Сербский политик: в Белграде рассматривают отмену безвиза с Россией в этом году
В Белграде рассматривают отмену безвиза с Россией уже в этом году. Это является необходимым условием для вступления Сербии в Евросоюз.
Такое заявление сделал журналистам газеты «Известия» глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона сербского парламента Драган Станоевич.
Политик отметил:
В Сербии набирают ход антироссийские инициативы. Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
По его мнению, до вступления в ЕС Белграду еще очень далеко, как и до отмены безвизового режима с Россией. Такой шаг, если он будет сделан, Станоевич называет полной капитуляцией своей страны. По его мнению, он приведет к усугублению ситуации и к прекращению поддержки властей сербским населением.
Представители СМИ побеседовали на тему отношений двух стран и с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко. Тот акцентировал внимание на усиливающееся давление на Белград со стороны еврочиновников. Но, несмотря на него, Сербия категорически отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России. Дипломат отметил последовательность позиции сербских властей, которая подтверждает самостоятельность и взвешенность внешнеполитического курса государства.
Осенью прошлого года вышел доклад главы постоянной делегации Евросоюза в Белграде Андреаса фон Бекерата, в котором отмечался прогресс Сербии на ее пути к членству в ЕС. Но, по мнению дипломата, есть и один существенный минус – сербское руководство не согласовывает свою внешнюю политику с Брюсселем.
