Трамп призвал демократов «не чирикать», пока он разбирается с Ираном

Мне гораздо труднее выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические проходимцы постоянно негативно «чирикают» на уровнях, которых никогда раньше не было, снова и снова, что я должен двигаться быстрее или медленнее, или идти на войну, или не идти на войну, или что угодно. Просто откиньтесь назад и расслабьтесь — в конце всё будет хорошо.

Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что моё соглашение по иранской ядерной программе вообще не касается ядерной темы, хотя в нём совершенно ясно говорится, что Иран не будет обладать ядерным оружием

Дональд Трамп призвал демократов и некоторых республиканцев из числа «ястребов» не мешать ему пытаться заключить «выгодную для США сделку» с Ираном.Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social новый пост, в котором призвал демократов и часть республиканцев «просто расслабиться» и «не чирикать» под руку, пока он разбирается с Ираном. По словам американского лидера, в итоге все будет хорошо, а Америка опять останется в выигрыше.Также Трамп продолжает критиковать американские медиа, связанные с демократами, которые, по его мнению, «неправильно» освещают ход переговоров с Ираном. Накануне досталось CNN, Трамп назвал телеканал «катастрофой с низкими рейтингами» за то, что тот сообщил об отсутствии в соглашении по Ирану ядерной тематики.