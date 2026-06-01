Песков: поздравление для Пашиняна от Путина – хороший повод продолжить дискуссии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы глава российского государства поздравил своего армянского коллегу с днем рождения. Лидеры двух стран обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.



Информацию о разговоре подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поздравление стало хорошим поводом продолжить дискуссии, которые велись на полях казахстанского форума.

Представитель Кремля уточнил:

Это стало хорошим поводом продолжить обсуждения, которые имели место в Казахстане.

Кроме того, Владимир Путин направил отдельную телеграмму в адрес Никола Пашиняна, подчеркнув, что отношения между Арменией и Россией носят дружественный характер, и Москва заинтересована в их всестороннем развитии.

Контекст этих переговоров во многом определили недавние заявления Владимира Путина на саммите ЕАЭС. Российский лидер недвусмысленно обозначил цену, которую придется заплатить Еревану в случае решения покинуть интеграционное объединение. По оценкам Москвы, экономические потери для Армении будут существенными и затронут ключевые отрасли.

В первую очередь, страна столкнется с необходимостью пересмотра тарифной политики. Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле внутри союза, что неминуемо приведет к росту тарифов на железнодорожные перевозки и ужесточению требований к армянским автоперевозчикам. Отдельно президент указал на неизбежное повышение цен на энергоносители. По разным экспертным оценкам, только этот фактор способен привести к потере как минимум 14% ВВП Армении.

Последствия коснутся и социальной сферы. К гражданам Армении в случае их выхода из ЕАЭС будут применяться те же требования, что и к мигрантам из других стран. Для легальной работы им потребуется получать патенты, а для доступа к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в России необходимо будет прожить на ее территории не менее пяти лет.

Таким образом, находясь в составе ЕАЭС, Армения сохраняет доступ к большому защищенному рынку объединения. Президент Путин также напомнил, что фитосанитарные нормы в России гораздо строже европейских, и разрыв связей может привести к тому, что продукция армянского сельского хозяйства полностью потеряет доступ на российский рынок.
  Правдодел
    Правдодел
    -6
    Сегодня, 14:09
    Укрофюрера поздравляли с днем рождения, остальных деятелей, сидевших во главе Украины, тоже поздравляли с днем рождения. Но, вот, где теперь Украина!? На ее месте государство 404, а Украины нет.
    А что с Арменией будет теперь?...
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Правдодел
      В долги надо вгонять Армению.
      хрыч
        хрыч
        +3
        Сегодня, 15:38
        Наоборот, в долг не давать wassat
    next322
      next322
      +5
      Сегодня, 14:21
      Какой то театр абсурда wink Дед поздравляет армянского фюрера ,муж навки этому рад и что то невразумительное бормочет.........
      Теренин
        Теренин
        +7
        Сегодня, 15:00
        А мы тут причем, winked если Владимир Владимирович полюбил украинские грабли "ЕС или Таможенный союз 2:0". Тогда тоже был "уважаемый Петр Алексеевич!".
        А хрен с ним, crying, продолжайте брататься с кем хотите, все равно России воевать придется и с Арменией и прибалтами и с Молдавией. Англосаксы просто так нас с войны уже не отпустят. no
        Вопрос только в том, кто кому первый вышибит мозги.
        Седов
          Седов
          +3
          Сегодня, 15:57
          Вопрос конечно серъезный, но судя по тому, сколько лет мы топчемся в Донбассе, нервно перебирая варианты выхода, и "посматривая краем глаза" на новую Доктрину - перспективы у нас печальные. И тут мы опять упираемся в политическу волю. И вот это сидение между двумя стульями - между Государственностью и собственными интересами уже напрягает сильно. И ведь не скажешь ему: "Тебя для чего "избирали" или "выбирали" (как правильно). Ответ один - понятно какой..
    Stas157
      Stas157
      +2
      Сегодня, 15:42
      Где?

      Электричество есть. Мосты на месте. Пишут, что по количеству бпла уже обогнала. И по дальности её бпла бьют аж до Урала. И это всё на пятый год войны. Страшно представить что будет на шестой!

