуры ЗАЭС подтвердило.

Теперь в Киеве вынуждены рефлексировать по поводу возникших проблем с электроэнергией на подконтрольных территориях, забывая, что сами делают всё, чтобы на подконтрольных территориях возникали значительные перебои с энергоснабжением.

Масштабные отключения света затрагивают как бытовых потребителей, так и промышленность, вызывая серьёзные неудобства в прифронтовых и центральных регионах. В Минэнерго Украины признают дефицит мощностей и призывают к экономии.

Как считают специалисты, энергетика Украины к настоящему моменту потеряла до 40% генерирующих мощностей с 2022 года, и пока энергообеспечение не коллапсирует только потому, что население Украины за тот же период сократилось более чем на 12 млн человек.
  Юрий_Я
    Юрий_Я
    Сегодня, 11:43
    Самое время добавить...
    Mitos
      Mitos
      Сегодня, 12:09
      А должна бы уже на 100%.
  БойКот
    БойКот
    Сегодня, 11:48
    Ниточка, на которой висит энергосистема, становится все тоньше. Резать ее надо, ждать больше нечего, договариваться не с кем.
    Сибирь55
      Сибирь55
      Сегодня, 11:51


      эту ниточку может обрезать лишь тот, кто её подвесил(С)
  solar
    solar
    Сегодня, 11:56
    Как бы это прочитать...
  rytik32
    rytik32
    Сегодня, 12:00
    Давно пора отрезать украинские АЭС от электросетей