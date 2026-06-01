Япония произвела самое крупное в своей истории сокращение запасов сырой нефти
3 0648
Из японских нефтехранилищ на мировой рынок поступило с марта по настоящее время от 70 до 100 миллионов баррелей сырья. Таким образом, Япония провела самое крупное в своей истории сокращение стратегических запасов сырой нефти.
Об этом сообщает ряд японских СМИ, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Отдельные эксперты с тревогой отмечают, что из-за блокады Ормузского пролива запасы сырой нефти Японии сократились до критической отметки и достигли исторического минимума. Вместе с тем объем японских резервов все еще остается одним из самых больших в мире и существенно превышает принятые среди потребителей нефти нормативы.
До обострения ближневосточного кризиса потребителям Японии без учета поступлений извне хватило бы нефтяных запасов, размер которых составлял примерно 470 миллионов баррелей, на 254 дня. И даже если будут проданы все запланированные объемы, то резервов все равно хватит не меньше чем на полгода. А так как стандарты МЭА рекомендуют странам иметь минимальный запас нефти хотя бы на 90 дней автономного потребления, то можно сказать, что Япония превысила свой минимум примерно вдвое.
Сокращение стратегических резервов нефти странами происходит по инициативе МЭА. Государства-члены продают их на внешнем рынке в качестве экстренной меры на фоне ближневосточного кризиса. В частности, дефицит углеводородов и резкий рост цен на них начался в феврале в связи с блокадой Ормузского пролива.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация