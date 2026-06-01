Япония произвела самое крупное в своей истории сокращение запасов сырой нефти

Из японских нефтехранилищ на мировой рынок поступило с марта по настоящее время от 70 до 100 миллионов баррелей сырья. Таким образом, Япония провела самое крупное в своей истории сокращение стратегических запасов сырой нефти.



Об этом сообщает ряд японских СМИ, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Отдельные эксперты с тревогой отмечают, что из-за блокады Ормузского пролива запасы сырой нефти Японии сократились до критической отметки и достигли исторического минимума. Вместе с тем объем японских резервов все еще остается одним из самых больших в мире и существенно превышает принятые среди потребителей нефти нормативы.

До обострения ближневосточного кризиса потребителям Японии без учета поступлений извне хватило бы нефтяных запасов, размер которых составлял примерно 470 миллионов баррелей, на 254 дня. И даже если будут проданы все запланированные объемы, то резервов все равно хватит не меньше чем на полгода. А так как стандарты МЭА рекомендуют странам иметь минимальный запас нефти хотя бы на 90 дней автономного потребления, то можно сказать, что Япония превысила свой минимум примерно вдвое.

Сокращение стратегических резервов нефти странами происходит по инициативе МЭА. Государства-члены продают их на внешнем рынке в качестве экстренной меры на фоне ближневосточного кризиса. В частности, дефицит углеводородов и резкий рост цен на них начался в феврале в связи с блокадой Ормузского пролива.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:56
    Это ни очём Это всего 10- 12 танкеров " стотысячников".Японцы могут заплатить " премию" владельцу танкера или нефти и пойдёт он ветром а гонимый в Японию .А увррпы труднее, на шее этот Зеля.Сколько норги скажут с Трампом столько и будут платить,иначе танкера пойдут в Япону Маму .Рынок он такой ,конечно можно ездить на " пердячем" украинском газе .( на словесном поносе Зеоенского ) Но не не долго .
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 16:10
      Добрый день, Андрей. Конечно, это немного, однако - проблема пролива никуда не делась, и не известно когда она решиться. При таких раскладах, продавать нефть из госрезерва, чтобы угодить матрасникам - не самый разумный подход.
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    +3
    Сегодня, 16:13
    Сокращение стратегических резервов нефти странами происходит по инициативе МЭА. Государства-члены продают их на внешнем рынке в качестве экстренной меры на фоне ближневосточного кризиса

    Отлично!....))) Это только два месяца противостояния Ирана с сионосаксонскими террористами прошло, а запасы во многих странах сократились значительно. И в тех же сша... Да, сейчас, этим масштабным расходом, разконсервированием мировых запасов нефти, гегемону и ко, получается удерживать цены на нефть в разумных, несильно высоких пределах, но, таки, запасы эти не безграничны и скоро, очевидно, закончатся, если ситуация с перекрытием Ормуза не изменится... И, я лично, не вижу настоящих признаков и предпосылок к тому что сионо-саксы договорятся с Ираном. А значит, если все останется так как есть, думаю уже через пол года - год, когда мировые запасы, в том числе стратегические, сократятся до минимального уровня начнется масштабный мировой энергетический кризис, который впрочем, в первую очередь и максимально отразится именно на странах "паразитах' - потребителях чужой нефти... И цены естественно, взлетят максимально....
    Нам, такая ситуация будет выгодна конечно... И дай бог наши верха смогут воспользоваться ей максимально выгодным для нас образом... В общем, посмотрим на развитие.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Десница ока
      Нам, такая ситуация будет выгодна конечно... И дай бог наши верха смогут воспользоваться ей максимально выгодным для нас образом...

      Помнится, перед 2008-м годом тоже были жирные по нефти времена... Что-то куда-то откладывали, что-то где-то копили... В июле 2008-го был исторический максимум в 144 доллара.
      А потом случился на другом конце света непонятный никому в России ипотечныйй кризис - и сильно нам всем эти "отложенные" деньги помогли?

      И сейчас "выгодно"... Только когда в мире бабахнет что-то с ценами - и нас накроет. Рулят-то что в 90-е, что в 2008-м, что сейчас - "птенцы гнезда гайдарова", "кудринцы"...
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 17:49
        Да, я согласна с тем, что пока у нас все было ровно и гладко, так сказать, наши правящие элиты не пользовались максимально возможно и эффективно, теми сверх доходами, которые получали от продажи ресурсов и тп., по хорошим ценам. И, все же, я как оптимист, в глубине души, надеюсь, что сегодняшний крайне болезненный урок, поставивший РФ в предельно сложное положение, мягко говоря, сможет изменить что либо в их головах... :-)
  3. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:31
    Япы по высокой цене скинули нефть, закупленную в прошлые годы по низкой. Молодцы. Не зря хранили.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 16:52
      Но, таки они ее закупали, все прежние годы не для того чтобы скинуть подороже... Это очевидно - вынужденная мера и делают они это, потому что гегемон требует... А, когда все скинут - с чем останутся, на что рассчитывать будут?
      Это все равно, что кого-то заставят распродать все свои стратегические запасы, накопленные годами, оставив с голой оппой и без "подушки безопасности", а кто-то скажет, так это ж хорошо для них, чуть наварились зато... А то что на завтрашний день и на если что не останется ничего - вообще плевать.... Так глупо рассуждать))).
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 18:47
        Конечно, они не сами на это решились. Но:
        Вместе с тем объем японских резервов все еще остается одним из самых больших в мире и существенно превышает принятые среди потребителей нефти нормативы.