«Понять и простить»: Польша закроет глаза на героизацию УПА Зеленским

3 073 21
«Понять и простить»: Польша закроет глаза на героизацию УПА Зеленским

Польша, конечно, выступает против героизации Зеленским УПА* (Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация), но будет вынуждена понять и простить, поскольку Украина является союзником Европы в борьбе с Россией. Об этом заявил вице-премьер и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

По словам польского политика, присвоение Зеленским имени УПА* одному из подразделений украинской армии является катастрофой для Польши, но Варшава будет вынуждена это все принять из расчета того, что Украина выступает на стороне Польши против России. Поэтому Зеленскому в Варшаве и руку будут жать, и говорить всякие любезности, а в Европе и подавно. Другим европейским странам вообще все равно, кто и когда убивал поляков. Самое главное, что сейчас они убивают русских, и этим все сказано.



Все действия должны предприниматься с точки зрения польских интересов, а польские интересы — это Украина, воюющая против России. Польше невыгодно разрывать отношения с Украиной или не оказывать ей поддержку.

Также Семоняк выступил против инициативы Кароля Навроцкого о лишении Зеленского высшей награды Польши — ордена «Белого Орла» — за признание «заслуг» УПА*. По его словам, Польше сейчас крайне невыгодно разрывать отношения с Украиной, даже учитывая то, что УПА* убила сотни тысяч поляков на Западной Украине.

Ранее Зеленский присвоил имя УПА* одному из подразделений сил специальных операций ВСУ, что вызвало негативную реакцию в Польше.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 13:36
    ❝ Понять и простить ❞ —

    — «Если я забуду о них, ты, Боже на небе, забудь про меня» © ...
    1. SAG Звание
      SAG
      +5
      Сегодня, 13:40
      Шикарный комментарий! Ни добавить ни убавить! good
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 16:30
        «Понять и простить»: Польша закроет глаза на героизацию УПА Зеленским

        Ну и дурой будет на радость монарха Карла III и его наследников в Великобритании!
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 13:45
      Так Он и забыл. Судя по тому как бравые паны уж в который раз ударно роют могилу своей стране. Возможно - окончательную, судя по развитию событий..
      1. SSR Звание
        SSR
        +4
        Сегодня, 13:55
        Цитата: paul3390
        Судя по тому как бравые паны уж в который раз ударно роют

        Не зря же говорят, что поляк это диагноз.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 14:03
        Цитата: paul3390
        Так Он и забыл. Судя по тому как бравые паны уж в который раз ударно роют могилу своей стране. Возможно - окончательную, судя по развитию событий..

        Проститутки вокзальные...
        Я не знаю, что ещё про Польшу сказать...
      3. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 14:15
        Оно к этому идёт, причём семимильными шагами в пропасть, чтобы исчезли оба государства - Пшекия и Укрорейх.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 16:47
      На Украине нацизма нет, там президент еврей. smile

      Винница сегодня:
  2. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    0
    Сегодня, 13:36
    Ага...

    Т.е., как я понимаю, ляхи теперь даже включат "возложение венков" к ямам с зарытыми нацистами и бандеровской бандотой в дипломатический протокол, при официальных визитах на территории бывшей "украины", пока ещё контролируемые киевскикми бандеро - нациками...

    Кстати, об обсуждении "европейцами"-чехами темы "возведения монумента" на месте "бандитского" покушения на "патриота Рейха" Гейдриха ещё ничего не слышно?... Это весьма странно... Ведь УЖЕ, - "самое время"...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: ABC-schütze
      ещё ничего не слышно?.

      Там английские коммандос работали, жаль, что не русские... request
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 16:58
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: ABC-schütze
        ещё ничего не слышно?.

        Там английские коммандос работали, жаль, что не русские... request

        Наоборот как раз хорошо - будь там наши они б в его честь уже чего нибудь назвали.
        А так неудобно выйдет. - нынешние хозяева убили, им перечить нельзяйх
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: ABC-schütze
      Кстати, об обсуждении "европейцами"-чехами темы "возведения монумента" на месте "бандитского" покушения на "патриота Рейха" Гейдриха ещё ничего не слышно?

      Похоже, что в Чехии еще не дозрели.... lol Как не дозрел Пётр Павел.... wassat
  3. Комментарий был удален.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:02
    . Варшава будет вынуждена это все принять из расчета того, что Украина выступает на стороне Польши против России.

    Враг моего врага, мой заклятый друг... А шторы поленьям к лицу.....
    1. Русь Звание
      Русь
      +1
      Сегодня, 14:18
      Так понимаю- шоры.... Вездесущий ИИ? lol
    2. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 14:41
      А шоры они добровольно одели, когда предали православие.
  5. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 14:08
    у нас Мединский Маннергейма героизировал, или вот свежее - орден Субэдея. Чего уж тут полякам предъявлять - идут в ногу со временем
    1. SAG Звание
      SAG
      -1
      Сегодня, 14:44
      Маннергейм был фином и белым офицером присягавшим царю и империи. После добровольного низложения императора, фины как и украинцы объявили о независимости, конечно не без помощи западных кураторов. Какие могут быть вопросы вообще? Новоучреждённой орден Субедея региональная глупость и диверсия, думаю с этим уже разбираются и долго он не просуществует.
      1. tur-tur Звание
        tur-tur
        +1
        Сегодня, 15:19
        Справедливости ради замечу, Маннергейм был шведом.
        ---------------------------------------
        и белым офицером присягавшим царю и империи.
        ---------------------------------------------
        Но, в 17 году встав на сторону финской республики эту самую присягу нарушил, ибо "единая и неделимая". Тут как бы и про честь вспомнить можно.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:15
    Польша, конечно, выступает против героизации Зеленским УПА* (Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация), но будет вынуждена понять и простить, поскольку Украина является союзником Европы в борьбе с Россией.

    Европа и при Гитлере боролась против России, за исключением греков и сербов.
    УПА тоже приложила свои руки в борьбе против России. Вот только еврей Зеленский героизирует бандеровщину, которая уничтожила во время ВОВ тысячи его соплеменников, Бабий Яр этому свидетель.
    Но вот почему евреи Израиля и всего мира, молчат и делают вид, что это нормально.
  7. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +2
    Сегодня, 16:32
    Ten Siemioniuk to chachoł, a Polacy są przeciwni pomocy dla banderowców!! A chachłów w rządzie jest dość dużo, a teraz rządzą Polską polskojęzyczne gady! To nie polski rząd, samo Tusk to potomek volksdeuscha!
  8. Miłosław Majstruk Звание
    Miłosław Majstruk
    0
    Сегодня, 18:40
    Он может простить. Правительство может простить. Любая шлюха может простить. Но поляки не забудут и не простят.