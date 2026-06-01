«Медлить больше нельзя» - от Стармера требуют план «инвестиций в оборону»

Бывшие высокопоставленные военные руководители и экс-министры обороны Великобритании объединились с резкой критикой в адрес правительства Кира Стармера. Поводом стало очередное промедление с публикацией ключевого Плана инвестиций в оборону.

Критики предупреждают: пока глобальные угрозы продолжают нарастать, долгожданная дорожная карта военного финансирования остаётся в подвешенном состоянии. Это вызывает серьёзную озабоченность относительно боевой готовности армии, сроков закупок вооружения и общей национальной безопасности страны.



Британская пресса цитирует тех, кто призывает кабмин Стармера опубликовать доктринальный план:

Медлить больше нельзя.

Британские заинтересованные лица в оборонной сфере активно требуют существенного увеличения финансирования под лозунгом «защиты от угроз». Однако правительство Стармера продолжает затягивать решение, так как деятельность кабмина и без того привела к серьёзному политическому кризису и усиливает напряжение в обществе.

Наблюдатели отмечают, что Стармер оказался меж двух огней. С одной стороны - его собственное желание увеличить расходы на военный сектор, с другой - требования противников обозначить, куда именно правительство собирается потратить эти средства с отчётом за каждый фунт. А отчитываться Стармер явно не хочет, чтобы потом не оказаться «крайним».
  
    Mouse
    Сегодня, 15:18
    Все хотят денег... Показали бы мне того кто не хочет... Я тож хочу! winked
      paul3390
      Сегодня, 15:32
      Он любил деньги и страдал от их недостатка.. (с) wink
    ТермиНахТер
    Сегодня, 15:33
    Как в том анекдоте про слона))) "Могеть то он могёт, токи хто ж ему дасть?"))) Кирюха может и хотел бы дать денег на оборону, а где их взять? Экономика плавно "ложиться", копченные работать не хотят. Недоавианосец "Принц", опять сломался, в Норвегии)))
    Копчёный
    Сегодня, 15:34
    Логично. Есть те кто хочет потратить бюджет на реально актуальные современные системы вооружений, а кто то просто лоббирует интересы. Учитывая как меняется военная наука, системы вооружений, сейчас никто не скажет, что нужно и в каком количестве.
    APASUS
    Сегодня, 15:35
    Я даже знаю как это пройдет в Англии . Все пройдет по отработанному сценарию ,все колебания Стармера закончатся ,когда вновь БПЛА врежется в здание дома в Лондоне. То что это будет русская Герань можно сразу объявить ,румыны подтвердят. Те тоже не могли принять военные заказы пока БПЛа не врезался в здание