      Да какая разница? Вы лучше подумайте, что будет с Россией в будущем? Я лично не знаю. Пытаюсь представить что-то хорошее. Но не могу.
  Роман_
    Роман_
    +8
    Сегодня, 14:19
    Ой да ладно про грузию так же говори, и что грузины обнищали. А до этого про приебалтов, порт закроем, жд составы не пустим, электричество не будем подавать, и прочее и прочее и прочее.
    А как же польша без продажи яблок и текстиля? Поляки закупили кучу современнейших танков, арт установок, ракетных установок, авиации... а не модернизированные Т-72 советского времени и Д-30.
    Что бы "...продолжить обсуждения" надо обрубить халявное электричество, провести чистку и пусть пашкинян бежит в Кремль, а так - попользуются и свалят нагадив от всей своей широкой торгашеской души.
    Теренин
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:07
      Европа тоже лучше жить не начала, просто ситуация заставила ЕС сплотиться, начать войну с Россией, через "ЧВК Украина" неся для себя некоторые убытки. И отступать им тоже смерти подобно. Вот почему Зеленский в отношениях с ними охамел.
      Вывод по войне с Россией:
    хрыч
      хрыч
      -1
      Сегодня, 16:27
      Ну, грузины и прибалты для полумиллиардного ЕС - погрешность. Страшней всего - это Великая Африканская Вагнер-революция. Франция потеряла десятикратно дешевле мировых цен, уран со своих африканских колоний, а генерация электроэнергии Франции АЭС более 70% и Франция является крупнейшим экспортером электроэнергии в мире. У Франции избыток генерации электроэнергии составляет 20%. Покупателем электроэнергии является Италия, Швейцария, Испания и даже Британия, и даже ФРГ 2% электроэнергии купили в т.ч. у Франции, но пока от обвала держатся из-за сворачивания производства. Для французской индустрии средних размеров стоимости электричества составляет 80 % от средней цены по Евросоюзу, для частных клиентов — 50 % от среднего по ЕС. Все это за щет ограбления Африки. ФРГ от своих ЕС избавились, но не так просто, мол боимся проблем экологии. Они не имели такого, африканского супердисконта, а дешманский трубный газ из России был гораздо рентабельней АЭС. Российский газ убил атомную энергетику ФРГ. И в газохранилищах ФРГ до сих пор еще сохраняется дешманский газ, а в реакторах Франции догорает дармовой, африканский уран. И тут, все, действительно поставлено на карту. Ну, еще, прежде всего Франция, ну и Британия, использовали ЗАЭС, как свое хранилище. А это крупнейшие мощности по хранению топлива в Европе. На сколько осталось дешманского урана во Франции, наверное, французская государственная тайна, но не тайна, что газ подорожал вдвое-втрое для 15% газовых электростанций Франции, почти 50% в Британии и пр. А тут еще и Ормузский пролив перекрыли. Нефть конечно же идет на топливо для движущихся машин, но и немного, но идет на электрогенерацию с мазутом. Африканский фронт Франция проиграла, французская армия оттуда бежала, вот, осталась надежда на украинский фронт, захват запасов ЗАЭС и главный мировой добытчик урана - Казахстан. Но Казахстан окормляют Россия и Китай. Захватить его трудней чем вернуть Африку. Если Россия с таким лидером падет, туда сразу войдет Китай.
  Русфанер
    Русфанер
    +9
    Сегодня, 14:19
    Позорище! Как грустно стало читать новости в последнее время.
    Седов
      Седов
      +9
      Сегодня, 14:41
      А мы то наивные ожидали, что он сейчас гайки Армении вкрутит, газ по рыночным ценам продавать начнёт. После этих поздравлений осталось только санкции Онищенко отменить и сказать: "Прости нас, Никола".. Тьфу мерзость..
    aybolyt678
      aybolyt678
      -1
      Сегодня, 14:44
      у них выборы на днях, а мы не успели в очередной раз заранее поднять цены на газ, поэтому Путину пришлось лично ошибки исправлять, ведь Пашиняна на саммите не было, был министр. Может и сработает... хотя по мне в Армении только базу жалко.
    Монтесума
      Монтесума
      -4
      Сегодня, 14:48
      Повод напомнить Пашиняну намечающиеся серьёзные потери армянского экспорта.
      «Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

      Можно напомнить, к примеру, что в РФ отправлялось 95% армянской клубники.
      Монтесума
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 14:56
        "По результатам инспекции со 2 июня армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", – говорится в сообщении.

