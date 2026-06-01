Порошенко требует добиться от России подписания новых Минских соглашений
8 28136
Экс-президент Украины Петр Порошенко*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов, заявил, что формула мира для Киева должна быть организована по той же схеме, как некогда Минские соглашения.
Порошенко* выступил за новые Минские соглашения, заявив, что только такой формат устроит Украину. По его словам, сейчас самое главное — это остановить войну под любым предлогом, а потом действовать по той же схеме, которую провернула Европа вместе с Украиной, то есть тянуть время, провести ротацию подразделений, закупить побольше оружия, средств ПВО, ввести на территорию страны иностранный контингент и подготовиться к войне.
Минские соглашения — это наибольшее достижение Европы и Украины в сфере дипломатии, это дало нам время и возможность построить армию, государство, финансовую базу и экономику, и в конце создать Украину. И сейчас мы должны делать то же самое.
Ранее бывший германский канцлер Ангела Меркель, выступившая одним из гарантов Минских соглашений, заявила, что они нужны были лишь для того, чтобы протянуть время и подготовить Украину к войне с Россией.
В Москве тоже не собираются наступать на те же грабли, поэтому все предложения о «временных перемириях» и остановках боевых действий по имеющейся линии фронта отметаются сразу же. России нужен долгосрочный мир без угрозы нового конфликта. А в нынешних условиях и при сегодняшней украинской власти это невозможно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация