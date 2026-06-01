Трамп призвал демократов «не чирикать», пока он разбирается с Ираном

168 3
Трамп призвал демократов «не чирикать», пока он разбирается с Ираном

Дональд Трамп призвал демократов и некоторых республиканцев из числа «ястребов» не мешать ему пытаться заключить «выгодную для США сделку» с Ираном.

Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social новый пост, в котором призвал демократов и часть республиканцев «просто расслабиться» и «не чирикать» под руку, пока он разбирается с Ираном. По словам американского лидера, в итоге все будет хорошо, а Америка опять останется в выигрыше.



Мне гораздо труднее выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические проходимцы постоянно негативно «чирикают» на уровнях, которых никогда раньше не было, снова и снова, что я должен двигаться быстрее или медленнее, или идти на войну, или не идти на войну, или что угодно. Просто откиньтесь назад и расслабьтесь — в конце всё будет хорошо.
Также Трамп продолжает критиковать американские медиа, связанные с демократами, которые, по его мнению, «неправильно» освещают ход переговоров с Ираном. Накануне досталось CNN, Трамп назвал телеканал «катастрофой с низкими рейтингами» за то, что тот сообщил об отсутствии в соглашении по Ирану ядерной тематики.

Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что моё соглашение по иранской ядерной программе вообще не касается ядерной темы, хотя в нём совершенно ясно говорится, что Иран не будет обладать ядерным оружием.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 12:00
    Какие именно мирные усилия предпринимает Трамп? Как именно он "разбирается"? Стрельба по Ирану как то не очень похожа на заключение договоров с ним.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:02
      так он после каждой стрельбы заявляет что победил. сколько побед то уже одержал??
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:00
    ...Доня толсто намекнул за кого он держит оппонентов-демократов. lol
    Ну тогда уж сказал бы прямо - не кукарекайте!

    хотя у амеров може быть воробьи хуже петушков???? what