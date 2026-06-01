Взрыв прогремел на заводе по производству ракетного топлива в Южной Корее

В Южной Корее прогремел взрыв на стратегически важном предприятии. Речь идёт о заводе по производству твёрдого ракетного топлива. Предприятие принадлежит компании Hanwha Aerospace и находится в городе Тэджон (Тэчжон), что примерно в 150 км южнее Сеула.

По данным южнокорейских СМИ, в результате взрыва на заводе погибли по меньшей мере 5 человек, двое получили ранения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.



Предварительная озвученная причина звучит несколько странно: несчастный случай при уборке промышленного оборудования. По версии следствия, роковую роль сыграла очистка инструментов от остатков топлива.

В цехе после взрыва вспыхнул сильный пожар. Тушить его прибыли около 100 пожарных и не менее 20 спецмашин. К настоящему моменту пламя потушили, однако дым над объектом продолжает подниматься на десятки метров.

Нынешняя трагедия стала третьей по счету на указанном этом предприятии. В мае 2018 года там же, на линии производства, прогремел взрыв, жертвами которого стали 2 человека (позднее еще трое пострадавших скончались в больнице). В феврале 2019 года очередной инцидент в другом цехе унес жизни троих сотрудников.

После аварий 2018–2019 годов компания обещала вложить крупные средства в автоматизацию и «систематизацию опасных процессов». Однако, как признал представитель Hanwha Aerospace, тот цех, где произошло ЧП сегодня, «не считался особенно рискованным».



Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился мобилизовать все доступные ресурсы для спасательных работ и провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов впредь. Прокуратура Тэджона создала специальную следственную группу для выяснения обстоятельств произошедшего и установления ответственных лиц.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 14:18
    Хорошо бахнуло. good
    Жалко, что мало вражинки сдохло. am
    Надо ещё. yes
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:27
      Цитата: Бородач
      Хорошо бахнуло.

      Западных комментариев ещё не слышал, а потому спрошу заранее - это мы или Кимы? Больше-то некому...
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 18:48
        Не ну сразу так, может просто случайность winked , а вообще это им собаки отомстили.
  2. Forcecom Звание
    Forcecom
    +1
    Сегодня, 14:19
    Северокорейские товарищи 페트로프 и 바시로프 ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Forcecom
      Северокорейские товарищи 페트로프 и 바시로프 ?

      리시칭 (李西青, китайск.) - старые кадры в деле...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 14:20
    Нас ещё не обвинили в этом ? Странно.
  4. dzvero Звание
    dzvero
    +3
    Сегодня, 14:27
    роковую роль сыграла очистка инструментов от остатков топлива

    Интересно, обстукивали молотком или обжигали паяльной лампой?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:59
    Кучно пошло.
    На Мальте взорвался завод фейерверков. Фейерверков ли?
    1. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      +1
      Сегодня, 15:34
      Да вот там скорее всего именно фейерверки: они на Мальте вообще любите этих игрушек. К тому же у них недавно выборы были, может решили отметить)
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:47
        Тут штука такая - на момент взрыва завод был пустой (в смысле людей), пострадавших среди персонала нет.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:57
      Неужто методу Старинова с опытом Ковпака скрестили?!
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:48
        Старинов плотно с Фёдоровым работал.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 16:21
    Предварительная озвученная причина звучит несколько странно: несчастный случай при уборке промышленного оборудования.
    Не вижу странного. Могу только предполагать, но цепочка твердое топливо - пыль - взрыв встречается часто, причем на первом месте стоит любая горючая пыль, даже мука взрывается, только в путь.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:54
      В своё время по этой причине взорвался цех Минского радиозавода в 1972 году. Погибло более 100 человек, более 300 человек было ранено.

  7. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 16:54
    Про турыстов уже было? А в Ю. Корее, кстати, со шпилями напряженка. Может с трубой заводской попутали?! recourse