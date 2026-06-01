Все действия должны предприниматься с точки зрения польских интересов, а польские интересы — это Украина, воюющая против России. Польше невыгодно разрывать отношения с Украиной или не оказывать ей поддержку.

Польша, конечно, выступает против героизации Зеленским УПА* (Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация), но будет вынуждена понять и простить, поскольку Украина является союзником Европы в борьбе с Россией. Об этом заявил вице-премьер и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.По словам польского политика, присвоение Зеленским имени УПА* одному из подразделений украинской армии является катастрофой для Польши, но Варшава будет вынуждена это все принять из расчета того, что Украина выступает на стороне Польши против России. Поэтому Зеленскому в Варшаве и руку будут жать, и говорить всякие любезности, а в Европе и подавно. Другим европейским странам вообще все равно, кто и когда убивал поляков. Самое главное, что сейчас они убивают русских, и этим все сказано.Также Семоняк выступил против инициативы Кароля Навроцкого о лишении Зеленского высшей награды Польши — ордена «Белого Орла» — за признание «заслуг» УПА*. По его словам, Польше сейчас крайне невыгодно разрывать отношения с Украиной, даже учитывая то, что УПА* убила сотни тысяч поляков на Западной Украине.Ранее Зеленский присвоил имя УПА* одному из подразделений сил специальных операций ВСУ, что вызвало негативную реакцию в Польше.