        Ежегодно Армения поставляла в РФ около 6 тысяч тонн свежей и охлаждённой форели, что приносило экономике республики более 40 млн долларов. За первые 9 месяцев прошлого года объём поставок составил 3,5 тысячи тонн на сумму около 28 млн долларов.
  esoterica
    esoterica
    +4
    Сегодня, 14:41
    А я уже испугался, что Россия попробует снять со своей шеи очередных братушек.
    Завтра будет дружественная дискуссия, послезавтра Роспотребнадзор снимет претензии к сельхозпродукции из Армении.
    Монтесума
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 14:52
      Откуда такие данные, не поделитесь?
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 14:42
    Путин поздравляет с днем рождения того, кто несколько дней назад принимал Зеленского, предоставляя ему трибуну.
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:54
    А Роспотребнадзор нашёл что свежая рыба из армении не соответствует стандартам качества...форель не того калибра.
    хоть РПН что то реально делает..
  VicVic
    VicVic
    +5
    Сегодня, 15:06
    Пашинян заряжен на выполнение задач, поставленных европиоидами. Обсуждать с ним что-либо бесполезно. Он уже, как ракета, запущенная на цель. Может для вида поманеврировать, чтобы преференции ЕАЭС подольше получать, но возвращать Армению на дружественный России путь не станет, даже если вся Армения накроется медным тазом, ему всё-равно
    Монтесума
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 15:13
      Но не все армяне этому рады.
      ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна прошло в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
      Незадолго до этого состоялся митинг на площади Свободы. Акции проходят в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня.
      Участники шествия идут по центральным улицам Еревана, призывая голосовать за блок "Армения".
      Сам Кочарян заявил на митинге, что страну ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам выборов сохранят свои позиции.

      "Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС. <...> И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", — подчеркнул он.
      Кочарян отметил, что по непонятной причине Армению искусственно превращают во врага России.

      "Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и хорошие отношения и с Европой, и с США. Нам нужно "и — и", а не "или — или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", — добавил политик.
  К_4
    К_4
    +3
    Сегодня, 15:08
    Полное впечатление, что президенту пофиг на мнение своего народа. Он демонстративно ручкается с теми кто идёт против нашей страны, торгует с откровенными врагами.....Я уже даже не знаю как это называется, но главное народ у нас даже вякнуть против не смеет. Все молчат и хатаскрайничают...
  taiga2018
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 15:15
    Осталось поздравить Зеленского,ну а что,чем он хуже Пашиняна...Наша власть деградирует не по дням а буквально по часам.
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 15:26
    Аналитики КГБ, пардон ФСБ уже просчитали что победит Пашинян, вот наш лидер и бежит впереди паровоза, чтобы потом радостно сказать я знал, я знал. Пашинян как Моисей в истории будет лет 40 водить армян по горам пока армяне не забудут русский язык и не вымрут те кто помнит Советский союз и жизнь в нём и потом Армения полностью вольётся в дружную западную семью. hi
    faridg7
      faridg7
      0
      Сегодня, 15:49
      Сдаëтся мне, что Армения в Европу может и попытается влиться, но повторится событие, которое армяне стали забывать, а самым распространëнным обращением к человеку в бывшей Армении станет слово "эффенди"
    Sergei S
      Sergei S
      +2
      Сегодня, 17:28
      Не вольётся. Это сделать невозможно, потому что "Запад" - это список конкретных стран, в число которых невозможно попасть. Можно только изначально там быть.
  Stas157
    Stas157
    +3
    Сегодня, 15:30
    подчеркнув, что отношения между Арменией и Россией носят дружественный характер

    Как никогда!
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 15:54
    Как Пашинян сказал - Армения перекресток мира, и скоро будет триллионам ворочать? И вот видите, русским самим больше нужна Армения, несмотря на явно недружественные шаги, буквально помогаем этой пропаганде. Чем больше мы позволяем соседям чесать собственное ЧСВ за наш счет, тем больше они считают себя лучше нас, и хуже к нам относятся. Нельзя ожидать, что нас станут уважать другие, если мы сами себя не уважаем.
  AdAstra
    AdAstra
    0
    Сегодня, 16:22
    "Песков: поздравление для Пашиняна от Путина – хороший повод продолжить дискуссии"
    Вот интересно, а если Поздравляющему на каком-либо мероприятии прям подойти и прямо в чашку с чаем или чем там у них бывает плюнуть, Поздравляющий и дальше будет поздравлять, как ни в чём не бывало или что?. Как по мне, наверное, только это ещё не сделали Поздравляющему. yes