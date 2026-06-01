КСИР показал «брутальные» кадры патрулирования Ормузского пролива своими катерами

ВМС КСИР опубликовали видеоролик, на котором можно увидеть быстроходные катера, круглосуточно патрулирующие акваторию Ормузского пролива. Как правило, катера КСИР используются для сопровождения проходящих судов — и остановки тех, которые игнорируют предупреждения и пытаются пройти через Ормуз без согласования с Тегераном.

Иран наглядно демонстрирует, что даже после уничтожения основной части своих ВМС КСИР сохранил возможность использовать «москитный флот» и другие асимметричные тактики, вполне способные наносить противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, ВМС КСИР сформировали боеспособный морской компонент сил «Басидж», мобилизовав десятки тысяч гражданских судов с целью «действовать до берегов Танзании». Как показала практика, «москитный флот» даже без серьезного вооружения способен достаточно эффективно блокировать Ормузский пролив.



Ранее Центральное командование американских сил в регионе заявило об уничтожении шести маломерных иранских катеров, которые якобы угрожали коммерческим судам в районе Ормузского пролива. По словам Трампа, в операции были задействованы вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk палубной авиации ВМС США. В свою очередь, иранская сторона заявила, что в результате американских атак не пострадал ни один катер «москитного флота». В заявлении Тегерана утверждается, что американские военные по своему обыкновению атаковали лодки с гражданскими пассажирами, в результате чего погибло пять человек.

«Брутальные» кадры от КСИР:

  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 14:44
    Не знаю, насколько брутальны кадры с этим "москитным флотом", а вот погрузить на него. вместо экипажа, килограммов 200-300 взрывчатки да к носу приколхозить какой ни то контактный взрыватель... По-моему, штука вполне себе получится способная остановить любой танкер. Может быть, и не только танкер.

    Впрочем, военно-морским виднее, спорить не буду...
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      +4
      Сегодня, 15:02
      Ну вот если представить что в вышеприведённой картинке плывут БЭКи в таком своего рода рое или рыбьей стае, косяком если хотите, да на авианосец какой-нибудь,то не факт,что всех успеют перехватить.Американцы к чему то подобному и стремятся.Универсальная программная основа уже для этого у них имеется.С БЭКами у них тоже я думаю что проблем не возникнет,хотя если подобные БЭКи,хотя бы часть из них,превратить в носители ПКР Гарпун,то прям вообще грозная вещь будет.

      . Американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, L3Harris Technologies заявила о создании программной платформы для управления большими роями беспилотников. В отличие от уже существующих аналогичных программ, платформа, получившая название Amorphous, должна управлять тысячами дронов. Причем речь не только про воздушные или наземные беспилотники. По заявлениям представителей разработчика, система позволит управлять одновременно морскими, воздушными и наземными беспилотниками. Программное обеспечение разработано с открытой архитектурой, чтобы быть платформонезависимым и масштабируемым. Возможность интегрировать программу в другие платформы и управлять массами дронов была ключевым требованием Министерства обороны США, которое и выступало заказчиком разработки. Однако пока натурные испытания были проведены лишь с небольшим количеством дронов.

      В будущем также предполагается использовать рой дронов, фактически не имея центра управления. При таком подходе вместо того, чтобы полагаться на некий командный центр для передачи команды оператора, весь флот беспилотников будет обмениваться сообщениями и в реальном времени решать, какая платформа будет выполнять те или иные части миссии.


    isv000
      isv000
      +3
      Сегодня, 15:48
      Zoldat_A.:
      Всё вами описанное зовут "брандер", по современному - БЭК. А здесь представлены патрулирование акватории и возможности патрулей. Если на каждом катере хотя по одному ПТУР и ПЗРК то приближаться к такой группе может статься себе дороже. Винтокрылу и ЗУР хватит, а корабелю если под хвост засвистеть, по винто-рулевой группе, то делай с ним потом что хошь, особенно если капитан получит предупреждение что он захвачен противокорабельным комплексом. Бакштов накинуть и в порт оттащить...
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:39
        Цитата: isv000
        Всё вами описанное зовут "брандер"

        Про брандеры я, по-моему, ещё у Р.Сабатини в детстве читал. Штука да, не новая - он же тоже не сам её придумал. Но работает, блин...
  VovaVVS
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 14:46
    Красота! А что у нас с блокадой путей подвоза вооружений в Одессу в Черном море? .... Как "конь не валялся" и цыгане скандалят из-за БПЛА...
    1. Комментарий был удален.
    Гюнтер
      Гюнтер
      +1
      Сегодня, 16:36
      VovaVVS, кака-така блокада?
      А протухшая "зерновая сделка"?laughing
      А перед цыганами Гидрант Конституции ещё, глядишь , натужно извиняться будет(как перед алиевым).
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 15:20
    Сенатор Джон Оссофф:

    Эта война в Иране — худшая внешнеполитическая ошибка со времён Ирака. Как и война в Ираке, это война, построенная на лжи.

    Давайте просто обновим записи. В первый день войны, в первый день !!!, президент сказал, что всё идёт с опережением графика.

    На 10-й день он сказал, что всё очень завершено. На 21-й день, почти завершено. На 32-й день, уходит очень скоро. На 39-й день президент Соединённых Штатов сказал: "Сегодня погибнет целая цивилизация". А на следующий день, 40-й день, он объявил о полной и окончательной победе.

    На 67-й день, большой прогресс. На 79-й день, часы тикают. Сегодня 92-й день. И на 92-й день баллистические ракеты и беспилотники Ирана не были уничтожены. Ормузский пролив, который был открыт до войны, всё ещё закрыт. Режим нетронут вместе с его запасами высокообогащённого урана — запасами, которые Иран создал только после того, как президент Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную президентом Обамой.


    «Соединённые Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить» (с) заместитель главы МИД РФ Борисенко

    Именно так. США и Израиль не смогли добиться ни одной из своих стратегических целей в войне с Ираном, а Иран мало того что выстоял, так еще и взял под полный контроль ценнейший стратегический актив, чего не смог бы сделать, если бы не агрессия коалиции Эпштейна.
    Гюнтер
      Гюнтер
      0
      Сегодня, 16:32
      alexboguslavski, верно подмечено.
      Даже смешно зачем минус кто-то навесил hi
    TEM
      TEM
      0
      Сегодня, 16:34
      Автору респект и уважение !
      ,, МИНУСАТОРУ"- стыд и позор !!!!!
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 17:03
        Работа у него такая. Самоудовлетворяться. lol
  Normann
    Normann
    0
    Сегодня, 16:14
    А что они смогут против эсминца. Да и МРК я думаю им не в..............
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:01
    Иран не возобновит переговоры с США до полного вывода армии Израиля с территории Ливана и прекращения ударов, сообщает агентство Tasnim.

    И никакого "духа Андкориджа". good