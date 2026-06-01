Сербский политик: в Белграде рассматривают отмену безвиза с Россией в этом году

В Белграде рассматривают отмену безвиза с Россией уже в этом году. Это является необходимым условием для вступления Сербии в Евросоюз.



Такое заявление сделал журналистам газеты «Известия» глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона сербского парламента Драган Станоевич.

Политик отметил:

В Сербии набирают ход антироссийские инициативы. Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.

По его мнению, до вступления в ЕС Белграду еще очень далеко, как и до отмены безвизового режима с Россией. Такой шаг, если он будет сделан, Станоевич называет полной капитуляцией своей страны. По его мнению, он приведет к усугублению ситуации и к прекращению поддержки властей сербским населением.

Представители СМИ побеседовали на тему отношений двух стран и с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко. Тот акцентировал внимание на усиливающееся давление на Белград со стороны еврочиновников. Но, несмотря на него, Сербия категорически отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России. Дипломат отметил последовательность позиции сербских властей, которая подтверждает самостоятельность и взвешенность внешнеполитического курса государства.

Осенью прошлого года вышел доклад главы постоянной делегации Евросоюза в Белграде Андреаса фон Бекерата, в котором отмечался прогресс Сербии на ее пути к членству в ЕС. Но, по мнению дипломата, есть и один существенный минус – сербское руководство не согласовывает свою внешнюю политику с Брюсселем.
  Solomon_BY
    Solomon_BY
    Сегодня, 13:14
    "Больше думать о Родине, а потом о себе" учит история - да похоже не все политики это помнят.
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      Сегодня, 13:19
      Ну так они же стремятся в ЕС и для этого все хотелки ЕС исполняют.Да и едут в Сербию в основном только релоканты из России.Но как то у них не задалось.Потому что где родился там и пригодился.Россияне стали покидать Турцию из-за проблем с продлением ВНЖ, высокой инфляции и трудностями с получением банковских услуг, пишет Reuters.

      В конце 2022 года в стране насчитывалось 154 тыс. российских граждан с видом на жительство в Турции, в мае 2024-го их число сократилось до 96 тыс., приводит агентство данные официальной статистики. Предпринимательская активность россиян в Турции также снижается. Количество компаний, созданных с участием российского капитала, сократилась со 140 в 2022 году до 68 в 2023-м. Девять опрошенных Reuters россиян признались, что покинули Турцию из-за проблем с получением нового ВНЖ. Среди других причин релоканты назвали высокую инфляцию, которая в апреле достигла 80%, и трудности с базовым банковским обслуживанием из-за санкций.

      Для переезда россияне чаще выбирают Сербию и Черногорию — «одни из немногих европейских стран, где их приветствуют», отмечает агентство. Также российские граждане направляются в страны Латинской Америки — преимущественно в Аргентину и Бразилию.

      «Экономически, социально и культурно они чувствуют себя близкими к Турции, но Турция сейчас не хочет, чтобы в стране было слишком много иностранцев. Экономические проблемы также заставляют россиян страдать в Турции», — объясняет профессор политологии Стамбульского коммерческого университета Бириз Карачай.
    pexotinec
      pexotinec
      Сегодня, 13:23
      Политики любят власть, шелест денег и могущество. Родина для них пустые слова. Возможно есть единицы.
    Starover_Z
      Starover_Z
      Сегодня, 13:36
      Сейчас политики научились мести языками, заметая бравурными лозунгами заботы о своих карманах !
  Orange-Bigg
    Orange-Bigg
    Сегодня, 13:14
    Туда же только беглые релоканты переезжают.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 13:21
      Думаю, мы не будем, как Украина, требовать их возврата или заманивать их домой какими-нибудь плюшками. Без них тут воздух чище.
      А буде я, например, когда-нибудь соберусь в Сербию туристом съездить - так и визу оформить не на Марс слетать...
      Orange-Bigg
        Orange-Bigg
        Сегодня, 13:29
        Ага.А ещё лучше переезжать в Краснодарский край.Туда визы не нужны.

