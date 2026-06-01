Минобороны Кувейта заявило об отражении новой атаки КСИР на американскую базу
Минобороны Кувейта заявило, что силы ПВО королевства перехватили очередную иранскую атаку ракет и беспилотников. Утверждается, что это уже вторая иранская попытка атаковать американскую военную базу в Кувейте за последние несколько дней.
По данным Bloomberg, в ходе одной из предыдущих атак по меньшей мере одна из иранских ракет достигла американской авиабазы Али Аль-Салем в Кувейте. Как сообщают источники издания, выпущенная КСИР баллистическая ракета была перехвачена средствами ПВО Кувейта, однако ее обломки упали на территории базы ВВС США. В результате падения обломков были повреждены два ударных беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью до 30 млн долларов каждый, а несколько американских военнослужащих получили легкие ранения. Это первый случай, когда иранская баллистическая ракета достигла американской военной базы на территории Кувейта и нанесла некоторый весьма ощутимый ущерб. При этом американское военное командование информацию об ударе пока предпочитает не комментировать.
Ранее в ответ на уничтожение американского беспилотника MQ-1 армия США нанесла удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. В КСИР, в свою очередь, заявили о нанесении ответного удара по американской авиабазе, с которой осуществлялась атака на один из иранских островов. В Тегеране также предупредили, что в случае повторных атак США ответ будет «совершенно иным».
