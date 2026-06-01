Взрыв прогремел на заводе по производству ракетного топлива в Южной Корее
В Южной Корее прогремел взрыв на стратегически важном предприятии. Речь идёт о заводе по производству твёрдого ракетного топлива. Предприятие принадлежит компании Hanwha Aerospace и находится в городе Тэджон (Тэчжон), что примерно в 150 км южнее Сеула.
По данным южнокорейских СМИ, в результате взрыва на заводе погибли по меньшей мере 5 человек, двое получили ранения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.
Предварительная озвученная причина звучит несколько странно: несчастный случай при уборке промышленного оборудования. По версии следствия, роковую роль сыграла очистка инструментов от остатков топлива.
В цехе после взрыва вспыхнул сильный пожар. Тушить его прибыли около 100 пожарных и не менее 20 спецмашин. К настоящему моменту пламя потушили, однако дым над объектом продолжает подниматься на десятки метров.
Нынешняя трагедия стала третьей по счету на указанном этом предприятии. В мае 2018 года там же, на линии производства, прогремел взрыв, жертвами которого стали 2 человека (позднее еще трое пострадавших скончались в больнице). В феврале 2019 года очередной инцидент в другом цехе унес жизни троих сотрудников.
После аварий 2018–2019 годов компания обещала вложить крупные средства в автоматизацию и «систематизацию опасных процессов». Однако, как признал представитель Hanwha Aerospace, тот цех, где произошло ЧП сегодня, «не считался особенно рискованным».
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился мобилизовать все доступные ресурсы для спасательных работ и провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов впредь. Прокуратура Тэджона создала специальную следственную группу для выяснения обстоятельств произошедшего и установления ответственных лиц.