        .Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что численность населения Краснодарского края превысила 9 млн человек. Об этом глава региона сообщил в ходе 82-го пленарного заседания ЗСК. По словам господина Кондратьева, оценка была получена на основании данных правоохранительных органов. «По данным полиции, у нас живет более 9 млн человек. В Краснодаре — 2,3 млн»,— отметил губернатор, уточнив, что подсчеты проводились по количеству активных SIM-карт и другим косвенным показателям.


        Zoldat_A
          Zoldat_A
          Сегодня, 13:55
          Что-то я не совсем понял...
          Господина Кондратьева, стесняюсь спросить, кто социологии и статистике учил? Если он по сим-картам "вычисляет" количество жителей? У меня их, например, четыре и, что характерно, всеми пользуюсь - каждая для своего круга абонентов.
          По сим-картам население считать - так в Москве миллионов 50 наберётся....
          Orange-Bigg
            Orange-Bigg
            Сегодня, 14:41
            По словам господина Кондратьева, оценка была получена на основании данных правоохранительных органов. А они знают сколько жителей официально стоят на учёте.
            Zoldat_A
              Zoldat_A
              Сегодня, 14:54
              А "симки" тогда при чём тут?
              Да и "учёт" у правоохранительных органов...
              С тех пор, как "прописку" заменили "регистрацией", и у них "учёт" такой себе... Я вот, например, почти 30 лет не живу там, где зарегистрирован и НИКАКОГО нарушения законодательства в этом, с отменой обязательно-принудительной "прописки", нету. Специально в РОВД интересовался, когда много лет назад паспорт менял.
              По-моему, господин Кондратьев ляпнул не подумамши... Ну, ему думать не особо и надо - от губернатора этого не требуется.
        Sergej1972
          Sergej1972
          Сегодня, 14:17
          У же много раз писали на эту тему. Губернатор завысил число жителей и края, и Краснодара. Но всё равно рост населения там большой.
          Orange-Bigg
            Orange-Bigg
            Сегодня, 14:42
            Не факт что завысил.Совсем не факт.

            . Я - из первого "Я".
            В краснодарской школе N71 сформировали 33 параллельных первых класса - по количеству букв в алфавите. Они получили литеры от "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом России по числу первых классов.
            Это объясняется тем, что Краснодар является самым быстрорастущим городом страны.


        faiver
          faiver
          Сегодня, 15:32
          интересно а симки стоящие в электросчетчиках тоже посчитали? bully
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 13:22
    Тоже повелись на ношенные кружевные труселя, прям как бандэрлоги.
    Таймень
      Таймень
      Сегодня, 17:27
      "Братушки",понимаешь.хотя слабого и немощного пнуть любой норовит,кто посильнее."Наши" то молчат на всякую подлость.Поэтому и получаем.
  Havoc
    Havoc
    Сегодня, 13:23
    Достоевский был прав когда писал о малых народах восточных народах Европы, лягут под кого угодно, а все их заверения об братской дружбе, это миф.
    Mouse
      Mouse
      Сегодня, 13:25
      Куда пойти, куда податься.... Кому отдаться.....
    Starover_Z
      Starover_Z
      Сегодня, 13:37
      Зато не миф, а горькая реальность евроцены на энергоносители !
  commbatant
    commbatant
    Сегодня, 13:51
    В Белграде рассматривают отмену безвиза с Россией уже в этом году. Это является необходимым условием для вступления Сербии в Евросоюз.

    О чем статья непонятна, в чем вина сербии, если они введут визовый режим с РФ и вступят в ЕСу? Ведь сам Путин говорил сколько раз, что выгодно сербии, то выгодно РФ.
    Давая оценку процессу интеграции Сербии и Евросоюза, В. Путин сообщил: он не вызывает беспокойства, при этом уточнив, что Москва намерена следить за развитием событий – с тем, чтобы «европейская интеграция не наносила ущерб российско-сербским отношениям».

    статья 2011 года
    Сербы будут покупать российский газ по 270 долларов, то есть по самой низкой цене в Европе, если не считать белорусов. Таков главный итог встречи Владимира Путина и Александра Вучича. Президент Сербии буквально сиял от счастья – в период энергокризиса он рассчитывал на более скромную скидку.

    статья 2021 года
    в интервью белградскому TV Prva сербский президент заявил: «Пока нам удается не присоединяться к санкциям против России, однако до каких пор — сказать не могу».

    статья 2022 года
    Все российские информагентства облетела фраза спикера сербского парламента Аны Брнабич о том, что Сербия больше не считает Россию братской страной. Life.ru разобрался в ситуации. Во-первых, фраза вырвана из контекста, во-вторых — ничего принципиально нового депутатша не сказала. Власти Сербии уже давно пытаются усидеть на двух стульях, а их чиновничий аппарат всё больше пронизан людьми, прошедшими евросоюзную или американскую муштру.

    статья от 27.05.2026

    давно заметил, что с сайта ВО куда-то пропали не только израильские евреи (советские евреи свалившие из СССР за хорошей жизнью), "сербы", "болгары"...а их так любили модераторы с ВО и многие форумчане...
    VictorB
      VictorB
      Сегодня, 15:00
      в чем вина сербии

      Кто-то говорил о вине?
    Sergej1972
      Sergej1972
      Сегодня, 18:52
      Болгарин постоянно оставляет комментарии.
  bar
    bar
    Сегодня, 13:52
    Баба с возу, кобыле легче...
  TAMBU
    TAMBU
    Сегодня, 13:55
    Если представить учебник истории будущего то в 2000-2030 гг про МИД РФ не будет написано что это "глыба", т.к. остранненная оценка результатов деятельности подберет совсем иные эпитеты...
    Mazunga
      Mazunga
      Сегодня, 14:13
      да там не только про мид будет написано)))) накидаю терминов для описания: предатели, агенты влияния, мракобесы, коррупция, измена, вывод активов, индустриальный регресс, новояз, хлопки, подтопления, отрицательный рост. laughing
  mErLin68
    mErLin68
    Сегодня, 14:53
    Мастерство заголовка! Не "отмену в этом году", а "рассмотрят в этом году". Может быть... А с учётом местного полако 1 год это не меньше 5. В Черногории - да, к октябрю введут. Это почти 100%. И то уже митинги были в Подгорице - чтобы турков и русских не выгоняли. Возможно, сделают пока лайт-вариант визы - в подгорицких кулуарах мечутся и ничего не знают. Но виза это полбеды - гораздо хуже с цензом по недвиге и новым правилам для мелких релокантских фирмочек. Народ, кто не дотягивает до условий, уже в Сербию метнулись. Тут условия для проживания русскопаспортных пока близки к идеалу. Даже лучше стало за прошлый год. ВНЖ по бизнесу теперь дают сразу на 3 года. Ползут слухи, что гражданство снова давать начали (пока тем, кто раньше подавался). Ценза по стоимости личного жилья нет. Все деловые центры в Белграде и Нови Саде уже сплошь русские. Отношение местных прекрасное (если не наглеть). Цены на съёмное жильё гораздо ниже центральноевропейских. Ну а эта последняя страшилка про запрет визарана (вернее, про соблюдение правила 90/180 безВНЖшниками) - так оно и раньше было. Просто образцово-показательно выпороли парочку человек и снова всё затихло. Опять же, если ты живёшь как турист, то на что ты живёшь - или работать должен, или фирма своя должна быть, или хоть женись фиктивно (услуга вполне доступна) ;) За 4 года беготни можно было и определиться, и язык подучить. В этом смысле кое-кому ввести визы стоило-бы.
  faiver
    faiver
    Сегодня, 15:36
    Вооот, а царь Николашка из-за них в войну влез и под расстрел себя и всю свою семью подвел....
  Баюн
    Баюн
    Сегодня, 18:22
    А вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии - не вариант?

    Хотя, это для думающих(мало их) европейцев уже факт, что житие-бытие обывателя в РФ давно уже более спокойное и богатое, чем в ЕС или США. Большинство молодых сербов в России никогда не были, а в Берлинах-Парижах были. И европропаганда для них сильнее правды,